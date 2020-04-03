Sade yaşam

“Şuna inanıyorum ki; dünyada yaşamak bir yorgunluk değil, bir eğlencedir ama sadelik ve bilgelik içinde yaşamak koşuluyla.” (Henry David Thoreau)
Sadeleşmeliyiz! Bizi yoran, aşırı hırs ve isteklerimizi törpülemeli, asıl mutluluğun her isteğimizi gerçekleştirmekten ibaret olmadığını, sahip olduklarımızı, samimiyetle görebilmenin hissettirdiği heyecanla ilgili olduğunu kabullenmeliyiz. “Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir” diyen ‘Leonardo da Vinci’nin hayatımıza kattığı ‘gelişmişlik’ düzeyinin ‘sade yaşamı’ sonucu ulaştığı mükemmellik olduğunu da unutmamak gerek.
DAMDAN DÜŞEN PSİKOLOG
Mezun olduğu ODTÜ’de ‘Mutfak Günleri’ kapsamında verdiği konferansta dinlemiştim, Psikolog Nihan Gözalıcı’yı. Tarzına da anlattıklarına da bayılmıştım. Çılgın ve eğlenceli sunumuyla psikologdan öte bir stand-up şakacısını andırıyordu. Kendisi de muhtemelen farkında olmalı ki, ‘Damdan düşen Psikolog’ unvanını kullanmış sosyal medyasında. Karantina günlerini konuşmak için en doğru isim olduğunu düşünerek aradığımda, o da “Sadeleşmek” dedi. Karantinada ki yaşamdan, çocuklara, yetişkinlere ve hayata dair ‘kazanımlarımızı görmemiz gerektiğini’ söylerken, sesi gaipten gelmiyordu, gerçek, motive edici, umut yükleyen ve gülümseten tondaydı.
GÖZALICI ÖNERİLER
* Doğal olarak, kapana kısılmış hisler besleyen çocuklarınızı, karantina haberlerini yansıtan ekstra uyaran TV, gazete, sosyal medyadan uzak tutun. Bilinçaltına yerleşecek ağır bilgiler, gelecekte yaralayıcı psikolojik takıntılara yol açabilir.
* Kıtlık kodu yüklemeyin, tatminsiz olur, obeziteye yol açar. Çocuğunuz soyut kavramları anlamlandırmakta güçlük çekecektir, sadece gerçekleri, abartmadan, korkutmadan tüm sadeliğiyle siz anlatın, kaygıyı parlatmayın umut verin.
* Çaktırmadan izleniyorsunuz, ağzınıza filtre takın, rol model olun, kötü davranışlarınız gelecekte çocuklarınız tarafından aleyhinize deli” olarak kullanılabilir.
* Çocuk kendini işlevsiz hissedecektir. Ev işleri ile sorumluluk verin, planlayıp takip edin, bu bilince erişmesini sağlayın. Arkadaş olun, esnek ve dengeli davranışlar sevgiyi derinden hissetmelerini sağlar. * Mutfak ve yemek sohbetlerinin bir nevi terapi yönü olduğunu unutmayın. Virüs karmaşasından uzaklaşıp, ailece mutfakta vakit geçirin, ekip ruhu kazanın. Biri sebze yıkarken, diğeri ayıklasın, bir diğeri pişirirken öteki sofrayı kursun.
* Mümkünse glutenden uzak durun, çocuklarınızın birer hamur kafa olmalarını istemiyorsanız, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme yöntemleri geliştirin.
* Az pişirin bitsin dolapta bekleyen yemek bakteri üretir, virüsün yanında bir de bakterilerle uğraşmayın. Yemek yedikten sonra uyumayın, reflü olursunuz.
* Ebeveynler kendilerine özgür alanlar ve özgür uğraşılar oluşturmalı, hep dip dibe olmamalı. Aynı gemidesiniz gidecek yeriniz yok! Gerginlik anında geçinmeyi öğrenin, konuşmayı becerin ve barışın. * Ailede, hedef birliği çok önemli. Hedefler manevi olsun, maddi hedefler sizi istemediğiniz yollara sürükler.
* Özünüze dönün, alışverişlerinizi, AVM yerine mahalle esnafından yapın. *Sadeleşin ve unutmayın! Dünyayı sade yaşayanlar kurtaracak.
GLUTENSİZ PELMENİ
Kuzeyin soğuk ülkelerine has bir tür mantı ama bizim alıştığımız türde değil haliyle. Taneler daha iri, dana döş kıyma, soğan ve baharattan oluşan iç dolgusu epeyce yüklü ve leziz. Glutensiz yapmak apayrı bir zahmet gerektiriyor, kıvamı yakalamak çok zor çünkü. Tunalı’daki Gurme 99’un şefi Feridun usta bile başa çıkamadı, eşine yaptırıyor. Normalini kiloyla bulabilirsiniz ama glutensiz olanını kiloyla veremiyorlar, yetmiyor. Porsiyon olarak paket isteyebilirsiniz. Ben bayıldım, siz de bayılın.
YIRTMA YEMEĞİ
Daha önce ‘İskilip dolması’nı yazdığım sevgili Zehra Tutuş (@zehrasfeinekuche) yine İskilip’ten bir tarifi önerdi. Üzüm yapraklarını kullanıyor ama sarmak için değil ‘yırtma’ için. Bağ yaprakların üç filizini küçük parçalara elinizi kullanarak yırtın. Yıkadıktan sonra tencereye, kemikli kuzu gerdan veya buttan kuzu eti ile birlikte koyun. Üzerine bir su bardağı yarma kırığı, ile doğradığınız 3 diş sarımsak ilave ettikten sonra kaynar su koyup etler pişene kadar kaynamaya bırakın (suyun tümünü çekerse ilave edin). Tereyağında bir büyük soğanı pembeleşene kadar kavurun, biber ve domates salçası ilave ederek kokular yayılana kadar kavurmaya devam edin. Hazırladığınız sosu, etli, yapraklı yemeğe ilave ederek 10 dakika daha kaynatın. İsterseniz nane ve pul biber ekleyin. Muhtemelen yemekle siz de piştiniz, tadı da orada zaten.
Sade yaşam
“Şuna inanıyorum ki; dünyada yaşamak bir yorgunluk değil, bir eğlencedir ama sadelik ve bilgelik içinde yaşamak koşuluyla.” (Henry David Thoreau)
Sadeleşmeliyiz! Bizi yoran, aşırı hırs ve isteklerimizi törpülemeli, asıl mutluluğun her isteğimizi gerçekleştirmekten ibaret olmadığını, sahip olduklarımızı, samimiyetle görebilmenin hissettirdiği heyecanla ilgili olduğunu kabullenmeliyiz. “Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir” diyen ‘Leonardo da Vinci’nin hayatımıza kattığı ‘gelişmişlik’ düzeyinin ‘sade yaşamı’ sonucu ulaştığı mükemmellik olduğunu da unutmamak gerek.
DAMDAN DÜŞEN PSİKOLOG
Mezun olduğu ODTÜ’de ‘Mutfak Günleri’ kapsamında verdiği konferansta dinlemiştim, Psikolog Nihan Gözalıcı’yı. Tarzına da anlattıklarına da bayılmıştım. Çılgın ve eğlenceli sunumuyla psikologdan öte bir stand-up şakacısını andırıyordu. Kendisi de muhtemelen farkında olmalı ki, ‘Damdan düşen Psikolog’ unvanını kullanmış sosyal medyasında. Karantina günlerini konuşmak için en doğru isim olduğunu düşünerek aradığımda, o da “Sadeleşmek” dedi. Karantinada ki yaşamdan, çocuklara, yetişkinlere ve hayata dair ‘kazanımlarımızı görmemiz gerektiğini’ söylerken, sesi gaipten gelmiyordu, gerçek, motive edici, umut yükleyen ve gülümseten tondaydı.
GÖZALICI ÖNERİLER
* Doğal olarak, kapana kısılmış hisler besleyen çocuklarınızı, karantina haberlerini yansıtan ekstra uyaran TV, gazete, sosyal medyadan uzak tutun. Bilinçaltına yerleşecek ağır bilgiler, gelecekte yaralayıcı psikolojik takıntılara yol açabilir.
* Kıtlık kodu yüklemeyin, tatminsiz olur, obeziteye yol açar. Çocuğunuz soyut kavramları anlamlandırmakta güçlük çekecektir, sadece gerçekleri, abartmadan, korkutmadan tüm sadeliğiyle siz anlatın, kaygıyı parlatmayın umut verin.
* Çaktırmadan izleniyorsunuz, ağzınıza filtre takın, rol model olun, kötü davranışlarınız gelecekte çocuklarınız tarafından aleyhinize deli” olarak kullanılabilir.
* Çocuk kendini işlevsiz hissedecektir. Ev işleri ile sorumluluk verin, planlayıp takip edin, bu bilince erişmesini sağlayın. Arkadaş olun, esnek ve dengeli davranışlar sevgiyi derinden hissetmelerini sağlar. * Mutfak ve yemek sohbetlerinin bir nevi terapi yönü olduğunu unutmayın. Virüs karmaşasından uzaklaşıp, ailece mutfakta vakit geçirin, ekip ruhu kazanın. Biri sebze yıkarken, diğeri ayıklasın, bir diğeri pişirirken öteki sofrayı kursun.
* Mümkünse glutenden uzak durun, çocuklarınızın birer hamur kafa olmalarını istemiyorsanız, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme yöntemleri geliştirin.
* Az pişirin bitsin dolapta bekleyen yemek bakteri üretir, virüsün yanında bir de bakterilerle uğraşmayın. Yemek yedikten sonra uyumayın, reflü olursunuz.
* Ebeveynler kendilerine özgür alanlar ve özgür uğraşılar oluşturmalı, hep dip dibe olmamalı. Aynı gemidesiniz gidecek yeriniz yok! Gerginlik anında geçinmeyi öğrenin, konuşmayı becerin ve barışın. * Ailede, hedef birliği çok önemli. Hedefler manevi olsun, maddi hedefler sizi istemediğiniz yollara sürükler.
* Özünüze dönün, alışverişlerinizi, AVM yerine mahalle esnafından yapın. *Sadeleşin ve unutmayın! Dünyayı sade yaşayanlar kurtaracak.
GLUTENSİZ PELMENİ
Kuzeyin soğuk ülkelerine has bir tür mantı ama bizim alıştığımız türde değil haliyle. Taneler daha iri, dana döş kıyma, soğan ve baharattan oluşan iç dolgusu epeyce yüklü ve leziz. Glutensiz yapmak apayrı bir zahmet gerektiriyor, kıvamı yakalamak çok zor çünkü. Tunalı’daki Gurme 99’un şefi Feridun usta bile başa çıkamadı, eşine yaptırıyor. Normalini kiloyla bulabilirsiniz ama glutensiz olanını kiloyla veremiyorlar, yetmiyor. Porsiyon olarak paket isteyebilirsiniz. Ben bayıldım, siz de bayılın.
YIRTMA YEMEĞİ
Daha önce ‘İskilip dolması’nı yazdığım sevgili Zehra Tutuş (@zehrasfeinekuche) yine İskilip’ten bir tarifi önerdi. Üzüm yapraklarını kullanıyor ama sarmak için değil ‘yırtma’ için. Bağ yaprakların üç filizini küçük parçalara elinizi kullanarak yırtın. Yıkadıktan sonra tencereye, kemikli kuzu gerdan veya buttan kuzu eti ile birlikte koyun. Üzerine bir su bardağı yarma kırığı, ile doğradığınız 3 diş sarımsak ilave ettikten sonra kaynar su koyup etler pişene kadar kaynamaya bırakın (suyun tümünü çekerse ilave edin). Tereyağında bir büyük soğanı pembeleşene kadar kavurun, biber ve domates salçası ilave ederek kokular yayılana kadar kavurmaya devam edin. Hazırladığınız sosu, etli, yapraklı yemeğe ilave ederek 10 dakika daha kaynatın. İsterseniz nane ve pul biber ekleyin. Muhtemelen yemekle siz de piştiniz, tadı da orada zaten.