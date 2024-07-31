Hayal güçsüzlüğü...

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Hayal gücünüzle ilgili hiç kendinizi sınadınız mı? Hayal gücünün ne anlama geldiğini biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Basitçe hatırlatmak gerekirse... İnsanın kendi zihninde görüntüler üretebilme yeteneği dersem kafanızda canlanır sanırım... Eskiler ‘muhayyile’ kelimesini bilir... Yeni nesil, ‘imgelem veya imajinasyon’ şeklinde kullanıyor. “Hiç kendinizi sınadınız mı?” sorusu da aklınızı karıştırmış, “Hayal gücü sınanabilir mi ki?”, diye bir soruyla karşılık verebilirsiniz... Hayalinizde ne canlandıysa ona göre cevaplar geliyor aklınıza mesela... Aaaa ne ayıp! Bunlar özel şeyler deyip bakışlarınızı kaçırabilirsiniz... Hayallerimden de gücünden de sana ne kardeşim şeklinde atarlanabilir... Hayallerimin kahyası mısın? Herkesin hayali kendine diyerek soruyu da soranı da geçiştirebilirsiniz... Gerçekte bu soruyu kimseye sorup bu cevapları almadım ancak hayal gücümü kullanarak bu diyalogları yarattım ve bu canlandırmadan elde ettiğim sonuçların bir kısmını buraya yazdım. Benim almak istediğim cevaplar bunlar değildi elbette... Aslında sınanmak için aynaya bakıp “Ben herkes gibi miyim, herkesten farklı yaratıcılığım var mı?” sorusunu sormanız yeterli olacaktır. “Sen neler görüyorsun?” diye sorarsanız; hayal gücünüz varsa şayet, okuyacağınız şeyler toplumumuzun geleceği açısından size ürkütücü gelebilir... Öncelikle taklit yeteneği çok gelişmiş bir toplum olduğumuzu söyleyebilirim. Zenginlere bakıyorum hepsi aynı tarz lüks arabalar, benzer marka kıyafetler, aynı estetik cerrahın yaptığı aynı burun vs... Fukaramız da aynı ne yazık ki... Pahalı görünümlü çakma kıyafetler, aynı lokantaların soslu dürümleri... O kadar güçsüz ki hayaller... Zenginde de fakirde de... Varsa yoksa ‘paranın gücü...'

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FARKLI BİR KAHVE DÜKKÂNI ‘KAKULE’





En belirgin farkını tahmin etmişsinizdir mutlaka... Aklınıza gelmediyse dükkânın ismine bakınız... Neredeyse her sokağa açılan birbirinin benzeri kahve dükkânlarının yaratıcılıktan uzak anlaşılması da telaffuzu da güç isimlerinden gına geldi artık... ‘Kakule Kahve’ dükkânının öncelikle Türkçe isim olması benim açımdan en ilgi çekici yanı oldu. Bana göre hem sağlığa faydası hem de lezzet açısından şahane hisler veren ‘kakule’ bitkisini sever ya da sevmezsiniz o sizin tercihiniz, ancak bir kahve dükkânına konabilecek en güzel isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim... Taklitçiliği seven diğer kahve dükkânlarının aksine çizgisi ve tarzındaki belirgin farklılıklar ilginizi çektiyse siz de benim gibi müptelası oldunuz demektir. Kakule’nin kurucusu sevgililer Esra ve Atalay’ın ruhlarını tam anlamıyla yansıttıkları havayı soluduğunuzda estetik ve ağız tadı duyularınızın da harekete geçtiğini hissediyorsunuz. Ve hatta doğru yerde olmanın verdiği güvenle mutluluk bedeninizi de ele geçiriyor hem bu hislerden, hem de mekândan ayrılmak istemiyorsunuz.

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KÖFTE-PİYAZ KÂSE





Bir kâse içinde birçok farklı malzemenin soslarla birleştirilerek bir araya getirildiği, hazırlanması da tüketilmesi de kolay, gençlerin bayıla bayıla tercih ettiği salatayı da andıran yeni nesil yemek tarzına ‘bowl’ yani ‘kâse’ deniyor. Kakule Kahve’nin, Kocatepe’deki Kızılırmak Caddesi ile Olgunlar Sokağın birleştiği noktada bulunan yerinde yaklaşık bir yıl önce mevcut dükkâna ilave ettiği açık mutfağında da yapılıyor. Tahmin edersiniz ki her şeyde olduğu gibi bu kâselerde de diğerlerinden farklı bir yorum ve tabii ki sevgili Esra’nın sihirli parmakları var. ‘Köfte-piyaz’ın bir arada servis edildiği kâseyi çok sevdim... Gelenekselliğin, yeni nesle uyumu çok başarılı bir şekilde kâseye de lezzete de yansımış. Yanında sevgili Atalay’ın kendi reçetesinden hazırladığı naneli, karanfilli ‘hibiskus’ çok yakıştı.

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YAZIN FAVORİSİ ‘PEMBE KÂSE’





Esra’nın ısrarla denememi istediği hem yaz aylarının hem de kendi favorisi ‘pembe kâse’yi hiçbir yerde bulamayacağınızı söyleyebilirim. Karpuz, çilek, domates, salatalık, hellim, kıtır milföyler ve lime sorbe birbirlerine öylesine yakışmışlar ki, sorbe eridikçe diğer sebze ve meyvelerin sularıyla hemhal oluyor lezzeti almak için yanında kaşık veriyorlar. Anlayacağınız içindekileri yemek yetmiyor bir de suyunu kaşıklamalısınız... Kakule Fırın’ın hazırladığı brioche, krema, çilek ve orman meyveleri ile hazırlanan ‘french toast’un tanışacağınız tadından sonra rahat uyuyamayacaksınız... Zira hep rüyalarınıza girecek... Uyanacaksınız.