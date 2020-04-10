“İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşamaya değer. Ne olursa olsun...” (Sabahattin Ali)
Kapıda bahar, içim içime sığar mı? Sığmamalı aslında, hele ki bahar aylarında... Bir dünyaya sığmayan kalbimizi, evimize hatta odamıza sığdırmak zorunda kalmak sıkıntılı. Yaşamın, farkında olmadan unuttuğumuz güzelliklerinin değerini anlamak, ‘özür’ borçlu olduğumuz ‘doğayla’ yüzleşmek ve biz olmadan nasıl da keyifli olduğunu, uzaktan iç çekerek izlemek de sıkıntılı olsa gerek. “Her şeye canını sıkma ey gönül! Ne bu dertler kalıcı, ne de ömür...” demiş ‘Mevlana’ ve asırlardır öyle de olmuş. Önemli olan “Benden sonra tufan” diyen ‘Fransa Kralı XV. Louis’nin’ zihniyetine kapılmamak.
BAHAR GİBİ “BAŞAK”
“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.” (Montaigne)
Öğrendiğimiz günlerdeyiz, yeni duyguları, tanımlayamadığımız ruh hallerini, bilinçaltına gizlediğimiz gerçek benliğimizi keşfediyoruz. Henüz bilmediğimiz ‘yeni yaşamın’ şifrelerini çözmek için teoriler geliştirmek adına etrafımıza bakınıp öğrenmeye, özümsemeye, çalışıyoruz. Boş kalan taraflarımızı doldurmak gerektiğinin farkına varmanın zamanı belki de. Bilgi kirliliği, komplo teorileri ve fantastik yaklaşımlı tezler arasında boğulmak üzereyken, bahar gibi nefes oldu ‘Başak Temel.’
ODTÜ’lü, sosyolog, eğitmen, internet TV’nin ülkemizdeki öncülerinden. Karantina günlerini ‘karnaval’ günlerine dönüştürerek içi dolu muhabbetler, sohbetler tasarlayan, uzaktan görebildiğimiz baharı, evlerin içine sokan kadın da diyebilirim Başak Temel için. “Maksat Muhabbet” diyerek, merak edilen soruları, sosyal medyasında ağırladığı ‘online’ konuklarıyla, sohbette demliyor, cevaplar, ikram ettiği bir fincan bahar çayı gibi içinizi ferahlatıyor. Buna alışmamız gerek, bundan sonra yoğunlaşacak ‘temassız iletişim’ için hazırlıklı olmalıyız. İletişim ‘temassız’ olabilir ama ‘temasız’ olmamalı, yani boş sohbetlere kapılmayın. ‘Studio’ isimli aplikasyon üzerinden eğitimler de veriyor Başak Temel. Özellikle ‘Mindful iletişim (Farkındalık)’ konusunda verdiği eğitimlere ihtiyacımız var. ‘Kendini kodla, ataleti yen, empatik iletişim, zihnim beni nasıl kandırıyor?’ konu başlıklarının hepimizi yakından ilgilendirdiğini de kabul edelim. “Sosyal medya sadece ‘geyik’ yapılan bir dünya değil, internet okur-yazarlığı gelişmeli. İstenildiğinde ‘Çok daha renkli bir dünya’ olabiliyor” dedi, sevgili Başak. Önümüzdeki hafta Hürriyet Ankara okurları için ‘Yeni yaşam’ ile ilgili ipuçlarını paylaşmaya söz verdi, size aktaracağım. Alçak gönüllülüğünü sevdim Başak Temel’in. Ekşi Sözlük’te rastladığım “Başka bir hayattan en güzel anılarını toplayıp gelmiş gibi, bir kaplumbağanın tecrübesi bir kelebeğin farkındalığı var” tarifi mükemmel oturmuş sevgili Başak’a. İzleyin, yüzünüzde güller açacak.
BAHAR ‘PATİLE’Sİ
Kuru veya yeşil soğan’ın da olduğu, isteğe göre kuşbaşı, kıyma ya da acılı çökeleğin tereyağı da katılarak ince açılan hamurla varsa sac, yoksa tavada da pişirildiği bir tür gözleme veya börek, ‘Patile’. Bana göre, bahar otları, çökelek ve tereyağlı olanı en iyisi. Ankara’da en iyisini ismiyle müsemma ‘Patile’ yapıyor. Değerli hocam Semahat Sanaç’ın titizliği sayesinde de her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Ümitköy ve Birlik mahallelerinde karantina boyunca açık olacaklar. Paket servislerini ulaşabildikleri her yere yapıyorlar. Semahat Hoca’nın, karantinadan önce de hijyen ve sterilizasyon kurallarını fazlasıyla uyguladığına şahit olmuştum, aynı titizlikle devam ediyor. Efsane zeytinyağlıları, nefis kurabiyeleri var. Özellikle muhallebili kurabiyelerine bayılıyorum. Bir ‘Elazığ lokması’ var ki; kokusu da tadı da mest edici. İçli köftesini önceden yazmıştım, siz zaten biliyorsunuz. Öğlenleri ‘set menü’ seçenekleri de var, isteyebilirsiniz. Bu güzel bahar havasında balkona kurulun, bir de çay demleyin, ‘Patile’yi sıcak da soğuk da yiyebilirsiniz, çekinmeyin arayın.
COFFE SHOP ‘CİNNAH’
Cinnah’ın sonunda, kuğulu kavşağına çok yakın yerde ‘Coffe Shop.’ Bazen can çeker ya ‘demleme kahve’ istersiniz, bahar günlerine yaren. Aksilik bu ya evde yoktur, arayın gelsin. Yakınsanız bir koşu gidip alın, ‘Barista Safiye’ hep orada, kahveyi de güzel pişiriyor.
Kapıda bahar...
“İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşamaya değer. Ne olursa olsun...” (Sabahattin Ali)
Kapıda bahar, içim içime sığar mı? Sığmamalı aslında, hele ki bahar aylarında... Bir dünyaya sığmayan kalbimizi, evimize hatta odamıza sığdırmak zorunda kalmak sıkıntılı. Yaşamın, farkında olmadan unuttuğumuz güzelliklerinin değerini anlamak, ‘özür’ borçlu olduğumuz ‘doğayla’ yüzleşmek ve biz olmadan nasıl da keyifli olduğunu, uzaktan iç çekerek izlemek de sıkıntılı olsa gerek. “Her şeye canını sıkma ey gönül! Ne bu dertler kalıcı, ne de ömür...” demiş ‘Mevlana’ ve asırlardır öyle de olmuş. Önemli olan “Benden sonra tufan” diyen ‘Fransa Kralı XV. Louis’nin’ zihniyetine kapılmamak.
BAHAR GİBİ “BAŞAK”
“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.” (Montaigne)
Öğrendiğimiz günlerdeyiz, yeni duyguları, tanımlayamadığımız ruh hallerini, bilinçaltına gizlediğimiz gerçek benliğimizi keşfediyoruz. Henüz bilmediğimiz ‘yeni yaşamın’ şifrelerini çözmek için teoriler geliştirmek adına etrafımıza bakınıp öğrenmeye, özümsemeye, çalışıyoruz. Boş kalan taraflarımızı doldurmak gerektiğinin farkına varmanın zamanı belki de. Bilgi kirliliği, komplo teorileri ve fantastik yaklaşımlı tezler arasında boğulmak üzereyken, bahar gibi nefes oldu ‘Başak Temel.’
ODTÜ’lü, sosyolog, eğitmen, internet TV’nin ülkemizdeki öncülerinden. Karantina günlerini ‘karnaval’ günlerine dönüştürerek içi dolu muhabbetler, sohbetler tasarlayan, uzaktan görebildiğimiz baharı, evlerin içine sokan kadın da diyebilirim Başak Temel için. “Maksat Muhabbet” diyerek, merak edilen soruları, sosyal medyasında ağırladığı ‘online’ konuklarıyla, sohbette demliyor, cevaplar, ikram ettiği bir fincan bahar çayı gibi içinizi ferahlatıyor. Buna alışmamız gerek, bundan sonra yoğunlaşacak ‘temassız iletişim’ için hazırlıklı olmalıyız. İletişim ‘temassız’ olabilir ama ‘temasız’ olmamalı, yani boş sohbetlere kapılmayın. ‘Studio’ isimli aplikasyon üzerinden eğitimler de veriyor Başak Temel. Özellikle ‘Mindful iletişim (Farkındalık)’ konusunda verdiği eğitimlere ihtiyacımız var. ‘Kendini kodla, ataleti yen, empatik iletişim, zihnim beni nasıl kandırıyor?’ konu başlıklarının hepimizi yakından ilgilendirdiğini de kabul edelim. “Sosyal medya sadece ‘geyik’ yapılan bir dünya değil, internet okur-yazarlığı gelişmeli. İstenildiğinde ‘Çok daha renkli bir dünya’ olabiliyor” dedi, sevgili Başak. Önümüzdeki hafta Hürriyet Ankara okurları için ‘Yeni yaşam’ ile ilgili ipuçlarını paylaşmaya söz verdi, size aktaracağım. Alçak gönüllülüğünü sevdim Başak Temel’in. Ekşi Sözlük’te rastladığım “Başka bir hayattan en güzel anılarını toplayıp gelmiş gibi, bir kaplumbağanın tecrübesi bir kelebeğin farkındalığı var” tarifi mükemmel oturmuş sevgili Başak’a. İzleyin, yüzünüzde güller açacak.
BAHAR ‘PATİLE’Sİ
Kuru veya yeşil soğan’ın da olduğu, isteğe göre kuşbaşı, kıyma ya da acılı çökeleğin tereyağı da katılarak ince açılan hamurla varsa sac, yoksa tavada da pişirildiği bir tür gözleme veya börek, ‘Patile’. Bana göre, bahar otları, çökelek ve tereyağlı olanı en iyisi. Ankara’da en iyisini ismiyle müsemma ‘Patile’ yapıyor. Değerli hocam Semahat Sanaç’ın titizliği sayesinde de her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Ümitköy ve Birlik mahallelerinde karantina boyunca açık olacaklar. Paket servislerini ulaşabildikleri her yere yapıyorlar. Semahat Hoca’nın, karantinadan önce de hijyen ve sterilizasyon kurallarını fazlasıyla uyguladığına şahit olmuştum, aynı titizlikle devam ediyor. Efsane zeytinyağlıları, nefis kurabiyeleri var. Özellikle muhallebili kurabiyelerine bayılıyorum. Bir ‘Elazığ lokması’ var ki; kokusu da tadı da mest edici. İçli köftesini önceden yazmıştım, siz zaten biliyorsunuz. Öğlenleri ‘set menü’ seçenekleri de var, isteyebilirsiniz. Bu güzel bahar havasında balkona kurulun, bir de çay demleyin, ‘Patile’yi sıcak da soğuk da yiyebilirsiniz, çekinmeyin arayın.
COFFE SHOP ‘CİNNAH’
Cinnah’ın sonunda, kuğulu kavşağına çok yakın yerde ‘Coffe Shop.’ Bazen can çeker ya ‘demleme kahve’ istersiniz, bahar günlerine yaren. Aksilik bu ya evde yoktur, arayın gelsin. Yakınsanız bir koşu gidip alın, ‘Barista Safiye’ hep orada, kahveyi de güzel pişiriyor.