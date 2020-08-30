Stil sakin şıklıktan doğan uyumdur

Denizli’nin Buldan ilçesi, dokumacılığıyla geçmişten günümüze adını duyuran bir yer.
Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
SEREN DÖNMEZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
Kent tarihi kadar eski olan dokumacılığın kökleri M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanıyor. Buldan dokumaları evimizin her köşesinde yer aldığı gibi kıyafetlerde de kullanılıyor. Buldan’da birçok işletme geçmişinden aldığı dokuma kültürünü modernize ederek ürünlerini bizlere sunuyor. Seren Dönmez de bu alanda faaliyet gösteren isimlerden biri. Ailesinin kurduğu Buldan’s markası ile ilçenin geçmişten gelen dokularını kendi gustosuyla harmanlıyor. Koleksiyon yelpazeleri ise oldukça geniş, nevresim takımları, yatak örtüleri, koltuk şalları, havlu, bornoz, şal, fular, plaj kıyafetleri... “Stil sahibi olmak detaylarda gizlidir” diyen Sevgili Seren ile Denizli’yi, Buldan’ı, dokumacılığı ve modayı konuştuk...
1- Her başarılı işlerin bir hikâyesi vardır. Sizin hikâyeniz nasıl başladı?
Biz ikinci kuşak bir aile şirketiyiz. Markamız 1998’den beri var. Babam İhsan Dönmez markamızın kurucusu, tırnağıyla kazıyarak buralara gelmiş, vizyoner ve kabuğuna sığmayan bir insan. Ev tekstili alanında tasarım ve konforu bir arada sunan bizim deyimimizle, ‘ruhu olan’ niş ürünler üretiyoruz. En kaliteli kumaşları, tasarımsal dokunuşlarla ev tekstili, banyo tekstili, ev giyimi, plaj tekstili ürünlerine dönüştürüp yurt içi ve yurt dışında birçok özel noktada tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bunların içinde hayatımızda en çok vakti içinde geçirdiğimiz nevresim takımlarından, plajlarda şıklığımızı tamamlayan plaj peştemallerine, plaj elbiselerine kadar geniş bir ürün gamımız var. Hâlâ markamıza adını veren Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşıyoruz ve üretim yerimiz burada. Buldan’da dokuma kültürü M.Ö 2000’li yıllara dayanıyor. Buldan’s markası, Buldan’ın geçmişten gelen dokularını modernize ederek kendi gustosuyla harmanlıyor. Şu an yurt içinde 40 noktada corner ve bayiilerimiz var. Yurt dışında 15 ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor.
2-Bu sıcak günlerin en kurtarıcı giysileri tabiki dokusu özel olan kumaşlardır. Markanızın başarısı kumaşlar mı?
Markamızın en önemli özelliklerinden biri dokuları ve dokularının hikâyeleri. Ege pamuğu, keten, tencel gibi lifleri kullanarak bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Geçmişten ödünç alınan hikâyelerle yepyeni tasarımlar oluşturuyoruz. Nostaljik dokulara, modern detaylar ve küçük dokunuşlar ekliyoruz. 14. yüzyılda İbn-i Batuta, Buldan kumaşları için, “Orada pamuktan, altın işlemeli kumaş imal olunur ki başka örneği yoktur. Kaliteli pamuğun kuvvetli eğrilmiş olması nedeniyle dokumaları uzun ömürlüdür” der. Özetle aşkla yapılan kumaşlardan doğan ürünler, Buldan’s koleksiyonunu yansıtıyor.
3-Stil sizin için ne ifade ediyor? Stil sahibi olmanın kodları neler dersek?
Stil bizler için sakin şıklıktan doğan uyumdur. Stil sahibi olmak detaylarda gizlidir, bazen kontrast bir çizgidir, bazen şaşırtan bir detaydır. Karakterini hayat tarzına yaşamının her noktasına yansıtabilmektir. Hikâye yaratmaktır ve bu yarattığın hikâyenin peşinden giderek ilham olmaktır.
4-Denizli şehrinin olmazsa olmazları neler?
Denizli’ye yolu düşenlerin uğramadan geçmedikleri ilçemiz Buldan, evlerinin altından yükselen dokuma tezgâhı sesleri, küçük aile işletmeleri, tarihi koruma altında olan 160 konağı, tekstil çarşısı ile sizlere samimi bir karşılama yapıyor. Onun dışında tabii ki doğal güzelliği ile dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale yılın her zamanı ziyaretçilere kapısını açıyor.
5- Mottonuz?
Konfor ve doğallığın uyumundan doğan birliktelik.
Stil sakin şıklıktan doğan uyumdur
Denizli’nin Buldan ilçesi, dokumacılığıyla geçmişten günümüze adını duyuran bir yer.
Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
SEREN DÖNMEZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
Kent tarihi kadar eski olan dokumacılığın kökleri M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanıyor. Buldan dokumaları evimizin her köşesinde yer aldığı gibi kıyafetlerde de kullanılıyor. Buldan’da birçok işletme geçmişinden aldığı dokuma kültürünü modernize ederek ürünlerini bizlere sunuyor. Seren Dönmez de bu alanda faaliyet gösteren isimlerden biri. Ailesinin kurduğu Buldan’s markası ile ilçenin geçmişten gelen dokularını kendi gustosuyla harmanlıyor. Koleksiyon yelpazeleri ise oldukça geniş, nevresim takımları, yatak örtüleri, koltuk şalları, havlu, bornoz, şal, fular, plaj kıyafetleri... “Stil sahibi olmak detaylarda gizlidir” diyen Sevgili Seren ile Denizli’yi, Buldan’ı, dokumacılığı ve modayı konuştuk...
1- Her başarılı işlerin bir hikâyesi vardır. Sizin hikâyeniz nasıl başladı?
Biz ikinci kuşak bir aile şirketiyiz. Markamız 1998’den beri var. Babam İhsan Dönmez markamızın kurucusu, tırnağıyla kazıyarak buralara gelmiş, vizyoner ve kabuğuna sığmayan bir insan. Ev tekstili alanında tasarım ve konforu bir arada sunan bizim deyimimizle, ‘ruhu olan’ niş ürünler üretiyoruz. En kaliteli kumaşları, tasarımsal dokunuşlarla ev tekstili, banyo tekstili, ev giyimi, plaj tekstili ürünlerine dönüştürüp yurt içi ve yurt dışında birçok özel noktada tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bunların içinde hayatımızda en çok vakti içinde geçirdiğimiz nevresim takımlarından, plajlarda şıklığımızı tamamlayan plaj peştemallerine, plaj elbiselerine kadar geniş bir ürün gamımız var. Hâlâ markamıza adını veren Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşıyoruz ve üretim yerimiz burada. Buldan’da dokuma kültürü M.Ö 2000’li yıllara dayanıyor. Buldan’s markası, Buldan’ın geçmişten gelen dokularını modernize ederek kendi gustosuyla harmanlıyor. Şu an yurt içinde 40 noktada corner ve bayiilerimiz var. Yurt dışında 15 ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor.
2-Bu sıcak günlerin en kurtarıcı giysileri tabiki dokusu özel olan kumaşlardır. Markanızın başarısı kumaşlar mı?
Markamızın en önemli özelliklerinden biri dokuları ve dokularının hikâyeleri. Ege pamuğu, keten, tencel gibi lifleri kullanarak bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Geçmişten ödünç alınan hikâyelerle yepyeni tasarımlar oluşturuyoruz. Nostaljik dokulara, modern detaylar ve küçük dokunuşlar ekliyoruz. 14. yüzyılda İbn-i Batuta, Buldan kumaşları için, “Orada pamuktan, altın işlemeli kumaş imal olunur ki başka örneği yoktur. Kaliteli pamuğun kuvvetli eğrilmiş olması nedeniyle dokumaları uzun ömürlüdür” der. Özetle aşkla yapılan kumaşlardan doğan ürünler, Buldan’s koleksiyonunu yansıtıyor.
3-Stil sizin için ne ifade ediyor? Stil sahibi olmanın kodları neler dersek?
Stil bizler için sakin şıklıktan doğan uyumdur. Stil sahibi olmak detaylarda gizlidir, bazen kontrast bir çizgidir, bazen şaşırtan bir detaydır. Karakterini hayat tarzına yaşamının her noktasına yansıtabilmektir. Hikâye yaratmaktır ve bu yarattığın hikâyenin peşinden giderek ilham olmaktır.
4-Denizli şehrinin olmazsa olmazları neler?
Denizli’ye yolu düşenlerin uğramadan geçmedikleri ilçemiz Buldan, evlerinin altından yükselen dokuma tezgâhı sesleri, küçük aile işletmeleri, tarihi koruma altında olan 160 konağı, tekstil çarşısı ile sizlere samimi bir karşılama yapıyor. Onun dışında tabii ki doğal güzelliği ile dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale yılın her zamanı ziyaretçilere kapısını açıyor.
5- Mottonuz?
Konfor ve doğallığın uyumundan doğan birliktelik.