Zeynep Tanrıkul ve Zuhal Çınar Elmasulu ile 5 Soru 5 Cevap

Sevsen Sümer, başarılı bir girişimci, birçok projeye imzasını atan ve ticareti seven çalışkan, vizyoner birisi. Yıllarca hayali, çalışan kadınlar için konforlu iş kıyafetleri üretmekti. Konforlu ve iyi dokuları arayan Sümer, hayalini gerçekleştirerek kendi markasını kurdu. Üretime başladıktan kısa süre tasarımlarını birçok ünlü ismin üzerinde görünce işini büyüttü, kendi atölyesini kurdu. Güzel bir sohbet gerçekleştirdiğim sevgili Sevsen Sümer’le, başarının ip uçlarını ve modayı konuştuk.

SEVSEN SÜMER İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Sevsen Sümer neler yapıyor?



Uzun yıllar yönetim alanında önemli projelerde çalıştım ve hâlâ bir girişimci olarak çalışmaktayım. Tekstil alanına hep ilgim vardı ve ticareti çok sevdiğimden, farklı bir alanda da çalışmak, üretim yapmak istedim. Çalışan bir kadın olarak alışverişe çıktığımda hep konforlu ve iyi dokuları arardım. Bu konuda bazı eksikler görünce, kendim tasarlayıp üretmeye karar verdiğimde C For You hikâyem başlamış oldu. Tasarımlarını beğendiğim bir tasarımcı ile sektöre adım attım, şimdi ise kendi atölyemi kurdum.

2- Markanızı nerede görmek istiyorsunuz?

Markamı ileride birçok şehirde ve yurt dışında şubeleşmiş olarak görmek hedeflerimin başında geliyor.

3- Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?

Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Kendi beğendiğimden ziyade kişinin ne istediğini anlayarak, karşılıklı fikirleri paslaşarak ortaya çıkarıyoruz.

4- Başarı denildiğinde ne dersiniz?