NoToRacism #ırkçılığahayır

‘Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarını her şey yapabilmektir.’ (Kahraman Tazeoğlu)





Dünyada mutluluğun başkenti sayılan Danimarkalıların yarattığı bir mutluluk ve teşekkür felsefesi ‘hygge’ (Höge, Huge diye okunur). İskandinav ya da Nordik (Kuzeyli) toplumların, uzun süren karanlık ve soğuk günleri, aileleri, dostları kısacası sevdikleriyle birbirlerine sarılarak ısıttıkları, toplanma, bir arada olma durumuna deniyor ‘hygge’. Basit ama konforlu ortamlarda, sıcacık bir kahve veya çay, anneannenizden kalma yün battaniye, annenizin ördüğü yün çoraplar, etrafına yayılarak oturduğunuz, şömine veya soba, birkaç mum veya gaz lambası aydınlığı yetiyor ama esas hedef teknoloji ve sosyal medyadan uzak, olmazsa olmazı ise hoş sohbet. Hoş sohbet dedim, zira ortamı gerecek konuşmalar, memleket meseleleri, siyaset ya da gıybet yapılmaz. Yarışmacı ego ve kibir gömleklerinizi çıkarıyor, huzur battaniyeleri ve neşeli çoraplarınızı giyinerek oturuyorsunuz. Önce sahip olduklarınız ve bir arada olduğunuz için teşekkür edin, yani şükür, sonra zamanı durdurun. Yemek konuşun, doğa konuşun, kitap konuşun, sevgi konuşun ama aşkla konuşun.



MUTLULUK SIRRI



Hygge felsefesinde kitapların apayrı bir yeri var. Yalnızken de hygge ortamı hazırlayabiliyorsunuz. Gereken şeyler, rahat bir koltuk, battaniye, kahve veya çay, kalın çorap ve tabii ki sevdiğiniz bir kitap. Hygge ile ilgili burada çok fazla detaya giremedim. Yüzeysel olarak ana düşünceyi verebildim. Bununla ilgili önereceğim ‘Meik Wiking’in ‘Danimarkalıların Mutluluk Sırrı’ isimli kitabını edinin. Hafta sonu nasılsa evdesiniz, okudukça ısınacaksınız.

