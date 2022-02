Kafamız çok karışık... mı?

“Neyi seversen, o olursun. Sevgi simyadır. Asla yanlış şeyi sevme çünkü seni dönüştürecektir. Hiçbir şey sevgi kadar dönüştürücü değildir. Seni daha yükseklere, doruklara çıkarabilecek bir şeyi sev. Senin ötende bir şeyi sev.”(Osho)

“Neyi sevdiğinizi biliyor musunuz?” Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle “sevmeyi” biliyor olmanız gerek. O zaman doğru soru bu olmalı “Sevmeyi biliyor musunuz?” Bildiğimizi zannettiğimiz çok şey olduğu gibi sevdiğimizi sandığımız birçok şeyin hayatımızı yönlendirdiği aşikâr.

Her güzel duygunun sevgiye dönüşme olasılığı olduğu gibi her hissettiğiniz güzel duyguyu sevgi sanıyor olma ihtimalini unutmamak gerek. Samimi olduğunuz zaman, sevdiğiniz ya da sevdiğinizi sandığınız şeyleri ayrıştırabiliyorsunuz. Hepimizin çok iyi bildiği ancak çoğu zaman bilmezden geldiği temel değerin “saygı” olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Peki, sevdiğinizi sandığınız şey her ne ise saygı duyuyor musunuz? Buna cevap verebilmek için çimdiklenmeye ihtiyacınız olmadığını umuyorum. Bilip de çoğu zaman unuttuğunuz ya da bilmezden geldiğiniz bir başka gerçeğin “sevgide koşulsuzluk” olduğunun farkında mısınız? Değilseniz, farkına varmak için ne yapmak gerektiği konusunda kafa yormak yerine, akıllı telefonunuzla sosyal medyada dolaşmayı yeğlemeniz de olası. Burada duraklayıp yukarıda bahsettiğim “saygı ve sevgide koşulsuzluk” örneklerini düşünerek içinizden, “Bildiğimiz şeyler” ya da “Klişe” diyerek burun kıvırmış da olabilirsiniz. İşte asıl sorun da bundan kaynaklanıyor. Klişeleştirdiğiniz ama uygulamayı zül saydığınız temel değerler yerine, kendinizi kandırmayı ve kandırılmayı daha pratik bulup yüzleşmekten kaçtığınızda, sevginin gerçek tadını unutuyor, kalbe göre değil, şekle göre sevmeye başlıyorsunuz. Ne acı...







SANAT, YEMEK, AŞK ‘DEPPO 29’

Gözlerden ırak ama gidip tadına vardığınızda gönlünüzden ırak olmayacak bir mekân “Deppo 29.”