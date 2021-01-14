Unutulan yemekler

“Hangi çiçek, diğerini ‘sarı açtı’ diye ayıplar? Hangi kuş, ‘farklı ötünce’ diğerine yasak koyar? Derisinden, dilinden ötürü öldürülüyor insanlar. Ah insanlar! Her şeyi bulup kendini bulamayanlar... (Charles Bukowski)

Bukowski’nin yukarıda yazdığım serzenişindeki son cümle “Ah insanlar! Her şeyi bulup kendini bulamayanlar” Biz insanlarla ilgili o kadar çok şey anlatıyor ki; bencilliğimizi, kibrimizi, acımasızlığımızı, vicdansızlığımızı, hırsımızı vs... Bu liste uzadıkça uzar. Düşünebilme yetimizi kullanabildiğimiz, diğer canlılara açık ara üstünlükle hâkimiyet kurduğumuz bu dünyada, halen kendimize hâkim olamıyor olmak ne acı değil mi? Savaş içindeyiz... İnsanla, doğayla, denizle, balıklarla, kuşlarla, böceklerle ve doğadaki diğer hayvanlarla husumet içindeyiz. Gökyüzüyle savaşıyoruz, güneşe, yıldızlara saldırıyor, evreni kurcalıyor, tanrıya bile meydan okuyoruz. Kadınla savaşıyoruz, erkekle savaşıyoruz, İnançlarla savaşıyoruz, renklerle, seslerle savaşıyoruz, düşünceyle, fikirle, yaratıcılıkla savaşıyoruz, mutlulukla savaşıyoruz, sevgi, aşk, insanlık arıyoruz ama onlarla da savaşıyoruz. Olmadık, olmuyoruz, olamıyoruz. Her şeyi yendik, kazanıyoruz. Kendi benliğimizle hep savaştayız ama çok kötü yeniliyoruz...







NO:29 DÜKKÂN

Giriş paragrafı okuduktan sonra üzüldük, gerildik belki de. Biz insanların kendi benliğimizle barışmamız gerektiğini de düşündük muhtemelen. Kendi benliğinizle anlaşmaya vardığınızda hissedeceğiniz iç barışın size vereceği huzuru düşünün mesela. Gözlerinizi yumup hayal edin hatta... Kahve kokusunu aldınız, ruhunuzu dinginleştiren melodiler de katıldı hayalinize, iyice gevşediniz. Kahvenizi yudumlayın, damağınızda hissedin, yutarken bıraktığı nefasetin zihninize yolladığı uyanışın da farkına vardınız. Uyanın o halde, yumduğunuz gözlerinizi açın. Ankara’nın en estetik kahve dükkânı No:29’da “Kahveye duygu yükleyen adam” Onur Dal’ın yarattığı atmosferin büyüsüne kapıldınız. Kahvenin büyüsü ise önce baristadan yani sevgili Onur’dan, sonra da makinesinden yani ‘La Marzacco Leva.’ Yarı manuel denebilecek, zamanlamayı hazırlayanın sanatına bırakan, kahve makinesinden çok bir zaman makinesini andıran kollarını doğru kullandığınızda duygusunun da doğrusunu yakalıyorsunuz. Dükkânın atmosferini ciğerlerinize çekmek için doğru zaman değil belki ancak kahveyi alıp atmosferi evinize taşımak için zamanlama makinenin kolunda. Zamanınızı Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2886. Sokak’taki No:29 Dükkân’a ayarlayın derim.



