Kafamız çok karışık... mı?

“Neyi sevdiğinizi biliyor musunuz?” Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle “sevmeyi” biliyor olmanız gerek. O zaman doğru soru bu olmalı “Sevmeyi biliyor musunuz?” Bildiğimizi zannettiğimiz çok şey olduğu gibi sevdiğimizi sandığımız birçok şeyin hayatımızı yönlendirdiği aşikâr.
Her güzel duygunun sevgiye dönüşme olasılığı olduğu gibi her hissettiğiniz güzel duyguyu sevgi sanıyor olma ihtimalini unutmamak gerek. Samimi olduğunuz zaman, sevdiğiniz ya da sevdiğinizi sandığınız şeyleri ayrıştırabiliyorsunuz. Hepimizin çok iyi bildiği ancak çoğu zaman bilmezden geldiği temel değerin “saygı” olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Peki, sevdiğinizi sandığınız şey her ne ise saygı duyuyor musunuz? Buna cevap verebilmek için çimdiklenmeye ihtiyacınız olmadığını umuyorum. Bilip de çoğu zaman unuttuğunuz ya da bilmezden geldiğiniz bir başka gerçeğin “sevgide koşulsuzluk” olduğunun farkında mısınız? Değilseniz, farkına varmak için ne yapmak gerektiği konusunda kafa yormak yerine, akıllı telefonunuzla sosyal medyada dolaşmayı yeğlemeniz de olası. Burada duraklayıp yukarıda bahsettiğim “saygı ve sevgide koşulsuzluk” örneklerini düşünerek içinizden, “Bildiğimiz şeyler” ya da “Klişe” diyerek burun kıvırmış da olabilirsiniz. İşte asıl sorun da bundan kaynaklanıyor. Klişeleştirdiğiniz ama uygulamayı zül saydığınız temel değerler yerine, kendinizi kandırmayı ve kandırılmayı daha pratik bulup yüzleşmekten kaçtığınızda, sevginin gerçek tadını unutuyor, kalbe göre değil, şekle göre sevmeye başlıyorsunuz. Ne acı...
SANAT, YEMEK, AŞK ‘DEPPO 29’
Gözlerden ırak ama gidip tadına vardığınızda gönlünüzden ırak olmayacak bir mekân “Deppo 29.”
Ne isteriz hayattan? Mutluluk, sevgi, huzur, sağlık, başarı, bol para ya da hepsi birden sanırım. Peki! biz hayata ne verdik? Düşündünüz mü hiç? Yukarıda sıraladığım hayattan beklentilerimizin hepsi olmasa da en azından bir kısmını hayatın kendisine geri verdik mi hiç? Bir kısmından da vazgeçiyorum sadece bir tanesini, en samimi olması gerekeni, yani ‘sevgiyi’ yeterince verebiliyor muyuz? Hiç sanmıyorum... Sevgi sandığımız birçok yanlış duyguyu hayata enjekte ettiğimizi biliyorum. Karşılık bekleyerek yaptığımız her şey sevgiden yoksundur mesela. Şefkat barındırmayan yardımlarda da sevgiyi bulamazsınız. Bir kedinin karnını doyurduğunuzda, başını okşamıyorsanız, sevgiden bahsedebilir misiniz? Acı çeken birine sarılmıyorsanız ya da sevgilinize götürdüğünüz bir çiçeği dalından kopardığınızda içiniz cız etmiyorsa; sevgiden bahsetmenin anlamı var mıdır?
Sistemsel olarak sevgi, kalp, aşk kelimelerinin en çok kullanılacağı bir haftaya giriyoruz. ‘Sevgililer Günü’ hashtag’leri açılacak, mağazalar kampanyalar başlatacak, restoranlar özel programlarla müşterilerini mutlu etmenin yollarını arayacak. İçerisinde sevgi ve aşk sözcüklerinin olduğu birçok cümle sadece bir gün için ayyuka çıkacak. Peki ya sonra ne olacak? Sevgi, sadece bir gün yaşanan bir duygu olsaydı, sizce hayat akar mıydı? Her günü ‘sevgi’ duygusuyla yaşamak için herhangi bir engel var mı acaba bilmediğimiz?
RUHUNUZA İYİ GELECEK ‘CAFE PİAF’
Göz kamaştıran, hayatımızın tam da odağına yani zihnine yerleşerek esas can alıcı noktası kalbini ele geçiren sanal dünyanın gerçeklikten uzak atmosferi, insanın genetik kodlarındaki doğal ve içgüdüsel davranışlarına kadar sızarak, insanlıktan çıkaracak raddeye getirebilmesine verdiğimiz tepki de sanal olsa gerek.
“Ay inanmıyorum, bunu da mı yaptılar!” ya da “İnsan gibi düşünüyor, her şey gerçekmiş gibi sanki...” diyerek verdiğimiz tepkilerin, sanal olduğunun farkında olamayacak kadar sanallığa kapılmış olmamız ürkütücü değil mi?
Bu durum karşısında kendimizi sorgulamamız gerekirken, hayret ve hayranlık uyandırmış olması, düşünce yöntemimizin de sanallaşmaya başladığının bir kanıtı sayılmaz mı?
İnsanın ruhunu pas geçip, bir türlü dizginleyemediği açgözlülüğünü hedef alan, giderek sahteleşen gıda, tekstil, makine fark etmez tüm endüstriyel üretim ve tekniklerinin kurduğu sahte dünyada, doğal olabilmenin bedeli olarak “üretim hatası” muamelesi görüp defolu mallar gibi bir kenara ayrılıyorsak vay halimize.
Sosyal medyada tek tık’la attırabildiğimiz kalple, sevdiğimizi gördüğümüz anda hızlanan gerçek kalp atışlarını bir tutabilir miyiz? Mesajlaşırken bilgisayara veya telefona yazılanla, mektuplaşırken ifade edebilmek için yazılan onlarca sayfanın sonunda anlaşılan “Seni seviyorum” cümlesi aynı kefeye konabilir mi?
Yıllarca belki de asırlarca biriktirilen deneyimle, sevgiyi söz söylemeden gösterebilmenin duygusunu öğrenen insan nasıl olur da böylesi kolay aldanabiliyor? Neşet Usta demişti:
“Ah yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada...”
Uyumak için yatağa gittiğimizde çoğunlukla hemen uyuyamaz, birkaç dakikalığına da olsa mutlaka düşünürüz. Neyi düşündüğümüz o günkü ruh halimiz ya da varsa planladıklarımızla, hayallerimizle ilgilidir. Gözlerimizi yumduysak göz kapaklarının ardında, yummadıysak baktığımız yerde; mesela tavanda dev bir ekran belirir ve hayallerimiz, planlarımız ya da düşündüğümüz her ne ise canlanmaya başlar. Filmlerin senaryosu önceden yazılıyor, ona göre çekiliyor ve kurgulanıyor. Hayallerimizin senaryosu ise ruhsal çalkantılara göre anlık dalgalanabiliyor, tavana yansıttığımız görüntülere o günkü duygu yoğunluğumuzla müdahale edebiliyor, değiştirebiliyoruz. Zihnimize giren iyi veya kötü düşüncelerin yönlendirdiği senaryo, bazen beklemediğimiz boyutlara ulaştığında karmaşık duygularla ya uyuyakalıyor ya da uyuyamıyor sabahlıyoruz. Yaşadığımız bu ikilemin kısır döngüye dönüşmesinin altında yatanın aslında “başlamak” fiilini hayata geçirememekten kaynaklandığını düşünmüyor olmamızdır. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz planlarımız için atacağımız “ilk adım” kendi iç dünyamızda kurguladığımız kaygı, endişe ve zamanla kronikleşen başarısızlık korkusuyla sansüre uğradığında, göz kapaklarımızın ardında oynattığımız hayal şeridi de kırpılıyor ve giderek anlamsızlaşıyor, ilk adımı atmak tamamen mucizelere kalıyor. Henüz ilk adımını dahi atmadığımız düşüncelerimizi mükemmel olma arzusu ile imkânsız hale getirirken, adım adım uzaklaştığımızın farkına varamıyoruz. Bana göre mükemmellik, bedensel ölümsüzlük gibi bir şeydir. “Hiç birimiz ölümsüz olmadığımıza göre, mükemmelliğin tanımı da olumsuzdur.” Mükemmelliğe takılmayın, yapabildiğinizin en iyisini yapın, yani “ilk adımı” atın.
TOM YUM ÇORBASI
Uzak Doğu yemeklerinin sağlık öncelikli düşünceyle binlerce yılda biriktirilmiş geleneklerin harmanlandığı kültürün sonucu olduğuna inanıyorum. Tüm bu özelliklerine ilaveten pişirenin kattığı sevgiyle daha da lezzetlenen Uzak Doğu mutfağına has “Tayland” usulü “Tom Yum” çorbasının soğuk kış günlerinizi ısıtacağını düşünerek bahsetmek istiyorum. Tayca’da “Tom” kaynatma sürecini anlatıyor, “Yum” kelimesi de içeriğindeki karışımı ifade eden karışık anlamına gelince, insanın içini ısıtan yudumları hayal etmek de size kalıyor. İçeriğinde “karides, limon otu, limon yaprağı, havlıcan, zencefil, mantar, acı biber ve misket domates” bulunan “Tom Yum” çorbası, Hindistan cevizi sütü ilave edilerek de pişirilebiliyor, o da sizin damak zevkinizi ilgilendiriyor. Ben iki türlüsünü de pişirme ya da gidip yerinde tatma taraftarıyım. Yerinde tatma derken “Tayland’a” gitmekten bahsetmiyorum tabii ki. Hem ruhunuzu doyurmak hem de bedeninizi “Tom Yum” çorbasıyla acılı ekşili ısıtmak istiyorsanız, Ankara’da Uzak Doğu mutfağını en iyi pişiren Ümitköy Galleria veya Maidan’daki “China Bloom” tam da yeri bence. Canınız çektiyse paket istemeyin, gidin yerinde sıcak sıcak için, cidden ısınacaksınız.
Bedenimiz ne kadar sağlıklı olursa olsun, hayatla yaptığımız mücadelede bizi düşüren de ayağa kaldıran da ruhumuzun sağlığı aslında. Hayatı keşfederken öğrendiklerimiz ya da öğrendiğimizi sandığımız deneyimlerle yol alıyoruz. Yürüdüğümüz yolun fiziki yapısı elverişli olsa bile, yola uyum sağlamak ya da sağlayamamak ruhumuzun yolla kurduğu dengeye bağlı oluyor. Duygu bütünlüğü kurduğumuzu düşündüğümüz yaşamın, değişken hallerini veya büyüyen sorunlarını yaşamın acımasızlığı diye yorumlarken, yaşamın aslında tüm doğallığıyla sürdüğünü göz ardı ediyor ve tüm kabahati yürüdüğümüz yolun fiziki yapısına yüklüyoruz. Esasında büyüyen de değişen de bizleriz. Duygularımıza şekil veren iyi ya da kötü deneyimlerin ruh halimizi soktuğu durumlarda düşüp yeniden kalktığımızda, bedenimizin de ruhumuzun da yönetiminin biz de olduğunu unutmamalıyız. Düşerken yürüdüğümüz yolun zorluğundan veya başkalarının çelme takmış olabileceğinden şikâyet ederken, kalktığımızda ise sadece beden gücünü kullandığımızı sanıyoruz. Oysa ki düştüğümüzde ruhumuzun gücüyle kalktığımız gibi, ruhumuzun güçsüzlüğüyle tepetaklak olduğumuzu da kabullenmeliyiz. Ön yargılardan kurtulun. Hayatı sürekli ertelemek, yargılamak, yürüdüğünüz yolda yükünüzü ağırlaştırır. Değişimden korkmayın. Mükemmel olmaya çalışmayın. Herkesi memnun edemezsiniz. Ruhunuzu dinginleştirin ki zenginleşsin. Ve asla ama asla kendinizden şüphe etmeyin. Yoksa düşersiniz...
KÜÇÜK HAMUR İŞİ ‘MAKARON’
“Maccarone” İtalyancada “küçük hamur işi” anlamına geliyor. Her ne kadar Fransız tatlısı olarak bilinse de ilk olarak Venedik manastırlarında üretildiği söyleniyor. Yapılmaya henüz başlandığında sadesi, yani; beze(şekerle çırpılmış yumurta akı), badem unu ve tereyağlı krema dolgusuyla yapılan bu minik hamur işleri, şimdilerde farklı “ganaj” dolgularla damaklara büyük keyifler veriyor. Değişik meyve, çikolata ve süt kreması kullanılarak yapılan ganajların, makaronlara verdiği rengârenk görünüm gerek estetik gerekse iştah açıcılık anlamında tahrik edici güzellikte. Ankara’da birçok yerde sıkça rastlamaya başladığımız makaron ve çeşitlerinin hayatımıza iyice girdiğini de görüyorum. Ayrancı-Tirebolu Sokak’taki “Aduja Artisanal Chocolate” ve sevgili şef Derin’in el yapımı çikolatadaki maharetini biliyorum. Çikolata yapımına gösterdiği özenin aynısını lezzetli makaronlarına da yansıtmış. Ağız tadını bilen müdavimlerinin taze taze tükettiği makaronlar günlük olarak sınırlı sayıda üretiliyor. Mesleğinde bir türlü öğrenmekten vazgeçmeyen ve sürekli kendini geliştiren sevgili Derin, “Gerçek makaron, dışı hafif çıtır, içi yumuşacık, kırılgan ve ağızda eriyip gitmelidir” derken, vitrine yerleştirdiklerini görenler kapışmış, nefis makaronlar bir anda eriyip gitmişti. Gidin, siz de eriyeceksiniz... Ama keyiften.
Hayda! Bu nedir ki? Bu da nereden çıktı şimdi? Serzenişlerinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin. Aslında bilmediğiniz, yabancı olduğunuz bir durum değil. “Klimataryen” olmak, iklim dostu tüketici olmakla aynı anlama geliyor. Başta çiftçiler olmak üzere yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın son yıllarda hayatımıza giren bir karabasan olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun sebeplerinin en başında, çok fazla enerji gerektiren endüstriyel gıda ile konvansiyonel hayvancılık üretimleri olduğunu da bilmeniz gerek. Endüstriyel ürünlerin, üretim aşamasından paketlenmesine, sevkiyatına, oradan da tüketiciye ulaşmasını sağlayan devasa marketlere gelene kadar oluşan atık ve harcanan enerjiyi düşünsenize... (İnşaat, karayolları, yakıt, ağaç kesimi, hayvan ölümleri vs.) Bunların tümü atmosfere karbon gazı açığa çıkmasını ve sera etkisine yol açarak küresel ısınmayı tetikliyor. İçiniz karardı değil mi? Başka türlü nasıl olabilir ki? Sorusunu da sorduğunuza eminim. Cevabı belli: “Klimataryen olun.” Marketlerden alışveriş yapmayarak yukarıda saydığım tüm olumsuzlukları kendi adınıza bertaraf edebilirsiniz. Dolayısıyla enerji tüketiminiz ile karbon ayak iziniz azalacak. Yiyecek atıklarını azaltın, sorgulayarak alışveriş yapın. Yani doğaya saygıyla üretilen ürünleri tercih edin. En önemlisi de lokal ve yerli ürünler tüketin. Çok değil, belki de 30-40 yıl öncesine gittiğimizde atalarımızın ismi konmasa da bu yöntemle beslendiğini göreceksiniz. Yoksa yine çok değil, 30-40 yıl sonrasına gittiğimizde torunlarımızın açlık ve susuzluktan kırıldığını göreceğiz.
AÇIK GIDA AĞI
Son birkaç yılda ve özellikle pandemi sebebiyle gündeme oturan, önce dışarı çıkamayışımızı kullanan, sonra da üzerimize çöken miskinlik ve tembelliği kalıcı hale getiren çevrim içi alışveriş ve sipariş sitelerini sevmiyorum. Bunların hepsi, yukarıda bahsettiğim endüstriyel yok oluşun tetikçileri konumundalar. “Yerel, adil ve temiz” gıda ve üreticilerinin bir arada olduğu doğaya saygılı bir platform hayal etmiştim. Dönemine uygun üretim, hasat ve tüketimin bilinçli yapılabildiği bu platformun varlığını keşfettiğimde havalara uçtuğumu söyleyebilirim. Orijinal ve dünyadaki bilinen adı “Open Food Network” Avustralya’nın Victoria eyaletinde yerel gıda üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan bu yazılım platformu, şimdilerde Türkiye’nin “Açık Gıda Ağı” ismiyle içinde olduğu 20 ülkede daha gönüllü faaliyet gösteriyor. Bu platformda dükkan açan yerel üreticiler, katkıda bulundukları sadece yüzde iki gibi düşük bir oranla platformun ayakta kalmasını sağlıyorlar. Buradan alışveriş yapan bilinç düzeyi yüksek tüketicilerin de katkısı çok büyük olacaktır. www.acikgida.com adresini tıkladığınızda Anadolu’nun yerel üreticisine can, kendi sağlığınıza da canan olacaksınız.
Zihnimizde yılbaşı gecesini tasvir ederken, karın soğuk beyazını, yanımızda sevdiklerimiz, iki avucumuzun arasına aldığımız sıcak kahve fincanı ve şöminede yanan ateşin kırmızı tonları ile ısıtmaya çalışır; giysilerimiz, eşyalarımız ve hediye kutularını hep bu tonlardan seçerken manevi sıcaklığın ısısını da hayal ederiz. Yazın sıcak günlerindeyse zihnimiz bizi yine sevdiklerimizle deniz veya göl kıyısına, yüksek ağaçların sarkan dallarına değerek sükunetle akan bir nehrin kenarına götürürken derin bir “ohhh” çektirmeyi de ihmal etmez. Bu sefer serin sulara bakarken, iki avucumuzun arasındaki içeceğimizi buzun beyazı soğutur. Şapkamız, üzerimizdeki giysiler, eşyalarımız beyazın serinleten tonlarından seçilmiştir. Geçirdiğimiz yılda hastalıklar, ölümler, geçim sıkıntısı hepimizi psikolojik olarak yıprattı, hatta iyice hırpalandık diyebilirim. Her şeye rağmen zihnimiz bize sevdiklerimizle beraber yaşamın güzelliklerini hatırlatmalı; sağlığı, mutluluğu, huzuru, sevgiyi, aşkı ve tabii ki gülümsemeyi... Eğer “siz isterseniz” hatırlatacaktır mutlaka. Buddha’nın şu sözünü unutmayın: “Her sabah tekrar doğarız, bugün yaptığımız en önemli şeydir.” Hepimize “derin bir ohhh” çektirecek şahane bir yıl olmasını diliyorum.
KADIN YÜREKLİ HEKİMLER(KAHEV)
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı(KAHEV), kurulduğu 2018 yılının 30 Aralık gününden bu yana tam üç yıl geçmiş. Vakfın öncelikli hedefi, eğitim giderlerini karşılayamayan tıp öğrencilerine sağlayacakları burs desteğiydi. O tarihlerde bu vakıftan bahsettiğimde henüz 500 civarı bursiyeri varken, üç yılın sonunda ulaştıkları rakam iki binden fazla. Özellikle köy okullarına yönelik çalışmalara odaklanan KAHEV gönüllüleri; onlarca okula kütüphane ve laboratuvar kurdu, onlarca okulu baştan aşağı boyadı, kültür sanat atölyeleriyle sosyal çalışmaları canlandırdı. Bugünlerde günümüz çocuklarının teknolojik yaşamla iletişimini sağlayan ve pek çok okulda bulunmayan “Robotik kodlama atölyeleri”ni tüm ekipmanını sağlayarak kuruyorlar. Yaklaşık 25 bin civarı kadın hekimin maddi manevi desteğinin yanı sıra; kendi elleriyle ürettikleri amigurami bebek satışları, gezi gurupları, çevrim içi eğitimler ve tabii ki dışarıdan aldıkları bağışlar da var. Ödüllü projeleri “Emanetiniz, Emanetimizdir” ile COVID 19’dan hayatını kaybeden 127 sağlık çalışanı çocuklarının tüm eğitim masraflarını üstlendiler. Detaylı bilgi ve değerli destekleriniz için www.kahev.org.tr adresine gitmeniz emsalsiz bir yeni yıl başlangıcı olacaktır.
SORU: “Hayata karşı borçlu muyum, alacaklı mıyım?” Son yıllarda doğallığımızı gittikçe yitirdiğimizi düşünüyorum. Evet... doğallığımıza mutlaka etkisi vardır ancak tükettiğimiz hormonlu gıdaların endüstriyelleşip doğallığını kaybettiğinden bahsetmiyorum. Biz insanların giderek doğallığından uzaklaştığını söylemek istiyorum. Yeni yıl yaklaşıyorken insanların mutluluk endeksini doğrudan etkileyecek hediye alışverişinden elde edeceği ‘bir parça mutluluk’ heyecanına kapılmasının doğallığı konusunda endişeliyim. İnsanlar eskiden de yakınlarına ve sevdiklerine hediye alırlardı elbette. Aldıkları hediyenin maliyeti asla önemsenmez ‘hatıra’ olarak saklanabilmesi, yani manevi yoğunluğunun yüreği ısıtan cinsten olması önemliydi. Hediye vermekteki amaç karşıdaki kişiyi mutlu etmek değildi, mutluluğu paylaşmaktı. Sözgelimi hediye bir kitapsa eğer, söylenmese bile hediyenin anlamı belliydi; ‘ben bu kitabı okudum ve çok sevdim, sen de oku, hakkında konuşalım’ demekti. Bu davranış biçimi; bir samimi iletişim kurma yöntemi, duygu alışverişi ve mutluluğu paylaşma vaadiydi aslında. Şimdilerde bu tür doğal yaklaşımlara rastlamak çok zorlaştı. Hediyeler karşıdaki kişinin maddi manevi gücüne göre seçiliyor. Hediye alınacak kişiyle iletişim kurma düşüncesi var tabii ki; ancak ‘kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek’ için hediyenin ve maliyetinin geri dönüşünün garantisi de önem kazandı. Benimle hemfikir olduğunuzu biliyorum. İnsanların birbirleriyle kurduğu samimiyetten uzak menfaat çıkar ilişkilerini gördükçe midenizin bulandığını da söyleyebilirim. O halde hemen aynanın karşısına geçin ve kendinize paragrafın başında yazdığım soruyu sorun. Acele etmeyin biraz düşünün isterseniz. Cevabınızın samimiyetinden eminseniz cevap verin, hangisi? Aslında verdiğiniz her iki cevap için de vay halinize, bu konuyu iyice düşünün, zira sorununuz ciddi.
TARSUS YEMEKLERİ
Mersin’e bağlı bir ilçe olmasına rağmen; Tarsus’un kültürel yapısı, başta Mersin olmak üzere tüm Çukurova bölgesini de etkisi altına almayı başarmış. İnsanlarının yaşam tarzları ile çok kültürlülüğün ve geleneklerin günümüze kadar korunmuş olması, geçmişindeki kadim ortak yaşamın derinliğinden olsa gerek. Geçmişten gelen aynı hoşgörü ve derinliğin yemeklerini de etkilemiyor olması mümkün değil tabii ki. Geleneksel yemeklerin kayıt altına alınması, bir nevi geçmiş yaşamların da arşivlenmesi anlamına geldiği için fazlasıyla önemsiyorum. Tarsus gönüllüsü Sevgili Nuray Okyay’ın ‘Anılarla Tarsus Yemekleri’ isimli kitabına göz gezdirirken, yemeğin aslında hayatın bir parçası değil hayatın ta kendisi olduğunu yeniden fark ettim. Nuray hanımın büyük bir aşkla bağlı olduğu Tarsus’taki yaşamından duyguları ve dinlediği hikâyelerini birebir deneyimlediği ağız tadıyla birlikte hazırladığı kitap tüm kitapçılarda var, kütüphanenize yakışacaktır. Kitapta gezinirken, Musevi, Hıristiyan ve Müslüman nüfusun geleneklerini harmanladığı mutfak kültüründe sevgi, saygı ve hoşgörünün eşsiz denebilecek damak zevkinin oluşmasındaki derin izlerine rastlayacaksınız.
Zaman; elle tutulur, gözle görülür bir madde olsaydı ne iyi olurdu değil mi? Parayla satılsa mesela. Marketlerde yaptığımız alışverişlerde kasaya geldiğimizde iki kilo domates, bir bağ maydanoz, tuvalet kâğıdı ve diş fırçası ile birlikte zamanı da satın alabilsek keşke. Doğum günleri veya diğer özel yıldönümlerinde birbirimize zaman hediyesi verirken, sonsuzluğu da armağan etmek çok anlamlı olurdu mutlaka. ‘Vakit gerçekten nakit’ olabilirdi belki de kredi kartıyla yaptığımız alışverişlerde bilmem kaç liralık alışverişten sonra kartımıza puan olarak zaman yüklense; uçakla sık yaptığımız yolculuklarda mil yerine zaman birikse. ATM’lerden bile yükleyebildiğimiz zamanı hovardaca harcarken ‘nasılsa zamanım var’ ruh haliyle “anneciğim sana zaman yükledim sonra uğrarım, bana yaprak sarma yaparsın, zamanımız var babacığım bir ara balığa gidelim, vakit var oğlum parka sonra gideriz” diyerek sevdiklerimizi rahatlıkla erteleyebilirdik. ‘Acele etmeye gerek yok’ düşüncesi ile kariyerimizi, hayallerimizi, aşklarımızı, pişmanlıklarımızı da ötelerdik muhtemelen. Böyle bir şeyin olduğunu ‘düşünsenize’ deyip; sizi ütopik fantezilere sokmak istemiyorum. Bence düşünmeyin, çünkü... ‘Yok böyle bir şey’ ama varmış gibi yaşıyoruz. Siz iyisi mi her şeye rağmen olumlu düşünün, sevgiyle yaşayın, sevdiklerinize ve sevdiğiniz şeylere vakit ayırın. Farkında mısınız bilmiyorum ama yaşamı ertelemek çok pahalı, canımızdan ödüyoruz... Unutmayın!
KELLE PAÇA
Temizlemek, tüyleri yok etmek hem de ön pişirim için, ekmek tandırının közüne bırakıldığından olsa gerek; Mezopotamya’da tadı da, kokusu da, lezzeti de tütsülenmiştir kelle paçanın. Kürtçede ‘ser’ baş, ‘pi’ ayağın paçası demek ‘ser û pi’ tüm Güneydoğu şehirlerinde kelle paça yemeğinin de ismidir. Tüm Anadolu’da olduğu gibi kış ayları başta olmak üzere, iyileştirici ve rahatlatıcı özelliği ile çoğunluğun ilaç gibi tükettiği bir tür çorba ya da yemek kale paça. Geçenlerde ‘kibe/işkembe dolma’ pişiren Nusaybinli Emel sultan pişirdi yine. Kelle ve ayak paçaları mahalledeki tandıra yollamış önce. Mahalle komşusu Laleş hanım tandırdan çıkardıktan sonra kaba temizliğini yapıp geri göndermiş. Emel sultan, bulaşık teli ve bıçak kullanarak sıcak suyla kelle ve paçalardaki karalık ve tüyleri iyice yok etmiş. Önceden ıslattığı nohutla birlikte normal tencerede ağır ağır pişirmiş. “Suyuna bak, temizliği anlarsın” dedi. Yemeğin suyu hakikaten çok berraktı, nohut yumuşacık, kelle ve paçalardaki et ve ilikler lokum gibiydi. Sarımsak dövüp suyuna karıştırdık, kimi limon sıktı, kimisi ekşi istemedi. Genişçe lenger’in içinde ve sofranın ortasındaydı ‘ser û pi’, tandır ekmeği bandık, soğan ve acı biberi katık yapıp yedik. Canınız çekti biliyorum, buyurun misafirimiz olun.
Kurguladığımız hayatı yaşarken attığımız adımların dengesi ve sürati, başarı veya başarısızlıkları belirleyici unsurların başında geliyor. Hedeflerimize yürürken daha çabuk ulaşacağımızı düşünerek atacağımız hızlı adımlar dengemizi bozabilir, tökezleyebilir hatta düşürüp hedeflerimizden daha da uzaklaştırabilir. Sabırsızlık ve aşırı özgüven sizi fevri (birdenbire ve düşünmeksizin yapılan) adımlar atmaya yönlendirir, fevri adımlar da fevri davranışlar gibidir; gözünüz kararır önünüzü dahi göremezsiniz. Kendinize geldiğinizde yoldan çıktığınızı fark edersiniz ancak tekrar yola dönmek için geç kalmışsınızdır. Yeniden başlamak gerekir; öğrenmişsinizdir, bu sefer adımlarınızı daha sakin atarsınız. Kimilerine uzun ve sıkıcı gelse de benim en sevdiğim yolculuk trenle yapılanıdır. Birçok durakta durması ve tüm gürültüsüne rağmen “sakin, sabit ve dengeli” hızda gider. Ormandan geçerken doğanın güzelliğine iç çekerken, çölden geçtiğinde yaşamın bittiğini sanırsınız, içiniz sıkılır. Dağları aşarken yerden metrelerce yüksek viyadüklerde nefesiniz kesilir, yüzlerce metre uzunluğunda karanlık tünellerde korkuyla yüzleşirsiniz. Deniz kıyısında ya da nehir boyunda ferahlarken, şehrin içinden geçtiğinde başka yaşamlara kapılırsınız. Yolculuk bittiğinde uzun olsa da gördüklerinizin duygularınıza kattığı zenginliğin farkına varıp gülümseyerek trenden inersiniz. Hayatı adımladığınızda yürüdüğünüz yolun keyfini çıkarın, yürürken yaşadığınız gecikmeleri engel, güzellikleri de hedefe ulaşmak görmeyin. Hayatı tren, kendinizi de yolcu varsayın. Yolunuz uzun, daha göreceğiniz, öğreneceğiniz çok şey var; o yüzden önce “sakin” sonra da “metin” olun.
KİLİS LEZZETLERİ
Özgün ve geleneksel özelliğini halen koruyan Kilis mutfağı, bana göre Antep mutfağının da esasını oluşturuyor. Daha önce Antep’in ilçesi olan Kilis’in yemekleri, bağlı olduğu Anteplilerin mutfağında işlenirken “Kilis” adı gölgede kalmış. Yakın zamanda Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi’nde rastladığım “Yorgun’s” lokantasında Kilisli anne Ayşe Gesoğlu kızı Tuğçe Yorgun’la birlikte Kilis yemeklerini ön plana çıkaran bir atıştırmalık, meze ve ev yemekleri menüsü hazırlamışlar. Güncel ve geleneksel mezeleri günlük taze pişirerek kavanozlara paketliyorlar. Her Cuma dibine pirzola et yerleştirerek pişirdikleri Kilis usulü etli kuru dolmayı servise sunarken üzerine döktükleri sosta; biber salçası, zeytinyağı, sarımsak, kırmızı toz biber var. Kilis’teki akrabalarının evde yapıp yolladıkları malzemeleri kullanıyorlar. Her şey doğal olunca Ayşe hanım ve Tuğçe’nin ellerindeki lezzet de kendini gösteriyor.
Yemeğin esas anlamı sorulsa ben “paylaşmak” derim. Tabii ki yemeği paylaşmak en başında geliyor. Yemek pişirmenin iyileştirici gücünün farkında olanlar, yemek pişirmenin bir terapi yöntemi olduğunu bilir, yalnızlıklarını yemek pişirerek atlatır, pişirdikleri ile geçen zamanda mutluluğu duyumsarlar. Acı, sevinç, hüzün ve neşenin hiç kimse olmadan yaşanamayacağını düşünenler de yemeğin birleştirici gücüne inanırlar. Özelikle yemek pişirmeyi zül sayıp, yemekten içmekten kesildiğiniz zor günlerde; eş, dost, akrabanın sevgiyle pişirip getirdiği bir tencere çorbayı birlikte kaşıklarken aslında çorbayı değil içindeki sevgiyi kaşıkladığınızı fark edersiniz. Hastaysanız, içtiğiniz çorbanın şifa olduğunu sanırken, şifanın çorbayı pişiren elde olduğunu sevgisinden anlarsınız. Acı günlerinizi atlatmak için ihtiyacınız olan yemek değildi zaten, çorba bahaneydi kaybolacağını düşündüğünüz sevginin dostlarla birlikte geri dönüşü şahaneydi. Evlenirsiniz, bebeğiniz doğar, yeni işe başlarsınız, taşınırsınız, acıyı paylaştığınız gibi mutluluğu da paylaşmak gereksinimi duyarsınız. Dost, akraba, komşu yine devrededir, kimisi börek yapar, kimisi kek, kimisi bir tencere kuru fasulye pişirir, tuzu biberiyle sofrayı kurar kimisi... Hepsinde hedef paylaşmaktır ve bu paylaşımla açığa çıkan samimi sevginin ruhumuza verdiği güvende olma hissidir. Doğum ya da ölümün ağırlığı paylaştıkça hafifliyor; paylaşmanın en samimi yolu ise sevgiyle pişirdiğiniz yemeğin bahanesiyle sevdiklerinize sımsıkı sarılmaktır.
İŞKEMBE DOLMASI (KİBE)
Çok yakın zamanda yukarıda giriş yazısında bahsettiğim duyguları aile olarak bire bir yaşarken, kaybımızın acısını akraba ve dostlarımızın yakın ilgisiyle, sevgisiyle hafiflettik. Sevgili kardeşim Metin’in aramızdan ayrılışının kırkıncı gününü zikredene kadar tek gün dahi dost ve akrabadan yoksun geçirmedik. Geçirdiği ağır hastalığı yeni atlatmasına aldırmadan, çok ağır emek isteyen, külfetli ve kadim Mardin yemeği ‘işkembe dolması’ üşenmeden pişiren Emel (Avcı) sultanın gösterdiği sevgi eşsizdi. Gerek hazırlanışında, pişirilişinde, gerekse tüketildiğinde; bir toplanma ve paylaşma yemeği olan işkembe dolması yılda sadece kış aylarında birkaç kez tüketiliyor. Kuzu İşkembelerinin iyice temizlenmesi için birkaç gün boyunca sürekli sıcak su ve tuzla ovalayarak tüm kirlerinden arındırmış Emel Sultan. İri kuzu kuşbaşı etleri, kuyruk yağı ve pirinçle birlikte kavurmuş, üzerine kuru nane, tuz, karabiber azıcık da yenibahar serpiştirmiş. İşkembenin dikdörtgen parçalar haline bölünmesi, iplikle üç kenarının dikilip, içi doldurulduktan sonra kalan son kenarının dikilmesine ayrı bir emek harcamış. Yürek büyüklüğündeki parçaları tencereye dizerken arasına kendi yüreğini de koymayı unutmamış. Pirincin miktarı kadar suyu ekleyip, üç saat kısık ateşte pişirdikten sonra sonuç muhteşemdi. Yemek biraz ağırdı ama biz sevgiden hafiflemiştik.
Yediklerimizin içindeki ‘karmaşık’ isimli kimyasal katkıların kattığı zehir ve sinsice türeteceği hastalıklar, vücudumuzda yuvalanıp uygun zamanda ortaya çıkmayı hedeflerken; bizler market raflarından veya internet sitesinden seçmeye çalıştığımız endüstriyel gıda ürünlerinin düşük fiyat performansını kurnazca incelemekle oyalanıyoruz.
Son tüketim tarihine bakmayı yeterli görmekle müsterih oluyor, göz alıcı ambalajına aldanıp “Koy sepete” diyoruz.
Bir tık’la veya basit bir kol hareketiyle sepete koyduğumuz ürünü aynı kolaylıkla midemize indirirken, sepet muamelesi yaptığımız bedenimizin de son kullanma tarihini sepete koyduğumuz her ürünle birlikte daha da netleştirdiğimizin farkında bile olmuyoruz.
Beslenirken tükettiğimiz gıdanın ‘nasıl elde edildiğini’, ‘nasıl hazırlandığını’, ‘geçtiği aşamaların doğallığını, ‘doğayla ilişkisini’, ‘insan sağlığına katacağı değer veya değersizlikleri’ araştırmak bize çok karmaşık geldiğinden olsa gerek; ne yediğimizin detaylı içeriğinin karmaşasına girmeden kolayına kaçıyoruz.
Süslenirken, yediklerimizin vücudumuzdan salgıladığı kimyasal kokuları bastırmak için kullandığımız kimyasal parfümün verdiği geçici rahatlığın aynısını yediğimiz şeyler için de uyguluyor; kimyasal aroma ile lezzetlendirilen sosların sahte dünyasına kapılıp keyifle her şeyi yiyoruz. Kimya laboratuvarı gibi kokmak var, içinden dere geçen kır çiçeklerinin süslediği çayır gibi kokmak var.
Ne yiyorsak oyuz...
Karar sizin.
ANADOLU MERALARI
Yediklerimizin içindeki ‘karmaşık’ isimli kimyasal katkıların kattığı zehir ve sinsice türeteceği hastalıklar, vücudumuzda yuvalanıp uygun zamanda ortaya çıkmayı hedeflerken; bizler market raflarından veya internet sitesinden seçmeye çalıştığımız endüstriyel gıda ürünlerinin düşük fiyat performansını kurnazca incelemekle oyalanıyoruz.
Son tüketim tarihine bakmayı yeterli görmekle müsterih oluyor, göz alıcı ambalajına aldanıp “Koy sepete” diyoruz.
Bir tık’la veya basit bir kol hareketiyle sepete koyduğumuz ürünü aynı kolaylıkla midemize indirirken, sepet muamelesi yaptığımız bedenimizin de son kullanma tarihini sepete koyduğumuz her ürünle birlikte daha da netleştirdiğimizin farkında bile olmuyoruz.
Beslenirken tükettiğimiz gıdanın ‘nasıl elde edildiğini’, ‘nasıl hazırlandığını’, ‘geçtiği aşamaların doğallığını, ‘doğayla ilişkisini’, ‘insan sağlığına katacağı değer veya değersizlikleri’ araştırmak bize çok karmaşık geldiğinden olsa gerek; ne yediğimizin detaylı içeriğinin karmaşasına girmeden kolayına kaçıyoruz.
Süslenirken, yediklerimizin vücudumuzdan salgıladığı kimyasal kokuları bastırmak için kullandığımız kimyasal parfümün verdiği geçici rahatlığın aynısını yediğimiz şeyler için de uyguluyor; kimyasal aroma ile lezzetlendirilen sosların sahte dünyasına kapılıp keyifle her şeyi yiyoruz. Kimya laboratuvarı gibi kokmak var, içinden dere geçen kır çiçeklerinin süslediği çayır gibi kokmak var.
Ne yiyorsak oyuz...
Karar sizin.
Yaşadığınız anların kıymetini bilememekten çoğalır keşkeler. Kıymet bilmediğiniz o anlar; uyanık bir uyku hali, ölümsüz hissetme sanrısıyla fevrilikten, egolardan beslenerek büyür ve “o anı” unuttururlar. Bir süre sonra uyanıp kendinize geldiğinizde doyasıya değerlendiremediğiniz o anlar dönüşür, “keşke” olurlar. Yürüdüğünüz hedefi kovalarken ardınızda bıraktığınız geçmişin “keşke” lerini de peşinizden sürüklersiniz. Ayaklarınıza dolanırlar çoğu zaman, hatta takılır düşersiniz bazen. Geçmişi sorgulamaya başlarsınız sonra da; o anların farkında olamadığınız için kendinizi suçlarsınız. Suçluluk duygusu ile geçmişe takılı kalır, depresyon haliyle çevrenize verdiğiniz ve vereceğiniz huzursuzluklar kol gezer, iyice yalnızlaşır ve yalnızlaştıkça hayattan uzaklaşırsınız. Gerek var mı bunlara? Hayatın sizi nereye götüreceğini kestiremezsiniz; ölümsüz olduğunuz hissine kapılarak yaşadığınız hayat hiç beklemediğiniz bir anda bitebilir. Yaşadığınız her anı duyumsayarak ve samimiyetle yaşamak; gelecekte muhtemel “keşke” kâbusunu azalttığı gibi “iyi ki” kelimesinin verdiği huzurun hayatınıza katacağı anlamın da farkına varacaksınız. Ne yazık ki, geçmişi geriye saramıyorsunuz, geleceği de göremeyeceğinize göre yapacağınız tek şey kalıyor, o da “şimdi”; sevdiğiniz şeylere ve sevdiklerinize sıkıca sarılmak. Paulo Coelho, Elif isimli kitabında sarılmayı şöyle anlatır; “İnsanlık kadar eski olan bu hareket, iki vücudun kavuşmasından çok daha fazlasını ifade eder. Sarılmanın anlamı şudur; sende bir tehlike sezmiyorum, yanında olmaktan korkmuyorum, rahatlayabilir, kendimi yuvamda hissedebilirim, beni koruyan ve anlayan birisi var. Bizde birine isteyerek her sarıldığımızda ömrümüzün bir gün uzadığına inanılır. Lütfen, şimdi sarıl bana.”
BANGLADEŞ YEMEK GÜNLERİ
Ankara HiltonSA’nın Pandemi dolayısıyla uzun zamandır ara verdiği, Ankara’da elçiliği bulunan ülkelerin geleneksel yemeklerini tanıtım günleri yeniden başladı. Benim de çok önem verdiğim bu etkinliğin yeniden hayata geçmesi, geleneksel yemeklerin yaşam alanı bulması anlamında şahane bir düşünce. Bangladeş’in ülke babası “Bangabandhu”nun yüzüncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu yemek etkinliğinde; Büyükelçi Mosud Mannan’ın kullandığı “Bir kişinin kalbine giden yol midesinden geçer” deyiminin aslında evrensel bir deyim olduğunun de altı çiziliyor. Basmati pirinci, tavuk veya kuzu etiyle pişirilen bol baharatlı “Biryani” başta olmak üzere; nohut, yumurta ve patetesle hazırlanan “Chotpoti” ,patates, karnabahar, patlıcan gibi sebzelerin baharatlarla haşlanıp, hardal sosla zenginleştirildiği vegan yemek “Chorchori”, yoğurt ve çeşitli baharatların karışımından elde edilip, her yiyeceğin yanında mutlaka tüketilmesi gereken “Borhani” ile süt, peynir, kakule ve safranla pişirilen nefis süngerimsi tatlı “Rasmalai” mutlak tadılması gerekenler. Konuk şefler Mamun Mia ve Habib Mia’nın pişirdiği “Bengali Lezzetler” , Ankara HiltonSa’nın ev sahipliğinde 17-22 kasım arası 19.00-22.30 saatlerinde “Greenhause Restaurant”ta sizleri bekliyor olacak. Sevdiklerinizle gidin.
ANKARA’YA “KEBAP” GELDİ
Ankara’da en çok eksikliğini hissettiğim yiyeceklerin başındaydı “Kebap.” Kebap vardı aslında, iyisi ve güzeli de vardı belki ama doğrusu ve olması gerektiği gibi yapılanına pek rastlamamıştım. Geçtiğimiz ay Oran’daki “One Tower” da açılan Urfalı “Necip Özbek Restaurant”ın açılışına götüren eski dostum sevgili Serdar Ali Somuncu’ya teşekkür borçlanmış oldum. Normalde AVM’lerde açılan restoranlara mesafeli yaklaşırım ancak, Serdar’ın ısrarına yenik düşüşüm, gerçek kebabı da keşfetmeme sebep oluşuyla zafere dönüştü. Böylesini yemediğinizi biliyorum, kebabın Urfa’ya ait olduğuna en az çiğ köfteden emin olduğunuz kadar inanabilirsiniz. Tattığınızda şimdiye kadar kuşbaşı ve tavuk şiş de yemediğinizi varsayacaksınız. Ustabaşı sevgili Selçuk’un Urfa Siverek havasıyla yellediği kebapları yerken iliklerinize kadar lezzetleneceğinizi garanti ederim. Ağzınızı sulandırmak için bu seferlik bu kadar yeter, Necip Özbek’te tatmadığım daha bir sürü Urfa işi var; tattıkça yazmaya devam edip sizleri iştahlandıracağım. İyisi mi siz önce gidin. sevdiklerinizi de yanınıza almayı unutmayın...
“Şu üç günlük dünyada...” diye başlayan cümleler kurduğumuzda içlenmişizdir. Cümle de deyim de klişedir ancak halk ağzının duygusal lügatinde, karşınızdaki kişiyi etkilemek veya ikna etmek için, her durumda sahtekarca da samimiyetle de kullanılır. Kulağa hoş gelen cümle başlangıçları yaparak şiirsel akışkanlık devreye sokulur, o anın değerinin anlaşılması gerektiğinin altı çizilir. Yoğunlaştığımız o anın duygusal patlaması bittiğinde, önce derin bir boşluğa girer, sonra da anlam karmaşası yaşarız ama “dünya nasılsa üç günlük değil, daha uzun” diye düşünüp rahatlatırız kendimizi. Hatta nefsimiz öne çıkar, üç günlük dünya yakıştırmasına karşı sonsuza kadar yaşamayı bile umarız. Kabullenmeyiz! Hırsımız galip gelir, kaldığımız yerden zamanı harcamaya, maneviyatı tüketmeye ve kalp kırmaya devam ederiz. “Değer mi?” Sorusu sorulduğunda duraksarız. Önce üç gün için değmez deriz ardından yine kibir sinsice yanaşır, ölümsüzlüğü sokar kafamıza. Ve her şey birden değerlenir. İnsanlık insana seslenir, kulak veren yok... Diyor ya Halil Cibran; Ben dışarıdaki kalabalıktan ‘Cenaze geldi’ seslenişini duydum. Oysaki; adamdı... Yürek, merhamet ve sevgiydi. Dosta yaren, kardeşe candı. Türkiye’ydi, Cumhuriyet, Atatürk ve Fenerbahçe’ydi. Benim kardeşim, Nehir’in de babası “Metin’di.” Metin olamadık! Göz pınarlarımız kurudu.
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Yemek yazılarıma önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğim.
Suyun yaşamsal önemini bilmekten ziyade, suyu anlamak, hatta tüm benliğinizle sahiplenmek daha önemli. Suyun, oturduğunuz gökdelenin manzaralı banyosuna ulaşana kadar yaptığı yolculuğu bilseydiniz, konforlu mutfağınıza ya da çatıdaki yüzme havuzuna gelene kadar feda edilenleri görseydiniz, aynı gönül rahatlığıyla çeşmenizi açar mıydınız? Bilemiyorum…
Hayat tüm bileşenleriyle doğal akışındayken, su ve çevresinde barındırdığı yaşamın, yıllar içinde gelişimini de kazıdı belleğine. Hayatın da, doğanın da hafızası oldu. Biz ölümlülerin tüm ayıplarını örttü, günahlarını yıkadı. Ölüme de hazırladı, doğuma da, can da oydu, ruh da o. Kıyısında köklenen salkım söğütle, gölgesinde çamaşır yıkayan Kezban’ı unutmadı. Güğümlerini dolduran Osman’ı, patlıcanı sulayan Ahmet emmiyi de hafızasına belledi. Suyunu içen allı turnayı, karakaçanı, sarıkızı da... Keyfana’nın çorbasına lezzet, karakeçinin sütüne beyaz oldu. Minaredeki ezanı, kilisedeki çanı, gün batımında yüzünü güneşe, ardını suya veren şamanı da unutmadı. Karakılçık başağındaki taneye, sulayan çiftçi Hasan’a, Hasan’ına su götüren güzel Ayşe’ye, yar oldu, yaren oldu, hayat oldu… Aşk oldu… Biz ne mi olduk ? Set olduk önünü kestik, yolunu savdık, şehir yaptık savurduk ama yine de susuzluğumuzu gideremedik. Ağaç da şaştı, toprak da... Evini baraja kurban eden Mahmut dede de şaşkın. Ne sulu hayallerimiz, ne de susuz kalacak çocuklarımızın geleceği kaldı. Hepsini daha yüksek binalar, daha büyük şehirler ve daha çok para için feda ettik. Suyun belleği olduğunu sakın unutmayın! Su yolunu bulur elbet….
Farabi’deki ‘Tosca art’ sergi salonunda, ressam ve akademisyen sevgili Ceren Tekin Karagöz’ün, suya insan müdahalesinin yol açtığı çıkmazı resimlediği ‘Suyun belleği- Fırat’ sergisini gezdikten sonra hissettiklerimi yazdım. Siz de gidin... Çok etkileneceksiniz.
Endüstriyel ürünlerin miktarı, paketlenmesi, sevkiyatı ve hızlı tüketiminden kaynaklanan atıkların boyutunu düşündüğünüzde dehşete kapılmıyorsanız, başta çocuklarımız, doğa ve diğer tüm canlıların geleceği ile ilgili ilerde karşılaşacağımız sıkıntıların da henüz farkında değilsiniz. Makinenin girdiği herhangi bir üretim bandının göstereceği yüksek performans, aynı oranda doğaya vereceği tahribatla da eş değerdir. Hızlı yaşam alışkanlığının önümüze koyduğu ve koyacağı hedefler, bizi giderek daha da süratli bir yaşama sevk ediyor. Bununla da yetinmeyerek, yediğimiz, içtiğimiz, giydiklerimizin kalitesini de süratle düşürüyor. Çok fazla tüketimle tembelleşmeye yönelten ‘Kullan-At’ akımını zihnimize sokuyor, eşya tüketir gibi duygularımızı da tüketiyoruz. Market raflarında paketlenmiş ürünlerin naylon kamuflajıyla sizi mutluluğa çağıran sunumu; ürünün raf ömrünü uzatıyorsa da tükettiğinizde ne yazık ki sizinkini kısaltıyor. Çok popüler tanınmış isimlerin, giydiği pantolon, süründüğü parfüm, bindiği araç ve yediği dondurmanın sosyal ve görsel medyadaki görüntüleri gözlerimizi kamaştırıyor; geleceğimizle birlikte ruhumuzun da pazarlandığı gerçeğine ise gözlerimizi yumuyoruz. Geçmişte bir çeyiz sandığına sığan, bir ailenin tüm kıyafetleri, şimdilerde giyinmek için yapılan kocaman giyinme odalarına bile sığmıyor. Lütfen yavaş olun! Bu sürat, bu savurganlık, bu acele neden?
SOUL KITCHEN (RUHUN MUTFAĞI)
Günümüz koşullarında kullanmayı unuttuğumuz ancak herkesin içinde barındırdığı bir ruhu ve bu ruhun içgüdüsel tasarımlarla ürettiklerinin lezzetlendirildiği bir mutfağı var. Gözünüzde canlandırdığınız, bildiğiniz anlamda bir mutfak değil burası. Tencere, tava yok mesela, kepçe, kevgir ya da süzgeç yok, fırın da yok, blender da. Sevgi var en başta, saygı var, yaratıcılık var, sabır, anlayış, özen ve tüm olumlu duyguların bir arada ilmek ilmek işlendiği bir yürek var. Pişirdiğiniz yemek, diktiğiniz kıyafet, resimlediğiniz tablo ya da bestelediğiniz şarkı, sevdiğinize karşı biriktirdiğiniz duygular, hepsi ruhunuzun mutfağında lezzetleniyor. Geçenlerde, Kavaklıdere, Göreme Sokak’ta tesadüfen, sadece ruhun mutfağında üretilen ürünlerin sergilendiği bir mağaza-kafe ile karşılaştım; ismi haliyle tahmin ettiğiniz gibi ‘Soul Kitchen.’ Sevgili Nazlı ve Onat Tamergil’in güleç yüzlerine yansıyan ruh haliyle verdikleri bilgiler, ruhumu etkiledi, ben de gülümsedim. Sergilenen tüm ürünler tamamen el emeği, doğaya saygılı ve geleneksel bakış açısıyla ‘Evladiyelik’ denen cinsten ürünlerdi, hepsine ayrı ayrı kapıldım. Kafe kısmındaki ürünler yine ruhun mutfağından. Çok yakından bildiğim ‘Kakule Fırın’ın nefis tatlıları ile iyi kahve kavurucusu ‘Coffee Manifesto’nun kahveleri ruhunuzu mest edecek.
Yaşam... Karıncaların zarif ayaklarıyla toprağa işleniyor... Bal arısının çiçeğini döllediği elma, içindeki çekirdek tohumu ile yeniden yeşeriyor.
Doğada yaşayan tüm canlılar, doğanın alfabesini oluşturur. Doğanın binlerce harfinden sadece “insan” olanıyız biz. Henüz ne olduğunun farkında olmasak da bize yüklenen anlamın önemini kavramaktan kaçınıyor, anlamaya dahi çalışmıyoruz. Doğanın alfabesinde yan yana koyarak oluşturduğumuz kelimelerle kurduğumuz cümlelerde, kendimizi öznenin yerine koyup diğer canlılara karşı sağladığımız üstünlüğün zafer sarhoşluğuyla yaşıyoruz. Kendimize yüklediğimiz anlamın doğru olduğundan emin değilim. Doğanın ruhunu keşfedebildiğimiz ölçüde kendi ruhumuzu da keşfederiz. Yaşamın gizemi, doğayı anlamakla çözülür. Doğanın dili yaşamdır, anlamak gerek. Ölüm de ölümsüzlük de doğadadır. Ölümü hazmetmenin zayıflık olduğunu düşünürken, zayıflığın aslında ölümsüzlüğün de gizlendiği doğayı öldürmek olduğunu göremiyoruz. Ağaç, meyvesinin ölümüne üzülmez, yeniden yeşerteceği günlerin farkındadır çünkü. Yeniden doğacağımıza inanıyoruz ancak bu yeniden doğuşun bir havucun kökünde, bir asmanın yaprağında ya da bir buğday tanesinde olabilme ihtimaline inanmak istemiyoruz. Oysa ki ruhumuzun yeşereceği doğanın her parçasında kendimizi bulabiliriz. Ruhumuzun kirlenmemiş saf hali, toprağın özütüyle harmanlarken, toprak altındaki yolculuğunda toprakla arınan suyun saflığı ile ruhumuzun saflığı aynıdır. Suyun da ruhun da eşsiz lezzetine kavuşması bu saflığın sonucudur. Yaşamın öznesi durumuna gelmek, doğanın dengesini ve adaletini bozarken, kabullenemediğimiz doğal döngünün tersine adımlar atarak aslında kirlenmişliğin de altını çiziyoruz.
RUHUN KAPISI
Kapıların verdiği hisler gizemlidir. Çaldığımız kapının önünde beklerken, arkasında barındırdığı bilinmezliğin de heyecanına kapılırız. Kapı, sır ve giz çağrıştırırken, insanın da içinde gizlediği belki de varoluşunu sürdürmenin içgüdüsel dürtüleri, keşif ve merak arzusu devreye girer. Farkında olmadan kurguladığımız kapı arkasındaki muhtemel dünyanın kendi iç dünyamızla bağlantılı olduğunu bilmek, beklentilerimizin duygularımızı da yönlendirdiğini bilmektir. Son çaldığım kapı, daha önce açtıkları iki kapıdan yansıttıkları güzel iç dünyalarını iyi bildiğim anne Dilek İnaç ile kızları Göksu Cebi ve Side Gür’ün, Gaziosmanpaşa Hafta Sokak’ta yeni açtıkları “ruhun kapısı” diye nitelendirdiğim kapıydı. “Kapı Niki”ye gittiğimde farkına vardım ki, aslında hepimizin bir şekilde kafasında canlandırdığı bahçeli bir ev hayalinin, zihnimize verdiği dinginliğin ruhumuza da açılan kapı olduğuydu. Aile olmanın şahane duygularını fazlasıyla hisseden başta Furkan Cebi ve Sinan Gür olmak üzere, Kapı Niki’nin genç ve dinamik ekibi hakikaten göz kamaştırıyor. Açtıkları kapı’lara aile olgusunu yansıtmayı bilen, benim de gönülden desteklediğim bu anlayışın, ruhunuza da açılan kapı olduğunu gittiğinizde hissedeceksiniz.
Ruh, tüm canlılarda lezzet anlamına da gelmeli. Zira canlılık; lezzetin de ta kendisidir. Yemek de canlıdır ve elbette ruhu vardır, olmalıdır. Pişirilen yemeğin içeriğindeki detaylar, coğrafya, iklim, habitat ile pişirenin kültürü, görgüsü yemeğe ruhunu yani lezzetini verir. İnsanın lezzeti; ruhunu belirginleştiren en önemli ayrıntıyken, yemeğe ruh katan ayrıntıların; doğallık, samimiyet ve ahenkle bir araya gelişinin kaynağı, insan ve insanın özgün lezzetiyle doğru orantılıdır. Sosyoloji, kültür ve edebiyat, gelenekleri oluştururken, yaşam sanatının geleneklerden türeyen sağlıklı ağız tadıyla zenginleşmesi binlerce yılın deneyimlenmiş mirası ve sonucudur. Toprağın ruhunu bilen gelenekler, yer altından başlayarak yer üstüne yansıyan doğurganlığın dönemsel gelişimi, sağlık ve lezzetin hem doğrusunu hem de doruğunu hesaplayabilme özelliğine de sahip olurlar. Saygı ve sevgi, geleneği olan mutfakların baş aşçıları olmalıdır ve tüm Anadolu mutfaklarında da öyledir. Geleneksellik barındıran efsunlanmış ellerin, ruhun lezzetini temsil ettiği ve hak edene devredildiği, ‘El almak, el vermek’ deyimleri yemeğe ve pişirene duyulan saygıyı gösterir. Yemeği de yemeyi de önemseyin. Geleneklerinizde var, özünüze dönün. Hatırlayacaksınız...
MEZOPOTAMYADAN GELEN “HALAF”
‘Halaf kültürü’, Mezopotamya coğrafyasında fırınlanmış boya bezemeli çanak ve çömleğin yoğun kullanılmaya başlandığı bir döneme deniyor. Arapçada ‘miras veya varis’ anlamı da var. ‘Şef Anadolu’ olarak tanınan, halk mutfakları araştırmacısı sevgili ‘Adnan Şahin’in Ankara’mıza kazandırdığı bir geleneksel lokanta’nın da adı ‘Halaf’. Halk mutfağını yakından tanıyan usta şef Adnan Şahin’in sevgili eşi ve aynı zamanda İstanbul, Nişantaşı’ndaki ‘Sade Beşdenizler’ lokantasının da şefi ‘Deniz Çevik Şahin’le birlikte derledikleri geleneksel yemeklerin, pişirimi ve sunumları nefes kesici. ‘Kuzu möhre, selekli, çalma pekmezli tavuk, huruştu, elma kavurması, körpe gelin salatası’ gibi geleneksel yemeklerini, isimleriyle birlikte tadını da bilmiyor olma ihtimaliniz yüksek. Saydığım ve sayamadığım yemekler her gün pişmiyor ama gittiğinizde herhangi biri ya da birkaçıyla karşılaşma ihtimaliniz var. Halaf’ın usta başı sevgili Özcan usta, muhtemelen Adnan Şahin’den ‘el almış’ olmalı. Yemeklere verdiği nefasete hayran kaldım. Geleneklerimizin mirası yemeklerin, özüne uygun piştiği lokantanın varlığını; kendi kültürümüzün yemeğine duymamız gereken saygının, yeniden yeşermesi açısından önemsiyorum. Geleneklerimize yabancılaştığınızın farkındayım ama Köroğlu Caddesi’ndeki ‘Lokanta Halaf’a gittiğinizde özünüzü hatırlayacak, yabancılık çekmeyeceksiniz.
Kafamız çok karışık... mı?
“Hiçbir şeyini özel bir gün için saklama. Nefes alabildiğin ve yaşadığın her gün özeldir. Her saniye kıymetlidir çünkü zamanın telafisi yoktur...” (George Bernard Shaw)
Kafamız çok karışık. Her anlamda çok karışık hem de. Hayat, dünya, evren, maneviyat gibi ağır ve felsefik konular var, onlar hep bir köşede duruyor. Geçmişin hatıraları, geleceğin hayalleriyle epeyce oyalanıyoruz, Allah’tan çok sık değil, arada yokluyorlar. Geçim derdi, anı yaşamak, yarını planlamak değişkenlik gösterse de her an aklımızda. Komşunun kızı, kaynımın oğlu, arkadaşın eşi dedikoduları bir nebze ferahlatıyor ama bazen de kabak tadı vermiyor değil hani. Armudun sapı, üzümün çöpü, ciğercinin kedisi alınganlıkları var; o ayrı bir dert zaten. Aşk, meşk, güzeldi, yakışıklıydı, baktıydı, bakmadıydı gibi ince meselelere de kapılıyor; en çok da bunlara kafa yoruyoruz. İlk tanıştığımız gün, ilk buluştuğumuz gün, doğum günü, sevgililer günü, bayram günü, seyran günü gibi ayrıcalık oturtarak özelleştirdiğimiz günler var bir de. Hatırlaması, hazırlanması, sürprizi, egosu, kaprisi ile girdiğinde içinden çıkamadığın bir labirent, adeta bambaşka bir dünya. İyi hissetmek, mutlu olmak, huzuru duyumsamak için sürekli yeni duygular, ritüeller ya da totemler deneyimlerken bir türlü kendimizi mutlu edemiyoruz. Ne kendimizden hoşnut, ne de bir başkasından memnunuz. Şikâyetler diz boyu ancak çözümsüzlük ya da çözümlememe arzusu adam boyu neredeyse. Ben içinden çıkamadım, bir de siz düşünün... Neden?
‘CHIT CHAT’ (GEYİK SOHBETİ)
Ağır olmayan gırgır, şamata konular, çokça abartı ve bolca hayal ürünü barındıran ‘Geyik muhabbeti’ vazgeçemediğimiz ve içine girdiğimizde kendimizden de geçtiğimiz bir sohbet türü değil midir? Hiç bir şey öğrenmeden, boşa harcanan zaman olarak değerlendirilse de aslında çoğu insanın yapmaktan hoşlandığı faydasız geyik muhabbetini faydalı hale getirmenin bir yolunu buldum sanki. Kavaklıdere, Farabi Sokak’ta rastladığım kafenin adıydı ‘Chit Chat.’ Logosunda İngilizce yazan ‘English course in a cafe’ yani ‘Kafede İngilizce kursu’ ilgimi çekti. Merak mı, geyik özlemi mi seçemedim ama sohbetin de kafenin de içine girmek istedim, girdim de. Kafenin uyguladığı geyik sohbetiyle İngilizce öğrenme fikrinin genç yaratıcısı sevgili ‘Umur Yollı’ ile geyik muhabbeti konusunda hemfikirdik. “İnsanlar sevdiği konuları konuşarak daha çabuk dil öğreniyor” tespitiyle yola çıkmış. Dershane fikrinin iticiliğini, kafe fikriyle rahatlatmış, içine girdiğimde ben de rahatladım. Kafe havasının yanı sıra camekanlardan oluşturulan bölmelerde İngilizce seviyelerine göre ayrılan öğrencilerin; hayal ettikleri şehir veya ülkedeymiş gibi canlandırdıkları geyik muhabbetine keyifle kapıldıklarını gözlemledim. Kafede isteseniz de Türkçe konuşamıyorsunuz, kahve veya kek siparişini verdiğiniz barista Türkçe bilmiyor, tarzanca da olsa kahveyi nasıl istediğinizi anlatmak zorundasınız. Kursa kaydınızı yaparsanız haftanın üç günü ders niteliğinde keyif, diğer günler kafenin yabancı uyruklu müdavim ve hocalarıyla kahve çay eşliğinde İngilizce ‘Chit Chat’ yani geyik muhabbeti serbest. Bu muhabbete de fikre de bayıldım, uğrayın derim.
‘RUBBER SOUL’ COFFEE
Bu hafta başlıklar İngilizce oldu. ‘Rubber Soul’ kauçuktan ruh anlamına geliyor. Ünlü ‘Beatles’ grubunun çıkış yaptığı albümlerden birinin de adı aynı zamanda. Ankara’da Tunalı’yı kesen Abay Kunanbay Caddesi’ndeki nefis kahve ve kekleriyle ün yapmış kahveci dükkânının adı da ‘Rubber Soul.’ Aylar önce deneyimli barista Civan’ın nefis yeni nesil kahveleriyle, sevgili Ezgi’nin Armutlu kekini çok beğenmiş ve keyifle yazmıştım. Kahvelerde nesil değişmiş de haberim yokmuş. Son gittiğimde kahve demleme yöntemlerine katılan yenilikleri anlattı sevgili Civan. Her ne kadar yöntemin adı yeni olsa da kahveyi eski usul değirmenle öğütmeye dönüş hoşuma gitti. ‘Commandante’ diye adlandırılan kahve değirmeni ile tutarlı öğütüm elde edilirken; kahvede gövdeyi seven, asidite ve tatlılıktan da vazgeçmeyenler için uygulanan demleme yöntemi ‘Origami Wave’ ile Nirvana’ya ulaşıyorsunuz. Kahvenin yanına alacağınız tatlılar konusunda kahve gurusu Civan’la yarışan sevgili Ezgi’nin; badem ezmesini andıran dolgu krema ve üzerine serpiştirdiği orman meyveleriyle tahrik edici görüntüsüne kapılacağınız ‘Frangipane’ şahane. Keki yiyince yayılan tereyağı kokusuyla birlikte ulaşacağınız yer konusunda endişelerim var; lezzetin sihrine kapılıp ulaştığınız yerden dönmek istemeyebilirsiniz. Siz yine de gidin, seveceğinize eminim.