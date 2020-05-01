Bir oyun ‘şartlı tahliye’ edilirse…

Altıdan Sonra Tiyatro’nun oyunu ‘Filifu’nun İntikamı’ gelmiş geçmiş tüm sansür mekanizmalarıyla dalga geçiyor, adıyla duyurduğu gibi adeta tiyatronun intikamını alıyor... ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
Altıdan Sonra Tiyatro’dan sansür mekanizmalarına ‘nanik yapan’ bir oyun: ‘Filifu’nun İntikamı’. Oyuncular grotesk kostümleriyle sahneye geçerken yönetmen bir açıklama yapar: Muhalif olalım derken ‘büyüklerini üzmüş olduklarını’ kabul eder. Ama artık kesintisiz oynayabileceklerdir zira sahnedeki telefon icap ettiğinde gerekli uyarıları yapacaktır. Bir nevi ‘şartlı tahliye’ koşullarındadırlar...
Tuhaf karakterleri ve sıradanın saçmalığını vurgulayan diyaloglarıyla (uyumsuz tiyatronun temsilcilerinden Jean Tardieu’nun kısalarından esinle yazılmış) bir kız çocuğunun doğum günü kutlamasını anlatan oyun böylece başlar. Telefonun her çalışıyla denetimcilerin istekleri doğrultusunda eğilip bükülür. Ve bir nevi oyunculuk meydan okuması izlemeye başlarız.
İnce bir hüzünle final...
Doğum gününde olanları çocuk oyunundan fantastiğe, performatiften radyo tiyatrosuna farklı türlerde izliyoruz. Akışın sürekli tekrarlamasının ufak bir sıkılma duygusu yaratma ihtimali de var ama oyuncuların etkileyici gösterisine kapılmamak mümkün değil. Curcuna havasındaki oyun, iki kişilik performans formunda sahnelendiğinde zirveye çıkıp incecik bir hüzünle finale varıyor.
‘Filifu’nun İntikamı’nı ‘tiyatrolar.tv’de izledim. Tiyatro, baskıdan intikamını bildiği yollarla alabildiği gibi en çıkışsız zamanlarda da yolunu hep buluyor. Yine de şunu akıldan çıkarmamalı: Hayatlarını oyun başı yevmiye alarak kazanan 2 binden fazla tiyatro emekçisi işsiz ve güvencesiz. Üstelik ‘normal’e en son dönecek olanlar belli ki tiyatro, sinema, konser mekânları olacak. Dünyada bağımsız sanatçılara hem devletler hem de kişi ve kurumlarca sunulan desteğin Türkiye’deki güvencesiz sanatçılar için de hayata geçirilmesi elzem. Hem, sanatın olmadığı bir dünyada çıldırırdık!
KAÇIRMAYIN!
İngiliz fiziksel tiyatro topluluğu Gecko Tiyatro’dan çok eğlenceli ve duygusal 30 dakikalık bir performans: ‘The Time of Your Life’.
BBC için tasarlanıp stüdyoda çekilen oyunda bir adamın hayat yolculuğunu seyrediyoruz. Odalar arasında geçişlerle akan bu dans tiyatrosu diyalog barındırmıyor ve finali ‘Truman Show’ tadında bir sürprizle yapıyor. Pişman olmazsınız!
www.geckotheatre.com/the-time-of-your-life
TİYATROMUZUN BÜYÜK İSMİ
Haldun Taner’i titizlikle ele alan, İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk belgesel yapımı ‘Ve Perde!’; Halit Ergenç ve Tilbe Saran’ın seslendirmesi, arşiv görüntüleri, oyuncuların Taner’in eserlerinden oynadığı bölümler eşliğinde yayında.
youtube.com/watch?v=0faunzC84v0
Bir oyun ‘şartlı tahliye’ edilirse…
Altıdan Sonra Tiyatro’nun oyunu ‘Filifu’nun İntikamı’ gelmiş geçmiş tüm sansür mekanizmalarıyla dalga geçiyor, adıyla duyurduğu gibi adeta tiyatronun intikamını alıyor... ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
Altıdan Sonra Tiyatro’dan sansür mekanizmalarına ‘nanik yapan’ bir oyun: ‘Filifu’nun İntikamı’. Oyuncular grotesk kostümleriyle sahneye geçerken yönetmen bir açıklama yapar: Muhalif olalım derken ‘büyüklerini üzmüş olduklarını’ kabul eder. Ama artık kesintisiz oynayabileceklerdir zira sahnedeki telefon icap ettiğinde gerekli uyarıları yapacaktır. Bir nevi ‘şartlı tahliye’ koşullarındadırlar...
Tuhaf karakterleri ve sıradanın saçmalığını vurgulayan diyaloglarıyla (uyumsuz tiyatronun temsilcilerinden Jean Tardieu’nun kısalarından esinle yazılmış) bir kız çocuğunun doğum günü kutlamasını anlatan oyun böylece başlar. Telefonun her çalışıyla denetimcilerin istekleri doğrultusunda eğilip bükülür. Ve bir nevi oyunculuk meydan okuması izlemeye başlarız.
İnce bir hüzünle final...
Doğum gününde olanları çocuk oyunundan fantastiğe, performatiften radyo tiyatrosuna farklı türlerde izliyoruz. Akışın sürekli tekrarlamasının ufak bir sıkılma duygusu yaratma ihtimali de var ama oyuncuların etkileyici gösterisine kapılmamak mümkün değil. Curcuna havasındaki oyun, iki kişilik performans formunda sahnelendiğinde zirveye çıkıp incecik bir hüzünle finale varıyor.
‘Filifu’nun İntikamı’nı ‘tiyatrolar.tv’de izledim. Tiyatro, baskıdan intikamını bildiği yollarla alabildiği gibi en çıkışsız zamanlarda da yolunu hep buluyor. Yine de şunu akıldan çıkarmamalı: Hayatlarını oyun başı yevmiye alarak kazanan 2 binden fazla tiyatro emekçisi işsiz ve güvencesiz. Üstelik ‘normal’e en son dönecek olanlar belli ki tiyatro, sinema, konser mekânları olacak. Dünyada bağımsız sanatçılara hem devletler hem de kişi ve kurumlarca sunulan desteğin Türkiye’deki güvencesiz sanatçılar için de hayata geçirilmesi elzem. Hem, sanatın olmadığı bir dünyada çıldırırdık!
KAÇIRMAYIN!
İngiliz fiziksel tiyatro topluluğu Gecko Tiyatro’dan çok eğlenceli ve duygusal 30 dakikalık bir performans: ‘The Time of Your Life’.
BBC için tasarlanıp stüdyoda çekilen oyunda bir adamın hayat yolculuğunu seyrediyoruz. Odalar arasında geçişlerle akan bu dans tiyatrosu diyalog barındırmıyor ve finali ‘Truman Show’ tadında bir sürprizle yapıyor. Pişman olmazsınız!
www.geckotheatre.com/the-time-of-your-life
TİYATROMUZUN BÜYÜK İSMİ
Haldun Taner’i titizlikle ele alan, İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk belgesel yapımı ‘Ve Perde!’; Halit Ergenç ve Tilbe Saran’ın seslendirmesi, arşiv görüntüleri, oyuncuların Taner’in eserlerinden oynadığı bölümler eşliğinde yayında.
youtube.com/watch?v=0faunzC84v0