Erkeklerden de komedyen olur!

Pandemi sebebiyle belki de tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl çok sayıda dijital tiyatro deneyimine yer veriyor. Bu; fiziki mekândakilerden ve çevrimiçi oyunlardan oluşan hayli kişisel bir ‘merak listesi’. Programa göz attığınızda sizin de o çok özlediğimiz tiyatro hareketliliği duygusuyla heyecanlanmanızı dilerim...

HAYATIMIZIN SON ‘SİYAH KUĞU’SU COVID-19Kuğu Gölü

Bu klasik masalın pandemi cenderesiyle ne ilgisi olabilir? Koreograflar Guy Weizman ve Roni Haver’ın kurduğu uluslararası dans topluluğu Club Guy&Roni’nin gösterisi hayatımızın son ‘siyah kuğu’su COVID-19’dan ilham alıyor. Bu, masal dünyasına kaçma arzumuzla gerçeklikle ilişkimizi kaybetme riskini bir araya getiren bir performans. Gösterim çevrimiçi takip edilecek. (İlk gösterim: 18 Kasım Çarşamba, 20.00, çevrimiçi)

‘GELECEKTE TİYATRO NASIL OLACAK’ DİYENLERE...Map to Utopia

‘Tiyatro bundan sonra nasıl olacak’ sorusuna verilmiş yanıtlardan biri bu oyun. İstanbul’dan Platform Tiyatro ile Bonn’dan Fringe Ensemble’ın ortak projesi olan oyuna dilerseniz bir uygulamayla katılacaksınız, dilerseniz fiziki mekândaki yerinizi alacaksınız. (25 ve 26 Kasım, 20.30)

EVLERİMİZE BAŞKA TÜRLÜ BAKTIRACAK BİR OYUNOlağan-içi Bir Gezi

Evlerimize fazlasıyla doyduk ama Kazan Dairesi yapımı bu projede evlerimizde alışılmadık bir gezinti yapacağız. Barış Arman’ın yazıp yönettiği oyunda tek yapmamız gereken kendimizi evimizin içinde kulaklıktan bize seslenecek rehbere teslim etmek. (14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, çevrimiçi)

ÇAĞDAŞ DANS DÜNYASINDA NELER OLUYOR?Dare to Say