Yeniden başlamak

“Siz bilmiyor olabilirsiniz ama çaresizliğin öte ucunda, insanın neredeyse mutlu olduğu bembeyaz bir açıklık vardır.” (Joan Baez)

Zor günler yaşıyoruz. Özellikle kendi yağıyla kavrulan cinsten yiyecek içecek işiyle uğraşanların yaşadığı zorlukların tarifi çok zor. Sevdiği işi yapmanın hayaliyle, belki de tüm varını yoğunu severek, isteyerek yatırdığı işini kendinden kaynaklanmayan sorunlar yüzünden kaybetme riski ile yüzleşmesinin izahını yapmaya çalışmaksa çok daha zor. Sıkı durun! Bu saydıklarımdan daha da zoru var, hatta en zoru diyebilirim. ‘Ümitsizliğe Kapılmak’ hepinizin içinden geçmiştir, muhtemelen şu anda bu duyguyu yaşıyor da olabilirsiniz. Büyük bir umutla anlaşılmak istediniz, elinizden tutulsun istediniz, yani kısacası çevrenizden medet umdunuz. Hiçbir beklentiniz karşılık bulmadı değil mi? Bulmaz da... Çünkü zayıflığımız beklentiyi doğurur, beklentiler hayal kırıklığı yaratır, hayal kırıklıkları da ümitsizliği. Sizin için kimin ne yaptığı maneviyat açısından önemli olsa da, sizin kendiniz için ne yaptığınız en önemlisi. Behçet Necatigil’in şu cümlesini unutmayın “Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.“ Silkelenin ve yaşamı sevdiğiniz yerden sıkıca tutun.







VIZVIZ KÖFTE

Cızbız köftenin vegan olanına ‘Vızvız’ demiş, Kavaklıdere, Beykoz Sokak’ta vegan yiyecekler tasarlayan Terra Mutfak. Daha önce ekmek arası kokoreç ve sucuk’un vegan olanını tasarlamıştı, ben de yazmıştım. Bu sefer, sokak tablalarında satılan, maç ve konser aralarının vazgeçilmez atıştırmalığı cızbız ya da namıdiğer tükürük köftesini yapmış. Tadı neredeyse birebir aynı. Bana göre daha güvenli ve hijyenik. İçindeki etten şüphe duymayacağız, çünkü içinde et olmadığını bilerek yiyip aynı lezzeti alacağız. Terra Mutfak’ın dijital menüsünü inceleyin derim. Bildiğimiz, tanıdığımız dünya lezzetlerinin vegana dönüştürülmüş sağlıklı uyarlamaları var. Sevgili Nisan Kuyucu her hafta güncelledikleri ve alınması gereken protein, karbonhidrat, lif ve vitamin dengelerini gözeterek hazırladıkları ‘Terra bowl’ kaselerini de öneriyor. Pandemi sürecinin yaklaşık başlangıcına denk gelen 12 Şubat’ta ilk yılını kutlayacak olan ‘Terra’nın bütün olumsuzluklara rağmen yaşama tutunabildiğini görmek takdire şayan. Paketinizi almaya gittiğinizde kavanoza koydukları balkabağı pastasını sorun, varsa mutlaka deneyin.

KÖZDE BOŞNAK BÖREĞİ