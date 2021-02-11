Yaşama tutunmak

“Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar, tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız “hadi” denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel.” (Ara Güler)

Bana göre doğal (saf) halimizin görünmez ışığıdır tesadüfler. İçgüdüsel yani doğal (içten) davranışlarımızın önümüze çıkardığı tadına doyulmaz lezzetin de ta kendisidir. En doğalı, en samimisi, en gönülden olanıdır tesadüf. İçsel sahtekarlık yapmaya vakit bulamadığımız ve onu en doğal halimizle karşılamak zorunda kaldığımız içindir etkilenişimiz, en derininden. Beklemediğimiz anda gelen mutluluk, beklemediğimiz anda yeşeren umutlarımız, içsel sahtekarlıktan uzak anlarımızın bize ödülü, farkında olmadığımız ya da görmezden geldiğimiz saflığımızın bir ürünü olmalı. Doğal döngünün, doğallığımızı kirleten egolardan arınmamız gerektiğini ilettiği bir mesaj da olabilir. Tesadüflere inanmayabilirsiniz, kendi hayatınızdaki tesadüfleri bile planlayabilen zeki insanlardan olabilirsiniz belki de. Dostoyevski’nin şu sözüne ne dersiniz? “Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.”







KEBAPÇI (BÜŞRA) CANBOLAT



“Çok hasta olduğu günlerde bile, dükkânı açmak için ayaklandığını gördüm” dedi, sevgili Büşra. Babası Sabahattin Canbolat’ın iş disiplinini tarif etmek için kurduğu cümleydi. “Esnaflık saygı işi, esnaflığı çok sevdim” derken, sesindeki samimiyeti algıladım. 1986 yılında kurduğu döner dükkânını günümüze kadar sadece döner yaparak mesleğine ve müdavimlerine duyduğu saygı ile yürüten Sebahattin usta, rahatsızlığı sebebiyle açamadığı dükkânın anahtarlarını, saatinde açması için kızına vermiş. Ankara Üniversitesi, istatistik bölümüne girdiğinde veya bitirdiğinde hayalinin baba mesleğini sürdürmek olduğunu sanmıyorum. Geçici olabileceğini düşünürken “Et açmayı öğrendim” dedi, süt danasının arka butlarından ‘tranç’ kullandıklarını, marine etmediklerini söylerken, işe olan hakimiyetine hayran kaldım. “Geçici değilim, kalıcıyım, insanlarla iletişim kurmayı seviyorum” dediğine sevindim. Babasının özenine katacağı kadın eliyle Canbolat’ın döneri daha da lezzetlenecek. Yürekten katıldığım bir uygulamaları var. ‘Yolda soğur, lezzeti kaybolur’ diye adrese servis yok. Aydınlıkevler Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde, tesadüfen olmasa da bilerek gidin kendiniz alın, Büşra’nın eli değdi, keyiflenin.

