TV ekranında sade olmaktan yanayım

Sultan Sönmez, başarılı bir tasarımcı ve girişimci. Modanın ve trendlerin içerisinde kendi stilini tamamlayacak eksiklikler görmeye başlayan Sultan Sönmez, ilk olarak güzel kumaşlardan kendisi için gömlek tasarladı ve bu tasarımlar çok beğenildi. Simple&Classy markasını kuran Sultan Sönmez, beğenileri paylaşmaya ve işe dönüştürmeye karar verdi. Bugün ise tasarımlarını birçok ünlü ismin üzerinde görmek mümkün. Kendi stilini tasarımlarına yansıtan, çalışmaktan büyük bir keyif alan sevgili Sultan Sönmez, “Bu yaz tek parça elbiseler çabasız şıklığın sembolü olacak” diyor.

SULTAN SÖNMEZ İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Sultan Sönmez neler yapıyor?



Sultan Sönmez, harika bir aile hayatı olan ve geldiği noktada hayattan ne istediğini bilen bir kadın. İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda bile tarzını stile dönüştüren ve sürekli işine yatırım yaparak çalışan çünkü çalışmaktan ve üretmekten çok büyük keyif alan biri.



2- Markanızın oluşumu nasıl oldu?



Eşim çok uzun yıllardır tekstil işinde. Bu sebeple bende kumaşlara, üretime ve modaya çok hakimdim. Evimizde sohbetlerimiz bu konu üzerinde olurdu. Zaman içerisinde oturttuğum giyim tarzım ve stilim etrafımdaki dostlarım tarafından hep olumlu övgüler alırdı. Aslında aklımda hiç marka kurma fikri yoktu. Fakat bir noktada, modanın ve trendlerin içerisinde kendi stilimi tamamlayacak eksiklikler görmeye başladım. İyi bir kumaştan güzel bir kalıpla dikilmiş bir gömlek vazgeçilmezimdi ve ilk önce kendim için kapsül bir gömlek koleksiyonu tasarladım. Arkadaşlarım üzerimde tasarımlarımı görmeye başlayınca beğeniler de geldi. Bende bu beğenileri paylaşmaya ve işe dönüştürmeye karar verdim. Kaliteli bir dikim, güzel bir kumaş ve fiyat performansıyla herkesin ulaşabileceği tasarımlar oluşturdum.

