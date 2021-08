Yorgan zaanatından çağdaş tasarımlar

İpek Ötügen Dinçer... Uzun yıllar kurumsal hayatta önemli görevlerde bulunmuş, önemli ve başarılı işlere imzasını atmış tam bir girişimci. Kurumsal hayatta yükselen ve başarılı bir iş grafiği çizen Dinçer’e moda sektörü hep heyecan vermiş ve ailesinin uzun yıllar tekstil sektöründe olması da işine daha sıkı sarılmasını sağlamış. Modayı, ürünü, kumaşı ve içinde olmayı sevdiğini söyleyen sevgili İpek, “Bana modası geçmeyen, zamansız olan, her insan, her ürün, her eser ve her yer ilham veriyor” diyor. İpek Ötüken Dinçer’le girişimciliğini, markasını ve modayı konuştuk.

Bugün günlerden annelerimiz. Ne güzel bir gün... Bizi bugünlere getiren, hiçbir şey beklemeden hep veren, hep seven, hep dokunan, hep sarılan, hep bekleyen, hep sabreden vefakâr annelerimiz iyi ki varsınız... İlk önce kendi annemin, kayınvalidemin Anneler gününü kutluyor ve tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum...İPEK ÖTÜGEN DİNÇER İLE 5 SORU 5 CEVAP





1-Sizi tanıyabilir miyiz? Projeler var mı?



Liseyi İstanbul’da okuduktan sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde İletişim Bölümü’nden mezun olup Türkiye’ye döndüm. Koç Üniversitesi’nde iki sene asistan olarak çalışıp kurumsal hayata atıldım. McDonalds’da iki sene İnsan Kaynakları’nda çalıştıktan sonra 2002’de Zara Türkiye’de çalışmaya başladım. 14 sene boyunca yedi markanın (Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque, Inditex TR Tedarik Ofisi) Türkiye’de kurulumunda ve büyümesinde üst düzey rol oynadım. Kurumsal hayatımın son 4 senesinde de özel bir güvenlik şirketinde Satış ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 2020’de kurumsal hayatta daha fazla kalmak istemediğime karar verip ayrıldım. Durmayı sevmiyor, üretmek gerektiğine inanıyorum. İlk etapta, hedefim bu yeni markayı geliştirmek ve ürün gamını çeşitlendirmek, tanıtmak. Yakın bir gelecekte sadece online değil, fiziki mağazalarda da müşterilerin ürünlerimize dokunabilmesini ve deneyimleyerek almasını hedefliyorum.