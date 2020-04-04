Bilgisayarınızı açın telefonunuzu kapatın, oyun başlıyor!

Sezonda kaçırdıklarınız, oyuncuların yaptığı canlı yayınlar ve sahne kayıtlarından yerli bir seçki hazırladık. Hepsini internet üzerinden takip edebilirsiniz...
Kesme tahtasında yaşanan trajedi
Shakespeare’in iktidar hırsı, kıskançlık, ihanet, intikam duygularıyla dolu oyunu ‘Macbeth’i birkaç bıçak, tuzluk-biberlik takımı, maşalar, tirbuşon, domates ve biberler anlatsa nasıl olurdu? Kadro Pa, bu büyük trajedinin karakterlerini ve öyküsünü bir mutfak tezgâhında buluşturuyor. Anlatıcı Simge Günsan, elindeki malzemelerle bir yandan ‘Macbeth’i canlandırıyor, bir yandan da malzemeleri gerçek işlevleriyle kullanarak menemen pişiriyor: ‘İhtiras soslu bir ihanet yemeği’... Sahnede kaçıranların ekran başında da ilgiyle izleyeceğini tahmin ediyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Simge Günsan’ın evinde canlı oynadığı oyunun kaydı, YouTube’dan izlenebilir. 55 dakika.
www.youtube.com/watch?v=OhgD8UcIE0I
Merhumu iyi bilirdik...
“Acımız büyük... Keşke yaşasaydı, görse çok duygulanırdı...” ‘Tiyatro’nun cenaze törenindeyiz. Sahnede küflenmeye yüz tutmuş kostümler, bitli peruklar, kırık dökük birkaç seyirci koltuğu, eski bir makyaj aynası, ‘merhum’un onuruna birkaç kırmızı karanfil... Tiyatro ölünce rolleri yarıda kalmış, kederli oyuncular... Yas tutuyorlar, öfkeli ve şaşkınlar. İçinden Genet, Shakespeare, Çehov, Lorca, Koltès, Schwab ve Handke’nin metinlerinin geçtiği oyunun, 18. İstanbul Tiyatro Festivali (2012) gösteriminin kaydı YouTube’da izlenebiliyor. Beliz Güçbilmez ve Şamil Yılmaz’ın kaleme aldığı bu ironik oyunda sahnede Mahir Günşıray, Ayşe Lebriz Berkem, Cem Baza, Özlem Ünaldı, Hülya Aydın ve Gökhan Ünal var. 65 dakika. www.youtube.com/watch?v=NuD02mNm49k&t=1017s
Burası ölüm krallığı!
TROAS/TEATR ANDREA
(5 üzerinden 3.5)
Üç ayrı kuşaktan erkek, çıplak bedenlerini saran kanlar içinde birbiri ardına sahneye çıkıyor. Çoktan ölmüş üçü de... Cinsiyetlerinin onlara yüklediği ‘misyonla’ savaş arasındaki ilişkiye dair -finalde iç içe geçecek- üç monolog var dillerinde. “Kimsenin bedeninin kendine ait olmadığı” gibi, onlar da bedenlerinin ve iradelerinin kendilerine ait olamadığını anlatıyor, biri 10 yaşında bu üç erkek: Hector, Priamos ve Astyanax. Çoktan buraya, yeryüzüne çıkmış bir yeraltı dünyasından geliyor sesleri. Sadece kan dolu bir küvetin yer aldığı boş bir sahneden... Kerem Karaboğa, Salih Usta, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Ayça Güler’in rol aldığı, Dimitris Dimitriadis’in yazdığı, Alexandra Kazazou’nun yönettiği 2016 yapımı oyun Türk, Yunan ve Polonya ortak yapımı. 50 dakika.
www.unstage.gr/streams/title/24219260
Ekrandan izlerken bile nefes kesici
Performans sanatçısı İlyas Odman’ın 2007 ve 2012’de prömiyer yapan, Çağlar Yiğitoğullarıyla gerçekleştirdiği performansları şu günlerin kırılgan, endişeli, umut etmek isteyen, en büyük özlemi bir araya gelmek olan insanlık hallerine geçmişten yollanan şık birer selam adeta... ‘Cam Adımlar’da bir dizi cam bardağın üzerinde hareket eden, nihayet birbirini fark edince de birleşen iki erkek bedenini izliyoruz. Kayıttan bile nefes kesici... ‘Happy Happy Together’da aynı iki beden bu kez kulaklarından bağlı birbirine ve yeniden özgür olabilmenin imkânını araştırıyor. Birbirinin devamı niteliğindeki bu iki çarpıcı performans İlyas Odman’ın Vimeo kanalından izlenebilir (Her biri 30 dakika).
vimeo.com/search?q=ilyas+odman
Bilgisayarınızı açın telefonunuzu kapatın, oyun başlıyor!
Sezonda kaçırdıklarınız, oyuncuların yaptığı canlı yayınlar ve sahne kayıtlarından yerli bir seçki hazırladık. Hepsini internet üzerinden takip edebilirsiniz...
Kesme tahtasında yaşanan trajedi
Shakespeare’in iktidar hırsı, kıskançlık, ihanet, intikam duygularıyla dolu oyunu ‘Macbeth’i birkaç bıçak, tuzluk-biberlik takımı, maşalar, tirbuşon, domates ve biberler anlatsa nasıl olurdu? Kadro Pa, bu büyük trajedinin karakterlerini ve öyküsünü bir mutfak tezgâhında buluşturuyor. Anlatıcı Simge Günsan, elindeki malzemelerle bir yandan ‘Macbeth’i canlandırıyor, bir yandan da malzemeleri gerçek işlevleriyle kullanarak menemen pişiriyor: ‘İhtiras soslu bir ihanet yemeği’... Sahnede kaçıranların ekran başında da ilgiyle izleyeceğini tahmin ediyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Simge Günsan’ın evinde canlı oynadığı oyunun kaydı, YouTube’dan izlenebilir. 55 dakika.
www.youtube.com/watch?v=OhgD8UcIE0I
Merhumu iyi bilirdik...
“Acımız büyük... Keşke yaşasaydı, görse çok duygulanırdı...” ‘Tiyatro’nun cenaze törenindeyiz. Sahnede küflenmeye yüz tutmuş kostümler, bitli peruklar, kırık dökük birkaç seyirci koltuğu, eski bir makyaj aynası, ‘merhum’un onuruna birkaç kırmızı karanfil... Tiyatro ölünce rolleri yarıda kalmış, kederli oyuncular... Yas tutuyorlar, öfkeli ve şaşkınlar. İçinden Genet, Shakespeare, Çehov, Lorca, Koltès, Schwab ve Handke’nin metinlerinin geçtiği oyunun, 18. İstanbul Tiyatro Festivali (2012) gösteriminin kaydı YouTube’da izlenebiliyor. Beliz Güçbilmez ve Şamil Yılmaz’ın kaleme aldığı bu ironik oyunda sahnede Mahir Günşıray, Ayşe Lebriz Berkem, Cem Baza, Özlem Ünaldı, Hülya Aydın ve Gökhan Ünal var. 65 dakika. www.youtube.com/watch?v=NuD02mNm49k&t=1017s
Burası ölüm krallığı!
TROAS/TEATR ANDREA
(5 üzerinden 3.5)
Üç ayrı kuşaktan erkek, çıplak bedenlerini saran kanlar içinde birbiri ardına sahneye çıkıyor. Çoktan ölmüş üçü de... Cinsiyetlerinin onlara yüklediği ‘misyonla’ savaş arasındaki ilişkiye dair -finalde iç içe geçecek- üç monolog var dillerinde. “Kimsenin bedeninin kendine ait olmadığı” gibi, onlar da bedenlerinin ve iradelerinin kendilerine ait olamadığını anlatıyor, biri 10 yaşında bu üç erkek: Hector, Priamos ve Astyanax. Çoktan buraya, yeryüzüne çıkmış bir yeraltı dünyasından geliyor sesleri. Sadece kan dolu bir küvetin yer aldığı boş bir sahneden... Kerem Karaboğa, Salih Usta, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Ayça Güler’in rol aldığı, Dimitris Dimitriadis’in yazdığı, Alexandra Kazazou’nun yönettiği 2016 yapımı oyun Türk, Yunan ve Polonya ortak yapımı. 50 dakika.
www.unstage.gr/streams/title/24219260
Ekrandan izlerken bile nefes kesici
Performans sanatçısı İlyas Odman’ın 2007 ve 2012’de prömiyer yapan, Çağlar Yiğitoğullarıyla gerçekleştirdiği performansları şu günlerin kırılgan, endişeli, umut etmek isteyen, en büyük özlemi bir araya gelmek olan insanlık hallerine geçmişten yollanan şık birer selam adeta... ‘Cam Adımlar’da bir dizi cam bardağın üzerinde hareket eden, nihayet birbirini fark edince de birleşen iki erkek bedenini izliyoruz. Kayıttan bile nefes kesici... ‘Happy Happy Together’da aynı iki beden bu kez kulaklarından bağlı birbirine ve yeniden özgür olabilmenin imkânını araştırıyor. Birbirinin devamı niteliğindeki bu iki çarpıcı performans İlyas Odman’ın Vimeo kanalından izlenebilir (Her biri 30 dakika).
vimeo.com/search?q=ilyas+odman