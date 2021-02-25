Yeniden başlamak

Farkında mıyız? Aynaya baktığımızda gördüklerimizle, çevreye gösterdiklerimiz örtüşüyor mu? Kendimizi, duygularımızı pazarlıyor muyuz yoksa gözleri kamaştıran halimiz, yüzümüze gerçekten yansıyan yüreğimizin aydınlığı mıydı? İnsan uyanmadığının farkında değilse gördüğünün rüya olduğunu da anlamıyor. “Aynada gözlerinin içine rahat rahat bakarak söyleyemeyeceğin şeyleri yapma çünkü senin en önemli gücün bu gözlere rahatça bakabilmekte saklıdır” diyor Doğan Cüceloğlu. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama “Aldanma, insanlar bencil olmaktan değil, bencil görünmekten utanırlar” özlü sözüne ben yürekten katılıyorum. Peki ya şu özlü söz nasıl, “Etrafında kimseyi bulamamak zor, içinde kimseyi bulamamak daha zor.” Bugünkü giriş yazımda 16 Şubat Salı günü vefat eden dünyaca ünlü Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu’nun sözlerinden alıntılar yaptım, hayatımıza nasıl da incelikle dokunduğunun farkında olun istedim. Ben de ilaveten diyorum ki; yüzünüzü yıkarken aynada yüzleştiğiniz kişinin siz mi yoksa pazarlayıp çıkar elde etmeye çalıştığınız sahte yüzünüz mü olduğunu anlamıyorsanız, kendinizi çimdikleyin.
‘SEVGİ’Lİ ÇORBALAR
Bu aileyi seviyorum, annenin hem ‘Sevgi’ hem de ayakta tutan direk olduğu bu ailenin pişirdiği her yemeği de severek yiyorum. Gündeş ailesi ya da bilinen adıyla ‘Eze’ (Erzurum ağzında teyze demek) ailesi, Birlik ve İncek mahallelerindeki yerlerinde sevgi odaklı pişirimlerle yürekleri ferahlatıyor. Başta pöç haşlama, etli yaprak sarma, mantı, kavurma ve saymayı unuttuğum ama anne Sevgi Gündeş’in elini değdiği her şey yediğinizde hem haz hem de şifa veren cinsten leziz. Sevgi annenin isminin gerçek duygusunu katarak pişirdiği çorbaların şifa vermesi en az kendisi kadar doğal. Vücut bağışıklık sistemimizin güçlenmesi gereken bu dönemlerde ihtiyacımız olan kemik iliği barındıran pöç Haşlama, kuzu paça, dana paça, kemik suyu çorbalarını tüketmeyi ihmal etmemek gerek. Ankara’nın eskiden olduğu gibi soğuk karlı günlerine kısa dönüşü bizi sevindirse de hastalık riskinin yükselmesi açısından endişe verici. Eze ve Sevgi anne, yukarıda saydığım çorbaları kavanozlarmışlar, hem Birlik hem İncek’te var. Uğrayıp evinize götürün hem sağlık hem sevgi yudumlayacaksınız.
Zor günler yaşıyoruz. Özellikle kendi yağıyla kavrulan cinsten yiyecek içecek işiyle uğraşanların yaşadığı zorlukların tarifi çok zor. Sevdiği işi yapmanın hayaliyle, belki de tüm varını yoğunu severek, isteyerek yatırdığı işini kendinden kaynaklanmayan sorunlar yüzünden kaybetme riski ile yüzleşmesinin izahını yapmaya çalışmaksa çok daha zor. Sıkı durun! Bu saydıklarımdan daha da zoru var, hatta en zoru diyebilirim. ‘Ümitsizliğe Kapılmak’ hepinizin içinden geçmiştir, muhtemelen şu anda bu duyguyu yaşıyor da olabilirsiniz. Büyük bir umutla anlaşılmak istediniz, elinizden tutulsun istediniz, yani kısacası çevrenizden medet umdunuz. Hiçbir beklentiniz karşılık bulmadı değil mi? Bulmaz da... Çünkü zayıflığımız beklentiyi doğurur, beklentiler hayal kırıklığı yaratır, hayal kırıklıkları da ümitsizliği. Sizin için kimin ne yaptığı maneviyat açısından önemli olsa da, sizin kendiniz için ne yaptığınız en önemlisi. Behçet Necatigil’in şu cümlesini unutmayın “Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.“ Silkelenin ve yaşamı sevdiğiniz yerden sıkıca tutun.
VIZVIZ KÖFTE
Cızbız köftenin vegan olanına ‘Vızvız’ demiş, Kavaklıdere, Beykoz Sokak’ta vegan yiyecekler tasarlayan Terra Mutfak. Daha önce ekmek arası kokoreç ve sucuk’un vegan olanını tasarlamıştı, ben de yazmıştım. Bu sefer, sokak tablalarında satılan, maç ve konser aralarının vazgeçilmez atıştırmalığı cızbız ya da namıdiğer tükürük köftesini yapmış. Tadı neredeyse birebir aynı. Bana göre daha güvenli ve hijyenik. İçindeki etten şüphe duymayacağız, çünkü içinde et olmadığını bilerek yiyip aynı lezzeti alacağız. Terra Mutfak’ın dijital menüsünü inceleyin derim. Bildiğimiz, tanıdığımız dünya lezzetlerinin vegana dönüştürülmüş sağlıklı uyarlamaları var. Sevgili Nisan Kuyucu her hafta güncelledikleri ve alınması gereken protein, karbonhidrat, lif ve vitamin dengelerini gözeterek hazırladıkları ‘Terra bowl’ kaselerini de öneriyor. Pandemi sürecinin yaklaşık başlangıcına denk gelen 12 Şubat’ta ilk yılını kutlayacak olan ‘Terra’nın bütün olumsuzluklara rağmen yaşama tutunabildiğini görmek takdire şayan. Paketinizi almaya gittiğinizde kavanoza koydukları balkabağı pastasını sorun, varsa mutlaka deneyin.
KÖZDE BOŞNAK BÖREĞİ
Sevgiyle yaptığımız işlerin güzelliğini, içimizde bıraktığı heyecanı hep duyumsarız, unutmayız, unutamayız. Severek pişirdiğimiz bir yemeğin lezzeti, aşkla bestelediğimiz bir güftenin ya da hayalimizde canlandırarak gerçekleştirdiğimiz bir projenin, yaratıcılık kısmındaki haz tarif edilemez. Madde düşünmeyiz, lezzet vardır aklımızda ve başarmak elbette. Bu hazzın tarif edilemez yanı da budur. Sevdiğimiz işi yapmanın, maddesel kazanımdan çok ruhsal kazanımları olduğunu bunun da hayatımıza yansıdığını bilmek apayrı bir mutluluk. Hayatımıza getirdiği mutluluğu paylaştığımız çevremizin de bu olumlu enerjiden faydalanacağını düşünürsek, sevgi halkası daha da büyüyecektir. Kazandığınız çok parayı ve gücünü korumak için davranışlarınıza yansıyacak maddesel bakış, parayı kaybetmekle ilgili refleks haline gelecek korkuların sizi sürükleyeceği noktayı düşündüğünüzde, ömür boyu savunmada ve insani duygulardan uzak, esir ruh haliyle oluşacak yaratıcılığı düşünmek istemiyorum. Yaratıcılık, hayal dünyasının bir sonucu, ruhun özgürlüğünü ilan etmesidir. Henri Matisse, “Yaratıcılık cesaret ister” derken sevgiyi kastettiğini düşünüyorum. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz işleri yapın, cesaret kendiliğinden gelir.
SEVGİ “PINAR’I”
Sevgili Pınar Tüfekçioğlu’nu geçen yıl Ayrancı’nın güzel sokaklarında dolaşırken Kıbrıs Sokak’taki oyuncak misali minik dükkânı ‘Açık Tezgah’a tesadüfen girdiğimde tanımıştım. Dükkânın sevimliliği ilgimi çekmiş, minik dükkânın, minik masa ve sandalyelerinde derin sohbete dalmış iki zarif hanımefendinin konuşmalarını bölerek selamsız sabahsız, “Siz burada ne yapıyorsunuz” şeklindeki kaba tarzıma aldırmayarak, güler yüzle karşılamış “Ev yapımı bi şeyler” cevabını vererek mahcup etmişlerdi. Pınar hanım bununla da yetinmeyip çayla birlikte nefis unsuz kekinden ikram ederek daha da utandırmıştı. Asıl mesleği bankacılığı bırakıp, sevdiği işten haz almayı tercih ettiğinden olsa gerek, özgür ruhun ürünü pişirimlerinin lezzetine bayılmıştım. Tek başına kurup, her şeyi kendi yaptığı minik dünyasından aldığı kocaman hazzı yansıttığı tatlılarının lezzetinde, sevginin yerleşik düzene geçtiğini fark edince mest oluyorsunuz.
Bana göre doğal (saf) halimizin görünmez ışığıdır tesadüfler. İçgüdüsel yani doğal (içten) davranışlarımızın önümüze çıkardığı tadına doyulmaz lezzetin de ta kendisidir. En doğalı, en samimisi, en gönülden olanıdır tesadüf. İçsel sahtekarlık yapmaya vakit bulamadığımız ve onu en doğal halimizle karşılamak zorunda kaldığımız içindir etkilenişimiz, en derininden. Beklemediğimiz anda gelen mutluluk, beklemediğimiz anda yeşeren umutlarımız, içsel sahtekarlıktan uzak anlarımızın bize ödülü, farkında olmadığımız ya da görmezden geldiğimiz saflığımızın bir ürünü olmalı. Doğal döngünün, doğallığımızı kirleten egolardan arınmamız gerektiğini ilettiği bir mesaj da olabilir. Tesadüflere inanmayabilirsiniz, kendi hayatınızdaki tesadüfleri bile planlayabilen zeki insanlardan olabilirsiniz belki de. Dostoyevski’nin şu sözüne ne dersiniz? “Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.”
KEBAPÇI (BÜŞRA) CANBOLAT
“Çok hasta olduğu günlerde bile, dükkânı açmak için ayaklandığını gördüm” dedi, sevgili Büşra. Babası Sabahattin Canbolat’ın iş disiplinini tarif etmek için kurduğu cümleydi. “Esnaflık saygı işi, esnaflığı çok sevdim” derken, sesindeki samimiyeti algıladım. 1986 yılında kurduğu döner dükkânını günümüze kadar sadece döner yaparak mesleğine ve müdavimlerine duyduğu saygı ile yürüten Sebahattin usta, rahatsızlığı sebebiyle açamadığı dükkânın anahtarlarını, saatinde açması için kızına vermiş. Ankara Üniversitesi, istatistik bölümüne girdiğinde veya bitirdiğinde hayalinin baba mesleğini sürdürmek olduğunu sanmıyorum. Geçici olabileceğini düşünürken “Et açmayı öğrendim” dedi, süt danasının arka butlarından ‘tranç’ kullandıklarını, marine etmediklerini söylerken, işe olan hakimiyetine hayran kaldım. “Geçici değilim, kalıcıyım, insanlarla iletişim kurmayı seviyorum” dediğine sevindim. Babasının özenine katacağı kadın eliyle Canbolat’ın döneri daha da lezzetlenecek. Yürekten katıldığım bir uygulamaları var. ‘Yolda soğur, lezzeti kaybolur’ diye adrese servis yok. Aydınlıkevler Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde, tesadüfen olmasa da bilerek gidin kendiniz alın, Büşra’nın eli değdi, keyiflenin.
Göstermek istediğiniz şeylerin aslında karakterinizi de yansıttığını bilmeniz gerek. Üzerinize giydiğiniz kıyafetin, ayağınızdaki papucun, taktığınız aksesuarların göz alıcı olması size rahatlatıyorsa, farkında olmadığınız bir eksiğiniz var demektir. Yediğiniz yemeğin altın tabaktaki gösterişli sunumu karnınızı doyurmaktan ziyade, açgözlülüğünüzü doyurmuş olma ihtimalini düşünemiyorsanız, aldığınız lezzetin de farkında olmayacaksınız. Şatafatın doyurduğu bir bedenin, aç kalan ruhu doyuramadığı gerçeğini görememek, aslında pazarladığınız bedeninizin içinde sevgili bir ruhun olmadığının da teşhiridir. Gösterişle süsleyip pazarladığınız yaşamınız ve bedeninizin içinde; ruhunuzu, sevginizi, vicdanınızı sergilediğiniz raflarınız boş kaldıysa, üzgünüm ama lezzetiniz de olmayacaktır. Hepimizin ruhuna işleyen ‘Mona Lisa’nın yüzündeki sadeliği resimleyerek, “Sadelik, en yüksek gelişmişlik düzeyidir” diyen Leonardo da Vinci’nin, dünyanın yönünü değiştiren hamleler yaptığını unutmayın. Boş kalan raflarınızı doldururken ‘mış’ gibi yapmayın, gerçekten hissedin, inanın lezzetleneceksiniz.
EN SADE LEZZET ‘ÇİBÖREK’
Kırım Tatarlarının ve Eskişehir’in geleneksel ve sade lezzeti çiböreği bayıla bayıla yemeyenimiz yoktur sanırım. Başarı oranını bilmiyorum ama evde pişirme denemelerimiz bile olmuştur mutlaka. Aylardır çok iyisini yapanı arıyorum ancak pek rastladığımı söyleyemem. Bazen iyisine, lezzetlisine, fena olmayanına rastladığım doğru. Balgat, Süleyman Hacıabdullahoğlu Caddesi’ndeki çibörekçi ‘Konakbay’ hakikatten çok iyi ve ezber bozuyor. Sevgili Savaş’ın bayılarak anlatımından ağzım sulansa da tadana kadar yapacak tek şeyim vardı; o da şimdilik yutkunmak olacaktı. En sevdiğim işletme şekli olan ve aile dayanışması ile kurulan aile işletmesi tipinin Ankara’daki önemli örneklerinden birisi ‘Konakbay’. Kurucu baba, vefat edene kadar mantıyı pişirmiş, anne çibörek hazırlamış, oğul da servis yapmış, lezzeti hayal etmeyi de size bırakıyorum.
Sevdiğiniz bir yemeğe gömülürken hissettiklerinizi tarif edin desem, nasıl anlatırsınız? Sevdiğiniz yemekler geçti gözünüzün önünden değil mi? Şu an mutluluk salgıladığınız kesin, hatta ağzınız sulandı bile diyebilirim. Aldığınız hazzı tarif ederken mutlaka edebi bir dil kullanmak istersiniz. ‘Şahane, nefis, harika’ gibi hayranlık belirten kelimeler, ‘Bayıldım, kendimden geçtim, tadı damağımda kaldı’ tarzında deyimler kullanarak duygularınızı pekiştirirsiniz. Yediğinden haz almanın sonsuz huzurunu içinizde hissettiğinizde, hayatın anlamının aslında yemek yemek kadar basit olduğunu düşünmeye başlarsınız. Zaman durur ve yemekle aranızda kurduğunuz bağı, ağzınızda çevirdiğiniz her lokmasında duyumsarken, bütün dünyanız önünüzdeki tabak olur. Hele ki yemeği pişirenlerin geleneksel yöntemleri kullandığını biliyorsanız, geçmiş anılar canlanır, her lokmasına ayrı lezzet katar, mest olursunuz. Şimdilerde popüler ve hazır yemeklerde, aradığınız geçmiş hazları bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Geleneksel yemeklerin emek ve sevgi dolu lezzetlerini yeniden hatırlamakta fayda var. Unutmayın, pişirmeyi veya yemeyi unuttuğunuz yemekler, asıl ruhunuzdur.
ANKARA’NIN EN ESKİSİ
Eskiden neredeyse her hafta sonu, ailemizle, eş, dost, akraba veya sevgilimizle gittiğimiz mahalleli köfte dükkânları bir bir kayboldukça, ‘Gözden ırak, gönülden ırak’ atasözünü doğrularcasına hayatımızdan da kaybolup gitmesi üzücü. Unuttuğumuz ama vazgeçemediğimiz lezzetlerden biridir ‘İnegöl Köftesi.’ Gerek hazırlama ve pişirim yöntemini, gerek lezzetini, her yediğimizde bizi bizden alan şahane kokusunu unutmak mümkün mü? Ankara’da kalan çok az sayıda köfteciden birini hatırladım. Yenimahalle, Çarşı Caddesi, Taşkın Sokak’taki ‘Meşhur İnegöl Köftecisi’ 1966 yılında kurulmuş ve Ankara’nın en eskisi. İkinci kuşaktan sevgili Birol Altay, kuruluş gelenek ve lezzetlerini aynı şekilde sürdürmenin verdiği keyifle çalışıyor. Kurulduğundaki menü aynen devam ediyor. Mercimek ve işkembe çorbaları, nefis köftesi, piyazı ve tabii ki Kemal paşa tatlısının tadına aşina olanlar sevinecek, hatta nostaljik havayı soluyunca çocukluklarına, gençliklerine geri dönmenin hazzını yaşayacaklar. Ankara çok büyüdü, Yenimahalle gözden ırak kalmış olabilir ama ‘Meşhur İnegöl Köftecisi’ halen gönüllerde. Paket yapıyorlar, iyisi mi, siz gidin alın, geçmişe de gidersiniz.
Yeni yıl defterinin ilk sayfasına yazdığımız ilk temennimiz, yüzeysel olarak (âdet yerini bulsun diye) muhtemelen ‘sağlık’ olmuştur. Mutluluk ikinci temennimiz olur. Olanların daha çok, olmayanların da ilk tadım için paraya kavuşma arzusu listenin değişmezidir muhakkak. ‘Sağlığın ve mutluluğun olmazsa olmazı paradır’ inancı taşıyanlar, ‘parayla saadet olmaz’ atasözünü çürütmenin yollarını, kapıldıkları sanal gerçeklik içinde aramakla meşgul olur. Zaman mefhumu kalkar, arzularımıza, hırslarımıza yenik düşeriz. Yılın başında açtığımız yeni sayfada biriktirmeyi umduğumuz güzelliklerin, yeniden tazelediğimiz dileklerimizi, yıl eskidikçe kenara koyar, rafa kaldırırız, hatta unuturuz. Sigarayı bırakma, kilo verme gibi dileklerden bahsetmiyorum. Yepyeni bir ruha bürünmekten bahsediyorum, mutsuz olduğunuz şeyleri, mutluluğa dönüştürmek için yöntem değişimi esas kastım. Duyarlı olmaktan, empati yapmaktan, davranışlarımızı gözden geçirmekten, ben merkezcilikten sıyrılıp biz olmaktan bahsediyorum. Para kaçıncı planda kalır bilmiyorum ama ‘oltaya gelmeyin’ derim.
ÇITIR TEKİR
Balıkta tazelik esastır, taze balığın da başkenti Ankara’dır. En iyi balıkçılar, en iyi balık restoranları da Ankara’da olunca, en iyi balığın tercihi de tabii ki Ankara olacaktır. Nene Hatun Caddesi’ndeki ‘Camgöz Balık Lokantası’ işini iyi yapmakla kalmıyor, yenilikçi yaklaşımıyla Ankaralıları her zaman büyülüyor. İşletmeci sevgili Kerem Ülgü ‘çıtır tekir’ önerince heyecanlandım. Yerken denizin tadını birebir hissettiğiniz yegâne balıklardan biridir tekir. El maharetiyle pişirilen tekirin çıtır hali benim de müptelası olduğum bir haldir. Camgöz Lokantası, lavaş ve yeşil soğanla servis ediyor. Parmaklarınızla yakaladığınız çıtır tekiri, isterseniz yanına soğanı da yatırıp lavaşa dürün. İlk lokmada çıt edecek, ikinci lokmayı gizli soslu ‘Camgöz salatayla’ birlikte alın. Gözlerinizi yumun ve denizi koklayın, mest olacaksınız.
Bu sene, “2020 bitse de gitse” dedik... Nihayetinde son gününe geldik. Gidiyor işte. Gideceği muhakkaktı, götürecekleri muallâktı ancak yaşattıkları hakikatti. Kimimiz öldü, kimimiz dirildi, kimimiz öğrendi, kimimiz henüz farkında değil olanların. Ders çıkardık mı? Bilmiyorum. Öğrendik mi? Ondan da emin değilim ama ölmediysek bunun nedenini çok iyi biliyorum. Ölümsüz sandığımız sağlık çalışanlarının sayesinde yaşadığımızdan eminim. “Onlara bir şey olmaz” diye düşündüğümüz sağlık emekçilerinin gecesini gündüzüne katıp çırpınışlarıydı bizi yaşama bağlayan. Ne oldu peki? Onlar öldü, biz diri kaldık. Neden mi? İnsanlık için, sağlıklı gelecek bekleyen çocuklarımız için... Onlar öldü, kendi çocukları yalnız kaldı. Minnetimiz sonsuz, yüreğimizde ölümsüzsünüz!
100 DOKTOR 100 TARİF
Doktorların yaşamla ve yaşamımızla ilgili çabaları, yaptıkları işi ciddiye alan tavırları sayesinde hepimize hayat oluyor. Dünyaya bakışlarının temelinde sağlık ve sağlıkla yaşam olunca da bizim farkında olmadığımız detaylara vakıf oluyorlar. 100 doktor bir araya geliyor ve 100 yemek tarifini sağlıklı şekliyle hazırlıyorlar. Kendileri pişiriyor, kendileri fotoğraflıyor ve kendi cümleleriyle bizzat yazıyorlar, ortaya nefis bir yemek kitabı çıkıyor. Bu kitabın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bütün gelirini koronavirüsten ölen, yukarıda minnetle bahsettiğim sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verilmesi kaydıyla Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na (KAHEV) bağışlıyorlar. Bugün kuruluşunun 2. yılını kutlayan KAHEV, binlerce tıp öğrencisi başta olmak üzere, ilköğretim, lise ve diğer branş lisans öğrencilerine burs, laboratuvar, kütüphane temin etmek için hekimler tarafından oluşturulmuş bir yürek hareketi. ‘100 Doktor 100 Tarif’ kitabı çok kısa sürede 10 bin satmış, bu iyiye işaret. Minnetimiz büyük, bu yürek hareketine katılmamız gerek. Her tarif ruhumuza, her kitap ölümsüzlerin çocuklarına hayat verecek. ‘www.kahev.org’ tıklayın.
Geçtiğimiz 21 Aralık günü, en uzun geceyi yaşadık. Kimimiz farkındaydık, kimimiz uykudaydık. Kimimiz çeşitli ritüellere kapıldık, kimimiz için her gün gibiydi... Uzun ya da kısa fark etmedi. Bazen en kısa gece bitmez sanırsın, en uzunu ise bir çırpıda biter anlamazsın. Özetle, hayatı nasıl özümsediysek, davranışlarımız da benzer oldu. Herkesin yaşadığı tek ortak bir sonuç vardı ki, her hâlükârda sabah oldu. Victor Hugo’nun sabır odaklı, “En karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar” cümlesi karamsarlığımızı, aydınlığa dönüştürüp umut tazelerken, Mevlana, “Her şey, neye layıksa ona dönüşür” diyor ve bedenimizdeki ruha sesleniyor aslında. Hangi ruh hali içindeysek, ne dilediysek ya da ne beklediysek hayattan, ona dönüşüyoruz. Uzun, kısa, büyük, küçük, ünlü, ünsüz, zengin veya fakir... Her hâlükârda gün geçiyor, u-mutlu ya da u-mutsuz. Tercih sizin..
MÜZİSYENDEN BABKA EKMEĞİ
Sevgili dostum müzisyen Ateş Tezer’in Çeşme, Ovacık’ta yeni kurduğu fırınına uğradığımda onu elinde oklavayla tezgâhın başında, bir gün önceden hazırlayıp dinlendirdiği ‘brioche’ hamuru açarken buldum. Öylesine motive olmuştu ki; konserin ortasında baterisine vurduğu bagetlerle, eşlik ettiği jazz orkestrasının ahengine kapılmış hali vardı. Kısa bir selamdan sonra itinayla işine, yani elindeki oklava ve açtığı hamura odaklandı. Hamuru uygun inceliğe getirecek yuvarlamaları yaparken gösterdiği itinaya ister istemez ben de kapılmıştım artık, dikkat kesildim. Cetvelle hamurun boyunu ölçtüğünde “Gerek var mı?” dedim. “İyi sonuç için, geometri gerek, matematik gerek, aritmetik, kimya gerek” dedi. “Beste yaparken notaları bilmen gerektiği gibi, koyduğun her notanın nasıl bir anlamı varsa, oklavanı yuvarlamanın, parmaklarınla hamura dokunmanın da anlamı var” dedi. Açtığı hamura Belçika çikolatası, tereyağı, kakao ve pudra şekerden oluşan karışımı özenle yayarken nefes almadı belki. Önce rulo, sonra da örgü hale getirirken, ellerinin hamuru incitmeyen dokunuşu sanatın kendisi olmalıydı. Pişireceği kalıba yerleştirip birkaç saat dinlendirdikten sonra, bir an önce tadına bakmak için sabırsızdım ama Ateş temkinliydi. Kokusu yayılmaya başladığında, oklavayla bestelediği melodiyi de duymaya başladım. Bestenin ismini sordum “Babka” dedi. Çok fazla bilinen bir ekmek çeşidi değil Babka, çoğunlukla Polonya, Ukrayna ve İsrail’de yaşayan Musevilerin pişirdiği paskalya çöreğine benzer bir tür, çikolatalı ekmek bilgisini verdi. ‘Sadece aritmetik yokmuş’ diye geçti içimden, gelenek var, tarih ve edebiyat da varmış. Müzisyenden size özel ‘Babka’ bestesi için siparişi İg: @levain_cesme hesabından yapın, yeni yıla değsin.
Hepimiz özledik eskisi gibi yaşamayı; endişesiz, kaygısız ve alabildiğine özgür. Sokakları koklayarak yürümeyi, sarılmayı, öpüşmeyi, dokunmayı sevdiklerine doya doya. Sinemanın, tiyatronun, konserlerin atmosferini derin derin içine çekmeyi kim özlemedi ki... Hastalanmak ister misiniz? Kimse istemez sanırım. Sokaklarda özgürce dolaşamamamızın sebebinin farkında mıyız peki? Muhtemelen farkındayız ancak “Bana bir şey olmaz” inancıyla, davranışlarımız istediğimiz gibi... Maskesiz, mesafesiz ve hiçbir şey yokmuş gibi... Özgürce. Özgürlüğümüzün altını çizerek dolaşıyoruz hatta. Peki özgürlüğün gerçek tanımını biliyor muyuz? Sanırım pek vakıf değiliz. Peki ya savunduğumuz özgürlüğümüz, başkalarının yaşam özgürlüğünü engelliyorsa! Ölmek istiyor muyuz? Elbette istemiyoruz... Ölmek istemediğimiz için eve kapandık, mesafe koyduk, maske taktık. Öldürmek istemediğimiz için evdeyiz... Dostlarımıza, sevdiklerimize yeniden sarılabilmek için evde olmaya devam edeceğiz Rousseau’nun sözünü iyi anlamakta fayda var, lütfen bir daha okuyun!
YÜZDE YÜZ ANKARA ‘KITIR’
Ben Ankara’nın karlı günlerini özledim. Akşamüstü eve dönerken bastıran kar yağışında kapanan Cinnah Caddesi’nden çıkamayan arabama, kazasız belasız uygun park yeri bulmak için yüklendiğim adrenalini özledim.
Bukowski’nin yukarıda yazdığım serzenişindeki son cümle “Ah insanlar! Her şeyi bulup kendini bulamayanlar” Biz insanlarla ilgili o kadar çok şey anlatıyor ki; bencilliğimizi, kibrimizi, acımasızlığımızı, vicdansızlığımızı, hırsımızı vs... Bu liste uzadıkça uzar. Düşünebilme yetimizi kullanabildiğimiz, diğer canlılara açık ara üstünlükle hâkimiyet kurduğumuz bu dünyada, halen kendimize hâkim olamıyor olmak ne acı değil mi? Savaş içindeyiz... İnsanla, doğayla, denizle, balıklarla, kuşlarla, böceklerle ve doğadaki diğer hayvanlarla husumet içindeyiz. Gökyüzüyle savaşıyoruz, güneşe, yıldızlara saldırıyor, evreni kurcalıyor, tanrıya bile meydan okuyoruz. Kadınla savaşıyoruz, erkekle savaşıyoruz, İnançlarla savaşıyoruz, renklerle, seslerle savaşıyoruz, düşünceyle, fikirle, yaratıcılıkla savaşıyoruz, mutlulukla savaşıyoruz, sevgi, aşk, insanlık arıyoruz ama onlarla da savaşıyoruz. Olmadık, olmuyoruz, olamıyoruz. Her şeyi yendik, kazanıyoruz. Kendi benliğimizle hep savaştayız ama çok kötü yeniliyoruz...
NO:29 DÜKKÂN
Giriş paragrafı okuduktan sonra üzüldük, gerildik belki de. Biz insanların kendi benliğimizle barışmamız gerektiğini de düşündük muhtemelen. Kendi benliğinizle anlaşmaya vardığınızda hissedeceğiniz iç barışın size vereceği huzuru düşünün mesela. Gözlerinizi yumup hayal edin hatta... Kahve kokusunu aldınız, ruhunuzu dinginleştiren melodiler de katıldı hayalinize, iyice gevşediniz. Kahvenizi yudumlayın, damağınızda hissedin, yutarken bıraktığı nefasetin zihninize yolladığı uyanışın da farkına vardınız. Uyanın o halde, yumduğunuz gözlerinizi açın. Ankara’nın en estetik kahve dükkânı No:29’da “Kahveye duygu yükleyen adam” Onur Dal’ın yarattığı atmosferin büyüsüne kapıldınız. Kahvenin büyüsü ise önce baristadan yani sevgili Onur’dan, sonra da makinesinden yani ‘La Marzacco Leva.’ Yarı manuel denebilecek, zamanlamayı hazırlayanın sanatına bırakan, kahve makinesinden çok bir zaman makinesini andıran kollarını doğru kullandığınızda duygusunun da doğrusunu yakalıyorsunuz. Dükkânın atmosferini ciğerlerinize çekmek için doğru zaman değil belki ancak kahveyi alıp atmosferi evinize taşımak için zamanlama makinenin kolunda. Zamanınızı Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2886. Sokak’taki No:29 Dükkân’a ayarlayın derim.
Dünyada mutluluğun başkenti sayılan Danimarkalıların yarattığı bir mutluluk ve teşekkür felsefesi ‘hygge’ (Höge, Huge diye okunur). İskandinav ya da Nordik (Kuzeyli) toplumların, uzun süren karanlık ve soğuk günleri, aileleri, dostları kısacası sevdikleriyle birbirlerine sarılarak ısıttıkları, toplanma, bir arada olma durumuna deniyor ‘hygge’. Basit ama konforlu ortamlarda, sıcacık bir kahve veya çay, anneannenizden kalma yün battaniye, annenizin ördüğü yün çoraplar, etrafına yayılarak oturduğunuz, şömine veya soba, birkaç mum veya gaz lambası aydınlığı yetiyor ama esas hedef teknoloji ve sosyal medyadan uzak, olmazsa olmazı ise hoş sohbet. Hoş sohbet dedim, zira ortamı gerecek konuşmalar, memleket meseleleri, siyaset ya da gıybet yapılmaz. Yarışmacı ego ve kibir gömleklerinizi çıkarıyor, huzur battaniyeleri ve neşeli çoraplarınızı giyinerek oturuyorsunuz. Önce sahip olduklarınız ve bir arada olduğunuz için teşekkür edin, yani şükür, sonra zamanı durdurun. Yemek konuşun, doğa konuşun, kitap konuşun, sevgi konuşun ama aşkla konuşun.
MUTLULUK SIRRI
Hygge felsefesinde kitapların apayrı bir yeri var. Yalnızken de hygge ortamı hazırlayabiliyorsunuz. Gereken şeyler, rahat bir koltuk, battaniye, kahve veya çay, kalın çorap ve tabii ki sevdiğiniz bir kitap. Hygge ile ilgili burada çok fazla detaya giremedim. Yüzeysel olarak ana düşünceyi verebildim. Bununla ilgili önereceğim ‘Meik Wiking’in ‘Danimarkalıların Mutluluk Sırrı’ isimli kitabını edinin. Hafta sonu nasılsa evdesiniz, okudukça ısınacaksınız.
“Ne özlemişim Allah’ım” diyorum kendime, bu ses, bu nefes... Öğretmenin, öğretiyor olmanın verdiği heyecanı sesine yansıtarak çocuklara konuşmasının, tarifsiz ama sevgiyle yoğrulu duygusunu derin derin içime çekiyorum. Ses tonunu, kullandığı kelimelerin samimiyeti içimi dağlıyor. Ne çok olmuş böylesine içten ses duymayalı, ne çok olmuş gerçek sevginin yerini alan sahte duygularla yaşayalı. Ne çok olmuş böylesine yüreğe işleyen bir sevgiyle karşılaşmayalı... Yetişkin olsak da, çocukların öğretmenlerinden gördüğü sevginin aynısına, inanın ihtiyacımız var. Duygularımızı tazelemek, yaşadığımızdan emin olmak, sevildiğimizi, değerli olduğumuzu hissetmek ve belki de insanlığımızı yeniden anımsamak için... Geçmişteki ğretmenlerimizi hatırlamak, hatta ve hatta çocuklarımızla birlikte tüm öğretmenlerin yeniden öğrencileri olmak, çok rahatlatır... 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü minnetle kutluyorum.
DÜRÜM ARNAVUT CİĞERİ
Zarı alınan ciğerin, una bulanarak kazandığı kıvam, küp patateslerin, kırmızı soğan ve maydanozla oluşturduğu ahengi, sumak ile pul biber tamamlarken, gözlerinizi yumup lezzete motive olma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ciğeri hayatımıza sokan Arnavutların, aslında ucuz olduğu için tercih ettikleri söylense de; lezzetini ve iştah açıcı pişirme yönteminin damağa verdiği hazzın farkına vardığınızda, tamamen damak keyfi olduğunu da anlıyorsunuz. Arnavut ciğerini bilmeyen ya da sevmeyen çok azdır. Kimi meze gibi kullanır, kimi doyumluk pişirir, kimi ekmek arasına koyar ama her şekilde mest olunur. Aylardır severek yakından takip ettiğim geleneksel dürüm restoranı ‘Müdür Dürüm’ kültürümüzü yansıtan diğer dürümlerinin yanı sıra lavaşa koyduğu Arnavut ciğeri dürümü de nefis yapıyor. Çayyolu Park Caddesi’ne açtığı yeni şubesinde ilk kez dürdüğü Arnavut ciğerini tattığınızda, aldığınız lezzete duyacağınız saygıdan ötürü, Müdür’ün önünde ayağa kalkıp önünüzü ilikleyecek, “Şimdiye kadar neredeydin Müdüüm” demek isteyeceksiniz.
Yordun bizi hayat. Yuvarlanıp gidiyorduk karınca kaderince... Geçinmekti, mutluluktu, huzurdu derdimiz belki kendimizce, hepsi mazide kaldı. İyi kötü bir canımız, onu diri tutmak için bir çabamız vardı, şimdi o da muallakta kaldı. Kurtulamadık şu virüsten, serde insanlık var ya; özgürlüğüne düşkün. Sabredemedik, evde de kalamadık, sokakta da unuttuk görünmeyeni, hiçbir şey yokmuş gibi yaşadık, her zaman olduğu gibi kapıldık rehavete ve haliyle alıştık kıyamete. Oysa ki cep delik, cepken delik, üstüne üstlük bir de sandal delik. Peki ya ‘can havli’ de delik mi? Şaşırdık be hayat. Mutluluktan, huzurdan da geçtik belki ama ‘can’ pahalı, geçilmiyor. Kendimize gelelim, sapır sapır dökülüyoruz, hayatı seviyorsak sandaldaki suyu boşaltalım. Ha gayret! Yaşayalım.
KÖFTECİ YUSUF
Anadolu’da neredeyse her şehrin, kasabanın hatta köyün bile kendine has, yöresinin etleriyle yoğrulan köftesi olması, toplum olarak köfteye düşkünlüğümüzün de işareti. Her yörenin köftesini kendi yerinde deneyimlemek gerektiğini özellikle belirtmem gerek. Havası, suyu, yoğuran eli farklı olacağı gibi, içerik olarak suistimal edilebilmesi en kolay yiyecek çeşitlerinin de başında geliyor. Endüstriyel üretim yapan zincir köfteciler mantar gibi yayıldıktan sonra tadı iyice kaçan köfteyi nadiren yazıyorum. Çoğunlukla gelenekseli, küçük, salaş ama temiz köfteyi arıyorum. Sokak aralarına giriyorum, ya kuytuda bekleyen tablacı buluyorum ya da sokağın köşesindeki küçük dükkândan gelen nefis kokusunu takip ettiğim salaş köfteciye giriyorum. Yazacağım köfteyi farklı zamanlarda birkaç kez deniyorum, lezzet istikrarı ve temizlik çok önemli, her seferinde aynı özeni buluyorsam bayıla bayıla yazıyorum. Sancak Mahallesi, Ali Haydar Feroğlu Sokak’ın köşesindeki köfteciyi de öyle buldum işte. Babalarının 24 yıllık tablalarını köşedeki dükkâna taşıyan iki kardeş Tuncay ve Ömür’ün yassı köftesi nefis, tavuk şiş de, dana antrikot şiş de öyle. Tatmanız gerek, unutamayacaksınız.
Ayak üstü yaşıyoruz hayatı. Sevgiye muhtaç kediler gibi sokak aralarında şefkati, merhameti ve karnımızı doyuracağımız yemeği arıyoruz. Buluyoruz belki bir şeyler... Ama tekme olur, ama uzaktan sektirilen taş olur... Bir yemek artığı, kırıntısı ile seviniyoruz belki de. Nadiren, okşandığımızı, sevildiğimizi hissettiren sevgi dolu insanların, umulmadık anda gülümseyen yüzlerine rastlıyoruz. Açlığımızı, sefaletimizi, dertlerimizi unutup, mutluluktan uçuyoruz. Sevgiye bu kadar aç mıyız? Konuşmaya, anlatmaya, anlaşılmaya açlığımızı giderememek, bizi sanal dünyanın sokak aralarında sevgi, merhamet arayışına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada arzuladığımız sevgiyi bulamasak da, ‘Pacta Sunt Servanda’ (‘İyi niyeti’ simgeleyen, antlaşmalar hukuku kuralı) yani Türkçesi ‘Ahde Vefa’ bulur muyuz? Ondan da emin değilim.
SOKAK ÇOCUĞU ‘ALİ TUTAL’
Çeşme’nin meşhur sokak ciğercisinde, çömeldiği duvar dibinde ekmek arası yerken rastladım ona. Bilindik bir yüz ama meşhur biri anlamında değil kastım, çömelişi, ciğere gömülüşü de tanıdıktı. Doğallıkla Anadolu’nun her yerinde rastlayabileceğiniz herhangi biri. Sinemada veya bir dizi filmde görebileceğiniz ama izlediğiniz hikayenin asıl doğallığını size başrol oyuncularından bile fazlasıyla yaşatan, ancak farkında olmadığınız karakterlerden biri. ‘Hükümet kadın’ filminde ‘yağmur duası’ sahnesinin imamı da, ‘Geniş Aile’ dizisinin Yozgatlı Ali Ekber karakteri de, ‘Fırtınalı Hayatlar’ dizisinde Atatürk’ün baş yaveri Salih Bozok da o. “Sokaklardan öğrendiklerim oyunculuğumu törpülerken doğallığı da, insanlığı da öğretti, Sokak Çocuğuyum ben” dedi Ali Tutal. Aklıma Yeşilçam’ın efsane yıldızı Sadri Alışık’ın “Sokak köpeklerine selam vermeye başladıysan, insan olmaya çeyrek kalmıştır” sözü geliyor, içleniyorum. Nice Yeşilçam oyuncusunu tüketmiş, görmezden gelmiştik. Sinemada bize yaşattıkları gerçek duyguların yerine şimdilik sanal duyguları koymuştuk belki ama ne yazık ki, onların yerine kimseyi koyamayacaktık.
Yalnızlığın derin kuyusuna gömüldüğümüzde, farkında olmadan, için için ama sessizce haykırdığımız sorudur “Orada kimse var mı?” Göçük altında kalmak gibidir yalnızlık, kurtulmak ya da kurtarmak için de haykırır, “Orada kimse var mı?” İnsanın insana mecburiyetinin yadsınamayan gerçeğine verdiği cevap, sevgiyle beslenen insan ruhunun aradığı enerji kaynağını bulmak için de sorduğu sorudur. Ülkenin dört bir yanından #İzmirdepremi için tek yürek olmaya giden arama kurtarma ekiplerinin, kendi hayatlarını saydıkları ‘hiç’ kelimesini ‘hayat’ haline getirmeye, yüreklerimize serptikleri suyu, göçük altındaki ruhlara can olarak vermeye İzmir’e giden, Türkiye yürekli ekiplerin sorduğu sorudur “Orada kimse var mı?” “Merhaba, ben Ayda Gezgin, elimi tutar mısınız?” diyen minik yüreğin seslenişine uzattıkları el, akıttıkları gözyaşıdır. İnsan olmayı yeniden hatırlatan tüm kurtarma ekiplerine bedenimiz, ruhumuz ve yüreğimizle minnettarız.
DOĞAYA DÖNÜŞÜN ÖRNEĞİ
Yükselttiğimiz ego duvarlarına tırmanışımız hırsla sürerken, geldiğimiz noktadan düşmemek için tutunarak büyüttüğümüz korkularla yaşamaya inanın ki değmiyor, zamanını kestiremediğiniz bir sarsıntıda tepetaklak oluyor, her şeyinizi yitirebiliyorsunuz. Doğaya tutunmalı insan, toprağa, ağaca, yeşile. Kısacası doğallığına dönmeli. Kendi eliyle yarattığı teknolojik canavara yem olmamak, sevgiyi, saygıyı unutmamak için, özüne dönmeli. Birkaç yıldır hayranlıkla izlediğim, Beynam köyündeki Ayone Çiftliği, doğaya dönüşün ve doğallığın insanla uyumunu sergileyen önemli bir örnek haline geldi. Sevgili Aybige Erişen ailesi ile birlikte çalıştığı çiftlikte, kendi elleriyle diktiği atalık tohum sebze, meyve fidelerini özenle yeşerttikten sonra hasat etmenin verdiği manevi mutluluğun tadını çıkarıyor.
Düşünmek, düşünebilmek” olmalıydı, en büyük sebep... ‘Atatürk’ gibi. Bir derin düşüncenin ürünüydü ‘Cumhuriyet.’ İnsanca yaşamın, insanın özgür ‘cumhur(halk)’ olabilme vasıflarına haiz kıvama gelmesiyle mümkün olabileceğinin derin düşüncesiydi, Cumhuriyet. “Cumhuriyetle cehalet aynı yerde barınamaz” diyen şair ‘Alphonse de Lamartine’ ile “Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir” diyen politik düşünür ‘Montesquieu’ gibi derin düşünceler var, cumhurun niteliğini tarif eden. Atatürk’ün, cumhuriyetin ilanından sonra öğretmenlere verdiği “Cumhuriyet sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ister” mesajı, Cumhuriyetin ve eğitimin önemini fazlasıyla vurgularken, bizler de bu dünyaya yemeye, içmeye gelmiş olamazdık, düşünmeliyiz, farkında olmalıyız ve haykırmalıyız; Yaşasın Cumhuriyet!
SOFRANA SAHİP ÇIK
Yediğimiz, içtiğimiz bizim olsun, karnımız doysun keyiflenelim tabii ki. Ancak; yemekten sonra “Allah her açı doyursun” diye temennide bulunmak da kimsenin karnını doyurmuyor maalesef. Sofradan kalkarken tabaklarda bırakıp, yemediğimiz yemekler arkamızdan ağlamaz belki ama açlıktan ağlayan hatta ölen insanların olduğunu düşünmek gerek, düşünemiyorsak, insanlığımızı gözden geçirmemiz gerek. Yiyebileceğimiz kadar, yettiği kadar... Her şeyin azı karar, çoğu herkese zarar. Tarım Bakanlığı’nın başlattığı kampanyaya katılıp israfa göz yummayacağınıza dair söz verin, adınıza fidan dikilsin. www.sofranasahipcik.com
BATIKENT ‘PEYAMİ’
Alıştığımız, vazgeçemediğimiz tatların, aile büyüklerimiz ve samimi duygularla birlikte hayatımızdan gittikçe uzaklaştığı günler yaşıyoruz. Geçmişten gelen damak zevkimizi sürdürmek artık neredeyse imkânsız hale gelmek üzere. Gelişen dünyanın, değişen nesillerle birlikte hızlanan yaşam ve bu sürate ayak uydurması beklenen yemek kültürünün bu değişim hızına adapte olması, gerek yemek için harcanan zaman, gerekse yapımında kullanılan doğal ve kaliteli malzemenin üretilmesi açısından da zorlaşıyor. Eskiden yemek yapımına ayrılan sevgi ve zaman, günümüzde iş hayatına ya da sosyal yaşama ayrılınca, yemek kültürü de, sevgi de askıda kalıyor. Hızlı pişirim, acele tüketim ve kısa süre için duyulan haz yeni yaşam tarzı haline gelince, eskilerin sağlık odaklı, sabırlı, emek isteyen ve sevgiyle pişirilerek damakta uzun süreli hazlar bırakan yemek kültürü unutuluyor mu?
ESKİYLE YENİNİN EŞLEŞTİĞİ MENÜ
Merak etmeyin, yemek kültürümüz unutulmuyor! Halen alıştığımız tatları günümüz alışkanlıklarıyla harmanlayan düşünceler var tabi ki. Beytepe köyü, Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde bulunan ‘Mozz Pizza’ ve işletmecisi mühendis Güneş Öztürk, yemek kültürümüzü unutturmadığı, çoğunlukla eskiyle yeniyi eşleştirdiği menüsüyle yüreklere su serpiyor. Atıştırmalıklarında ‘babagannuş, humus ve muhammara’ var mesela. Kavun ve pastırma ile yaptığı salatası, ayrıca dut kurusu ve salatalıkla yaptığı ‘kuru cacık’ nefis bir harman olmuş. Enginar’dan yaptıkları pizza ile sucuk, acı pul biber ve bal kullandığı pizzası da yeni lezzet akımı ‘euro-oriental’ tadında. Bir başka euro-oriental ürün, Türk usulü kavurma, sumaklı soğan ve közlenmiş biberi, İtalyan mozzarella ile pişirmenin verdiği sıradışı hazzı, yerken hissetmemek de sıra dışı.
“Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım” demiş, Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Bir ezgiye ruh vermek için yaşanmışlığın hakiki, duyguların samimi ve yüreğin safi olması gerekiyor. Şehrin gübrelenmiş duygularıyla yapılan şarkıların, yazılan şiirlerin sizi, müzik ve edebiyattan soğuttuğu da düşünülürse Bedri Rahmi’nin alçak gönüllülüğüne hak veriyorsunuz. Yukarıda sözlerinden alıntı yaptığım türkünün kahramanı “Yâr fidan boylu”, mert, efe “Kamalı Zeybek”in Birgi’de bir başka yiğit efe, “Çakıcı’nın” adamları tarafından öldürülmesine, gerçek duygularla Birgililerin yaktığı ağıtın samimiyetini hissetmemek mümkün mü?
Şehrin gizemi ismiyle başlıyor aslında. Hâkimiyetleri sırasında, Persler “Yeşil yer”, Romalılar “Zeus’un kenti”, Bizanslılar da burç, kale anlamına gelen “Phirgion” demiş. Bizim Evliya Çelebi de “Bir-İki”den Birgi’ye ulaşmış. Tancalı Berberi seyyah İbni Batuta’nın bahsettiği ihtişamlı Aydınoğlu Sarayı halen gizemini koruyarak gizlendiği yerden çıkmamakta ısrarcı. Güneşin, selviyle birlikte dansının evlerin duvarlarına yansıyan motiflerinden çözeceğiniz mistik kokunun, bülbüllerin nesillerdir şahit olarak şakıdığı gizli aşk hikâyelernin gizemini çözmek için gittiğinizde, dikkat edin, siz de aşka düşebilirsiniz.
Yeniden başlamak
“Kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz; ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir.” (Carl Sandburg)
Hayatımızın farklı dönemlerinde iniş çıkışlarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz mutlaka olmuştur. Dünyayı oynatacak cinsten güçlü, kudretli hissettiğimiz anlarımız da olmuştur. Zayıf, korumasız, korku dolu anlarımız, ruhumuz yaralandığında ihtiyacımız olan sevgi ve şefkati bulmak için çırpındığımız zamanlarımız da oldu. Yaşadığımız olumlu duygular dünyanın ilk günüymüş hissini verirken, olumsuz olanlar dünyanın sonu geldiği duygusunu yüklemişti. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen anlarımız, hiç bitmesin dediğimiz anların içinde unuttuklarımız da var, unutamadıklarımız da. Olumlu ya da olumsuz olsa bile değişmeyen tek şey var. İyi ya da kötü hepsi geçiyor. Unutmayın ve Nazım’a kulak verin, “Daha son sözü söylemedi hayat. Belki yarınlar, mutlu sonlar var. Yeniden başlamak yorar insanı ama sonunda kavuşmak, mutlu olmak var.”
EN UYGUN ZAMAN BAHARIN DA İLK AYI
Geçmişe takılarak veya şikâyet ederek yaşamak inanın yaralarımıza merhem olmuyor, bizi iyileştirecek olan geleceğe umutla bakabilmenin kazandıracağı moral ve istek olacak. Restoran ve kafeler açısından, 1 Mart yeniden başlamak için ideal bir gün, umutların yeniden yeşermesi için en uygun zaman, baharın da ilk ayı. Bu sefer bir daha kapanmamak üzere açık kalmak adına tüm tedbirlerin özenle uygulanması, el ele verip geçmişi unutarak edindiğimiz tecrübelerle geleceği tasarlayarak başarmak daha kolay olacak. Ankara Ticaret Odası ve esnaf odalarının yeniden açılacak esnafın, gereken tedbirleri sağlıklı uygulayabilmesi için koyacağı katkı çok ama çok önemli. Her yeni gün yeni bir başlangıçtır aslında tek düze hale getirip karmaşıklaştıran bizleriz. Haydi rastgele!
URFA’NIN VEGAN ATIŞTIRMALIĞI
Urfa’nın özellikle Suruç ve Birecik ilçelerinin mütevazı sokak atıştırmalığı ‘lolaz’, bilinen yaygın adı ‘kuru börülce’, Anadolu’da ‘karnı kara’ da deniyor. Urfa’da lavaş ekmeğe serpiştirilen lolaz, yeşil veya kuru soğan, nane, maydanoz, turp ve benzeri taze sebzeler kullanılarak zenginleştiriliyor, olmazsa olmazlar isot ve kına biberle (toz biber) lezzetlendirilip dürülüyor. Her öğünde yenebilecek hafiflikte, mideyi rahatsız etmeyen hatta sindirimi kolaylaştırıp, kötü kolesterolü bile yok eden ‘lolaz’, verdiği tokluk hissi ile sizi uzun süre yemekten uzak tutup alacağınız kiloları da engelliyor. Geleneksel yemeklerimizi vegan hale getirip unutulmamasına katkıda bulunan Bahçelievler Şehit Temel Kuğuoğlu Caddesi’ndeki ‘Gabo Kitchen’, aslı zaten vegan olan ‘lolaz’a badem yoğurdu, tahin ve limon soslu ‘gabo’ dokunuşuyla daha da keyiflendirerek hazırlamaya başlaması, veganların yanı sıra olmayanları da mutlu edecek cinsten bir müjde oldu.
EDİRNE USULÜ EKŞİLİ KÖFTE
İlk olarak Diyarbakır’da kurulan ‘Gabo Kitchen’ benim de hayranı olduğum unutulmaz yazar Gabriel Garcia Marquez’in lakabını isminde kullanmasının yanısıra sürekli güncellediği menüsünün geleneksel yemek ağırlıklı olması en sevdiğim ve takdir ettiğim özelliklerinin başında geliyor. Gabo’yu Ankara’ya kuran sevgili Merve Yavuz Trakyalı. Çocukluğunun unutamadığı lezzetlerden Edirne usulü ‘ekşili köfte’yi vegan hale getirip menüye koyarken gerçek lezzetini aratmayacak özeni göstermiş. Soya kıymasından yuvarladığı köfteler, patates ve havuç, bademden hazırladığı yoğurt, sarımsak ve limonlu terbiyeyle pişiriyor. Servis ederken bitkisel yağda çok az kızdırılmış nane, pul biber sosu üzerine cosss yapıyor. İster evde kendiniz pişirin, isterseniz Gabo’ya gidin ama Trakya’nın bu nefis lezzetini mutlaka tadın.
NEFİSE’NİN ENFES ÇERKES MUTFAĞI
Bana göre açık ara ve tereddütsüz Ankara’nın en iyi mantı yapan kadını Nefise Hanım. Sevgili annesinden öğrendiği gibi gelenekten ödün vermeden yapıyor olması hem yemeği hem emeği daha değerli kılıyor. Ankara Kalesi’ne çıkan Can Sokak’taki küçücük mekânda, annesi ve kardeşi Ümit’le birlikte misafirlerini kocaman lezzetlerle ağırlayınca yüreklerinin büyüklüğünü de görüyorsunuz. Mutlaka denemeniz gereken ‘hıngal’ın (Çerkes mantısı) üç çeşidinin de kıymalı, peynirli ve patatesli, damağınızın yanında gönlünüze de işleyeceğine eminim. Normal mayasız hamurla yaptığı, çiğden kıymayla veya ıspanakla kuzinede pişen ‘fıççın’ da atlanacak gibi değil, vazgeçilmeziniz olması muhtemel. Sade tereyağı ve unla 2 saat boyunca kısık ateşte kavurduğu kurabiye ‘pakuh’a müptela olmanız kaçınılmaz. Ankara Kalesi’ne gitmeden önce Nefise Hanıma uğrayıp sipariş verin, gezmeden dönüşte alıp evinize mutlu mesut dönün.