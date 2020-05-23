Hane halkı ekran başına, oyun başlıyor!

Klasikler, kolajlar, bir daha asla tekrarı olamayacak türden işler... Bu hafta listemizde, bayram boyunca maaile izleyebileceğiniz dört oyun var.
Şekspir Müzikali
Oyun Atölyesi
Haluk Bilginer şarkı söylediği anda içinizde bir şeyler kıpırdamaya başlayacak, “Keşke şu an salonda olsaydım!” diyeceksiniz! Oyun Atölyesi’nin 2009 yapımı müzikali bir erkeğin doğumdan ölüme yaşamını yedi ayrı dönemde, Shakespeare’in söyledikleriyle, Tolga Çebi’nin özgün müzikleriyle anlatıyor. Haluk Bilginer’i izlemek ayrı, oyunun ‘soykarısı’ dört kadın oyuncuyu takip etmek ayrı bir heyecan veriyor. Sahnenin gerisinde canlı müziği icra eden ve seyirciyi farklı türler arasında bir küçük yolculuğa çıkaran müzisyenlerse ayrı güzel. Kemal Aydoğan’ın rejisiyle, eğlenceli bir iş. 110 dakika. tiyatrolar.com.tr/tiyatro/7-sekspir-muzikali
Keşanlı Ali Destanı
Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları
Türkiye tiyatrosunun bir numaralı klasiği diyebileceğimiz ‘Keşanlı Ali Destanı’nı Eskişehir Belediye Tiyatrosu yorumuyla, Kazım Akşar yönetiminde izleyebilirsiniz. Haldun Taner’in 60 yıl önce kaleme aldığı incelikli eseri bugün hâlâ, günümüz Türkiye’si için taptaze eleştiriler sunuyor. 2011 yapımı oyun; kalabalık kadrosu, müzikleri, koreografisiyle epik tiyatroya şık bir örnek... 130 dakika. youtube.com/watch?v=Z5wYawBvk2Q&feature=youtu.be
Nâzım’a Armağan
İstanbul Tiyatro Festivali
Tekrarı olmayacak türde bir buluşma... Sahnede, dillerinde ve bedenlerinde Nâzım’ın dizeleriyle; Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz, Zeynep Tanbay, Işık Yenersu ve Genco Erkal var. Tasarımını ve rejisini Genco Erkal’ın, müzik direktörlüğünü Selim Atakan’ın üstlendiği bu özel proje, Nâzım Hikmet’in doğumunun 100’üncü yılı sebebiyle 13’üncü Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış gösterisi olarak Rumeli Hisarı’nda sahnelenmişti. O gece orada tüyleri diken diken olanlardan değilsek de bugün ekrandan izleme şansımız var. 95 dakika. youtube.com/watch?v=rkAtA2y6pBA&t=4357s
Yeni Dünya - Bir Uzay Macerası
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
Pelin Temur’un yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği ‘Yeni Dünya: Bir Uzay Macerası’ hikâyesi, dili, oyunculukları ve sahne tasarımıyla “İyi çocuk oyunu nasıl olur?”a verilmiş şık bir yanıt gibi. Mert Tiryaki, Batuhan Pamukçu, Dilara Topuklular, İbrahim Ersoylu, Ferya Soysal önce insanlık tarihine hızlı (ve komik) bir bakış atmamızı sağlıyorlar. Atalarımızın iki ayağının üstüne kalkıp da yıldızlarla ilk defa göz göze geldikleri andan başlayıp sonsuz merak ve tabii hırs duygusuyla uzaya uzandığımız bugüne dek getiriyorlar bizi. Ardından ‘yeni bir dünya’ keşfine çıkan farklı milletlerden dört astronotun hikâyesi başlıyor... Çocuklar kadar yetişkinleri de güldürecek, durup düşündürecek ve duygulandıracak bir oyun. Bugünlerde ‘yeni dünya’ arayanlara, kuşların, dağların sesini özleyen yetişkinlere iyi gelecek bir iş... 50 dakika. niluferkentiyatrosu.com/yenidunya.html
Hane halkı ekran başına, oyun başlıyor!
Klasikler, kolajlar, bir daha asla tekrarı olamayacak türden işler... Bu hafta listemizde, bayram boyunca maaile izleyebileceğiniz dört oyun var.
Şekspir Müzikali
Oyun Atölyesi
Haluk Bilginer şarkı söylediği anda içinizde bir şeyler kıpırdamaya başlayacak, “Keşke şu an salonda olsaydım!” diyeceksiniz! Oyun Atölyesi’nin 2009 yapımı müzikali bir erkeğin doğumdan ölüme yaşamını yedi ayrı dönemde, Shakespeare’in söyledikleriyle, Tolga Çebi’nin özgün müzikleriyle anlatıyor. Haluk Bilginer’i izlemek ayrı, oyunun ‘soykarısı’ dört kadın oyuncuyu takip etmek ayrı bir heyecan veriyor. Sahnenin gerisinde canlı müziği icra eden ve seyirciyi farklı türler arasında bir küçük yolculuğa çıkaran müzisyenlerse ayrı güzel. Kemal Aydoğan’ın rejisiyle, eğlenceli bir iş. 110 dakika. tiyatrolar.com.tr/tiyatro/7-sekspir-muzikali
Keşanlı Ali Destanı
Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları
Türkiye tiyatrosunun bir numaralı klasiği diyebileceğimiz ‘Keşanlı Ali Destanı’nı Eskişehir Belediye Tiyatrosu yorumuyla, Kazım Akşar yönetiminde izleyebilirsiniz. Haldun Taner’in 60 yıl önce kaleme aldığı incelikli eseri bugün hâlâ, günümüz Türkiye’si için taptaze eleştiriler sunuyor. 2011 yapımı oyun; kalabalık kadrosu, müzikleri, koreografisiyle epik tiyatroya şık bir örnek... 130 dakika. youtube.com/watch?v=Z5wYawBvk2Q&feature=youtu.be
Nâzım’a Armağan
İstanbul Tiyatro Festivali
Tekrarı olmayacak türde bir buluşma... Sahnede, dillerinde ve bedenlerinde Nâzım’ın dizeleriyle; Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz, Zeynep Tanbay, Işık Yenersu ve Genco Erkal var. Tasarımını ve rejisini Genco Erkal’ın, müzik direktörlüğünü Selim Atakan’ın üstlendiği bu özel proje, Nâzım Hikmet’in doğumunun 100’üncü yılı sebebiyle 13’üncü Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış gösterisi olarak Rumeli Hisarı’nda sahnelenmişti. O gece orada tüyleri diken diken olanlardan değilsek de bugün ekrandan izleme şansımız var. 95 dakika. youtube.com/watch?v=rkAtA2y6pBA&t=4357s
Yeni Dünya - Bir Uzay Macerası
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
Pelin Temur’un yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği ‘Yeni Dünya: Bir Uzay Macerası’ hikâyesi, dili, oyunculukları ve sahne tasarımıyla “İyi çocuk oyunu nasıl olur?”a verilmiş şık bir yanıt gibi. Mert Tiryaki, Batuhan Pamukçu, Dilara Topuklular, İbrahim Ersoylu, Ferya Soysal önce insanlık tarihine hızlı (ve komik) bir bakış atmamızı sağlıyorlar. Atalarımızın iki ayağının üstüne kalkıp da yıldızlarla ilk defa göz göze geldikleri andan başlayıp sonsuz merak ve tabii hırs duygusuyla uzaya uzandığımız bugüne dek getiriyorlar bizi. Ardından ‘yeni bir dünya’ keşfine çıkan farklı milletlerden dört astronotun hikâyesi başlıyor... Çocuklar kadar yetişkinleri de güldürecek, durup düşündürecek ve duygulandıracak bir oyun. Bugünlerde ‘yeni dünya’ arayanlara, kuşların, dağların sesini özleyen yetişkinlere iyi gelecek bir iş... 50 dakika. niluferkentiyatrosu.com/yenidunya.html