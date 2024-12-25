Ankara’da en iyi 5 butik tatlı dükkânı

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Hepimizin hayallerinde sevdiği işi yapmak vardır mutlaka. Şanslı olanlar ki; bu çok az rastlanır bir durum, en başından itibaren sevdiği işle başlar hayata. Sevdiği işle birlikte geçimini sağlayacak kazanca ulaşırken, muhtemelen temel mutluluğuna da kavuşur. Kimisi emekliliği geldiğinde ve de kaldıysa mecali hayalindeki işe ulaşıyor. Bazısı var, zamanını beklemez, yakar gemileri ve mevcut işini bırakıp yıllardır uykularını kaçıran o hayalindeki işe yelken açar. Bu haftaki yazım sevdikleri işlere gemileri yakarak sonradan kavuşanlarla ilgili. Hayallerindeki işlerine geç kavuştukları için öylesine önemserler ki, başarısız olup başka iş yapmak zorunluluğu tekrar doğmasın diye sıkıca tutunurlar. Sonuç olarak biz tatlı meraklıları için şahane lezzetleri yaratırlarken aldıkları manevi haz, “Her şeye değer...” dedirtiyor ve mest oluyorlar. Bu şahanelik de haliyle bizi mest ediyor.

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LA PETIT NONA ‘MARA CÖMERTOĞLU’ (MESA KORU SİTESİ)

BREZİLYA LOKUMU ‘BRIGADEIRO’









Biz Ankaralılara “Brigadeiro”yu tanıtıp sevdiren kadın Mara Cömertoğlu aslen Brezilyalı olsa da o artık bizden biri. Basın yayın ve halkla ilişkiler okumuş olmasına rağmen hedefinde bir gün annesi ve anneannesinden öğrendiği “Brigadeiro”lu tarifleri kendi elleriyle yapacağı tatlı dükkânını açmak varmış. Evlenip Ankara’ya yerleştikten sonra sevgili eşi Metin Cömertoğlu’nun da telkiniyle hayalindeki dükkâna kavuşuyor. Tatlılarında kullandığı malzemeyi çoğunlukla kendi elleriyle yapıyor. Yoğunlaştırılmış süt, süt, tereyağı, şeker ve kakaonun en kalitelisini kullanarak geleneksel yöntemle hazırladığı “Brigadeiro”dan çikolata da yapıyor, makaron ve cheesecake de yapıyor. Kuru profiterol “Carolina” ile son gittiğimde yeni ürettiği “Brigadeiro Latte” aklımı aldı. Yeni yıl pastalarına bayılacaksınız.

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BON APPLE ‘ELVAN BİL’ (BESTEKÂR SOKAK)

KREMALI HAVUÇLU KEK







Anne eli lezzetinin tatlılarında belirginleşerek içimizi ısıtan sıcacık mekânı “Bon Apple” ve bu şahane tatlıları, güzel yüreğinin sıcaklığıyla pişiren kadın “Elvan Bil”in maharetine hayranlık duymamak mümkün değil. Bir süre ABD’de yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen ve asıl mesleği biyologluk olan Elvan Hanım, eşi ve meslektaşı ile birlikte çalıştığı laboratuvarı bırakarak hayalindeki dükkânı açıyor. Dükkâna girdiğinizde evinin salonunda oturuyormuşsunuz hissi veriyor, ortam ve güler yüzlü çalışma arkadaşları lezzeti katlıyor. En sevilenler “Kremalı havuçlu kek, limonlu pasta, apple crumble, New York usulü vişneli cheseecake”, daha sayamadığım tatlıların müptelaları öylesine yoğun ki; tatlılar günlük yapılıyor ve aynı gün bitiyor. Anne eli lezzetini özleyenler mutlaka gitmeli.

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CAFE ECLAIR ‘TAMER HİÇYILMAZ’ (İRAN CADDESİ)

‘EKLER’İN EN ‘ÂLÂ’SI







Ankara’nın tarihi “Hayat Apartmanı”nın hemen altındaki dükkânda en az bulunduğu muhit kadar seçkin ekler yapılıyor. Sevgili Tamer Hiçyılmaz ailece çalıştıkları mekânda, başta ekler olmak üzere kafede tezgâha çıkan tatlıların çoğunu eşi Elena Hanım’ın pişirdiğini zannedenleri ters köşeye yatırıyor. Dış ticaret olan mesleğini bırakıp asıl hayali pasta ve ekler pişirmek olan Tamer Bey, dükkânı açınca kendine geliyor. Eşi Elena Hanım’ın pişirdiği tatlılar da var elbette, ancak en sevilen “Ekler, Ankara sarması, çilekli tart” ile diğer tatlıları Tamer Bey pişiriyor. DJ oğlu Atacan Hiçyılmaz’ın babasına “Pasta adam” lakabıyla hitap etmesine bayıldım. “Pasta Adam”la halen tanışmadıysanız bu cumartesi 16.00 da yeni yıla merhaba partisi var.

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PONE TATLI ‘BANU NAKAS’ (BİRLİK MAHALLESİ)

ROMANTİK TATLI DÜKKÂNI







Yıllar önce bu dükkâna gittiğimde ilk yorumum “Ah ne romantik...” olmuştu. Taze aşıkların rahatsız olmamak için buluştuğu kuytulukta bir romantizm kokuyordu. “Belli ki üzerinde epeyce düşünülmüş ve özlemle gerçekleştirilmiş bir proje olmalı” dedim kendime. Hikâyesini dinleyince teyit ettim. Evli, mutlu, çocuklu mühendis hanımın şantiye hayatından sıkılmasıyla işini bırakması ilk adımı oluyor. Çalışırken kurguladığı hayallerini kavanoza koyma fikri ile ışık saçıyor, eşi Erdal Bey’in de gözleri kamaşıyor ve hayata geçiriyorlar. Sadece hayallerini değil, önce gerçek mascarpone peyniri ile yaptığı “Tiramisu, cheesecake” sonra “Profiterol, wonka, limone ve Mualla”yı da kavanozluyor. Hepsi en iyi malzemeyle ve sevgili Banu’nun tatlısına duyduğu aşkı yansıttığı romantik duygularla pişiyor.

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AÇIK TEZGÂH ‘PINAR TÜFEKÇİOĞLU’ (AŞAĞI AYRANCI)

EV YAPIMI Bİ’ŞEYLER







Sokaklarda dolaşırken tesadüfen gördüğüm sevimli dükkân ilgimi çekti. Meraklı teyzeler gibi kapıyı aralayıp, “Burada ne yapılıyor” sorusunu sorunca beni içten içe bir gülme tutsa da o zaman tanıştığım “Pınar Tüfekçioğlu” ve Seda isimli arkadaşının “Ev yapımı bi’şeyler” cevabı ile sadede geliyorum. Tam da aradığım şeydi zaten, davet ettiler. Unsuz yapılan pastayı ilk kez o gün deneyimlemiş ve bayılmıştım. Çalıştığı kurumsal bankayı bırakıp pasta yapma fikrine kapılmasıyla bulduğu kutu kadar dükkâna kapağı atan sevgili Pınar’ın mutluğu gözlerinden okunuyordu. Rock gitaristi eşi Evren Tüfekçioğlu ile oğlu Ateş’in de desteğini alan Pınar’ın pişirdiği “Flan, rulo pasta ve profiterol” favorilerim. Özel günler için hazırladığı pastalar efsaneleşmiş.