Altıdan Sonra Tiyatro’nun ‘Hayalet Kumpanya’sının marifetli oyuncu hayaletleri, endişeyle kaplı bu günlerde seyirciyi neşeyle sarsıyor. “Biraz hayal biraz gerçek çünkü ölüm yok, çünkü hayat düşlerde!” diyorlar...
Senelerce birlikte tiyatro yapmanın getirdiği içten duygularla bezeli müzikli bir gösteri. “Sanat varsa ölüm olamaz ki zaten” dedirten, içinden hayat fışkıran bir oyun: ‘Hayalet Kumpanya’. Bağımsız tiyatro sahnemizin önde gelen topluluklarından Altıdan Sonra Tiyatro’nun 20’nci yaş hediyesi.
İçinizi kıpır kıpır edecek
45 sene önce bilinmeyen (!) bir nedenle yanan (Yönetmen Yiğit Sertdemir’in dediği gibi “Çünkü bizde tiyatro yakmak bir gelenektir”) ve o gün provaya geç kalan suflöz kız dışında tüm kadronun öldüğü bir kumpanyanın genel provasındayız. O genç suflöz şimdi yaşlı bir kadındır ve her sene yangının yıldönümünde tiyatroya gelir, son provayı tekrar yaşar. İşte bu neşeli kumpanyanın Çehov’un dört eserinin (‘Bir Evlenme Teklifi’, ‘Ayı’, ‘Tütünün Zararları’, ‘Sayfiyede Yaz’) birbirine örüldüğü oyunun provası başlar.
“Ay doğarken gece çağıracaklar bizi/Sözcükler müzikler bitmeyen hikâyeler (...)” Daha bu dizelerden içinizi kıpır kıpır edecek bir ‘kumpanya oyunu’ sahneleyeceklerinin sinyalini veriyor ekip. Oyunun grotesk havası kostümden makyaja, ses ve beden kullanımından gösterinin hareket düzenine ölçülü bir şekilde dağıtılmış. Koro olarak seslendirdikleri eğlenceli şarkılar da cabası. İzlediğimiz esasen bir genel prova ve haliyle oyunun halihazırdaki yüksek ritmi ‘ekip içi’ şakalarla iyice katlanıyor. ‘Ayı’ oyunundaki ‘canlı tablolar’ oyuncuların platformun altından sahne üstüne çevik geçişleri akılda kalıcı.
Hem Çehov’un metinlerinin komedisini sergilemesi hem de tiyatronun bir arada olma hissini anımsatıp, hayata ve sanata dair umudu diriltmesiyle hayli başarılı bir iş. Oyundan çıktığımda hissettiğim tek eksiklik canlı müzik olmuştu. Endişeyle sarmalandığımız bu dönemde bizi neşeyle sarsacak bir oyun ‘Hayalet Kumpanya’.
HAYALET KUMPANYA
Altıdan Sonra Tiyatro
◊ Yazan: Anton Çehov
◊ Yöneten: Yiğit Sertdemir
◊ Oyuncular: Ayşe Demirel, Aslı Can Kortan, Erkan Kortan, Gülhan Kadim, İhsan Dehmen, Onur Kahraman, Seda Yürük, Selin Girit, Seyfi Erol, Yaman Ömer Erzurumlu, Yiğit Sertdemir
◊ Süre: 90 dk. Bilet fiyatı: 80 lira
◊ Ne zaman, nerede: 25 Ağustos Salı, 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda.
BU OYUNU İZLEMEK İÇİN BİRKAÇ SEBEP
Önce Bir Boşluk Oldu
Talimhane Tiyatrosu
En başta Esra Bezen Bilgin oyunculuğuyla tanışmak için gidin. Önümüze ‘iyi niyetle’ yazılmış ama kadın dünyasına basbayağı yabancı onlarca kadın hikâyesi dökülürken kendinize bir kerteriz almak için gidin. 2011’deki prömiyerinden bu yana izleyenlerin hâlâ aynı iştahla anlattığı şu uzun isimli oyun neymiş, görmek için gidin. Talimhane Tiyatrosu’nun Mehmet Ergen yönetimindeki oyunu ‘Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi’sini mutlak izleyin… (25 Ağustos Salı, 21.00’de, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda. 75 dakika, 22 lira)
Ay doğarken gece çağıracaklar bizi!
Altıdan Sonra Tiyatro’nun ‘Hayalet Kumpanya’sının marifetli oyuncu hayaletleri, endişeyle kaplı bu günlerde seyirciyi neşeyle sarsıyor. “Biraz hayal biraz gerçek çünkü ölüm yok, çünkü hayat düşlerde!” diyorlar...
Senelerce birlikte tiyatro yapmanın getirdiği içten duygularla bezeli müzikli bir gösteri. “Sanat varsa ölüm olamaz ki zaten” dedirten, içinden hayat fışkıran bir oyun: ‘Hayalet Kumpanya’. Bağımsız tiyatro sahnemizin önde gelen topluluklarından Altıdan Sonra Tiyatro’nun 20’nci yaş hediyesi.
İçinizi kıpır kıpır edecek
45 sene önce bilinmeyen (!) bir nedenle yanan (Yönetmen Yiğit Sertdemir’in dediği gibi “Çünkü bizde tiyatro yakmak bir gelenektir”) ve o gün provaya geç kalan suflöz kız dışında tüm kadronun öldüğü bir kumpanyanın genel provasındayız. O genç suflöz şimdi yaşlı bir kadındır ve her sene yangının yıldönümünde tiyatroya gelir, son provayı tekrar yaşar. İşte bu neşeli kumpanyanın Çehov’un dört eserinin (‘Bir Evlenme Teklifi’, ‘Ayı’, ‘Tütünün Zararları’, ‘Sayfiyede Yaz’) birbirine örüldüğü oyunun provası başlar.
“Ay doğarken gece çağıracaklar bizi/Sözcükler müzikler bitmeyen hikâyeler (...)” Daha bu dizelerden içinizi kıpır kıpır edecek bir ‘kumpanya oyunu’ sahneleyeceklerinin sinyalini veriyor ekip. Oyunun grotesk havası kostümden makyaja, ses ve beden kullanımından gösterinin hareket düzenine ölçülü bir şekilde dağıtılmış. Koro olarak seslendirdikleri eğlenceli şarkılar da cabası. İzlediğimiz esasen bir genel prova ve haliyle oyunun halihazırdaki yüksek ritmi ‘ekip içi’ şakalarla iyice katlanıyor. ‘Ayı’ oyunundaki ‘canlı tablolar’ oyuncuların platformun altından sahne üstüne çevik geçişleri akılda kalıcı.
Hem Çehov’un metinlerinin komedisini sergilemesi hem de tiyatronun bir arada olma hissini anımsatıp, hayata ve sanata dair umudu diriltmesiyle hayli başarılı bir iş. Oyundan çıktığımda hissettiğim tek eksiklik canlı müzik olmuştu. Endişeyle sarmalandığımız bu dönemde bizi neşeyle sarsacak bir oyun ‘Hayalet Kumpanya’.
HAYALET KUMPANYA
Altıdan Sonra Tiyatro
◊ Yazan: Anton Çehov
◊ Yöneten: Yiğit Sertdemir
◊ Oyuncular: Ayşe Demirel, Aslı Can Kortan, Erkan Kortan, Gülhan Kadim, İhsan Dehmen, Onur Kahraman, Seda Yürük, Selin Girit, Seyfi Erol, Yaman Ömer Erzurumlu, Yiğit Sertdemir
◊ Süre: 90 dk. Bilet fiyatı: 80 lira
◊ Ne zaman, nerede: 25 Ağustos Salı, 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda.
BU OYUNU İZLEMEK İÇİN BİRKAÇ SEBEP
Önce Bir Boşluk Oldu
Talimhane Tiyatrosu
En başta Esra Bezen Bilgin oyunculuğuyla tanışmak için gidin. Önümüze ‘iyi niyetle’ yazılmış ama kadın dünyasına basbayağı yabancı onlarca kadın hikâyesi dökülürken kendinize bir kerteriz almak için gidin. 2011’deki prömiyerinden bu yana izleyenlerin hâlâ aynı iştahla anlattığı şu uzun isimli oyun neymiş, görmek için gidin. Talimhane Tiyatrosu’nun Mehmet Ergen yönetimindeki oyunu ‘Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi’sini mutlak izleyin… (25 Ağustos Salı, 21.00’de, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda. 75 dakika, 22 lira)