İlk adım...

“Yaşadığımız ömür boyunca kaç defa hayal kırıklığı yaşadık, kaç defa düştük, kaç defa yeniden ayağa kalktık düşünsenize bir? İnsanoğlu böyledir çünkü defalarca yıkılsa da yeniden ayağa kalkmak zorundadır.” (Gabriel Garcia Marquez)

Bedenimiz ne kadar sağlıklı olursa olsun, hayatla yaptığımız mücadelede bizi düşüren de ayağa kaldıran da ruhumuzun sağlığı aslında. Hayatı keşfederken öğrendiklerimiz ya da öğrendiğimizi sandığımız deneyimlerle yol alıyoruz. Yürüdüğümüz yolun fiziki yapısı elverişli olsa bile, yola uyum sağlamak ya da sağlayamamak ruhumuzun yolla kurduğu dengeye bağlı oluyor. Duygu bütünlüğü kurduğumuzu düşündüğümüz yaşamın, değişken hallerini veya büyüyen sorunlarını yaşamın acımasızlığı diye yorumlarken, yaşamın aslında tüm doğallığıyla sürdüğünü göz ardı ediyor ve tüm kabahati yürüdüğümüz yolun fiziki yapısına yüklüyoruz. Esasında büyüyen de değişen de bizleriz. Duygularımıza şekil veren iyi ya da kötü deneyimlerin ruh halimizi soktuğu durumlarda düşüp yeniden kalktığımızda, bedenimizin de ruhumuzun da yönetiminin biz de olduğunu unutmamalıyız. Düşerken yürüdüğümüz yolun zorluğundan veya başkalarının çelme takmış olabileceğinden şikâyet ederken, kalktığımızda ise sadece beden gücünü kullandığımızı sanıyoruz. Oysa ki düştüğümüzde ruhumuzun gücüyle kalktığımız gibi, ruhumuzun güçsüzlüğüyle tepetaklak olduğumuzu da kabullenmeliyiz. Ön yargılardan kurtulun. Hayatı sürekli ertelemek, yargılamak, yürüdüğünüz yolda yükünüzü ağırlaştırır. Değişimden korkmayın. Mükemmel olmaya çalışmayın. Herkesi memnun edemezsiniz. Ruhunuzu dinginleştirin ki zenginleşsin. Ve asla ama asla kendinizden şüphe etmeyin. Yoksa düşersiniz...







KÜÇÜK HAMUR İŞİ ‘MAKARON’

“Maccarone” İtalyancada “küçük hamur işi” anlamına geliyor. Her ne kadar Fransız tatlısı olarak bilinse de ilk olarak Venedik manastırlarında üretildiği söyleniyor. Yapılmaya henüz başlandığında sadesi, yani; beze(şekerle çırpılmış yumurta akı), badem unu ve tereyağlı krema dolgusuyla yapılan bu minik hamur işleri, şimdilerde farklı “ganaj” dolgularla damaklara büyük keyifler veriyor. Değişik meyve, çikolata ve süt kreması kullanılarak yapılan ganajların, makaronlara verdiği rengârenk görünüm gerek estetik gerekse iştah açıcılık anlamında tahrik edici güzellikte. Ankara’da birçok yerde sıkça rastlamaya başladığımız makaron ve çeşitlerinin hayatımıza iyice girdiğini de görüyorum. Ayrancı-Tirebolu Sokak’taki “Aduja Artisanal Chocolate” ve sevgili şef Derin’in el yapımı çikolatadaki maharetini biliyorum. Çikolata yapımına gösterdiği özenin aynısını lezzetli makaronlarına da yansıtmış. Ağız tadını bilen müdavimlerinin taze taze tükettiği makaronlar günlük olarak sınırlı sayıda üretiliyor. Mesleğinde bir türlü öğrenmekten vazgeçmeyen ve sürekli kendini geliştiren sevgili Derin, “Gerçek makaron, dışı hafif çıtır, içi yumuşacık, kırılgan ve ağızda eriyip gitmelidir” derken, vitrine yerleştirdiklerini görenler kapışmış, nefis makaronlar bir anda eriyip gitmişti. Gidin, siz de eriyeceksiniz... Ama keyiften.



