Sevmeyi biliyor musunuz?

“Eğer güzel gözlerin olsun istiyorsan, insanlara iyilikle bak… Eğer saçların güzel olsun istiyorsan, bırak çocuklar ellerini geçirsin saçlarından. İnce bir bedense isteğin, ekmeğini açlarla bölüş. Ve güzel dudaklara sahip olmak için, sadece güzel sözler söyle.” (Audry Hepburn)

Ne isteriz hayattan? Mutluluk, sevgi, huzur, sağlık, başarı, bol para ya da hepsi birden sanırım. Peki! biz hayata ne verdik? Düşündünüz mü hiç? Yukarıda sıraladığım hayattan beklentilerimizin hepsi olmasa da en azından bir kısmını hayatın kendisine geri verdik mi hiç? Bir kısmından da vazgeçiyorum sadece bir tanesini, en samimi olması gerekeni, yani ‘sevgiyi’ yeterince verebiliyor muyuz? Hiç sanmıyorum... Sevgi sandığımız birçok yanlış duyguyu hayata enjekte ettiğimizi biliyorum. Karşılık bekleyerek yaptığımız her şey sevgiden yoksundur mesela. Şefkat barındırmayan yardımlarda da sevgiyi bulamazsınız. Bir kedinin karnını doyurduğunuzda, başını okşamıyorsanız, sevgiden bahsedebilir misiniz? Acı çeken birine sarılmıyorsanız ya da sevgilinize götürdüğünüz bir çiçeği dalından kopardığınızda içiniz cız etmiyorsa; sevgiden bahsetmenin anlamı var mıdır?

Sistemsel olarak sevgi, kalp, aşk kelimelerinin en çok kullanılacağı bir haftaya giriyoruz. ‘Sevgililer Günü’ hashtag’leri açılacak, mağazalar kampanyalar başlatacak, restoranlar özel programlarla müşterilerini mutlu etmenin yollarını arayacak. İçerisinde sevgi ve aşk sözcüklerinin olduğu birçok cümle sadece bir gün için ayyuka çıkacak. Peki ya sonra ne olacak? Sevgi, sadece bir gün yaşanan bir duygu olsaydı, sizce hayat akar mıydı? Her günü ‘sevgi’ duygusuyla yaşamak için herhangi bir engel var mı acaba bilmediğimiz?







RUHUNUZA İYİ GELECEK ‘CAFE PİAF’



