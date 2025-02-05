Meraklı, şüpheli ‘iç sesim’

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Bahsettiğim merak ve şüphe özel hayat anlamında değil... Doğada gördüklerini merak edebilirsin... İşleyişini, kaynağını, nedenini ve saire... Evrenin nasıl bir döngüye sahip olduğunu hepimiz öğrenmek isteriz. Bu özel hayat değil. Zihin ve ruh gelişimi için merak, gizem, keşif ve en gerçeği öğrenmek için şüphe gerek. Yaşamak ve duyumsamak lazım, anlayabilmek için. Duyumsamak derken, anın ve yaşadığın şeyin farkına varmak. Birçoğumuz kabul etmiyoruz. Ben de öyleyim sanırım... Yaşadıklarımızın farkında olmuyoruz. Ömrümüz boyunca sadece zamanı kolluyoruz. Ne acı bir durum... Değil mi? Evet evet, mantıklı şeyler söylüyorsun sevgili iç sesim; uyarılarını dinleyeceğim ve meraklanacağım. Başkasının özel yaşamını merak edersen elbette ayıplanırsın... Medeni dünyadaki cevabı da “Sana ne.” Medeni dünya nedir? Bilmiyor musun? Biliyorum... Emin değilim. İkna olmam gerekiyor... İnsanların birbirlerinin yaşamına saygı duydukları davranış biçiminin öncelikli olduğu dünyaya “Medeni dünya” diyebiliriz. İkna oldun mu? Birbirimize saygı duymalıyız... Peki, bu durumu anlamamız gerekir mi? Yaşam tarzını sana dayatmıyorsa; bu durum sana uymasa da ona anlayış göstermen senin medeniyet ölçütlerini belirliyor. “Bilgi güçtür” demişti bir filozof... (Scientia potentia est.) Fiziki güç bazı nesneleri kaldırmanı sağlar ama zihinsel gücünü kullanabildiğinde istediğin her şeyi kaldırabilirsin... Acıyı ve mutluluğu bile. Mutluluğun da hazımsızlığı var tabii... Farkında olmalısın... Yoksa uçar gider. Bu düşünceye de katılıyorum.

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YENİDEN DOĞUŞ ‘SELİN GÜNEŞTAN’





BU serginin hem sanatçısı hem de sanatçısının duyguları çok yakından hemşehrim... Serginin ismi “Yeniden Doğuş” olunca; duygunun kaynağı güneşin en güzel doğduğu yerlerden elbette ki, Midyat olur. Her ne kadar Ankara’da doğup büyüdüyse de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Doktor Öğretim Üyesi Selin Güneştan’ın baba ocağı Mardin Midyat oluşu kan bağıyla birlikte duygularını da memleketine bağlamış. 30 Ocak’ta başlayan solo sergisine halen Nusaybin’de olduğum için yetişemedim ancak döner dönmez gideceğim. “Yeniden Doğuş”un sergisi, 14 Şubat gününe kadar Yıldız’daki Mira Koldaş Sanat Galerisi’nde izlenebilir. Hazır sevgililer günü yaklaşmışken gidip sevgilinizle birlikte aşkınızı da yenileyin derim.

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NUSAYBİN ‘MOR YAKUP KİLİSESİ’





Mor Yakup Kilisesi, doğduğum şehir Nusaybin’in belki de en kıymetli noktası diyebilirim. Ergenken, avlusunda arkadaşlarla top ya da saklambaç oynadığımızda, tükenmek bilmeyen enerjimizin sebebini yıllar sonra kazılan avlusundan çıkan bilim yuvasının katkısı olduğunu düşünmek büyüleyici bir duygu... Bilim yuvası dedim; zira Süryani Kilise doktoru olarak da bilinen Nusaybinli “Mor Efrem”in 4. Yüzyıl’da kurduğu kilisede başta teoloji olmak üzere geometri, astronomi, matematik bilimleri öğretilmiş. Nusaybin’de oluşan su baskınlarından dolayı sular altında kalan kampüs 38 yıl sonra Urfa’ya taşınmış. Dünyanın ilk üniversitesi olarak bilinen “Urfa Okulu” aslında Nusaybin’den, Urfa’ya taşınan Nusaybinli Mor Efrem’in okulu olduğu yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkmış. Yıllardır gitmemiştim, bu gidişimde uğradım. Kilisenin sorumlu rehberi, sevgili dostum “Daniel Çepe”yle hasret giderdim. Avlusundan ergen enerjisi yüklendim desem gülmeyin sakın... Giderseniz Nusaybin’e, Daniel’e mutlaka uğrayın.

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MEZOPOTAMYA’NIN EKMEĞİ





Memleket seyahati uzayınca özlediğim kokuların peşine düştüm... Bunların en başında da sadece Mezopotamya’ya has toprak tandırda pişirilen geleneksel “Tandır ekmeği” geliyor. Nusaybin’in ara sokaklarında halen kısmen süren bu geleneksel kokuyu ve öyküsünü birkaç yıl önce yazmıştım. En iyisini “Koçer (Göçer) Kadınlar” pişiriyor diyen, “Bozo” lakaplı “Bedir Erakatay”a uğradım. Hedefim göçer kadınların hazırladığı tandır ekmeğinin pişme kokusuydu ancak “Tek başına olmaz” dedi Bozo. Yanına yine Mezopotamya’ya has süt danası eti, kuzu kuyruk yağı ve sadeyağla kavrulmuş “Tiftik kavurma” üzerine kırdığı kümes yumurtası ile efsane lezzete ve hatta nirvanaya ulaştım. Yanında taze yoğurdun kaymağı katık, yüreğim kıpır, keyfim gıcır oldu.