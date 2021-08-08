Yorgan zaanatından çağdaş tasarımlar

Kendi vücudunuza göre giyinin. Eski vücudunuza ya da sahip olmak istediğiniz vücuda göre değil...

Bu sıcak günlerde gelin gardırop temizliği yapmaya ne dersiniz? Sıcak günlerde giyim odalarımız da hava alsın ve serinlesin, fazlalıklardan kurtulsun. Arkadaşlıklarımızda olduğu gibi mesafeli, bir o kadar da yakınımızda uzun ömürlü dostluklar gibi olsun. Bizi yoran arkadaşlıklar gibi değil az ama güzel dostluklar gibi. Saklıyorsak da sakladığımıza değsin. Giysilerimiz de arkadaşlarımız da ev eşyalarımız da... ‘Az çoktur.’ Ne kadar az o kadar mis.

Her şeyi ilk seferde temizlemeye hazır olmayabilirsiniz. Tamam. Artık istemediğinizi bildiğiniz parçaları ayırdıktan sonra, başka bir odadaki dolapta veya garajda yer tasarrufu çantalarında, kutu içinde 30 giysiyi saklamayı öneririm. Sadece onları görüş alanınızın dışına çıkarın. Kendimize aşağıdaki soruları sorarak cevaplarımıza göre gardırobumuzda temizliğe başlayabiliriz...







-Hâlâ bu kıyafetten hoşlanıyor muyum?

Birçok durumda, bu kıyafet için çok fazla para ödediğimden o parçayı tutuyordum, gerçekte onu sevmiyordum.

-Herhangi bir zamanda bunu giyer miyim?