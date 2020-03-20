‘Deli Divane’ günler

‘Cemre bu sefer insanlığa düşsün! Ne toprağa, ne suya, ne de havaya. Sadece insanlığa!’(Anonim)
Zor günler yaşıyoruz. Belirsizliğin getirdiği endişe ve endişe ile gelen zayıflık hali var üzerimizde. Doğanın en güçlü ve hayatı yöneten canlısı olmanın getirdiği özgüvenle yaşıyorduk. Peki ya şimdi? Evlere kapandık, hayatı yönetmeyi bırakın, hayattan çekildik adeta. Gözlerimize inen ‘sanal’ perdeyi aralayıp gerçeklere bakmanın zamanı gelmedi mi?
KİTAP OKUYUN!
Evinizde tozlanmaya bıraktığınız kütüphanenizi elden geçirin. Tozunu alın, yeniden düzenleyin. Güzel kapaklı, çarpıcı başlıklı ya da popüler diye satın alıp dekorasyonunuzun bir parçası haline getirdiğiniz kitapları okumaya başlayın. Güzel sözleri, sosyal medyadaki paylaşımlardan değil, kitap okuduğunuz zaman altını çizerek, kendiniz bulun. Kafanızı dağıtacak cinsten kitap önerilerim de var!
*Acı Çikolata-Laura Esquivel, kitabın arka kapağında yazan cümle şu; “Bugüne kadar bir romanla bir yemek kitabını böylesine kaynaştıran bir kitap yazılmadı. Başka hiçbir yazar, kadın ruhunun derinliklerini, öfkeyi, tutkuyu ve cinselliği bir mutfağın penceresinden böylesine keşfetmedi.”
*Mutfak Sırları-Anthony Bourdain, mutfak ve yemek tutkunları şef Anthony Bourdain ismini bilir. Şef olma yolunda yaşadıklarını anlattığı kitabını okumak iştahınızı da vizyonunuzu da açacak.
FİLM İZLEYİN!
‘Ratatouille’ filmini izlemeyen yoktur muhtemelen. İzlemediyseniz kimseye söylemeyin, çaktırmadan izleyin. ‘Aşk Tarifi (The Hunderd-Foot Journey)’, içeriğinde yemek kültürünün iç güdüsel yönetimi ve aşkın yemeğe kattığı lezzet var. ‘Çok Pişmiş (Burnt)’ Bradley Cooper tadında keyifli, Sienna Miller lezzetinde şahane bir mutfak filmi.
GİZEM(Lİ) MUTFAK ‘MAD NUT’
Sancak Mahallesi, Ukrayna Caddesi’nde gözden uzak ama ‘Gizem(li)’ bir lokanta ‘Mad Nut’. Film önermişken, şimdi anlatacağım konu başlığı da film ismi gibi olsun istedim. İsminin anlamında bu haftaki başlık olan ‘Deli divane’de var. Aslında isim de, mekân da, şefler de, yemekler de film gibi zaten. Bir filmden beklenen her özellik var diyebilirim, şöyle ki; çalışanlar heyecanlı, sofralar keyifli, yemekler hem gizemli hem de sürükleyici. Bu aralar sofra kurmuyorlar ama evinizde kuracağınız sofrayı, açık olan mutfaklarında hazırlayıp size getirebiliyorlar. Yemeklere ‘Gizem(li)’ dememin sebeplerinden birisi, şef ama aslında ODTÜ Fizik mezunu ‘Gizem Öğüten’. Gizem’in ismini kattığı yemeklere lezzeti de, parmaklarıyla diğer şef ‘Şenol Bekdaş’ veriyor. ‘Kara lahana roll’ belki de ilk defa duyduğunuz bir yemek ismi, tadı nefis. Kara lahana, humus ve çeşitli sebzelerin ‘aldente’ pişirilerek sarmalandığı ve yer fıstığından yaptıkları sosun gerçek gizemi kattığı, hem şahane hem de vegan’ların da rahatlıkla tüketeceği bir yemek. ‘Lavantalı tavuk, Beef Popcorn ve vişneli levrek’ yemeklerini de tattığınızı sanmıyorum. Dedim ya, hem gizemli hem de film gibi lezzetler var bu mutfakta. Arayın gelsin, birlikte film izleyin.
DELİ SOĞAN
Soğanın bu malum virüse karşı vücut bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylentileri yayılınca, sevgili Gizem’den soğanlı bir atıştırmalık tarif istedim, o da delisini verdi. Tarif ‘Gizem(li)’ olduğu kadar, aldığı şekil itibariyle biraz da deli.
*2 adet soğanı ince dilimler halinde doğrayın.
*1 yemek kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı kimyon, 1 çk karabiber, 1 çk tuz, 1 çk toz kırmızı biber, 1 çk çörek otu, 1 yk un ve 2 bardak suyu hep birlikte harmanlayıp karıştırın.
*Hafif cıvık, boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz.
*Minik parçalar halinde önceden derin derin kızdırdığınız yağa atın.
*Altın sarısı olduğunda süzüp çıkarın.
Delireceksiniz ama lezzetten.
‘Deli Divane’ günler
‘Cemre bu sefer insanlığa düşsün! Ne toprağa, ne suya, ne de havaya. Sadece insanlığa!’(Anonim)
Zor günler yaşıyoruz. Belirsizliğin getirdiği endişe ve endişe ile gelen zayıflık hali var üzerimizde. Doğanın en güçlü ve hayatı yöneten canlısı olmanın getirdiği özgüvenle yaşıyorduk. Peki ya şimdi? Evlere kapandık, hayatı yönetmeyi bırakın, hayattan çekildik adeta. Gözlerimize inen ‘sanal’ perdeyi aralayıp gerçeklere bakmanın zamanı gelmedi mi?
KİTAP OKUYUN!
Evinizde tozlanmaya bıraktığınız kütüphanenizi elden geçirin. Tozunu alın, yeniden düzenleyin. Güzel kapaklı, çarpıcı başlıklı ya da popüler diye satın alıp dekorasyonunuzun bir parçası haline getirdiğiniz kitapları okumaya başlayın. Güzel sözleri, sosyal medyadaki paylaşımlardan değil, kitap okuduğunuz zaman altını çizerek, kendiniz bulun. Kafanızı dağıtacak cinsten kitap önerilerim de var!
*Acı Çikolata-Laura Esquivel, kitabın arka kapağında yazan cümle şu; “Bugüne kadar bir romanla bir yemek kitabını böylesine kaynaştıran bir kitap yazılmadı. Başka hiçbir yazar, kadın ruhunun derinliklerini, öfkeyi, tutkuyu ve cinselliği bir mutfağın penceresinden böylesine keşfetmedi.”
*Mutfak Sırları-Anthony Bourdain, mutfak ve yemek tutkunları şef Anthony Bourdain ismini bilir. Şef olma yolunda yaşadıklarını anlattığı kitabını okumak iştahınızı da vizyonunuzu da açacak.
FİLM İZLEYİN!
‘Ratatouille’ filmini izlemeyen yoktur muhtemelen. İzlemediyseniz kimseye söylemeyin, çaktırmadan izleyin. ‘Aşk Tarifi (The Hunderd-Foot Journey)’, içeriğinde yemek kültürünün iç güdüsel yönetimi ve aşkın yemeğe kattığı lezzet var. ‘Çok Pişmiş (Burnt)’ Bradley Cooper tadında keyifli, Sienna Miller lezzetinde şahane bir mutfak filmi.
GİZEM(Lİ) MUTFAK ‘MAD NUT’
Sancak Mahallesi, Ukrayna Caddesi’nde gözden uzak ama ‘Gizem(li)’ bir lokanta ‘Mad Nut’. Film önermişken, şimdi anlatacağım konu başlığı da film ismi gibi olsun istedim. İsminin anlamında bu haftaki başlık olan ‘Deli divane’de var. Aslında isim de, mekân da, şefler de, yemekler de film gibi zaten. Bir filmden beklenen her özellik var diyebilirim, şöyle ki; çalışanlar heyecanlı, sofralar keyifli, yemekler hem gizemli hem de sürükleyici. Bu aralar sofra kurmuyorlar ama evinizde kuracağınız sofrayı, açık olan mutfaklarında hazırlayıp size getirebiliyorlar. Yemeklere ‘Gizem(li)’ dememin sebeplerinden birisi, şef ama aslında ODTÜ Fizik mezunu ‘Gizem Öğüten’. Gizem’in ismini kattığı yemeklere lezzeti de, parmaklarıyla diğer şef ‘Şenol Bekdaş’ veriyor. ‘Kara lahana roll’ belki de ilk defa duyduğunuz bir yemek ismi, tadı nefis. Kara lahana, humus ve çeşitli sebzelerin ‘aldente’ pişirilerek sarmalandığı ve yer fıstığından yaptıkları sosun gerçek gizemi kattığı, hem şahane hem de vegan’ların da rahatlıkla tüketeceği bir yemek. ‘Lavantalı tavuk, Beef Popcorn ve vişneli levrek’ yemeklerini de tattığınızı sanmıyorum. Dedim ya, hem gizemli hem de film gibi lezzetler var bu mutfakta. Arayın gelsin, birlikte film izleyin.
DELİ SOĞAN
Soğanın bu malum virüse karşı vücut bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylentileri yayılınca, sevgili Gizem’den soğanlı bir atıştırmalık tarif istedim, o da delisini verdi. Tarif ‘Gizem(li)’ olduğu kadar, aldığı şekil itibariyle biraz da deli.
*2 adet soğanı ince dilimler halinde doğrayın.
*1 yemek kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı kimyon, 1 çk karabiber, 1 çk tuz, 1 çk toz kırmızı biber, 1 çk çörek otu, 1 yk un ve 2 bardak suyu hep birlikte harmanlayıp karıştırın.
*Hafif cıvık, boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz.
*Minik parçalar halinde önceden derin derin kızdırdığınız yağa atın.
*Altın sarısı olduğunda süzüp çıkarın.
Delireceksiniz ama lezzetten.