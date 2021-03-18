Edebiyatın mutfağı ‘şiir’

“İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmesi, insanların kullanılmasıdır.” Cemil Meriç

“Egoist bir varlıktır insanoğlu. Mesela, önemsiyorsun vazgeçemezsin sanıyorlar.” Bob Marley gibi hisli bir adam bu tespitini dile getirdiğinde yaşadığı hayal kırıklığını düşünün. Her hâlükârda sevilmek istiyoruz ama sevmeyi bilmiyorsak nasıl sevilmemiz gerektiği konusunda da fikrimiz olmayacaktır. Her şeyi sevebiliriz tabii ki; eşyalarımızı, evimizi, arabamızı gibi. Eşyalara duyduğumuz sevgiye ilaveten önemseme duygusuyla ruhumuzu da kattığımızda, insan sevgisine dönüşen hislerimiz hem bize hem de önemsediğimiz insana anlam kazandırıyor. Eşyaya duyduğumuz tutkunun aynısını insana da duyduğumuzda, içimizde yaşadığımız anlam karmaşası kaosa dönüşerek, nasıl sevmemiz gerektiğini unutturuyor. Bu karmaşa içerisinde ego savaşlarına dönüştürdüğümüz ilişkilerimiz, Sabahattin Ali’nin “İnsanlara ne kadar muhtaç olursam, onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu” cümlesinde alışverişe dönüştürülen gerçek sevginin düştüğü durumu net açıklıyor. Sevgi önemsemekle anlam kazandığına göre, insan önemsenmek istiyor.

İRAN MUTFAĞI

Yüzyıllardır neredeyse iç içe yaşadığımız, gelenek ve kültürümüzün birçok ayrıntıda benzeştiği efsaneler diyarı İran. Hikâyelerinin insana hissettirdiği gizem ve derinliğin aynısının mutfağında da olmaması mümkün mü? Safranın asalet kattığı İran mutfağında, her yemeğin hikâyesi asırların birikimiyle günümüze kadar ulaşırken, beraberinde getirdiği mistik lezzeti duyumsadığınızda hikâyelerinin de içine giriyorsunuz. Özellikle kebap tutkusu anlamında ortak damak zevkine sahip olduğumuz bu nefis mutfağın lezzet seremonisini keşfettiğinizde asaletin de anlamını keşfedeceksiniz.







PULAW YA DA PİLAV

