Çünkü tiyatro hayal etme sanatıdır!

Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik anlatısı ‘Trom’u görmediyseniz yeni açılan dijital tiyatro platformu tiyatrolar.tv’de izleyin. Göçmen Dragomir’in öyküsü hem çok komik hem de dokunaklı. Üstelik kendinizi salonda hayal etmekte de zorlanmayacaksınız...
Tiyatrolar.com.tr yaklaşık beş senedir kapsamlı veritabanı olarak yayındaydı. Geçen hafta itibariyle de tiyatrolar.tv adresinde Türkiye’nin ilk (ve şimdilik tek) dijital tiyatro platformunu yayına açtılar. Ekibin farklı açılardan çekimlerle kaydedip post prodüksiyonlarını tamamlayarak yayımladığı oyun sayısı şimdilik 12. Bu oyunları 20 lira karşılığında 15 günlüğüne kiralayabiliyorsunuz. Telif gelirleri topluluklarla paylaşılıyor. Üç sene önce başlayan çalışma, şu günlerde bir nevi ‘imdada yetişmiş’ oldu ama asıl önemli olan oyunların nitelikli arşiv kayıtlarının tutulması elbette... Dilerim sezonda çok daha fazla oyunun kaydı yapılabilir.
Masanın altında bir göçmen
Açılışı, sahnede bir türlü yakalayamadığım Seyyar Sahne yapımı ‘Trom’la yaptım. Her şeyden önce tek kişilik bir oyun olmasının da etkisiyle -farklı açılardan gerçekleştirilmiş çekimin de sayesinde- oyuna dahil olma konusunda pek zorlanmadım. Buna seyirciyle aynı anda yüksek sesle gülmek de dahil.
‘Trom’, Hakan Emre Ünal’ın açılışta ‘çok kısa’ (!) bahsettiği üzere takıntılı bir biçimde bağlı olduğu Roland Topor metni ‘Masanın Altında’yı oyunlaştırdığı tek kişilik bir anlatı. Büyük bir şehirde, kutu gibi evinde yaşayan çevirmen bir kadının masasının altını kiralayan göçmen Dragomir’in öyküsü. Göçe dair, çekingen bir aşka dair, naif bir adamın kafasında ve kalbinde olanlara dair bir anlatı. Ama en çok da karşımızdaki oyuncunun, ‘herhangi bir karakterin arkasına sığınmadan’ kendi olmaya çalışmasının anlatısı... Üstelik oyuncu, -dramaturgiden obje tiyatrosuna, kukla tiyatrosundan Grotowski’ye- bugüne dek katıldığı tüm atölyelerde öğrendiklerini de katarak tüm maharetini sergilemeye niyetli! Başta ışık tasarımı olmak üzere ‘olmasını hayal ettiği’ pek çok anı tarif ederek kafamızda bir reji kurduruyor. Çünkü ne de olsa, “Tiyatro bir hayal etme sanatıdır!” Üstelik ekrandan izlerken kendini sahnede, seyircilerin arasında hayal ediyor insan.
‘Gürültülü gülüşler’...
‘Trom’un anlamı ‘sessiz tebessüm’ olsa da seyirciyi ‘gürültülü gülüşler’ bekliyor. Üstelik Dragomir için Hakan Emre Ünal’ın ‘Trom’un ardından Nezaket Ünlü ile çalıştığı ve dilden dile dolaşan oyunları ‘Sevgili Arsız Ölüm’ün Dirmit’i ile uzak akraba desek yanlış olmaz. Sezon açılır açılmaz bir de canlı izleyeceğim ama şimdilik ekranda görün derim.
Çünkü tiyatro hayal etme sanatıdır!
Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik anlatısı ‘Trom’u görmediyseniz yeni açılan dijital tiyatro platformu tiyatrolar.tv’de izleyin. Göçmen Dragomir’in öyküsü hem çok komik hem de dokunaklı. Üstelik kendinizi salonda hayal etmekte de zorlanmayacaksınız...
Tiyatrolar.com.tr yaklaşık beş senedir kapsamlı veritabanı olarak yayındaydı. Geçen hafta itibariyle de tiyatrolar.tv adresinde Türkiye’nin ilk (ve şimdilik tek) dijital tiyatro platformunu yayına açtılar. Ekibin farklı açılardan çekimlerle kaydedip post prodüksiyonlarını tamamlayarak yayımladığı oyun sayısı şimdilik 12. Bu oyunları 20 lira karşılığında 15 günlüğüne kiralayabiliyorsunuz. Telif gelirleri topluluklarla paylaşılıyor. Üç sene önce başlayan çalışma, şu günlerde bir nevi ‘imdada yetişmiş’ oldu ama asıl önemli olan oyunların nitelikli arşiv kayıtlarının tutulması elbette... Dilerim sezonda çok daha fazla oyunun kaydı yapılabilir.
Masanın altında bir göçmen
Açılışı, sahnede bir türlü yakalayamadığım Seyyar Sahne yapımı ‘Trom’la yaptım. Her şeyden önce tek kişilik bir oyun olmasının da etkisiyle -farklı açılardan gerçekleştirilmiş çekimin de sayesinde- oyuna dahil olma konusunda pek zorlanmadım. Buna seyirciyle aynı anda yüksek sesle gülmek de dahil.
‘Trom’, Hakan Emre Ünal’ın açılışta ‘çok kısa’ (!) bahsettiği üzere takıntılı bir biçimde bağlı olduğu Roland Topor metni ‘Masanın Altında’yı oyunlaştırdığı tek kişilik bir anlatı. Büyük bir şehirde, kutu gibi evinde yaşayan çevirmen bir kadının masasının altını kiralayan göçmen Dragomir’in öyküsü. Göçe dair, çekingen bir aşka dair, naif bir adamın kafasında ve kalbinde olanlara dair bir anlatı. Ama en çok da karşımızdaki oyuncunun, ‘herhangi bir karakterin arkasına sığınmadan’ kendi olmaya çalışmasının anlatısı... Üstelik oyuncu, -dramaturgiden obje tiyatrosuna, kukla tiyatrosundan Grotowski’ye- bugüne dek katıldığı tüm atölyelerde öğrendiklerini de katarak tüm maharetini sergilemeye niyetli! Başta ışık tasarımı olmak üzere ‘olmasını hayal ettiği’ pek çok anı tarif ederek kafamızda bir reji kurduruyor. Çünkü ne de olsa, “Tiyatro bir hayal etme sanatıdır!” Üstelik ekrandan izlerken kendini sahnede, seyircilerin arasında hayal ediyor insan.
‘Gürültülü gülüşler’...
‘Trom’un anlamı ‘sessiz tebessüm’ olsa da seyirciyi ‘gürültülü gülüşler’ bekliyor. Üstelik Dragomir için Hakan Emre Ünal’ın ‘Trom’un ardından Nezaket Ünlü ile çalıştığı ve dilden dile dolaşan oyunları ‘Sevgili Arsız Ölüm’ün Dirmit’i ile uzak akraba desek yanlış olmaz. Sezon açılır açılmaz bir de canlı izleyeceğim ama şimdilik ekranda görün derim.