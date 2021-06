Çevre bilinci

“Zamanımızın en önemli sorunlarından biri, herkesin okula gitmesine rağmen; çok az kişinin eğitimli olmasıdır.” (Thomas More)

Birlikte güzel yaşamak, kulağa ne hoş geliyor değil mi? Hepimizin aslında çok özlediği, hep istediği, ancak önceliklerimizi; bencil tavırlarımız ve büyüyen egolarımız belirlemeye başladıkça arka sıralarda kalan hoşgörü ile birlikte unuttuğumuz bir düşünce biçimi ‘Muaşeret’, yani birlikte güzel yaşamak. Eskiden çok güçlü ve yazılı olmayan kurallardı ‘Adabımuaşeret.’ Yazılı kurallardan bile güçlü olmasının sebebi; toplum içindeki davranışlarının başkaları tarafından takdir görmesinin kazandıracağı öz güven ve insanlardaki beğenilme arzusuydu. Okumuş olsun ya da olmasın, beğenilmeyi; adabımuaşeret kurallarını iyi bilmek ve ona göre davranmakla elde eden insan düşüncesinden, sosyal medyaya koyduğu fotoğraflardaki havalı arabası, pahalı evi ve marka giysilerle elde etmeye çalışan insan tipine ulaştık. Okuduğu onlarca kitaptan sonra sahip olduğu bilgi derinliğini kullanırken bile, karşısındakini sabırla anlamaya çalışan davranış biçiminden, internetten okuduğu birkaç cümle ile her şeye hâkim olduğunu zannedip, aksine tahammül edemediği gibi bilgisizliğinin de farkında olmayan kibir abidelerine dönüştük. Önce haddimizi bilmemiz gerek... sonrası zaten ‘Muaşeret.’







LA PETİTE NONA ‘BRİGADEİRO’

“Erkek işine geleni, kadın kafasına koyduğunu yapar” anonim deyimi; kadının başarısındaki en önemli sebebin, yaptığı işi özümseyerek, çok isteyerek ve samimiyetle yapması olduğu sonucuna varıyor. Kadın; her dilde kadındır, her renkte de, her yaşta da kadındır. Sevgili Mara Cömertoğlu 20 yıl önce evlenip ülkesini bırakarak Türkiye’ye geldiğinde, Brezilya’da kafasına koyduğu çikolata dükkânı hayalini de birlikte alıp gelmiş. Mesa Koru, Kavaklı Sokak’taki küçücük dükkânında, anne ve anneannesinden öğrendiği, kendi ülkesine has ve geleneksel yöntemlerine bağlı kalarak hazırladığı tatlı ve çikolataları sergilerken mağrur halini mutlaka görmeniz gerek. Eşi Metin Cömertoğlu’nun yaptığı çevreye duyarlı paket tasarımlarının çikolatalarla uyumu, iki aşığın kavuşması hissiyle birbirlerine olan aşkın simgesi olmuş. ‘Küçük Nine’ anlamına gelen ‘La Petit Nona’ da sergilenen 200 farklı ürün arasında en önemlisi ve gelenekseli ‘Brigadeiro’nun kelime anlamı ‘General.’ Brezilya’da geçmişte önemli bir askeri ve siyasi figür olarak bilinen ‘Eduardo Gomes’in bekar oluşundan esinlenilmiş olduğu rivayetleri var. İçerikleri farklı ama bizdeki lokum gibi; Brezilya’nın dünyada en çok bilinen çikolatası (tatlı veya şekerleme de deniyor.) ‘Brigadeiro’nun içeriğinde kullanılan ‘yoğunlaştırılmış süt’, süt, tereyağı ve şekerle yapılıyor, kaliteli kakao ile birlikte oluşturduğu ahengin lezzetiyle de mest ediyor. Sevgili Mara, yuvarladığı Brigadeiro topçuklarını süslediği çikolata parçacıklarını yurt dışından özel getirterek lezzetini katlıyor.