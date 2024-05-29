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Yağmurun ağaçların yapraklarına değdikten sonra sekerek bahar tazeliğinde yüzünüze değdiğini düşünün... Bunu daha önce farkında olmadan yaşayanlarınız vardır mutlaka. Unutmadıysanız hissettiklerinizin tarifini yapabilir misiniz? Düşünün biraz... İsterseniz gözlerinizi yumun ve o an’a geri dönün... Bu tarifi istediğim birkaç arkadaşım gibi siz de bana ‘Hayır olmuyor havaya giremiyorum, istersen duşa gireyim’ diyerek laf da sokmak isterseniz, alınmam... Yine de ısrarla deneyimlemenizi öneririm... Ben bu durumu keşfettikten sonra her seferinde aynı duyguları yaşamaktan keyif aldığımı belirtmeliyim. O yüzden size tarifini yaparken düşünmeden ‘Aşk’ diyeceğim. Ve hatta biraz daha ileri gidip hem de sırılsıklam olanından diyeceğim... Burun kıvırdınız belki de... Aşkı neredeyse unuttuğumuzun farkında mıyız? Sadece dilimize dolayıp anlamını kaybettiğimiz aşkın gerçek duygularını hatırlayan var mı? ‘Yuh yani şimdi de çok abartıyorsun’ der misiniz? Bence demeyin ama deneyin... Yağmur çiselemeye başladığında evinize en yakın parka gidip ağacın altında herhangi bir banka oturun. Yağmur hızlandığında size damlaları doğrudan değmeyecek ama yapraklardan seken pıtırcıklar teninize değdiğinde yüzünüze çiçek gibi bir gülümseme oturacak, ardından derin bir nefes alıp ‘Ohh dünya varmış’ diyeceksiniz... Bu aşk değil de nedir ki? Mutluluk bu kadar ucuz ve kolay aslında, nedense zorlaştırmak için her şeyi yapıyoruz. Sadece biraz istek gerekiyor... Yaşama isteği, yanına biraz saygı, biraz merhamet, azıcık kanaat ve bolca sevgi yetiyor aslında... Hepsi de bedava yani. Ohh dünya varmış...

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YÜZDE YÜZ İTALYAN ‘VENTO ITALIANO’







İlk girdiğinizde Roma’nın eski sokaklarında tesadüfen girdiğiniz ve İtalyan yemekleri pişiren bir restoranda olduğunuzu düşünebilirsiniz... Unutmayın... Ankara’dasınız ve GOP Attar Sokak’taki ‘Vento İtaliano Ristorante’desiniz. Son zamanlarda gittiğim en güzel restoran dersem abarttığımı düşünmeyin lütfen... Restoranın iç mimarisi ayrı, bahçesinin peyzajı ayrı güzel. İçinin havası Rönesans dönemleri İtalya ve hatta Roma’yı anımsatıyor... Bahçesi Ankara’da bildiklerimin arasında en güzeli ve adeta bir cennet köşesi diyebilirim... ‘Ohh be dünya varmış!’ diyebileceğiniz cinsten bir atmosferi var. Eşinizle, sevgilinizle veya ailenizle yeniden sevgi ve aşk tazeleyeceğiniz kıvamdaki ortamın büyüsüne çekinmeden ve rahatlıkla kapılabilirsiniz. Günün sonunda aşk ve sevgide kazanan siz olacaksınız, yemekle birlikte buna garanti verebilirim...

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İTALYAN YEMEK SANATI

Yemeğin sanat olduğu konusunu sık sık tekrarladığımı beni takip edenler bilirler. Vento İtaliano’da tattığım bütün yemeklerin birer sanat eseri niteliğinde hazırlandığını söyleyebilirim. Tadıma gazeteden arkadaşlarım sevgili Murat Yılmaz ve Haşim Kılıç’la birlikte gittik. Restoranın iletişim danışmanı zarif kadın ‘Hayret Sümer’ ve deneyimli şef ‘Sertan Gürkan’ ağırladılar. Dana kaburga ve mozzarella dolgulu, Sicilya usulü sokak lezzeti risotto topları ‘Arancini’ ile başladık. Aralarda geleneksel minestrone çorba, nefis salata ve birkaç şahane atıştırmalıkların detaylarına girmeyeceğim. Dana bonfileyle hazırlanan pizzası enfesti ve adını ‘Bistecca & Parmiggiano’ olarak not edin. Ana yemekte Milano usulü pişirilen taze safranlı risotto yatağında 14 saat ağır ateşte fırınlanmış dana incik ‘Ossobuco’ vardı. Tadını alanlar tutkuyla müptelası oluyorlar... Yemeğe eşlik eden kokteyllere bayıldım, mutlaka tadına bakın. Finalde tiramisu ve Rüzgâr Kule anlamındaki ‘Vento Torre’ tatlıları sizi mest edecek.

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SERGİ ‘GELECEK ALDATMACASI’



“‘Gelecek aldatmacası’, narsistlerin fethetmeyi hedeflediği kişi ya da gruplar üzerinde kullandığı bir manipülasyon taktiğinin adıdır. Gelecek aldatmacası hikâye anlatımının çarpıtılmış biçimlerine dayanan, gerçekliği çarpıtan bir dizi teknik ve yanlış bilgilendirme stratejisiyle çalışan ortak iletişim ve davranış kalıbıdır.” Farabi Sokak’taki ‘Tosca’ Sanat Galerisi’nde 24 Mayıs tarihinde sanatseverlerle buluşan karma resim sergisinin manifestosundan bir alıntıyı yazının girişinde okudunuz. Serginin direktörü sevgili ‘Necla Rüzgar’ın hazırladığı bu karma sergiye katılan 26 genç ve bağımsız sanatçı gündelik hayatta gerçeğin doğasına yapılan manipülasyonlara doğrudan veya dolaylı yollardan yaklaşarak ‘Gelecek Aldatmacası’nı yorumlamaya çalışmış. Ben çok etkilendim... Sergi 5 Haziran’a kadar açık, gitmenizi tavsiye ederim.

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