Bahar ve kadın

“Hayat ne biliyor musun? Delinmiş sandalına su dolarken senin daha yüksek hızda onu boşaltmaya çabalaman.” (Nazan Bekiroğlu)

Yordun bizi hayat. Yuvarlanıp gidiyorduk karınca kaderince... Geçinmekti, mutluluktu, huzurdu derdimiz belki kendimizce, hepsi mazide kaldı. İyi kötü bir canımız, onu diri tutmak için bir çabamız vardı, şimdi o da muallakta kaldı. Kurtulamadık şu virüsten, serde insanlık var ya; özgürlüğüne düşkün. Sabredemedik, evde de kalamadık, sokakta da unuttuk görünmeyeni, hiçbir şey yokmuş gibi yaşadık, her zaman olduğu gibi kapıldık rehavete ve haliyle alıştık kıyamete. Oysa ki cep delik, cepken delik, üstüne üstlük bir de sandal delik. Peki ya ‘can havli’ de delik mi? Şaşırdık be hayat. Mutluluktan, huzurdan da geçtik belki ama ‘can’ pahalı, geçilmiyor. Kendimize gelelim, sapır sapır dökülüyoruz, hayatı seviyorsak sandaldaki suyu boşaltalım. Ha gayret! Yaşayalım.







KÖFTECİ YUSUF



Anadolu’da neredeyse her şehrin, kasabanın hatta köyün bile kendine has, yöresinin etleriyle yoğrulan köftesi olması, toplum olarak köfteye düşkünlüğümüzün de işareti. Her yörenin köftesini kendi yerinde deneyimlemek gerektiğini özellikle belirtmem gerek. Havası, suyu, yoğuran eli farklı olacağı gibi, içerik olarak suistimal edilebilmesi en kolay yiyecek çeşitlerinin de başında geliyor. Endüstriyel üretim yapan zincir köfteciler mantar gibi yayıldıktan sonra tadı iyice kaçan köfteyi nadiren yazıyorum. Çoğunlukla gelenekseli, küçük, salaş ama temiz köfteyi arıyorum. Sokak aralarına giriyorum, ya kuytuda bekleyen tablacı buluyorum ya da sokağın köşesindeki küçük dükkândan gelen nefis kokusunu takip ettiğim salaş köfteciye giriyorum. Yazacağım köfteyi farklı zamanlarda birkaç kez deniyorum, lezzet istikrarı ve temizlik çok önemli, her seferinde aynı özeni buluyorsam bayıla bayıla yazıyorum. Sancak Mahallesi, Ali Haydar Feroğlu Sokak’ın köşesindeki köfteciyi de öyle buldum işte. Babalarının 24 yıllık tablalarını köşedeki dükkâna taşıyan iki kardeş Tuncay ve Ömür’ün yassı köftesi nefis, tavuk şiş de, dana antrikot şiş de öyle. Tatmanız gerek, unutamayacaksınız.