Tasarımlarını sevgi ve şıklık ile yoğuruyor

Sevgili Mirela Cerica... Arnavutluk’ta başlayan hikâyesine, henüz 10 yaşındayken geldiği ve aşık olduğu İstanbul’da devam etti. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Cerica, küçük yaşlarda başlayan moda aşkının yoğunluğuyla ‘ver elini Londra’ diyerek, Londra’da sanat/moda eğitimi veren Saint Martins’de tasarım okudu. Kendi adını taşıyan markası ‘Mirela Cerica’ ile moda dünyasına giriş yapan Cerica, birçok ülkeye yaptığı seyehatlerde, tasarım tarzı ve moda kimliğini de şekillendirdi. Mirela Cerica’yı tanıdığımda bende uyandıran ilk izlenim, ‘içsel bir yolculuk, herkesi çok sevmesi, sevgiyle büyüyen ve etrafına da sevgiyle ışık saçan, bunu tasarımlarına da sevgi ve şıklık birlikteliğiyle yansıtması’ oldu.
MIRELA CERICA İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Mirela Cerica neler yapıyor? Projelerinizi öğrenmek isterim?
Mirela Cerica markasının ilk koleksiyonu olan 19/20 Kış Koleksiyonu’ndan sonra şu sıralar büyük bir heyecanla, SS20 Yaz Koleksiyonu’muzun tanıtım hazırlığı ve Mirela Cerica showroomumuzun kapılarını açma hazırlığındayız.
Bu iki heyecanı bir tarihe sığdırdığımız 7 Nisan’ı dört gözle beklemekteyiz.
2- Nasıl bir koleksiyon bizleri bekliyor?
Hastalıklar, kayıplar, sanal gerçeklikler ve bu denli bir tüketim çılgınlığının içinde, iç ve dış dünyamın son aylarda olumsuz etkilendiği, olumsuzlukların içinde biraz da sıkıştığımı hissettiğim bu dönemde, tasarlama heyecanını ve yaratma dürtümü bana yeniden kazandıran, ilham kaynağım 4 sene önce aşkla tasarladığım gelinliğim oldu. Yaz sabahlarında sabırsızlıkla beklediğim kızıl turuncu gün doğumları, dalga seslerini dinleyerek erken saatlerde yürüdüğüm sahillerde biriktirdiğim deniz kabukları gibi mutluluk kodlarımdan ilham aldığım ve bu kodların bütününden oluşan gelinliğim, 2020 İlkbahar/Yaz Tekstil ve Aksesuar Koleksiyonu’mun çıkış noktası oldu.
Bu sezon; vegan kupralar ile tasarladığım tulum ve gömlekler, sürprizli denim parçalar, dik omuzlar ve keskin hatlı kalıplarla vintage görünümlü keten takım elbiseler ile zamansız bir gardırop sunuyoruz. Bununla beraber, Vietnam ve Hindistan’dan aldığım değerli kumaşlardan hazırlanan ve her bir modelden sadece 1 adet üretilen exclusive bir elbise&gömlek koleksiyonu var ki bu koleksiyonu görenler karar vermekte zorlanacak. Koleksiyonumun en önemli ayaklarından biri ise aksesuarlarımız. Egzajere büyüklük ve yoğunluktaki küpeler, halhallar, bilezikler, deniz kabuklarından oluşturulan aksesuarların benzeri ve devamı olmayacak.
Mirela Cerica’nın fark yaratan bir diğer line ise #Selectedbymirelacerica koleksiyonu. Bu koleksiyonun en değerli parçaları ise; Japonya’dan getirdiğim sayılı vintage kimonolar…
3-Güzel ve başarılı bir Arnavut kızı olarak ilham kaynağınızı nerelerden alıyorsunuz?
Kendimi bildim bileli hareket ve seyahat halinde bir hayatım oldu. Arnavutlukta başlayan hikâyem, ilk görüşte aşk ve yuvam dediğim İstanbul’da devam etti. Eşim ve kızımızla beraber 3 ülkede yaşıyoruz ama aslında evimiz dünya. Dolayısıyla hayatımın ve koleksiyonlarımın ilham kaynağını genelde seyahatlerimden ve bu seyahatlerde hayatıma/ruhuma değenlerden alıyorum.
4-Stil kodlarınız neler?
Mevsim, sezon ve moda ne kadar değişirse değişsin, bizim koleksiyonlarımızın değişmeyen kodları zarif, feminen, sıra dışı, güçlü duruşu ve hikâye derinliği olan kadınlar.
5- Dünyayı gezen biri olarak en çok etkilendiğiniz şehirler?
Her sene gittiğim, her gittiğimde de hâlâ etkilendiğim ve derinden sevdiğim; Hong Kong, Hindistan, Seul, Marakeş ve Vietnam.
TAVSİYE
İstanbul Street Style
Son zamanlarda takip ettiğim ve beğendiğim sosyal medya hesaplardan biri olan İstanbul Street Style (@istanbul_street_style). Hem son trendleri hem dünya starlarının haberlerini, ev dekorasyonları, nasıl kombinler yapmalıyız, makyaj ve cilt bakımı önerileri, stil tutkunları için çok güzel önerileri, şehrin moda ve dedikodularını büyük heyecanla takip ediyorum. Takipte kalın derim.
Tasarımlarını sevgi ve şıklık ile yoğuruyor
Sevgili Mirela Cerica... Arnavutluk’ta başlayan hikâyesine, henüz 10 yaşındayken geldiği ve aşık olduğu İstanbul’da devam etti. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Cerica, küçük yaşlarda başlayan moda aşkının yoğunluğuyla ‘ver elini Londra’ diyerek, Londra’da sanat/moda eğitimi veren Saint Martins’de tasarım okudu. Kendi adını taşıyan markası ‘Mirela Cerica’ ile moda dünyasına giriş yapan Cerica, birçok ülkeye yaptığı seyehatlerde, tasarım tarzı ve moda kimliğini de şekillendirdi. Mirela Cerica’yı tanıdığımda bende uyandıran ilk izlenim, ‘içsel bir yolculuk, herkesi çok sevmesi, sevgiyle büyüyen ve etrafına da sevgiyle ışık saçan, bunu tasarımlarına da sevgi ve şıklık birlikteliğiyle yansıtması’ oldu.
MIRELA CERICA İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Mirela Cerica neler yapıyor? Projelerinizi öğrenmek isterim?
Mirela Cerica markasının ilk koleksiyonu olan 19/20 Kış Koleksiyonu’ndan sonra şu sıralar büyük bir heyecanla, SS20 Yaz Koleksiyonu’muzun tanıtım hazırlığı ve Mirela Cerica showroomumuzun kapılarını açma hazırlığındayız.
Bu iki heyecanı bir tarihe sığdırdığımız 7 Nisan’ı dört gözle beklemekteyiz.
2- Nasıl bir koleksiyon bizleri bekliyor?
Hastalıklar, kayıplar, sanal gerçeklikler ve bu denli bir tüketim çılgınlığının içinde, iç ve dış dünyamın son aylarda olumsuz etkilendiği, olumsuzlukların içinde biraz da sıkıştığımı hissettiğim bu dönemde, tasarlama heyecanını ve yaratma dürtümü bana yeniden kazandıran, ilham kaynağım 4 sene önce aşkla tasarladığım gelinliğim oldu. Yaz sabahlarında sabırsızlıkla beklediğim kızıl turuncu gün doğumları, dalga seslerini dinleyerek erken saatlerde yürüdüğüm sahillerde biriktirdiğim deniz kabukları gibi mutluluk kodlarımdan ilham aldığım ve bu kodların bütününden oluşan gelinliğim, 2020 İlkbahar/Yaz Tekstil ve Aksesuar Koleksiyonu’mun çıkış noktası oldu.
Bu sezon; vegan kupralar ile tasarladığım tulum ve gömlekler, sürprizli denim parçalar, dik omuzlar ve keskin hatlı kalıplarla vintage görünümlü keten takım elbiseler ile zamansız bir gardırop sunuyoruz. Bununla beraber, Vietnam ve Hindistan’dan aldığım değerli kumaşlardan hazırlanan ve her bir modelden sadece 1 adet üretilen exclusive bir elbise&gömlek koleksiyonu var ki bu koleksiyonu görenler karar vermekte zorlanacak. Koleksiyonumun en önemli ayaklarından biri ise aksesuarlarımız. Egzajere büyüklük ve yoğunluktaki küpeler, halhallar, bilezikler, deniz kabuklarından oluşturulan aksesuarların benzeri ve devamı olmayacak.
Mirela Cerica’nın fark yaratan bir diğer line ise #Selectedbymirelacerica koleksiyonu. Bu koleksiyonun en değerli parçaları ise; Japonya’dan getirdiğim sayılı vintage kimonolar…
3-Güzel ve başarılı bir Arnavut kızı olarak ilham kaynağınızı nerelerden alıyorsunuz?
Kendimi bildim bileli hareket ve seyahat halinde bir hayatım oldu. Arnavutlukta başlayan hikâyem, ilk görüşte aşk ve yuvam dediğim İstanbul’da devam etti. Eşim ve kızımızla beraber 3 ülkede yaşıyoruz ama aslında evimiz dünya. Dolayısıyla hayatımın ve koleksiyonlarımın ilham kaynağını genelde seyahatlerimden ve bu seyahatlerde hayatıma/ruhuma değenlerden alıyorum.
4-Stil kodlarınız neler?
Mevsim, sezon ve moda ne kadar değişirse değişsin, bizim koleksiyonlarımızın değişmeyen kodları zarif, feminen, sıra dışı, güçlü duruşu ve hikâye derinliği olan kadınlar.
5- Dünyayı gezen biri olarak en çok etkilendiğiniz şehirler?
Her sene gittiğim, her gittiğimde de hâlâ etkilendiğim ve derinden sevdiğim; Hong Kong, Hindistan, Seul, Marakeş ve Vietnam.
TAVSİYE
İstanbul Street Style
Son zamanlarda takip ettiğim ve beğendiğim sosyal medya hesaplardan biri olan İstanbul Street Style (@istanbul_street_style). Hem son trendleri hem dünya starlarının haberlerini, ev dekorasyonları, nasıl kombinler yapmalıyız, makyaj ve cilt bakımı önerileri, stil tutkunları için çok güzel önerileri, şehrin moda ve dedikodularını büyük heyecanla takip ediyorum. Takipte kalın derim.