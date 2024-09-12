Ankara’da en iyi 5 mantı dükkânı

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Her Türk boyunun kendine has mantısı olduğu düşünülürse çok zengin bir mantı kültürü ile yaşadığımızın altını çizmeliyim. Orta Anadolu şehirlerinin revaçta hamur işi mantının en iyisini yemek isteyenler hiç düşünmeden Ankara’ya gelmeli...

MEŞHUR TEPSİ MANTICISI

(MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ)









Tepsi mantısı ile gül baklavası sadece Ankara’nın değil, kanımca Türkiye’nin de en iyisi. Nigar Hanım’ın mutfak aşkı ile Ali Bey’in leziz mantı tutkusu bir araya gelmiş, birbirlerine olan sevgileri de eklenince ‘şaheser’ diyebileceğimiz lezzetler çıkmış ortaya. Şebit yağlaması, etli sarma, nevzine, sucuk içi ve tabii ki Kayseri mantısının da tadına doyamayacağınızı garanti edebilirim.

MAHARET MANTI

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(GAZİOSMANPAŞA)









Aslen Kayseri Gesili ancak İzmir’de yaşayan mantıya ve rahmetli kocası Göksal Aydemire’ aşık, Hasibe Hanım’ın kocasıyla anılarını ve kendi el maharetini ismine taşıdığı mantıcı demek gerek. Aslında ailecek mantıyla aşk yaşıyorlar. Hasibe Hanım’ın sevgili kızı Nurcan tüm dünyada pişen mantılara meraklı. Ankara’daki dükkânda, Japon Gyoza, İtalyan Ravioli, Rus Pelmeni, Çerkes Hingal’i kendi elleriyle hazırlıyor. ‘Sinop mantısı’ efsane aklınızda olsun.

QALAQAY-KIRIM TATAR MUTFAĞI

(MÜRSEL ULUÇ MAHALLESİ)





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Qalaqay, Kırım Derneği bünyesinde kurulmuş bir dernek lokali aslında. Dernek başkanı Sevgili Mükremin Şahin’e ‘Qalaqay’ın anlamını sordum ‘göçer ekmeği’ dedi. İki yıl önce açmışlar. Biz mantı diyoruz ama onlar ‘tataraş veya tabaqboreq” diyorlar. Yanında alivye (Rus Salatası), acuka, yoğurt ve markofça ya da bilinen adıyla Koreli turşu ‘gimchi’ var. Kırım mantıları dışında Ankara’nın en iyi ‘çi böreği’ de burada.

DOSTLAR MANTI

(ÇİĞDEM MAHALLESİ)









Ankara’da iyi mantıcı dendiğinde akla ilk gelenlerden biri ‘Dostlar Mantı.’ 28 yıldır aynı nefis lezzeti sürdürebilmek kolay değil. Turgut Amca, eşiyle başladığı serüveni iki yıl önce genç nesilden hemşehrisi ‘Burçin Karakoç’a devretmiş. Sevgi de aynı, lezzet de yerinde duruyor. Mantıyla birlikte kol böreği ile içli köftenin lezzetini başka yerde bulmanız zor. Geleneksel ‘sarı burma’ ile ‘yoğurt tatlısı’nı mutlaka denemelisiniz.

CİMCİM MANTI

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(KAVAKLIDERE MAHALLESİ)









Fatmagül Hanım eşini kaybettikten sonra huzuru adeta evinin salonunu açarak mantı hazırlayıp pişirmekle bulmuş. 18 yıl önce oğlu Ulukan’la birlikte başladığı serüvene aynı özenle devam ediyor. Hemen karşılarındaki Kavaklıdere Ortaokulu’nda okuyan torunu da arada sırada anneannesi ile dayısına yardıma geliyor. Fatmagül Hanım’ın özel sosla hazırladığı sulu mantısının yıllara varan müptelaları var. Kayseri yağlaması ve yeni yapmaya başladığı ‘tiramisu’ şahane.