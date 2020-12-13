Stil vücut tipine uyumlu olandır

Gül Ağış, ünü yurt dışına da yayılan başarılı bir moda tasarımcısı. Çocukluğundan beri modayla ilgili olan Ağış, Milano Istituto Marangoni ve Politecnico Di Design’da Moda eğitimi aldı. Uzun yıllar Milano’da Costume National’de tasarımcı olarak çalıştı. 2010’da kendi markası Lug Von Siga’yı kurdu. Bugün dünyanın birçok ülkesinde tasarımlarını görebileceğimiz sevgili Gül Ağış, yaratıcı ve öğrenmeye aşık birisi. Birbirinden özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Ağış, bugünlerde ise güzel projeyle Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ile iş birliği içine girdi. “Doğaya olan borcumuzu bir parça geri ödeme hali, şuursuz tüketime son vermenin bir ifade biçimi” diyen Ağış, her alışveriş yapan kişi için 5 ağaç dikildiğini ve hedeflerinin önümüzdeki yaza kadar bir orman oluşturmak olduğunu söylüyor.

GÜL AĞIŞ İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Gül Ağış neler yapıyor?

Lug Von Siga SS2021 Koleksiyonu’muzun eylül/ekim ayında yurtdışı siparişlerini tamamladık, şu anda onun üretimi sürüyor, diğer yandan High Summer HS 2021 Koleksiyonu hazırlıyoruz. O koleksiyon da sunumu global platformda ocak ayı içerisinde gerçekleşecek ve diğeri biter bitmez onun üretimine başlıyor olacağız. Bu arada 6 aydır üzerinde çalıştığımız ve Homemade Aromaterapi ile iş birliği yaptığımız yüzde 100 doğal Lug Von Siga ‘LoVerS’ kokusunu çıkarıyoruz. Bu benim yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi, bir markanın her duyuya hitap edebiliyor olabilmesi çok önemli hele de gönül koyduğum ve kendi özel ilgi alanımda olan bitkilerle ve enerjisel dönüşümü olan aromalarla bir şeyler ortaya çıkarmak paha biçilmez. Unisex ve yüzde 100 doğal bitki özlerinden, o yüzden adını ‘LoVerS’ olarak düşündüm.

2-Sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir moda dikkate alındığında hangi önerilerde bulunursunuz?

Sürdürülebilirlik oldukça geniş bir yelpaze, biz LVS olarak yaklaşık 7 sezondur halihazırda geri dönüşümlü vegan ve organik koton gibi kumaşlar kullanıyorduk koleksiyonda. Hatta pek çok markanın da kullanmasına ön ayak olduk diyebilirim. Bunun dışında, geçen sezonlardan elimizde kalan kumaşları yeni tasarımlarla kullanarak değerlendirdik. Ben sürdürebilirliğin bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum, o nedenle ev içerisinde ve dışında, işte de her türlü geri dönüşümü olmayan malzemeleri yaşamımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunun yansıra da alışverişlerimizde daha duyarlı olmamız gerekiyor, yeni dünya düzeni içinde bizlerin daha da büyük hassasiyetle tasarım yapmamız gerekirken, tüketicinin de aynı hassasiyetle satın alması gerekiyor.

Bir de sürdürülebilirliğin fikir ve tasarımda da olması gerektiğini savunuyorum. Yani her sezon tasarımcılar farklı model bulmaya çalışırken, özgünlükten giderek uzaklaşmaları ve zamanla piyasadaki tüm ürünlerin birbirine benzemesi de oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu. Mesela Bir tasarımcı yıllarca emek verdiği ve inandığı bir silüete devam etmeli. Artık onun imzası haline gelmiş bir tasarımı yıllarca devam ettirmeli ve bu anlamda da sürdürülebilirliğin keyfini çıkarmalı.





