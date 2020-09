Ekranda alternatif bir festival var!

Tiyatro sahnelerinin kapalı olduğu süreç toplulukların ‘dijital tiyatro’ deneyimlerini çeşitlendirdikleri oyunlarla devam ediyor. Bu hafta bahsedeceğim iki oyun da seyirciyi oyunun bir parçası haline getiriyor. ◊ Bahar ÇUHADAR/bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

REPLİKLERİNİZ ALTYAZILARDAA Corner In The World ekibinden Onur Karaoğlu’nun tasarladığı ‘Altyazıları Yüksek Sesle Oku’ 13 bölümlük bir ‘video diyalog’ serisi. Yazının başına oturduğumda ilk dört bölüm YouTube’da yayındaydı, 11 Haziran’a dek tüm bölümler tamamlanmış olacak. Her gün 12.00’de A Corner in the World’ün Instagram, Facebook hesapları ve internet sitesinde yeni bir bölüm yayımlanıyor. ‘Seyirci/oyuncu’ya düşen, altyazıyla sunulan ‘replikler’le ekrandaki oyuncuya eşlik etmek. Kendinizi dağılma sürecindeki bir kumpanyanın sancılı atmosferinin bir parçası olarak bulacaksınız. İşin yaratmayı başardığı canlı bir duygu var: Bir süre sonra kendinizi tonlamanıza, duruşunuza dikkat ederken yakalayabilirsiniz.

‘ÜTOPYA’YA YOLCULUK!

Map to Utopia ekibi tasarladıkları oyunun ‘test uçuşu’nu Zoom’da yaptı.

Map to Utopia, Platform Tiyatro (Mark Levitas, Ceren Ercan) ve Bonn’daki fringe ensemble’dan Frank Heuel’in iki senedir çalıştığı bir dijital tiyatro projesi. İlk adım Yeldeğirmeni’nde gezici bir AR (artırılmış gerçeklik) deneyimiyle gerçekleştirilmiş. Devamında katılımcıların birer hikâye anlatıcısına dönüştüğü bir ‘oyunsal tiyatro’ kurgulamışlar. Heuel’in yönettiği; Deniz Celiloğlu, Elif Ürse, Okan Urun, David Fischer ve Laila Nielsen’ın rol aldığı oyunda 20 katılımcı Zoom’da yerimizi aldık. Uygulamanın farklı odalarında dolaştığımız, kâh oyuncuları izlediğimiz kâh bilmeceleri çözüp telefonlarımızdaki özel app’i kullandığımız bir oyunda bulduk kendimizi. Kent hayatlarımız ve lokal dayanışma ihtiyacımızı düşündüren içeriği bir yana, kurguladığı yenilikçi yapıyla da ‘dijital tiyatro’nun olasılıklarına dair zihin açıcı bir iş. Ekimde Alman oyuncularla Bonn’da, kasımda Türkiyeli oyuncularla İstanbul’da sahnelenecek. Takipte kalın!