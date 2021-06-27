Stil kişinin kendini yansıtma biçimidir

Elçin Ateş Ersoy...Genç, güzel, başarılı bir sunucu ve spiker. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Elçin Ateş Ersoy, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. Annelik Sanatı Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini sürdüren Ersoy, birçok kanalda sunuculuk yaptı. Şimdi ise FOX TV’de başarılı kadınların başarı hikâyelerine yer verdiği güzel bir programla izleyicilerin karşısında. Televizyon programlarını beğeniyle, dikkatle takip ettiğim sevgili Elçin ile modaya ve hayata dair güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

ELÇİN ATEŞ ERSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Neler yapıyorsunuz?



Yeni bir heyecan içindeyim son zamanlarda. FOX’ta, Kadının Eseri adlı bir programa başladım. Türkiye’nin başarılı kadınlarının ilham veren hikâyelerini ekranlara getiriyoruz. Çok iyi bir başlangıç yaptık, çok şükür. Tepkiler harika, o yüzden ayaklarım yerden kesik bu aralar. 3.5 yıllık Habertürk macerasının ardından, yine kendimi ilk andan itibaren yuvamda gibi hissettiğim bir kanalda olmaktan dolayı mutluyum.



2-Programınıza hazırlanırken nelere dikkat edersiniz? Stil danışmanıyla çalışıyor musunuz?



Programa hazırlanırken genellikle her ayrıntıya hâkim olmaya çalışıyorum. Harika bir ekibe sahibim, bu da benim en büyük şansım. Sevgili Derya Balkan ile çalışıyorum. İlk andan itibaren enerjimiz tuttu Derya ile. Benim için önemli bir detay bu. Genellikle yalın bir şıklık yakalamaya çalışıyoruz, abartıdan uzak ve tabii rahat bir stil.

