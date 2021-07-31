Bir yaz gecesi anlatısında buluşmak üzere...

Sırrı aramak, ararken beklemek, beklerken konuşmak üzerine, geveze, sürprizli, muzip ve eğlenceli bir oyun... Geçen sezonun en iddialı işlerinden ‘Kalabalık Duası’ uzun bir aradan sonra tekrar kalabalıklarla buluşuyor.

İstanbul’un ve bu şehrin insanlarının hikâyeleri üzerine bir oyun ‘Kalabalık Duası’. İstanbul’a yazılmış bir mektup gibi, şehrin zamanları ve mekânları arasında bir yürüyüş daveti gibi... Nizam ve keşmekeş arasında yolunu arayan bir adamın zihnine sokulup bu ‘tuhaf’ adamın kafalarımızı biraz karıştırmasına müsaade ediyoruz. Sırrı aramak, arayıp da bulamamak, ararken beklemek, beklerken konuşmak... Geveze, muzip, bilge, deli, komik, zeki bu adamın ağzından dökülenleri dinliyoruz.

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın son işi ‘Kalabalık Duası’ oyununda Volkan Çıkıntıoğlu’nun ‘efsunlu’ sözcükleri, Güray Dinçol’un sahneye ince ince kurduğu dünya, Utku Kara imzalı etkileyici ışık tasarımı, Tolga İskit’in baş döndürücü tek kişilik performansıyla buluşuyor. Oyun mistik olana, geçmişe, sokağa, güncele selam dururken bir yandan da seyirci sandalyelerinden kahkahalar yükseltiyor.

Gelenekselle çağdaşı, ‘clown’ (hem performansçıyı hem de seyircisini komik ve şiirsel bir yolculuğa davet eden çağdaş bir sahne disiplini) ile hikâye anlatıcılığını harmanlayan oyun, sahnelere son yılların en iddialı tek kişilik oyuncu performansını da armağan ediyor. Tolga İskit bedeni, sesi ve bakışlarıyla akıldan pek çıkmayacak, tekrar tekrar seyredilesi bir performans sergiliyor. Her detayıyla çarpıcı bir oyun.

‘Kalabalık Duası’, 2020’nin başında prömiyer yaptıktan çok kısa bir süre sonra pandemi yüzünden kesintiye uğramıştı. Bütün bir gezegen olarak kendimizi ‘bekleme’ moduna almak zorunda kaldığımız, ne zaman nasıl geleceği belirsiz bir kurtuluşu beklediğimiz zor zamanlarda ‘Kalabalık Duası’ da dumanı üstünde haliyle bekliyordu. Yarıda kalan sezonun bana göre en iddialı oyunu... Yeni sezonda sayısız kere sahnelenmesi temennimiz ama açık hava fırsatı varken kaçırmayın derim.

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CYRANO DE BERGERAC