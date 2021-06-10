Gitmek mi zor kalmak mı

Aylardır süren pandemi ve bize dayattığı yaşam şeklinin hayatımıza kattığı yeni alışkanlıkların geçici olduğunu düşünsek de rahatlık ve konforumuza yönelik tasarlanarak hayatımıza sokulan bazılarının bize yapışıp kalma ihtimali endişe verici. Hastalıktan sakınmak için evimize kapandığımız ilk dönemlerde ihtiyaçlarımızı çoğunlukla telefonla doğrudan sipariş verdiğimiz mahalle esnafından karşılıyor ya da belirli saatlerde kendimiz gidip alıyor, biraz nefesleniyor, işleri azalan esnafa da nefes oluyorduk. Bu durumu kullanmak isteyen başta yemek ve gıda olmak üzere, çevrim içi alışveriş siteleri türedi. Yıllardır sıcak ilişkiler kurduğumuz mahalle esnafıyla aramıza girip, bizi birbirimizden ettiler. Arada sırada mutfağa gidip yemek hazırlıyor, kahve pişiriyorduk. ‘Puan’ dediler, ‘aynı fiyat’ dediler, ‘sen zahmet etme, yeter ki iste’ dediler, ‘emrin olur, hemen geliyor’ dediler. Bizden canlılığımızı, esnaftan da komisyonlarını alıp hayatlarımıza ortak oldular. Kalkıp kahve pişirmeye üşendik. Uyanığız ya! Elimize telefonu aldık, ‘iki kahve’ tıkladık, ayağımız üşüdü odadan çorap almaya gitmedik, yenisini sipariş verdik. Uyanıklığımızla uyuttular bizi. Önce şımardık, sonra tembelleştik. Aramıza girenler kazandı. Biz hem kendimizi hem de mahalle esnafını tükettik. Aramıza kimse girmesin artık. Uyanıklığı bırakalım gerçekten uyanalım.
AŞK ÇANAĞI (CROI BOWL)
Birkaç yıldır hayatımıza giren tereyağlı nefis kruvasanların kahve ile birlikte oluşturduğu, kokusuyla da içimize işleyen armonisinin mekânıdır, Bülten Sokak’taki ‘Kruvasante’. Ankara’da ilk defa sadece kruvasan servisi yapılan kafe açarak, benim de inanıp savunduğum ‘az ürün, çok lezzet’ akımına da öncülük etmiş oldular sevgili Merve ve Serdar. Yüreklerini koyarak hazırladıkları sıcak ortamın, duygularımızı da ısıttığı sevgiyle girip kruvasan aşkıyla çıktığımız Kruvasante’nin yeni ürünü ‘Croi Bowl (Aşk Çanağı)’ da yaz aşkımız olacak gibi. Özel yaptırdıkları delikli teflon kalıplarla pişirilen çanak şeklindeki kruvasanların içine; gelato dondurma, lotus krema, Belçika çikolatası ve orman meyveleri ile farklı seçenekler hazırlamışlar. Büyük ihtimalle efsaneleşecek bu dondurmalı aşkı tatmaya aşkınızla giderseniz kıskançlık ihtimalini göz ardı etmeyin
Hayatı hep muallâkta (Askıda) bırakmak; ilk başlarda karar verme zorluğunu öteleyerek kazandığımız rehavet, sonrasında dönüşeceği işkenceyi görmezden gelmek ve içimizde yaratacağı içinden çıkılmaz kaosu da davet ettiğinin farkında olamamak. Kararsızlık; belirsizliğin tetikleyicisi olmasının yanı sıra özgüveni de sömürdüğü gerçeğini göz ardı etmek. Hayatı kontrol edemediğimiz ya da gerçekle yüzleşmekten korkup flu bıraktığımız anlarda beliren, nefessiz kalmaktansa gri belirsizlik havasını solumak; bizi biyolojik olarak bir nebze yaşama bağlasa da, bağlandığımız yaşamın güven vermeyen soluğuna aldanarak iyice gömüldüğümüz bilinmezlik. Son zamanlarda benimsediğimiz bu tarz yaşam şekli; aslında sorunları muallâkta bıraktığımızda unutulacağını ve düzeleceğini ummaktan kaynaklansa da genelde unutan sadece kandırdığımızı varsaydığımız benliğimiz oluyor. Göremediğimiz ama düşünce ve davranış biçimimizin yansımasından oluşan ruhumuzun; yaydığı enerjiyi hafızasına kaydeden evren ve kuralları asla unutmuyor; herhangi bir şekilde belirsiz bıraktığımız her şeyi beklemediğimiz bir anda getirip önümüze koyabiliyor. “Unutmayın ve muallâkta kalmayın; belirsizliği kelimesiyle birlikte hayatınızdan çıkardığınızda, ruhunuzla belirginleşirsiniz.”
BOSTON EXPRESS
Ankara sokaklarının dinginleştiren havasını seviyorum. Bu sefer yürüyüş yaptığım pek de eski sayılmayan ancak Ankara dinginliğini derinden hissettiren bir mahalleydi ‘Sancak.’ İğde kokularının iyice belirginleştiği, apartman bahçelerinde kedi ve köpeklerin küçük çocuklarla kovalamaca oynadığı serin saatlerde, balkonlardan yansıyan ince belli çayların zarif çınlamasıyla yayılan nefis huzur havasıydı yürüyüşteki eşlikçim. Bu keyifli sokaklardan birinde (549) denk geldiğim ‘Boston Express’ pizza ve burgercisinin sokaklara uyumlu havasından etkilendim. Belki de mahalle çocuklarının oynadığı saklambaçın havasına kapılıp saklanmış gibiydi. Bahçesindeki yeşilliklerin dıştan kamufle ettiği dükkânın içindeki, NBA’in meşhur ‘Boston Celtics’ Yeşili ve Boston şehrinin ressam Efkan Beyaz imzalı duvar resmi ise hem göz hem de yemek iştahını kabartan cinsten çekiciydi. İşletmeci sevgili Dilek hanımın güler yüzü eklenince ortam daha da lezzetleniyordu. Napolitan Pizza, Boston Burger ve mutlaka tadılması gereken atıştırmalık ‘Garlic Knots’ olması gerektiği gibi leziz. Amerikanvari kurabiye ‘Giant Cookie’ nefis. Burger yazmak aklımda yokken, saklambaç oynar gibi saklandığın yerde buldum seni Boston Express. Sancak sokaklarında gezintiye çıktığınızda uğrayın.
Akustik, ses ve yankı bilimidir. Katı, sıvı veya gaz haldeki maddelerde dalga yayılımının fiziksel özelliklerini, bunlar arasında gürültüye yol açan titreşimlerin ve gürültünün kontrolü, farklı nesnelerin sesten nasıl ve ne şekilde etkilendiklerini de araştırır. Bana göre akustik; insan zihninde mantıkla eşdeğer olması gereken bir durumdur. İnsan yaşamına uyguladığımızda; yankılanan sesin kulağımıza geliş şekli ve ona verdiğimiz tepkiler hem duygularımızı hem de davranışlarımızı etkiliyor. Şahit olmadığımız herhangi bir durumu; ilk duyduğumuz kişinin ruh hali, o anki ruh halimiz, anlatım tarzı, kullanılan kelimeler, yüz ifadeleri sayesinde zihnin arka planında betimleyerek izlediğimiz bir filme dönüştürebiliyoruz. Aslında görmediğimiz ama anlatım yöntemiyle görmüş kadar olduğumuz belki de çok basit bir olayı büyütebilir ya da tam tersi çok önemlisini sıradan bir olaymış gibi değerlendirebiliyoruz. Uzaktan hoş gelen davulun sesi, yaklaştıkça dayanılmaz bir gürültüye dönüşüyorsa; mantığımız yenilmiştir. Ses ve gürültüyü birbirinden ayıramıyorsak, zihnimizdeki akustik bozulmuştur.
KOKOREÇ’İN ‘SALİM BABA’SI
Salim Baba’yı ziyarete gittiğim Ankara’nın en eski ve yoğun caddelerinden Denizciler Caddesindeki yerinde, kadim esnaflığın kokusu hâkimdi. Babalığın, çocuk sahibi olmaktan ziyade bir duygu olduğunu davranışlarına yansıtan Salim Baba’nın hikâyesinde; emeğin, mücadelenin ve en önemlisi yaptığı işin hakkını vererek çalışmanın kazandırdığı erdemi gördüm. 70’li yıllarda başladığı seyyar yaşamından, bugünkü 70’li yaşlarına kadar yorulmadan hayatın zorluklarıyla oynadığı kovalamacayı anlatırken, ekmeğini taştan çıkarmanın ‘baba’ olmakla paralel duygusunu, yüzündeki derin çizgilerden de okuyordum. Ankara’daki seyyar veya sabit iyi kokoreç yapan başta Tunalı’daki efsanevi mekan ‘Kıtır’ ve Gençlik Caddesi’nde yoğun beğeni toplayan ‘Pikolet’ olmak üzere birçok yer, Salim Baba’nın eşi ve çocukları ile birlikte aile sevgisiyle sarıp sarmaladıkları kokoreçi kullanıyor. Lezzetinde esnaflık var, inanç, emek ve aşk var.
Yüreğimiz kanatlanıp sevinçten uçmuyor artık bayram sabahlarında. Gözümüze girmeyen uyku; sabah giyineceğimiz yeni kıyafetlerimiz için değil muhtemelen. Suskunduk... Pandeminin ilk başlarında ya hastalık kaygısı ya da gelecek endişesiydi bizi uykumuzdan alıkoyan. Şimdilerde; sessizliğin gölgesinde değişen uyku ve yeni geliştirdiğimiz sorumsuz yaşam düzeni. Tembelleşmeye giden bir miskinlik hali ya da ölüm korkusunun bize dayattığı duyarsızlaşma durumu var üzerimizde. Her şeye rağmen hayatımızı cebimize koyup bayram alışverişine çıktık, duygular ateş pahası ne merhamet alabiliyoruz ne de vicdanın fiyatını sorabiliyoruz, dükkânlar kapalı. Vitrinlerden izlediğimiz sevgi, aşk ve mutluluğun fiyatı el yakıyor, yanına bile yaklaşamıyor, sessizce evimize dönüyoruz. Sokakların sessizliği evimize, evimizin sessizliği içimize yerleşti. Bezmişliğin, bıkkınlığın, belirsizliğin sessizliği de var, çaresizliğin hüznü de. Elde avuçta ne varsa konuşacak, konuştuk. Ne varsa düşünecek, hepsini düşündük belki... Cebimizdekini tükettik, şimdi de kendimizi tüketiyoruz. Çocuklar öldürülüyor biz Gazze’ye sessizce bakıyoruz.
KOLLAJEN NEDİR?
Kadın-erkek fark etmiyor, cildini yenileyerek güzelleşmek veya gençleşmek isteyenler, güçlenmek isteyen sporcular, eklem ağrıları çeken yaşlıların yanı sıra; dişleri, tırnakları ve saçları dökülenlerin de rağbet ettiği bir tür antioksidan (hücre hasarını önleyen moleküller) ‘Kollajen.’ Özellikle bayramlarda aşırı yüklendiğimiz hayvansal protein ‘Kelle-paça, kemik suyu, jölemsi ilik’ten kazandığımız, faydaları yüzyıllardır bilinen ve ilaç niyetine özellikle pişirerek tükettiğimiz geleneksel bir lezzet ve tedavi yöntemi diyebilirim. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) Hekimi Prof. Dr. Murat Hökelek’in aslında tıbbi terim ve dil kullanarak verdiği bilgilerin, halk diline dönüştürdüğüm halini okudunuz. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız kollajen ve yaygınlaşan kullanımı ile ilgili çokça sorulan soruları da sordum; Sevgili Murat Hökelek cevapladı:
Birlikte güzel yaşamak, kulağa ne hoş geliyor değil mi? Hepimizin aslında çok özlediği, hep istediği, ancak önceliklerimizi; bencil tavırlarımız ve büyüyen egolarımız belirlemeye başladıkça arka sıralarda kalan hoşgörü ile birlikte unuttuğumuz bir düşünce biçimi ‘Muaşeret’, yani birlikte güzel yaşamak. Eskiden çok güçlü ve yazılı olmayan kurallardı ‘Adabımuaşeret.’ Yazılı kurallardan bile güçlü olmasının sebebi; toplum içindeki davranışlarının başkaları tarafından takdir görmesinin kazandıracağı öz güven ve insanlardaki beğenilme arzusuydu. Okumuş olsun ya da olmasın, beğenilmeyi; adabımuaşeret kurallarını iyi bilmek ve ona göre davranmakla elde eden insan düşüncesinden, sosyal medyaya koyduğu fotoğraflardaki havalı arabası, pahalı evi ve marka giysilerle elde etmeye çalışan insan tipine ulaştık. Okuduğu onlarca kitaptan sonra sahip olduğu bilgi derinliğini kullanırken bile, karşısındakini sabırla anlamaya çalışan davranış biçiminden, internetten okuduğu birkaç cümle ile her şeye hâkim olduğunu zannedip, aksine tahammül edemediği gibi bilgisizliğinin de farkında olmayan kibir abidelerine dönüştük. Önce haddimizi bilmemiz gerek... sonrası zaten ‘Muaşeret.’
LA PETİTE NONA ‘BRİGADEİRO’
“Erkek işine geleni, kadın kafasına koyduğunu yapar” anonim deyimi; kadının başarısındaki en önemli sebebin, yaptığı işi özümseyerek, çok isteyerek ve samimiyetle yapması olduğu sonucuna varıyor. Kadın; her dilde kadındır, her renkte de, her yaşta da kadındır. Sevgili Mara Cömertoğlu 20 yıl önce evlenip ülkesini bırakarak Türkiye’ye geldiğinde, Brezilya’da kafasına koyduğu çikolata dükkânı hayalini de birlikte alıp gelmiş. Mesa Koru, Kavaklı Sokak’taki küçücük dükkânında, anne ve anneannesinden öğrendiği, kendi ülkesine has ve geleneksel yöntemlerine bağlı kalarak hazırladığı tatlı ve çikolataları sergilerken mağrur halini mutlaka görmeniz gerek. Eşi Metin Cömertoğlu’nun yaptığı çevreye duyarlı paket tasarımlarının çikolatalarla uyumu, iki aşığın kavuşması hissiyle birbirlerine olan aşkın simgesi olmuş. ‘Küçük Nine’ anlamına gelen ‘La Petit Nona’ da sergilenen 200 farklı ürün arasında en önemlisi ve gelenekseli ‘Brigadeiro’nun kelime anlamı ‘General.’ Brezilya’da geçmişte önemli bir askeri ve siyasi figür olarak bilinen ‘Eduardo Gomes’in bekar oluşundan esinlenilmiş olduğu rivayetleri var. İçerikleri farklı ama bizdeki lokum gibi; Brezilya’nın dünyada en çok bilinen çikolatası (tatlı veya şekerleme de deniyor.) ‘Brigadeiro’nun içeriğinde kullanılan ‘yoğunlaştırılmış süt’, süt, tereyağı ve şekerle yapılıyor, kaliteli kakao ile birlikte oluşturduğu ahengin lezzetiyle de mest ediyor. Sevgili Mara, yuvarladığı Brigadeiro topçuklarını süslediği çikolata parçacıklarını yurt dışından özel getirterek lezzetini katlıyor.
Son bir buçuk yıldır bize farklı bir hayat deneyimi yaşatan pandemi sürecinin gelip gelip gitmesi, ruh sağlığımızın da gidip gidip bilmediğimiz hallerle geri gelmesine, akışkanlığını yitiren alışkanlıklarımızın değişimine de sebep oldu. Pandemiden önce önemsemediğimiz hatta unuttuğumuz ailece birlikte vakit geçirme, paylaşma ve yardımlaşmanın, eve kapandığımız dönemlerde yeniden canlanacağı düşüncesi çoğunluğu heyecanlandırmıştı sanırım. Maalesef öyle olmadı... Evet hepimiz birlikte eve kapanmıştık ancak bununla yetinmedik, önce kendi odalarımıza sonra da içimize kapandık. Elimizdeki telefona ya da tablete kapıldık, önce tembelleştik sonra da duyarsızlaştık. Yan odada kalan kardeşimiz, anne veya babamız saatlerce odasından çıkmasa bile merak etmedik. Şu kısacık ama muhtemelen size bitmeyecekmiş gibi uzun gözüken ömrünüzde sevildiğinizi bildiğiniz sevdiklerinize katlanamamak duygu yoksulluğu değil de nedir?
YARDIMLAŞMAK FİİLİ
İnternetimiz ortaktı ama soframız ortak değildi, bütçemiz ortaktı belki ama herkes kendi telefonundan online sipariş siteleri kanalıyla farklı yerlerden ihtiyacını giderdi. Ne mi oldu? Birlikte zaman geçirme ve konuşma ihtiyacı duymadığımız ailemizden iyice uzaklaştık. Eve gidip gelirken zincir marketlerden almayı unuttuğumuz herhangi bir şey için girdiğimiz mahallemizin bakkalı, manavı, kasabı, fırını veya lokantasında karşılaştığımız tanıdık yüzler ve güzel sohbetlerin maneviyatımıza kazandırdığı saf duygulardan da mahrum kaldık. Mutlak kazananı olan, size güya engin olanaklar sunan alışveriş ve sipariş sitelerinin, makineleştirdikleri alışverişin, tüketim çılgınlığına, oradan da tatminsizliğe, duygusuzluğa ve haliyle mutsuzluğa uzandığını bilin. Esnafın size en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerdeyiz, elinizdeki telefonu bırakın, sipariş sitelerini aradan çıkarın, alışverişinizi veya siparişinizi esnafa doğrudan kendiniz verin. “Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” diyor Mevlana. Siz manevi duygularınızı, esnaf da kendine olan güvenini yeniden kazansın.
Size güzel bir dünya hazırlayamadık çocuklar. Yüzünüze farklı söyledik, arkanızdan iş çevirdik. Ne mi yaptık? Size yalan söyledik, siz uyuyun diye mutlu biten masallar uydurduk. Sizi yok saydığımız dünyada hedefimiz ölümsüzlüktü ancak başkalarını öldürerek bulmaya çalıştık. Hırsımıza yenik düştük, para için savaştık, güç için savaştık, siz bizi izlerken ya öldünüz ya da nefreti öğrendiniz. “Bir daha mı geleceğiz dünyaya?” deyiminin önderliğinde, size üretmeyi değil tüketmeyi öğrettik. “Benden sonra tufan” dedik, güya sizin için hazırladığımız dünyada, yaşam kaynağımız suyu neredeyse tükettik, sevginin kaynağı diğer canlılar, ağaç, yaprak, rengârenk çiçekler, tükenmek üzere. Oysa ki; bencildik, ölümsüzlüğü kendi şahsımız için ararken, siz aklımızda bile yoktunuz. Ölümsüzlüğün; aslında sizin geleceğinizi hazırlamak olduğunu kabul etmek istemedik. Biz yetişkinlerin içinde ihanet var çocuklar, ben olsam bizi affetmem, çünkü; Size paranın hâkim olduğu hastalıklı bir dünya bırakıyoruz. En iyisi; Siz bize bakmayın çocuklar! Kitap okuyun, kitaplar okuyun, biz olamadık, siz insan olun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun.
ELAZIĞ GÜVECİ
Geleneklerimizin bizi geleceğe güvenle taşıdığına inanıyorum. Kanaatkâr düşüncenin yarattığı geleneklerimizde öncelikle sevgi var. Saygı, hem kişide hem de toplumda dikkate alınmış. Üretim var, paylaşım var, çevreye ve diğer canlılara karşı duyarlılık var. Tüketim de var elbette, ama savurganlık yok. Yetinmek var, “kara gün” hesabı var, geleceğin aydınlanması ile ilgili yapılan fedakârlıklar da var. Gelenekleri ve geleneksel yemekleri yaşatma konusundaki hassasiyetini bildiğim sevgili hocam Semahat Sanaç’ın “Patile”sinde ramazan menüsüne koyulan “Elazığ güveci” gerek hazırlanışı gerekse lezzeti açısından yukarıda geleneklerle ilgili sözünü ettiğim tüm özellikleri barındırıyor. Anne Patile, Birlik Mahallesinde kızı Ümitköy’de, geleneksel ramazan sofrasına yakışacak yemekler pişiriyorlar, siz de onlara uğramayı gelenek haline getirin, hakkediyorlar
Mazeretle birlikte başka şeyler de üretiyor insanoğlu. Başkalarının mutsuzluğunu, kendine mutluluk sayıyor, dedikodu üretiyor mesela. Diğerlerinin hayatına bakarken unuttuğu kendi gerçeklerinin, başkaları için mutluluk kaynağı olabilme ihtimalini de unutuyor. Ürettiği yalanlarla kurduğu dünyasına girenleri etkilediğini düşünürken, asıl etkilenenin kendisi olduğu gerçeğini görmezden geliyor. Başkalarını alçaltarak kendini yüceltmekten aldığı sinsi hazdan vazgeçemiyor insanoğlu, kıskançlık üretiyor, nefret üretiyor, kin üretiyor, acı ve ölüm üretiyor... Hayatın yönünü değiştirdiğini sanarak felsefe ve teoriler üretiyor ama ürettiği bencil felsefenin temeline koymayı unuttuğu ‘paylaşmak’ odaklı sevgi ve saygı eksikliği, sonunda her şeyi allak bullak ediyor... Değil mi?
BEYPAZARI’NIN LEZZETLERİ
‘Üretim’ derken aklıma Beypazarı’nın gelmesini yadırgamadım. Geçenlerde hafızamı tazelemek için uğradığım Beypazarı’nın ürettiklerine bir kez daha şahit olmanın verdiği şaşkınlığı yaşadım. Hepimizin bildiği gibi, havuç başta olmak üzere envai çeşit sebzenin üretim yeri de Beypazarı. Beypazarı kurusu, köfter, cevizli sucuk, pekmez, tarhana, erişte ve daha sayamadığım geniş bir yelpazeye sahip. Belediye Başkanı sevgili Tuncer Kaplan’ın nazik armağanı el işi gümüş telkari işleme ay-yıldız figürü tanıdıktı. “Bu bizim memleketin işi” derken Mardin’i kastetmiştim. Sevgili başkan Mardin’in gelip Beypazarı’ndan telkari işleme gümüş aldığını söylemesi üzse de Beypazarı’nın bu işi sahiplenmesi adına sevindirmişti.
Havamız kime? Eş, dost ve akrabanınkinden daha pahalı ve konforlu bir arabaya binmenin, bir evde oturmanın bize verdiği üstünlük duygusunun ne kadar adil olduğu konusunu düşündünüz mü hiç? Bilgi ve görgüyle donatamadığımız kişiliğimizden elde edemediğimiz saygınlığa, parayla donatıp her yönünü teşhir ettiğimiz yaşam tarzımızla sahip olabileceğimizi düşünmek insanlık onuruna hakaret değil midir? Satın aldığımız pahalı arabanın ya da evin güvenli olduğunu bahane ederken, asıl güvenliğin trafik ya da inşaat yapım kurallarına riayet etmek olduğu bilinç ve bilgi birikimi, kurallara uymayı zül sayıp maddesel ayrıcalığı üstünlük gören havalı egomuza mı yeniliyor. Bizi toplu taşımayı kullanmaktan uzak tutan yüksek ego ve kibrimiz; şahsımıza gösterildiğini sandığımız saygının, aslında bir metal veya beton parçasına gösterildiğini neden anlamak istemez ki? Bizden daha iyi olunmasını hazmedemiyoruz değil mi? Peki bu hazımsızlık, havalı arabamızla kırmızı ışıkta durduğumuzda, arka koltukta tabletiyle oyalanan çocuğumuza gıptayla bakan, sokaklarda dilendirilirken okuldan uzaklaştırılan, savunmasız çocuklara karşı neden yok? Verdiğimiz bozukluklar hazmı mı kolaylaştırıyor? Yüreğimizin suskunluğu neden? Kanadımız yok ama havalarda yaşayabiliyoruz. Asıl muamma, yüreğimiz olmadan, insan olabiliyor muyuz? Havamız batsın da... Görelim!
‘GUŞGANA’
Anadolu geliyor aklıma hemen, gelenekler geliyor, kültür ve edebiyat geliyor. İnsan çağrıştırıyor, ana, nene, lala, bibi ve onların gönül sıcaklığı ile Guşgana’da demledikleri yemeklerin kokusu yayılıyor hemen. Velhasıl; Guşgana güzel kelime! Erzurum ağzında ‘Tencere’, Beypazarı’nda tavan arasındaki, kuş yuvası gibi küçük pencereli odacıklara deniyor. Son 20 yıldır Çayyolu eski köy girişindeki kebapçıya da deniyor ‘Guşgana.’ Pişirdikleri yemeklerin geleneklere uygun yöntemlerini uygulamada hassas davranan, Ankara’daki ender yerlerden biri diyebilirim. Sevgili Mustafa, ağabeyi ve amcası ile birlikte, çalışanlar ve misafirlerinin de içinde olduğu kocaman bir tencere veya Anadolu evi tavan arası, yani kısaca ‘Guşgana.’
Ölümsüzleştirmek istediğiniz manzaranın, aşkın ve mutluluğun o eşsiz enstantanesi için doğru zamanda tam dokunuşu beklerken geçen sürenin yaşattığı gizemli bilinmezliği...
O anlarda tesadüfen kadraja giren martının deniz üzerindeki süzülüşünü kıskandığınız ama nefesinizi kaçırmamak için yutkunduğunuz sabrın, damağa bıraktığı lezzeti...
Tam dokunuştan sonra duyduğunuz deklanşör sesi ve boşalttığınız nefesinizin ısısıyla yeniden canlanan yaşamın oh! dedirten rahatlığını...
Her karesi hayal meyalken yıkandığında berraklaşan film şeridinde, merakla beklediğiniz “o ölümsüz anların” kâğıda basılı kokusunun kalp ritmine de yansıyan hazzını...
Bilir misiniz?
Kibirli olmayı şahsiyet sanıyoruz. Oysaki; ulaşılamayacak kadar yükseğe koyduğumuz, aslında zayıflığımızı, korkularımızı gizlediğimiz ve kendimizin bile aydınlatmaktan çekindiği karanlığımız olduğunun farkında değiliz. Çevredeki insanlara karşı üstünlük kurmayı zafer gören bakış açısıyla beslenen kibrin, kıskançlığı ‘hırs’ olarak algılayan tarafı ise zifiri karanlık. Kendinden tarafa yonttuğu bir kulptan tuttuğu adaletin, kulpsuz tarafında kalanların tutunamadıkları ‘hak’, hep kibirden yanadır. Boyunun yetişemeyeceği kadar yükseklere yerleştirdiği egolarını indiremediğinden olsa gerek, toplumsal iletişimi sağlayıp, kibri bertaraf eden ‘saygı ve nezaket kuralları’nı da görmezden gelir. Gizlediği zayıflığına eklediği hırs görünümlü kendini beğenen benlik özelliğini pekiştirmek için de saygı görmeyi bekler. Kabullenmek çok zor biliyorum ama hepimizde bir nebze var sanırım. Kibirle şahsiyeti, kıskançlıkla hırsı hep karıştırıyoruz gibi geliyor bana. Önce itiraf etmek sonra da samimiyetle düzeltmek gerek... Hemen şimdi başlayın, kendinizi beğenmeden, çok ama çok sevin.
DEVELİ CIVIKLISI
Cıvık kelimesi yanlış çağrışım yapmasın sakın, burada lezzet anlamı var bilesiniz. Kayseri’nin sadece Develi ilçesine has geleneksel pideye ‘cıvıklı’ denmesinin sebebi, içindeki kıymada kullanılan döş etinin lezzetinden geliyor. Develi cıvıklısı, açılan pide hamurunun alt tarafına döşten hazırlanan tek çekim kıyma ve üzerine serpiştirilen löp kuşbaşı etin birlikte damağa verdikleri, doruğunda Erciyes havasını soluduğunuz eşsiz hazzın da zirvesi. Geleneklerin harfiyen uygulandığı pidenin hamurundan, içindeki etin ayıklanmasına, meşe odunu ile yakılan fırına sürülüp uygun kıvamı yakaladığında geri çekilmesine, dilimlendikten sonra servise hazırlamaya kadar tek el değiyor.
Şairi ve şiir tutkusunu anlatırken “Gül ıtırıyla selamlar sabahı, şair yaratır... Öyle seveceksin ki kelimeleri, yalnız senin için raks edecekler. Kelimeler de bütün sevgiler gibi kıskanç. Senin olmalarını istiyorsan, onların olacaksın; yalnız olacaksın.” Diyor Cemil Meriç. Nazan Bekiroğlu şairin şiir aşkını, “Şairlerin neden şiir yazdıklarını, pelikanların yavrularını neden kanlarıyla beslediklerini anladığım gün anladım” cümlesinde aşkın en vurucu halini, “Candan beslenen can” örneğiyle şair-şiir ilişkisinin beslendiği duygu ile can alıcı noktanın altını çiziyor. Büyük üstad Yahya kemal, “Şiir, düşünceyi duygu haline getirene kadar yoğurmaktır”, Fransız şair ve düşünür Paul Valéry “Şiir... Sesle anlam arasında o uzayıp giden kararsızlık...” tespitiyle şiirdeki duygu ve ritmin özüne varmayı vurgulamışlar. “Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir” diyen Maksim Gorki ile, “Şiir; zekâ ülkelerinde, uzun ve üzücü yolculuklardan sonra doğan şeydir” diyen Honoré de Balzac, şiirin zekâ ile yüreğin birlikteliğinden doğan armoni olduğunda hemfikir. Attila İlhan, “Bazıları şiir sevmez, çünkü onların yaraları yoktur, yaraladıkları vardır” cümlesinde kötü ruhların, donuk kalplerin hayatımıza kattığı sevimsizliği ifade etmiş. O kadar güzel anlatmışlar ki, okurken duyumsanan tüm duygular kayıp zamanda bir ‘ruh tufanı’ yaratan cinsten sarsıcı. Noktayı Cemal Süreya koyuyor ve diyor ki; “ İki şey: Aşk ve Şiir. Mutsuzlukla beslenir biri. Biri ona dönüşür.”
ÇEVRİM İÇİ ŞİİR SOFRASI
Yemek bedenin, şiir ruhun doyum kaynağıdır. Yukarıda yazdığım cümlelerle sizi şiire karşı iştahlandırdığımı umuyorum. Şiirin ruhumuzu beslediğine inanmamız gerek, zira yüreğimizin ritim ve ahenkle attığını unutmayalım. Size çok geniş bir şiir sofrası önereceğim. Şiir Derneği’nin, Kültür Bakanlığı desteği ve ‘Şiirsel mesafe’ mottosuyla düzenlediği, ‘Sanal Şiir Kitapları Fuarı” 15-22 Mart tarihleri arasında çevrim içi yayında olacak. Telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan rahatlıkla katılabileceğiniz, mesafeyi dert etmeyeceğiniz şekilde dolaşabileceğiniz, şiir kokusunu fazlasıyla soluyacağınız ortam hazır. www.sanalsiirkitaplarifuari.com adresine tıkladığınızda değişik lezzetlerde hazırlanan şiir sofralarına oturabiliyor, farklı dönem şair ve şiirlerinin tadına bakabiliyorsunuz. Şiirsel konuşmaların yapıldığı canlı yayınlara bağlanabiliyor, hatta imza günlerine bile katılarak yazarlarla sohbet edebiliyorsunuz. Aralarında Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’ın da bulunduğu, yazar Ahmet Ümit, oyuncular Ercan Kesal ve Nilüfer Açıkalın gibi ünlülerin şiir okuma videolarını izlerken, ruhunuzun doyum kaynağına ulaşmasının eşsiz keyfini de yaşayacaksınız.
Her mevsimin güzelliği farklıdır ama en çok sevdiğiniz mevsimi sorsam ne dersiniz? Açık ara ‘ilkbahar’ dediğinizi duyuyorum. Benim de en sevdiğim, gönlümüzü ferahlatan renklerin hâkim olduğu mevsim çünkü. Bir çiçek gibi umutlarımızın da yeniden yeşerdiği mevsim değil mi bahar? Kışın karamsarlığını üzerimizden atıp goncalara gülümsediğimiz, hayata yeniden filizleniyormuş gibi ruhumuzun da yenilediğini derinden hissettiğimiz mevsim. Yıl boyu tükettiğimiz enerjinin yeniden birikmeye başladığı, hoşgörünün, anlayışın yaşam alanı bulduğu, sevginin berraklaştığı, aşkın belirginleştiği mevsim. Dokunduğu her şeye ruh veren, baktığı her şeyi güzelleştiren, yaydığı kokusuyla yüreğimizi ferahlatan bahar kadın olmalı. Ya da kadın bahar olmalı. Kıymetini bilin...
ANNE TARİFİ İMAM BAYILDI
Patlıcan, soğan, sarımsak, biber ve domatesin, halis, muhlis zeytinyağıyla oluşturduğu mükemmel uyumun, pişirirken heyecanlandırıp yerken bayılttığı lezzetinden vazgeçemediğimiz yemek, geleneksel mutfağımızın belki de en bilinen ve en sevilen zeytinyağlısı ‘imam bayıldı.’ Kimisi “üstüm kokar” diye evinde kızartmadan uzaklaşıp, geleneksel olmayan, şipşak hazırlanabilen sosların, sebzelerin paketlenerek satıldığı yeni nesil mezelere takılınca, emek gerektiren yemeklerimizin mecazen baygınlık veren lezzetlerinden de uzaklaştı. Uzaklaşmayın, Balgat Osmanlı Caddesi’nde Konakbay Zeytinyağlılar ve sevgili Sibel Taylan, anneciğinin geleneksel tariflerini uygulayarak pişirdiği zeytinyağlıların lezzetinde sevgi de var, emek de. Mevsimi olmamasına rağmen yaz sebzeleri ile pişirdiği ‘imam bayıldı’, çok lezzetli. Bir de mevsiminde piştiğini düşünün, imam gibi siz de bayılacaksınız.
“Egoist bir varlıktır insanoğlu. Mesela, önemsiyorsun vazgeçemezsin sanıyorlar.” Bob Marley gibi hisli bir adam bu tespitini dile getirdiğinde yaşadığı hayal kırıklığını düşünün. Her hâlükârda sevilmek istiyoruz ama sevmeyi bilmiyorsak nasıl sevilmemiz gerektiği konusunda da fikrimiz olmayacaktır. Her şeyi sevebiliriz tabii ki; eşyalarımızı, evimizi, arabamızı gibi. Eşyalara duyduğumuz sevgiye ilaveten önemseme duygusuyla ruhumuzu da kattığımızda, insan sevgisine dönüşen hislerimiz hem bize hem de önemsediğimiz insana anlam kazandırıyor. Eşyaya duyduğumuz tutkunun aynısını insana da duyduğumuzda, içimizde yaşadığımız anlam karmaşası kaosa dönüşerek, nasıl sevmemiz gerektiğini unutturuyor. Bu karmaşa içerisinde ego savaşlarına dönüştürdüğümüz ilişkilerimiz, Sabahattin Ali’nin “İnsanlara ne kadar muhtaç olursam, onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu” cümlesinde alışverişe dönüştürülen gerçek sevginin düştüğü durumu net açıklıyor. Sevgi önemsemekle anlam kazandığına göre, insan önemsenmek istiyor.
İRAN MUTFAĞI
Yüzyıllardır neredeyse iç içe yaşadığımız, gelenek ve kültürümüzün birçok ayrıntıda benzeştiği efsaneler diyarı İran. Hikâyelerinin insana hissettirdiği gizem ve derinliğin aynısının mutfağında da olmaması mümkün mü? Safranın asalet kattığı İran mutfağında, her yemeğin hikâyesi asırların birikimiyle günümüze kadar ulaşırken, beraberinde getirdiği mistik lezzeti duyumsadığınızda hikâyelerinin de içine giriyorsunuz. Özellikle kebap tutkusu anlamında ortak damak zevkine sahip olduğumuz bu nefis mutfağın lezzet seremonisini keşfettiğinizde asaletin de anlamını keşfedeceksiniz.
PULAW YA DA PİLAV
Farkında mıyız? Aynaya baktığımızda gördüklerimizle, çevreye gösterdiklerimiz örtüşüyor mu? Kendimizi, duygularımızı pazarlıyor muyuz yoksa gözleri kamaştıran halimiz, yüzümüze gerçekten yansıyan yüreğimizin aydınlığı mıydı? İnsan uyanmadığının farkında değilse gördüğünün rüya olduğunu da anlamıyor. “Aynada gözlerinin içine rahat rahat bakarak söyleyemeyeceğin şeyleri yapma çünkü senin en önemli gücün bu gözlere rahatça bakabilmekte saklıdır” diyor Doğan Cüceloğlu. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama “Aldanma, insanlar bencil olmaktan değil, bencil görünmekten utanırlar” özlü sözüne ben yürekten katılıyorum. Peki ya şu özlü söz nasıl, “Etrafında kimseyi bulamamak zor, içinde kimseyi bulamamak daha zor.” Bugünkü giriş yazımda 16 Şubat Salı günü vefat eden dünyaca ünlü Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu’nun sözlerinden alıntılar yaptım, hayatımıza nasıl da incelikle dokunduğunun farkında olun istedim. Ben de ilaveten diyorum ki; yüzünüzü yıkarken aynada yüzleştiğiniz kişinin siz mi yoksa pazarlayıp çıkar elde etmeye çalıştığınız sahte yüzünüz mü olduğunu anlamıyorsanız, kendinizi çimdikleyin.
‘SEVGİ’Lİ ÇORBALAR
Bu aileyi seviyorum, annenin hem ‘Sevgi’ hem de ayakta tutan direk olduğu bu ailenin pişirdiği her yemeği de severek yiyorum. Gündeş ailesi ya da bilinen adıyla ‘Eze’ (Erzurum ağzında teyze demek) ailesi, Birlik ve İncek mahallelerindeki yerlerinde sevgi odaklı pişirimlerle yürekleri ferahlatıyor. Başta pöç haşlama, etli yaprak sarma, mantı, kavurma ve saymayı unuttuğum ama anne Sevgi Gündeş’in elini değdiği her şey yediğinizde hem haz hem de şifa veren cinsten leziz. Sevgi annenin isminin gerçek duygusunu katarak pişirdiği çorbaların şifa vermesi en az kendisi kadar doğal. Vücut bağışıklık sistemimizin güçlenmesi gereken bu dönemlerde ihtiyacımız olan kemik iliği barındıran pöç Haşlama, kuzu paça, dana paça, kemik suyu çorbalarını tüketmeyi ihmal etmemek gerek. Ankara’nın eskiden olduğu gibi soğuk karlı günlerine kısa dönüşü bizi sevindirse de hastalık riskinin yükselmesi açısından endişe verici. Eze ve Sevgi anne, yukarıda saydığım çorbaları kavanozlarmışlar, hem Birlik hem İncek’te var. Uğrayıp evinize götürün hem sağlık hem sevgi yudumlayacaksınız.
Zor günler yaşıyoruz. Özellikle kendi yağıyla kavrulan cinsten yiyecek içecek işiyle uğraşanların yaşadığı zorlukların tarifi çok zor. Sevdiği işi yapmanın hayaliyle, belki de tüm varını yoğunu severek, isteyerek yatırdığı işini kendinden kaynaklanmayan sorunlar yüzünden kaybetme riski ile yüzleşmesinin izahını yapmaya çalışmaksa çok daha zor. Sıkı durun! Bu saydıklarımdan daha da zoru var, hatta en zoru diyebilirim. ‘Ümitsizliğe Kapılmak’ hepinizin içinden geçmiştir, muhtemelen şu anda bu duyguyu yaşıyor da olabilirsiniz. Büyük bir umutla anlaşılmak istediniz, elinizden tutulsun istediniz, yani kısacası çevrenizden medet umdunuz. Hiçbir beklentiniz karşılık bulmadı değil mi? Bulmaz da... Çünkü zayıflığımız beklentiyi doğurur, beklentiler hayal kırıklığı yaratır, hayal kırıklıkları da ümitsizliği. Sizin için kimin ne yaptığı maneviyat açısından önemli olsa da, sizin kendiniz için ne yaptığınız en önemlisi. Behçet Necatigil’in şu cümlesini unutmayın “Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.“ Silkelenin ve yaşamı sevdiğiniz yerden sıkıca tutun.
VIZVIZ KÖFTE
Cızbız köftenin vegan olanına ‘Vızvız’ demiş, Kavaklıdere, Beykoz Sokak’ta vegan yiyecekler tasarlayan Terra Mutfak. Daha önce ekmek arası kokoreç ve sucuk’un vegan olanını tasarlamıştı, ben de yazmıştım. Bu sefer, sokak tablalarında satılan, maç ve konser aralarının vazgeçilmez atıştırmalığı cızbız ya da namıdiğer tükürük köftesini yapmış. Tadı neredeyse birebir aynı. Bana göre daha güvenli ve hijyenik. İçindeki etten şüphe duymayacağız, çünkü içinde et olmadığını bilerek yiyip aynı lezzeti alacağız. Terra Mutfak’ın dijital menüsünü inceleyin derim. Bildiğimiz, tanıdığımız dünya lezzetlerinin vegana dönüştürülmüş sağlıklı uyarlamaları var. Sevgili Nisan Kuyucu her hafta güncelledikleri ve alınması gereken protein, karbonhidrat, lif ve vitamin dengelerini gözeterek hazırladıkları ‘Terra bowl’ kaselerini de öneriyor. Pandemi sürecinin yaklaşık başlangıcına denk gelen 12 Şubat’ta ilk yılını kutlayacak olan ‘Terra’nın bütün olumsuzluklara rağmen yaşama tutunabildiğini görmek takdire şayan. Paketinizi almaya gittiğinizde kavanoza koydukları balkabağı pastasını sorun, varsa mutlaka deneyin.
KÖZDE BOŞNAK BÖREĞİ
Sevgiyle yaptığımız işlerin güzelliğini, içimizde bıraktığı heyecanı hep duyumsarız, unutmayız, unutamayız. Severek pişirdiğimiz bir yemeğin lezzeti, aşkla bestelediğimiz bir güftenin ya da hayalimizde canlandırarak gerçekleştirdiğimiz bir projenin, yaratıcılık kısmındaki haz tarif edilemez. Madde düşünmeyiz, lezzet vardır aklımızda ve başarmak elbette. Bu hazzın tarif edilemez yanı da budur. Sevdiğimiz işi yapmanın, maddesel kazanımdan çok ruhsal kazanımları olduğunu bunun da hayatımıza yansıdığını bilmek apayrı bir mutluluk. Hayatımıza getirdiği mutluluğu paylaştığımız çevremizin de bu olumlu enerjiden faydalanacağını düşünürsek, sevgi halkası daha da büyüyecektir. Kazandığınız çok parayı ve gücünü korumak için davranışlarınıza yansıyacak maddesel bakış, parayı kaybetmekle ilgili refleks haline gelecek korkuların sizi sürükleyeceği noktayı düşündüğünüzde, ömür boyu savunmada ve insani duygulardan uzak, esir ruh haliyle oluşacak yaratıcılığı düşünmek istemiyorum. Yaratıcılık, hayal dünyasının bir sonucu, ruhun özgürlüğünü ilan etmesidir. Henri Matisse, “Yaratıcılık cesaret ister” derken sevgiyi kastettiğini düşünüyorum. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz işleri yapın, cesaret kendiliğinden gelir.
SEVGİ “PINAR’I”
Sevgili Pınar Tüfekçioğlu’nu geçen yıl Ayrancı’nın güzel sokaklarında dolaşırken Kıbrıs Sokak’taki oyuncak misali minik dükkânı ‘Açık Tezgah’a tesadüfen girdiğimde tanımıştım. Dükkânın sevimliliği ilgimi çekmiş, minik dükkânın, minik masa ve sandalyelerinde derin sohbete dalmış iki zarif hanımefendinin konuşmalarını bölerek selamsız sabahsız, “Siz burada ne yapıyorsunuz” şeklindeki kaba tarzıma aldırmayarak, güler yüzle karşılamış “Ev yapımı bi şeyler” cevabını vererek mahcup etmişlerdi. Pınar hanım bununla da yetinmeyip çayla birlikte nefis unsuz kekinden ikram ederek daha da utandırmıştı. Asıl mesleği bankacılığı bırakıp, sevdiği işten haz almayı tercih ettiğinden olsa gerek, özgür ruhun ürünü pişirimlerinin lezzetine bayılmıştım. Tek başına kurup, her şeyi kendi yaptığı minik dünyasından aldığı kocaman hazzı yansıttığı tatlılarının lezzetinde, sevginin yerleşik düzene geçtiğini fark edince mest oluyorsunuz.
Bana göre doğal (saf) halimizin görünmez ışığıdır tesadüfler. İçgüdüsel yani doğal (içten) davranışlarımızın önümüze çıkardığı tadına doyulmaz lezzetin de ta kendisidir. En doğalı, en samimisi, en gönülden olanıdır tesadüf. İçsel sahtekarlık yapmaya vakit bulamadığımız ve onu en doğal halimizle karşılamak zorunda kaldığımız içindir etkilenişimiz, en derininden. Beklemediğimiz anda gelen mutluluk, beklemediğimiz anda yeşeren umutlarımız, içsel sahtekarlıktan uzak anlarımızın bize ödülü, farkında olmadığımız ya da görmezden geldiğimiz saflığımızın bir ürünü olmalı. Doğal döngünün, doğallığımızı kirleten egolardan arınmamız gerektiğini ilettiği bir mesaj da olabilir. Tesadüflere inanmayabilirsiniz, kendi hayatınızdaki tesadüfleri bile planlayabilen zeki insanlardan olabilirsiniz belki de. Dostoyevski’nin şu sözüne ne dersiniz? “Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.”
KEBAPÇI (BÜŞRA) CANBOLAT
“Çok hasta olduğu günlerde bile, dükkânı açmak için ayaklandığını gördüm” dedi, sevgili Büşra. Babası Sabahattin Canbolat’ın iş disiplinini tarif etmek için kurduğu cümleydi. “Esnaflık saygı işi, esnaflığı çok sevdim” derken, sesindeki samimiyeti algıladım. 1986 yılında kurduğu döner dükkânını günümüze kadar sadece döner yaparak mesleğine ve müdavimlerine duyduğu saygı ile yürüten Sebahattin usta, rahatsızlığı sebebiyle açamadığı dükkânın anahtarlarını, saatinde açması için kızına vermiş. Ankara Üniversitesi, istatistik bölümüne girdiğinde veya bitirdiğinde hayalinin baba mesleğini sürdürmek olduğunu sanmıyorum. Geçici olabileceğini düşünürken “Et açmayı öğrendim” dedi, süt danasının arka butlarından ‘tranç’ kullandıklarını, marine etmediklerini söylerken, işe olan hakimiyetine hayran kaldım. “Geçici değilim, kalıcıyım, insanlarla iletişim kurmayı seviyorum” dediğine sevindim. Babasının özenine katacağı kadın eliyle Canbolat’ın döneri daha da lezzetlenecek. Yürekten katıldığım bir uygulamaları var. ‘Yolda soğur, lezzeti kaybolur’ diye adrese servis yok. Aydınlıkevler Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde, tesadüfen olmasa da bilerek gidin kendiniz alın, Büşra’nın eli değdi, keyiflenin.
Gitmek mi zor kalmak mı
“Ne bileyim işte, gitmek çözüm değil de insan kaçmanın başka türlüsünü bilmiyor ki...” (Oğuz Atay)
Hareket alanımız geniş olsa bile yetmiyor, daralıyoruz bazen. Fiziki güvenlikten ziyade, ruhsal güvenliğimiz için endişeleniyoruz. Alıp ruhumuzu, bir lokomotifin dumanına takılıp, bir leyleğin kanatlarına asılıp, bir nehrin akıntısına kapılıp... Hatta rüzgârın savurduğu yapraklarla el ele tutuşup nereye olursa sürüklenip gitmek istiyoruz. Nedenini bilmeden, soru sual bile sormadan, olabildiğince uzaklara, uzağın da uzağına. Belki de bilinmeze... Daraldığımızda; gözümüzü yumup kurduğumuz hayaldir kaçıp gitmek. Bir yere gittiğimiz yok aslında. Hayalini bile kurmak yetmiştir rahatlamaya. Gitmeye gidilir muhakkak, gidenlerimiz de vardır mutlaka. TS. Elliot, “Her nereye gidersen git, yolun sonunda yine kendinle karşılaşırsın” derken; gitme isteğini, kendinden kaçışla ilişkilendiriyor, Cahit Zarifoğlu da hak veriyor; ama “Nereye kadar kendinden kaçabilirsin, ya geri dönemezsen?” endişesinde haklı bence. Aslında hepimizin de gayet iyi bildiği ama görmezden geldiği en doğrusunu ise “Yalanla kendini kandırmaktansa, gerçekle yüzleşmek iyidir” diyen Khaled Husseini söylüyor. Bunu yapmayı başarabilirsek; güzel bir huzura kapılıyoruz, gitmek de kalmak da kolaylaşıyor.
AYONE ÇİFTLİĞİ
Uzaklara gitmekten söze girmişken, çok uzak olmasa da Ankara’nın biraz dışına ‘Beynam Köyü’ne uzanmakta sakınca görmedim. Hatta ruhumuzun dinginleşeceği doğal bir bahçeye, kendine yeten bir çiftliğe ve o çiftlikte kendi ellerinizle topladığınız sebzeyle hazırlayacağınız salatayı yediğinizde alacağınız eşsiz hazın kaynağını bulmaya gidiyoruz. Burada zaman mefhumu yok maalesef, an’ı yaşamak ve an’da kalmak var, güzel hislerin bedenimizi sarmalamasına sebep bir doğa keyfi var. Ayone Çiftliği ailesi ve Aybige Erişen insan ruhuna yönelik, doğal, her zaman şaşırtan ve hayranlık duyulacak işler yapıyorlar, her seferinde mest ediyor.
CHIMICHURRI SOSLU BONFİLE
Arjantin’e has; maydanoz, sarımsak ve zeytinyağından yapılan geleneksel sosunun, Türkçe okunuşu ‘çimiçuri’, Arjantinlilerin çoğunlukla ızgara etlerle tükettiği rayihalı iştah açıcı sosu bir de Şef Aybige’nin elinden tatmanız gerek. Ayone Çiftliği’nin doğal besiyle yetiştirilmiş danasından elde edilerek ızgara edilmiş bonfile, zereşkli (İran üzümü) ile pişmiş, yine çiftlikte yetiştirilen karalahana ve bebek patatesle servis ediliyor. Lezzetini anlatmama gerek yok doğallığı yetiyor. Sebzeleri toplayan da yemeği pişiren de servis eden hep aynı kişi. Malzemeleri toplarken Aybige kadın, hazırlarken Aybige şef, servis ederken Aybige kız diyebilirsiniz, hepsine de keyifleniyor, Aybige Erişen. Çocuklara göre hazırladığı menüsünde, bol soslu kıymadan hazırladığı ‘akışkan burger’ ve tereyağlı makarnayla servis edilen ‘parmak tavuk’ var.
KÜÇÜK DÜKKÂN AGROFOOD
Arjantin Caddesi’nde Ayone Çiftliği’nde üretilen ürünlerin teşhir ve satışının yapıldığı nokta ve küçük dükkân ‘AgroFood’. Çiftlikte yetiştirilen atalık buğdaydan elde edilerek sıkılan ‘buğday çimi suyu’ aynı buğdaydan öğütülen unla pişirilen ‘ekşi mayalı ekmek’ var. Jersey ineklerin sütünden mayalanan nefis yoğurt ve çiftlikte yetiştirilen kereviz, Brüksel lahanası veya mevsimsel sebzelerin zeytinyağlı ürünleri bulunabiliyor. Gerek doğallığı gerekse sağlığa yönelik özenli üretimler açısından arada sırada uğranması gerek, ihmal etmeyin.
PONE TATLI
Hep şaşırtan ve hayranlık uyandıran bir başka kadın ‘Banu Nakas’. Birlik Mahallesi’ndeki romantik tatlı dükkânı Pone Tatlı’da kavanozladığı romantik ve platonik tatlı aşklarınızı, vitrinde görmenin kalbinizi titreşime sokacağı heyecanla baş etmek için; aşkın her türlüsünü bilmeniz gerekiyor. Kendi parmaklarıyla kavanoza sığdırdığı nefis dünyaların kokusu kavanozun kapağından dışarı taşmasa da aşkın kokusu dükkânın her yerinde. Özellikle orijinal İtalyan ‘mascarpone’ peyniri kullanarak; klasik, süt karamelli, oreolu ve yabanmersinli gibi farklı türlerden hazırladığı geleneksel İtalyan tatlısı ‘tiramisu’ efsaneleşmiş. Hayallerinizi süsleyen, genellikle diyet dönemlerinizde rüyalarınıza da girerek sizi ayartan birçok tatlıyı büyük bir aşkla kavanoza sığdıran Banu hanım tek başına çalışıyor. Alışverişi de pişirmeyi de kavanozlamayı, kahveyi, servisi de kendi elleriyle yapıyor, lezzet de hijyen de asla değişmiyor. Rüya olmasa da arada ayartın kendinizi, hatta yoldan çıkın ve Pone’ye uğrayın.