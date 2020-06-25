Lezzetin tarifi ‘Aile Saadeti’

“Her aile bir tarihtir, hatta okumasını bilene bir destandır.” (Alphonse de la Martine)
Sevgi, saygı, samimiyet, sadakat, hepsi birlikte el ele verip aile geleneklerinin oluşmasına ve bu geleneklerin kuşaklar arası sürdürülebilir hale gelmesinde en önemli etkenler. Yıllar hatta asırlar süren aile geleneklerinin oluşum sürecindeki eğitim ve kültür boyutunun insan gelişimine ve mutluluğuna katkısını görebilmemiz gerekiyor. Yemek, içmek ve bunlarla ilgili ritüellerin sürdürülmesi de aile saadetinin oluşumu açısından asla vazgeçmememiz gereken geleneklerin başında geliyor. G. Bernard Shaw bunu dört kelimede basitçe özetlemiş “Mutlu aile, erken cennettir.”
BOSTANDAN SOFRAYA ‘ASMA YAPRAĞI’
Yemeğin karakterine ve ruhuna doğrudan etki eden tarladan sofraya kadar uzanan yemeğin öykülerini dinlemeyi de yazmayı da hep sevmişimdir. Tohum ya da fideyi toprakla buluşturduğunuz andan itibaren pişmeye başlar yemek. Sevgiyle ektiğiniz tohumları yeşertmek için suladığınızda, suya dökülen birkaç damla alın teri gübresi oluyor alacağınız meyvenin. Toplayıp pişireceğiniz yemeğe kattığınızda vereceği hazzı düşünmek bile yaşamın, üretimin eşsiz anlamını hissetmenize yetiyor. Ayşe Yalay, Alaçatı’da 10 yıl önce kurduğu ‘Asma Yaprağı’ isimli restoranında bu hazzı her gün yaşarken, restoranına gelen misafirlerinin de yaşamasını sağlıyor. Aile geleneklerini, pişirdiği yemeklerin yöntemine yansıtınca, insanından, kültürüne, toprağının kokusuna, iklimine, otundan, meyvesine, yeşilinden, mavisine kadar Ege’nin her desenini bir kilim gibi önünüze seriyor, iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Biz Ankaralıların Ege yemeklerine olan zaafını biliyorum. Ne yazık ki market raflarına kadar düşen Ege’nin zeytinyağlı, otlu yemeklerini olur olmaz yerlerde deneyip soğuyacağınıza, Alaçatı’ya gittiğinizde, emeği, üretimi, geleneği, ödüllendirmek, Ayşe hanım ve Ege yemeklerinin sıcaklığını hissetmek en doğrusu.
EFSANEVİ ‘SİNKONTA’
İlk defa duydum balkabağından yapılan bu yemeği. Ayşe hanımın aile geleneklerinden reçeteleyerek hazırladığı ve yiyen herkesin beğenisini kazanarak efsane sıfatını yakıştırdığı ‘Sinkonta’ya ben de bayıldım. Neredeyse tüm dünya biliyormuş, bilmediğim için utandım. BBC belgesel yapmış, meşhur İngiliz şef Rick Stein, kitabında yer vermiş, The Economist ve daha bir sürü dış yayın sevgili Ayşe Yalay ve efsanevi ‘Sinkonta’yı işlemiş. Anadolu adına, Ege adına, tarladan sofraya kadar kendi elleri olduğu için Ayşe hanım ve Ege kadınları adına en önemlisi de aile gelenekleri ve saadetinin sürdürülebilmesi adına gururlandım. Tadına bakın, siz de gururlanacaksınız.
KOLBURANO’S
Çeşme’nin uzak köşesinde ‘Reisdere’ ve bu şirin kasabanın en eski, otantik ve etkileyici mekanında kurulmuş bir restoran ‘Kolburano’s’. Yemek düşkünü aile Damla ve Emre Kolburan, pişirecekleri yemeğin, hikâyesi ve yaşanmışlığı olan bir mekânda lezzetlenmesi halinde eşsiz olacağı düşüncesiyle gelmiş Reisdere’deki bu otantik mekâna. Önceleri bölgede yaşayan Rumlardan kalma 200 yıllık tütün deposunun, 5-6 metre yüksekliğinde taş duvarları ve orijinal halini koruyan ahşap tavanından etkilenmemek mümkün değil. 60’larda gezici seyyar sinemanın kasaba kasaba dolaşarak film gösterimi yaptığı yıllarda sinemaya da ev sahipliği yapmış mekanın duvarlarına yansımış film sahnelerinin izlerini, gösterilmiş olması muhtemel ‘Fellini’ filmlerinin duygusunu da hissetmeniz olası.
DAMLA DAMLA ‘PİZZA’
Taş fırın, meşe odunu, özenilmiş hamur, parmaklarıyla damla damla yerleştirdiği peynire, sebzeye ya da her ne ile pişiriyorsa koyduğu her ürüne sevgiyle dokunan bir ‘Garo Mafyan’ bestesi, nefis pizzaların şefkatli annesi Damla Kolburan. Sevgili Damla, pizzalarına en iyi hazzı verebilmek adına maliyetine bakmadan malzeme seçimlerini eşi Emre ile birlikte en iyi üreticilerden yapıyor. Başlangıçta ‘Frankfurter sosis’ tattım, farklı tadı etkiledi. Sonrasında gelen zırhla çekilmiş dana etli pizzayı yediğimde aldığım keyfi anlatmak için çok fazla düşünmedim, tek kelimeyle ifade edebilirim, eşsiz. Zaman, mekân ve aşk el ele verdiğinde çıkan şahane duyguların damağa yansıması da diyebilirim. Ailenizle el ele tutuşup gitmeniz gerek, önce mekân ve pizza, sonrada aşk damla damla işleyecek yüreğinize.
Lezzetin tarifi ‘Aile Saadeti’
“Her aile bir tarihtir, hatta okumasını bilene bir destandır.” (Alphonse de la Martine)
Sevgi, saygı, samimiyet, sadakat, hepsi birlikte el ele verip aile geleneklerinin oluşmasına ve bu geleneklerin kuşaklar arası sürdürülebilir hale gelmesinde en önemli etkenler. Yıllar hatta asırlar süren aile geleneklerinin oluşum sürecindeki eğitim ve kültür boyutunun insan gelişimine ve mutluluğuna katkısını görebilmemiz gerekiyor. Yemek, içmek ve bunlarla ilgili ritüellerin sürdürülmesi de aile saadetinin oluşumu açısından asla vazgeçmememiz gereken geleneklerin başında geliyor. G. Bernard Shaw bunu dört kelimede basitçe özetlemiş “Mutlu aile, erken cennettir.”
BOSTANDAN SOFRAYA ‘ASMA YAPRAĞI’
Yemeğin karakterine ve ruhuna doğrudan etki eden tarladan sofraya kadar uzanan yemeğin öykülerini dinlemeyi de yazmayı da hep sevmişimdir. Tohum ya da fideyi toprakla buluşturduğunuz andan itibaren pişmeye başlar yemek. Sevgiyle ektiğiniz tohumları yeşertmek için suladığınızda, suya dökülen birkaç damla alın teri gübresi oluyor alacağınız meyvenin. Toplayıp pişireceğiniz yemeğe kattığınızda vereceği hazzı düşünmek bile yaşamın, üretimin eşsiz anlamını hissetmenize yetiyor. Ayşe Yalay, Alaçatı’da 10 yıl önce kurduğu ‘Asma Yaprağı’ isimli restoranında bu hazzı her gün yaşarken, restoranına gelen misafirlerinin de yaşamasını sağlıyor. Aile geleneklerini, pişirdiği yemeklerin yöntemine yansıtınca, insanından, kültürüne, toprağının kokusuna, iklimine, otundan, meyvesine, yeşilinden, mavisine kadar Ege’nin her desenini bir kilim gibi önünüze seriyor, iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Biz Ankaralıların Ege yemeklerine olan zaafını biliyorum. Ne yazık ki market raflarına kadar düşen Ege’nin zeytinyağlı, otlu yemeklerini olur olmaz yerlerde deneyip soğuyacağınıza, Alaçatı’ya gittiğinizde, emeği, üretimi, geleneği, ödüllendirmek, Ayşe hanım ve Ege yemeklerinin sıcaklığını hissetmek en doğrusu.
EFSANEVİ ‘SİNKONTA’
İlk defa duydum balkabağından yapılan bu yemeği. Ayşe hanımın aile geleneklerinden reçeteleyerek hazırladığı ve yiyen herkesin beğenisini kazanarak efsane sıfatını yakıştırdığı ‘Sinkonta’ya ben de bayıldım. Neredeyse tüm dünya biliyormuş, bilmediğim için utandım. BBC belgesel yapmış, meşhur İngiliz şef Rick Stein, kitabında yer vermiş, The Economist ve daha bir sürü dış yayın sevgili Ayşe Yalay ve efsanevi ‘Sinkonta’yı işlemiş. Anadolu adına, Ege adına, tarladan sofraya kadar kendi elleri olduğu için Ayşe hanım ve Ege kadınları adına en önemlisi de aile gelenekleri ve saadetinin sürdürülebilmesi adına gururlandım. Tadına bakın, siz de gururlanacaksınız.
KOLBURANO’S
Çeşme’nin uzak köşesinde ‘Reisdere’ ve bu şirin kasabanın en eski, otantik ve etkileyici mekanında kurulmuş bir restoran ‘Kolburano’s’. Yemek düşkünü aile Damla ve Emre Kolburan, pişirecekleri yemeğin, hikâyesi ve yaşanmışlığı olan bir mekânda lezzetlenmesi halinde eşsiz olacağı düşüncesiyle gelmiş Reisdere’deki bu otantik mekâna. Önceleri bölgede yaşayan Rumlardan kalma 200 yıllık tütün deposunun, 5-6 metre yüksekliğinde taş duvarları ve orijinal halini koruyan ahşap tavanından etkilenmemek mümkün değil. 60’larda gezici seyyar sinemanın kasaba kasaba dolaşarak film gösterimi yaptığı yıllarda sinemaya da ev sahipliği yapmış mekanın duvarlarına yansımış film sahnelerinin izlerini, gösterilmiş olması muhtemel ‘Fellini’ filmlerinin duygusunu da hissetmeniz olası.
DAMLA DAMLA ‘PİZZA’
Taş fırın, meşe odunu, özenilmiş hamur, parmaklarıyla damla damla yerleştirdiği peynire, sebzeye ya da her ne ile pişiriyorsa koyduğu her ürüne sevgiyle dokunan bir ‘Garo Mafyan’ bestesi, nefis pizzaların şefkatli annesi Damla Kolburan. Sevgili Damla, pizzalarına en iyi hazzı verebilmek adına maliyetine bakmadan malzeme seçimlerini eşi Emre ile birlikte en iyi üreticilerden yapıyor. Başlangıçta ‘Frankfurter sosis’ tattım, farklı tadı etkiledi. Sonrasında gelen zırhla çekilmiş dana etli pizzayı yediğimde aldığım keyfi anlatmak için çok fazla düşünmedim, tek kelimeyle ifade edebilirim, eşsiz. Zaman, mekân ve aşk el ele verdiğinde çıkan şahane duyguların damağa yansıması da diyebilirim. Ailenizle el ele tutuşup gitmeniz gerek, önce mekân ve pizza, sonrada aşk damla damla işleyecek yüreğinize.