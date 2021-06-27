Stil kişinin kendini yansıtma biçimidir

ELÇİN ATEŞ ERSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Neler yapıyorsunuz?
Yeni bir heyecan içindeyim son zamanlarda. FOX’ta, Kadının Eseri adlı bir programa başladım. Türkiye’nin başarılı kadınlarının ilham veren hikâyelerini ekranlara getiriyoruz. Çok iyi bir başlangıç yaptık, çok şükür. Tepkiler harika, o yüzden ayaklarım yerden kesik bu aralar. 3.5 yıllık Habertürk macerasının ardından, yine kendimi ilk andan itibaren yuvamda gibi hissettiğim bir kanalda olmaktan dolayı mutluyum.
2-Programınıza hazırlanırken nelere dikkat edersiniz? Stil danışmanıyla çalışıyor musunuz?
Programa hazırlanırken genellikle her ayrıntıya hâkim olmaya çalışıyorum. Harika bir ekibe sahibim, bu da benim en büyük şansım. Sevgili Derya Balkan ile çalışıyorum. İlk andan itibaren enerjimiz tuttu Derya ile. Benim için önemli bir detay bu. Genellikle yalın bir şıklık yakalamaya çalışıyoruz, abartıdan uzak ve tabii rahat bir stil.
SULTAN SÖNMEZ İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Sultan Sönmez neler yapıyor?
Sultan Sönmez, harika bir aile hayatı olan ve geldiği noktada hayattan ne istediğini bilen bir kadın. İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda bile tarzını stile dönüştüren ve sürekli işine yatırım yaparak çalışan çünkü çalışmaktan ve üretmekten çok büyük keyif alan biri.
2- Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Eşim çok uzun yıllardır tekstil işinde. Bu sebeple bende kumaşlara, üretime ve modaya çok hakimdim. Evimizde sohbetlerimiz bu konu üzerinde olurdu. Zaman içerisinde oturttuğum giyim tarzım ve stilim etrafımdaki dostlarım tarafından hep olumlu övgüler alırdı. Aslında aklımda hiç marka kurma fikri yoktu. Fakat bir noktada, modanın ve trendlerin içerisinde kendi stilimi tamamlayacak eksiklikler görmeye başladım. İyi bir kumaştan güzel bir kalıpla dikilmiş bir gömlek vazgeçilmezimdi ve ilk önce kendim için kapsül bir gömlek koleksiyonu tasarladım. Arkadaşlarım üzerimde tasarımlarımı görmeye başlayınca beğeniler de geldi. Bende bu beğenileri paylaşmaya ve işe dönüştürmeye karar verdim. Kaliteli bir dikim, güzel bir kumaş ve fiyat performansıyla herkesin ulaşabileceği tasarımlar oluşturdum.
ESMA BİTİRİM İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Esma Bitirim neler yapıyor?
Esma Bitirim bir iş insanı. Aslında mesleğim reklamcılık. 10 yıldır 25 kişilik ekibimle kendi reklam ajansımı yönetiyorum. 23 yıldır iletişim dünyasının içerisinde yer alıyorum. Birçok markanın doğuşunda, ilerlemesine büyümesine katkılarımız oldu ve olmaya devam ediyorum. Dolayısıyla marka yaratma konusunda biraz tecrübem oluştu diye düşünüyorum. Son 1 yıldır da var olan işimle birlikte tekstil sektörü ile ilgilenmeye başladım. İyi bir tüketiciydim şimdi iyi bir üretici olmaya çalışıyorum.
2- Markanızın hikâyesi nasıl başladı?
Markamın hikâyesi tamamen kendi beklentilerimden doğdu diyebilirim. Türkiye gerek moda tasarımcıları gerek tekstil üretimi konusunda en başarılı ülkelerden biri. Ancak biz evde rahat ve şık olmaktan maalesef oldukça uzağız. Pandemi ile birlikte “evde şıklık” kavramı dünyamıza girdi ve homewear koleksiyonlar ardı arkasına geldi. Tabii hızlıca üretilen bu koleksiyonları birbirinden ayırt etmek zordu. Hepsi birbirine benzeyen seri üretimler geldi. Bizim marka olarak olmak istediğimiz yer popülerin peşinden giderek o akıma kapılmak değil. Sakin adımlarla doğru hedef kitle ile ürünlerimizi buluşturmak. Benim Meresleep’e tasarlarken eksikliğini en çok hissettiğim konu kumaşlar oldu. Dünyanın geleceğinden kendimi sorumlu bir vatandaş hissettiğim için kesinlikle sürdürülebilir kaynaklara hizmet eden bir kumaş istiyordum. Sonunda vegan cupro kumaş ile tanıştım. Sıfır karbon ayak izi hedeflenerek üretilen bir kumaş, aynı zamanda insan cildiyle oluşabilecek herhangi hayvansal protein temasını önlüyor.
3- Neden sabahlık ve pijama?
Bugün günlerden annelerimiz. Ne güzel bir gün... Bizi bugünlere getiren, hiçbir şey beklemeden hep veren, hep seven, hep dokunan, hep sarılan, hep bekleyen, hep sabreden vefakâr annelerimiz iyi ki varsınız... İlk önce kendi annemin, kayınvalidemin Anneler gününü kutluyor ve tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum...İPEK ÖTÜGEN DİNÇER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Sizi tanıyabilir miyiz? Projeler var mı?
Liseyi İstanbul’da okuduktan sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde İletişim Bölümü’nden mezun olup Türkiye’ye döndüm. Koç Üniversitesi’nde iki sene asistan olarak çalışıp kurumsal hayata atıldım. McDonalds’da iki sene İnsan Kaynakları’nda çalıştıktan sonra 2002’de Zara Türkiye’de çalışmaya başladım. 14 sene boyunca yedi markanın (Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque, Inditex TR Tedarik Ofisi) Türkiye’de kurulumunda ve büyümesinde üst düzey rol oynadım. Kurumsal hayatımın son 4 senesinde de özel bir güvenlik şirketinde Satış ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 2020’de kurumsal hayatta daha fazla kalmak istemediğime karar verip ayrıldım. Durmayı sevmiyor, üretmek gerektiğine inanıyorum. İlk etapta, hedefim bu yeni markayı geliştirmek ve ürün gamını çeşitlendirmek, tanıtmak. Yakın bir gelecekte sadece online değil, fiziki mağazalarda da müşterilerin ürünlerimize dokunabilmesini ve deneyimleyerek almasını hedefliyorum.
SELİN GÜVEN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Selin Güven neler yapıyor?
Yoğun bir çalışma temposu içindeyim. Kış Koleksiyonunu hazırlıyorum. Tabi işimiz zaten triko olduğu için çok geniş bir model, desen ve bilgi birikimim var. Kendi markamla beraber aynı zamanda üretimini yaptığımız yerli ve yabancı firmaların da koleksiyon ve model aşamaları, ev çocuklar derken gerçekten 24 saati dolu dolu yaşadığım bir dönem. İşimi her geçen gün daha da severek yapıyor olmam sanırım başarıyı da beraberinde getiriyor.
2-Regino’nun hikâyesi nasıl oluştu?
Çok klişe olacak özellikle ailem ve arkadaşlarım yıllardır kendi markamı kurmam gerektiğini söylüyordu. Şu an hem ülkemizde hem yurt dışında çok çok fazla yeni marka ve birbirinin tekrarı ürünler olduğunu düşünüyorum, triko artık hem fiyat hem model olarak en kolay ulaşılabilen şeylerden biri haline geldi. O kadar çok çeşit model yapılıyor ki farklı olanı yapmak ve kaliteli ürün sunmak yaptığım şeyleri kendimde keyifle giymek benim için çok önemliydi. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bu beni hem çok mutlu ediyor hem çok gururlandırıyor.
MELİS KAPTANOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Melis Kaptanoğlu neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Melis Kaptanoğlu, denize aşık bir baba ile doğaya aşık bir annenin üç kızından en küçüğü olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu. Oldukça başarılı, sosyal ve faal öğrencilik yıllarının ardından 21 yaşında çok sevgili eşi Cenk Kaptanoğlu ile hayatlarını birleştirip, Alara, Leyla ve Melisa adında üç pırlanta kız çocuğuna sahip oluyor. 2008’de kızlarından ilham alarak kurduğu ve özenle büyüttüğü ‘Melis Kaptanoglu Kids’ markasının kurucusu, tasarımcısı ve yaratıcı direktörü oluyor. En öncelikli bağlılığı ailesine. Spora, sanata, seyahat etmeye ve sağlıklı yaşama tutkun; titiz, detaycı, düzenli ve hareketli biri. İkisi Londra Çocuk Moda Haftası’nda olmak üzere toplam dört defileye imza atmış, dünyada pek çok kırmızı halı organizasyonunda star çocukları giydirmiş, çocukların hayallerini gerçeğe taşımayı tutku haline getirmiş ve her dönem yaptığı işe aşık biri.
2- Neden çocuk kıyafetleri?
Üç kız annesi olmam en büyük motivasyon sebebimdi. Bu girişimim zamanla çocuklarımla beraber büyüdü ve markaya dönüştü. Çocuklara, onların dünyalarına, hayal güçlerine olan saygım ve hayranlığım da bu işe yönelmemi sağladı. Özellikle kızlarım için alışveriş yaparken hep daha kaliteli, farklı, yaratıcı ürünler arama çabası içindeydim. Tasarım, moda ve sanatın hayatımda hep çok önemli bir yeri vardı. Özellikle anne olduktan sonra yurt içinde ve dışında pek çok marka ve çocuk giyim sektörü hakkında bilgi sahibi olmuştum. Tüm bu süreç sonucunda kendi markamı yaratmaya, kaliteden ödün vermeden kendi zevkimi ve vizyonumu yansıtan, çocukların hayal güçlerine hitap eden ürünler üretmeye karar verdim.
Lug Von Siga’nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış’ın karantinadan sonraki ilk koleksiyonu; Analog Diaries. Bu nedenle koleksiyon, bu üç aylık dönemde keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olarak karşımıza çıkıyor. Hayatımızda bir belirsizlik olduğunda, korku, umut, minnettarlık, öfke ve hayal kırıklığı duyguları birbirine karışır. Ağış, arka plandaki bu ruh halini ve psikolojik ikilemleri yansıtmak için LVS SS 2021 film ve lookbook görüntüleri için fotoğrafçı ve mimar Can Dağarslanı ile ‘Identities Series’ kitabının devamı niteliğinde bir işbirliği yaptı. Analog Diaries koleksiyon çekimleri, LVS ve sanatçı Can Dağarslanı’nın yalnızca analog kamera kullanarak gerçekleştirdiği, adeta yeni dijital çağa ve arkasındaki hıza karşı muhalefet oluşturan bir işbirliği niteliğinde.
DOĞADA ÇÖZÜLEBİLİR KUMAŞLAR
DENİZ DOĞRUYOL İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Deniz Doğruyol’u tanıyabilir miyiz?
Deniz Doğruyol sanat ve tasarım üzerine işler üreten biri. Ekolojik ve sürdürebilir tasarım anlayışı ile upcycle, recycle ev eşyaları, projeler üreten bir atölye olan Dadaistudio’nun kurucusuyum. Aynı zamanda da senede iki kere, sınırlı sayıda ürettiğimiz retro ev eşyaları koleksiyonunu da satışa sunuyoruz.
2-Yeni projeler geliyor mu?
Yeni bir kişisel sergim geliyor, Carnival. İnsanın söylediği ‘hayır’lar kadar özgür olduğu üzerine kurguladığım bir sergi ve ‘kendine evet’in bir kutlaması. Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. Bir de sadece upcyle ürettiğim yeni bir koleksiyon geliyor, ağırlık ev eşyası üzerine.
AYLA ŞAHANOĞLU CEYHAN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Evlerde ulaşılabilir fiyatlara konforlu, şık mobilyalar ve objelerle yenilik getirebilir miyiz? Ne gibi önerilerde bulunursunuz?
Elbette ulaşılabilir fiyatlara konforlu şık mobilyalar ve objelerle yenilikler getirebiliriz. Örneğin aynı renkte yastıklar yerine zıt renklerde yastıklarla kanepeniz daha çok dikkat çeker. Beyaz duvarlarla evinize hem lüks hem de daha geniş bir görünüm verebilirsiniz. Zarif ve özel tasarım aydınlatmalarla evin havasını değiştirebilirsiniz. Parlak objelerle, mesela renkli bir vazoyla evinizin bir köşesini süsleyebilirsiniz. Gramofon gibi eski eşyalarla retro dokunuşlar yapabilirsiniz.
2-İş hayatına atılmak isteyen genç girişimcilere ve özellikle kadın girişimcilere neler söylemek istersiniz?
Gençlerimiz bugünün değil yarının talep ve ihtiyaçlarını doğru belirlemeli, yapılmamış olanları yapmaya çalışmalılar. Yeniliklere açık, yılmadan sabırla bu yolda ilerlerlerse başarı kesin olacaktır. Kadın girişimcilerimiz inandıkları yolda ilerleyebilmek için düşündüklerini hayata geçirebileceklerine güvenmeliler. İzleyecekleri yolda önlerine çıkabilecek engelleri aşabilmek için disiplinli ve planlı bir şekilde çalışarak işlerine tutkuyla bağlansınlar. Kadın girişimcilere sunulmakta olan destek ve teşvikleri çok iyi araştırmalılar.
Ceketler yılın her mevsimi giyilebildiği için kadınların severek kullandığı bir kıyafettir. Ceket denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Başak Barlas’tır. Sevgili Başak Barlas’ın tasarımları, ince detayları, hoş kesimleriyle dikkatleri çekiyor. Sorbe markasıyla kaliteli kumaşlar eşliğinde kadınlara hem spor hem de şık bir tarz sağlayan Başak Barlas, “Kıyafetin en güçlü kalemi ceketlerdir” diyor. Genç girişimci ve başarılı tasarımcı Başak Barlas ile ceket modasını konuştuk. Dahası mı sohbetimizde...BAŞAK BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Başak Barlas neler yapıyor?
Hem çalışıyor hem annelik yapıyor. Aslında hayatından daha çok tatmin bir döneminde olup, hayatını kendi beklentisi doğrultusunda yönlendiriyor.
HAKAN KUTLUGÜN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Hakan Kutlugün neler yapıyor, yeni projeler var mı?
Hakan Kutlugün, kalite standartlarını yükseltmek adına yatırımlar yapıyor, saç kozmetiği ürünlerinde daha doğal organik ürünleri tercih ediyoruz. Yıl 2021, bu dönemde harika saçlarla müşterilerimi motive edip ayakta tutmaya çalışıyorum. İnternetteki bilgi kirliliğine karşı YouTube’da saç bakımı ve saç bakım ürünleri hakkında videoları çekip paylaşıyorum.
2-Saç tasarımcısı olarak kadınlarımıza neler önerirsiniz?
Sarı, koyu, uzun, kısa, hatta pembe, mor saçlar... Hayat kısa, alışılmış saçlara mecbur değilsiniz. Tüm bu değişiklikleri yaparken saçlarınızın bakımını hep ön planda tutun, öz bakımın ilk adımı saçlardır, saçınızı besleyin. Saçlarından mutlu olan kadın bir başka güzeldir.
Dünyaca ünlü lüks moda markalarının da Türkiye’deki iletişimini üstlenen Fıratoğlu, Aytül Ayke Studio ile uzun yıllar emek verdiği lüks marka iletişimini organizasyon sektörüyle birleştirdi. Stilini, zarafetini her zaman çok beğenerek ve keyifle takip ettiğim Aytül Ayke Fıratoğlu ile keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik.
AYTÜL AYKE FIRATOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Aytül Ayke Fıratoğlu neler yapıyor?
20 yıldan fazla süredir sektörünün lideri olan global ve lokal markalar için iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda iletişimin bir başka önemli kolu olan etkinlik tasarımı konusunda da Aytül Ayke Studio çatısı altında hizmet veriyoruz.
2-Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
Sürdürülebilirlik, artık üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken, bizlerin hatta daha da önemlisi gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak çok önemli bir kavram. Kuşkusuz hem bireysel hayatlarımızın hem de iş hayatımızın merkezine oturtmamız gereken bir düşünce biçimi haline gelmesi gerekiyor. Dünya nimetlerini maalesef çok hızlı bir şekilde tükettik ve kaynakların sonuna gelmeye başladık. Artık büyüklü, küçüklü tüm sektörlerin çok ciddi önlemler alması ve iş süreçleri içine sürdürülebilirlik konusunda maksimum önlemlerin alındığı yapılara geçilmesi gerekiyor. Bireylerin de aynı şekilde tüm alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve küçücük değişikliklerle gezegenimiz için aslında ne kadar önemli adımlar atabileceklerinin farkına varması gerekiyor.
Dünyaca ünlü lüks moda markalarının da Türkiye’deki iletişimini üstlenen Fıratoğlu, Aytül Ayke Studio ile uzun yıllar emek verdiği lüks marka iletişimini organizasyon sektörüyle birleştirdi. Stilini, zarafetini her zaman çok beğenerek ve keyifle takip ettiğim Aytül Ayke Fıratoğlu ile keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik.
AYTÜL AYKE FIRATOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Aytül Ayke Fıratoğlu neler yapıyor?
20 yıldan fazla süredir sektörünün lideri olan global ve lokal markalar için iletişim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda iletişimin bir başka önemli kolu olan etkinlik tasarımı konusunda da Aytül Ayke Studio çatısı altında hizmet veriyoruz.
2-Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersiniz?
Sürdürülebilirlik, artık üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken, bizlerin hatta daha da önemlisi gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak çok önemli bir kavram. Kuşkusuz hem bireysel hayatlarımızın hem de iş hayatımızın merkezine oturtmamız gereken bir düşünce biçimi haline gelmesi gerekiyor. Dünya nimetlerini maalesef çok hızlı bir şekilde tükettik ve kaynakların sonuna gelmeye başladık. Artık büyüklü, küçüklü tüm sektörlerin çok ciddi önlemler alması ve iş süreçleri içine sürdürülebilirlik konusunda maksimum önlemlerin alındığı yapılara geçilmesi gerekiyor. Bireylerin de aynı şekilde tüm alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve küçücük değişikliklerle gezegenimiz için aslında ne kadar önemli adımlar atabileceklerinin farkına varması gerekiyor.
GNALEN KABA İLE 5 SORU 5 CEVAPGnalen Kaba, Türk yatırımcılara Afrika’nın potansiyellerini anlattı, ülkesinde tasarımlarının mutlaka olması gerektiğinin altını çizdiği Türk tasarımcılarıyla bir araya geldi. Ben de Gnalen Kaba’yla küçük bir İstanbul gezisi yaptım ve Türk tasarımcılarıyla olan ziyaretlerinin bir kısmına eşlik ettim. Ülkemize ve bizlere olan sevgisi, hayranlığı, samimiyeti, stili beni de çok etkiledi. Türk kadınlarının güçlü olduğunun altını çizen Gnalen Kaba ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
1- Türkiye’ye hoş geldiniz. Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
Benim için Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri, çok eski bir medeniyet, kendi dini modernitesi ve mimarisiyle çok gelişmiş, dünyayı etkilemiş bir ülke. Zengin bir tarihi ve insanları var. İstanbul’u çok seviyorum, muhteşem bir şehir. Buradaki insanlar çok samimi, herkes güler yüzlü ve büyüklerine karşı çok saygılılar.
Türk tasarımlarını Afrika’da görmek için Türk tasarımcılarını ziyaret ettim. Bizim etnik tasarımlarımızın yanında Türk tasarımlarının modern tasarımlarıyla bir arada olması için görüşmeler gerçekleştirdim.
2- Türk tekstili hakkında ne düşünüyorsunuz?
MİLKA KARAAĞAÇLI İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Kısmet by Milka’nın hikayesini öğrenebilir miyiz? Neden Kısmet?
Mücevher ve tasarım kendimi bildim bileli hayatımda vardı, fakat başka bir kariyer yolculuğundaydım. İletişim alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra farklı birşeyler yapmak istediğimi fark ettim. Kendimi bir şekilde ifade etmek, tasarımla insanlara hikâyeler anlatmak gibi düşünceler içimde her zaman vardı. Hayatımda bir yenilik istediğimin farkına varmaya başladığım dönemde sık sık Londra’ya seyahat ediyordum ve bu seyahatlerimde oradaki arkadaşlarıma nazar boncuklu, minik takılar getiriyordum. O kadar ilgi gördüler ki, acaba ‘kendim bir şeyler mi tasarlasam’ diye düşünmeye başladım ve İstanbul’a döner dönmez ufak bir atölyede, içimden ne geçiyorsa üretmeye başladım. Nazar boncuğu fikriyle yola çıkarak hazırladığım ilk koleksiyonum “Protect Me” ile Kısmet by Milka’nın ilk tohumlarını atmış oldum. Öyle bir marka ismi istedim ki, hayatımızın içinde olsun, cümle içinde kolay kullanılabilsin, yabancılar tarafından da kolay telaffuz edilsin ve hayat felsefemi yansıtsın. Benim kararım, benim tercihim, benim kısmetim diye düşünerek isme karar verdim.
2-Milka Karaağaçlı’ya ilham veren şeyler neler oluyor?
Şık bir görünüm sağlamanın en basit yollarından biri kesinlikle fular, şal kullanmaktır. Dolabınızda, kıyafetleri şıklaştıracak modelde ve renkte mutlaka bulundurmalısınız. Kıyafetinizin tamamlayıcı parçalarıdır ve giyiminizin havasını değiştirir. TheFAD.co markasının kurucusu sevgili Gülsün Öner de eşarp, şal, fular gibi günlük kullanıma hitap eden aksesuarları, moda, sanat ve bilim üçgeninde fraktal formüllerle tasarlayan bir girişimci. Emekçi kadınlara öncelik veren Öner, eşarp, şal veya fuların taşıyana ayrı bir kişilik kattığını söyleyerek söze başlıyor. Dahası ise sohbetimizde...GÜLSÜN ÖNER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Gülsün Öner neler yapıyor?
Ege’nin güzel kasabalarından birisi olan Eski Foça’da doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 20 yılın üzerinde kamu sektörlerindeki görevimden sonra, oğlumun dünyaya gelmesiyle belli bir süre için çalışma hayatıma ara verdim. Sonrasında sosyal sorumluluk anlayışım gereği çeşitli kadın derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak aktif olarak görev aldım ve halen bu çalışmalarıma severek devam etmekteyim. Bu çalışmalarım devam ederken, aktif iş hayatına dönme arzusu her daim içimde var oldu. Bu nedenle, kurumsal iş yaşamına dönmektense yine profesyonel bir iş alanına dönüştürebileceğim ve aynı zamanda kendimi daha iyi ifade edebileceğim, mutlu olabileceğim, inandığım değerlere uygun bir sosyal fayda yaratabileceğim iş fikrini hayata geçirmek istedim ve şu anda sahip olduğum markamın temellerini oluşturmaya başladım.
2- Markanızın hikâyesini öğrenmek isteriz?
SELİN BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Selin Barlas neler yapıyor? Projeler var mı?
Kızımın doğumundan sonra işlere ara vermiştim. Onun büyümesini kaçırmak istemedim. Zaman zaten çok hızlı akıyor. O keyifli vakti onunla doya doya geçirmek istedim. Şimdi büyüdü artık başlamamın zamanı derken küresel bir sağlık krizi hepimizi allak bullak etti. Pandemiden önce bir iki televizyon kanalı ile seyahat, yeme-içme, kültür-sanat üzerine programlar üzerine kafa yoruyorduk. Şekillendi ve başlayalım derken pandemi patladı. Şalom gazetesinde Amerikan seçimini, sonuçlarını ve politikalarını takip ettiğim Yeşil Mercek isimli köşem var. Youtube’da Amerikalı turistler için Türkiye’nin tarihi önemini anlatan bir proje üzerine yazıp çiziyorum. Madem onlar buraya gelemiyor, biz onlara gidelim. Hayatın yavaşlaması kendimizi geliştirmemize engel değil elbet. Kuzenimin bir mücevher markası var. Onunla ortak bir koleksiyon fikrimiz var.
2-Modayı nasıl yorumlarsınız?
Moda benim için ‘popüler olanı giymekten ziyade kendi tarzı ve tavrını bilen insanların sahip olduğu stil’ demek. ‘Aşırı olmadan şık olmak’ demek. İyi bir saç kesiminden, güzel küpelere, klasik bir çantadan, piercinglere kadar herkesin kendini anlattığı bir stili var. Galiba en önemli mesele kendini bilmek. Benim için rock&roll tişörtlerim, şallarım, kulaklarımdaki onlarca küpelerim, dövmelerim değişmez sabitlerim. Onlara bazen jean, etek, tayt, sneaker, babet veya bot eşlik edebiliyor. Özellikle son yıllarda kendimi yerli tasarımcılarda çok bulabiliyorum. Yine en önemli şey, her kadının kendini zaman içinde ait hissettiği bir parfümü olması. Yani o kadını anlatan parfüm, tenine yakışan, kendini büyülü hissettiren şey vazgeçilmez bir aksesuardır bence.
MELDA AKIN ABRA İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Moda, tasarım ve üretmek senelerden beri yapmak istediğim bir uğraşıydı. Pandemi süreci başlangıcında Bluesmelly markasını yaratmaya karar verdim ve bu işe ilk önce beğendiğim değerli tasarımcıların ürünlerini 2020 yaz koleksiyonum için bir araya getirerek başladım. Ardından bu kış sezonu için kendi beğendiğim şeyleri hayal edip, tasarlayarak kendi kış kapsül koleksiyonumu hazırladım. İlk Kış koleksiyonumda, kışın vazgeçilmezi tivit kumaşlar, peluşlar, kürkler (sadece yapay kürk kullanıyoruz) ve inciler kullandım. Yılın rengi tütün, taba başta olmak üzere bordo, haki ve petrol renklerini kullandım. Markam Ankara’da Barners mağazasında, İstanbul’da Openhaus’da beğeniye sunuldu.
2-Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Ben her zaman giyim, aksesuar, saç tarzı ve dekorasyona ilgi duyar ve kim ne giymiş, nasıl giymiş, nasıl bir tarza sahip, ne olsa daha iyi olur ya da nasıl olmalı diye devamlı dikkatimi çeker ve gözlemlerdim. Tasarımlarımı önce kendi üzerimde hayal ediyor ve neyi beğeniyorsam onları tasarlayıp üretiyorum.
DUYGU ALPTEKİN VE AHSEN UĞURLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
1) Merak edilenlerle başlayalım. Bu sezon markanızda neler var?
DUYGU ALPTEKİN: Günümüz koşullarında artık küçük davetler, kutlamalar yapabiliyoruz ve kıyafet seçimlerimiz de bu duruma göre şekilleniyor. Kendimiz de uzun tuvaletler yerine kısa ve eğlenceli parçalar tercih ettiğimiz için bu sezon birçok mini elbise tasarladık ve bu koleksiyon tam olarak istediğimiz etkiyi yarattı. Her kesimden ve her yaş grubundan Ju kadınları bu değişimi büyük beğeniyle karşıladı.
Stil kişinin kendini yansıtma biçimidir
Gülsüm Tanyıldız, başarılı bir girişimci ve tasarımcı. Hayal etmeyi ve tasarlamayı çok seven, çocukluğundan beri sanata, modaya karşı tutkusu olan Tanyıldız, finans sektöründeki kariyerinin ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. Moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra kurduğu marka ile sanatı modada kullanılabilir hale getirdi. İş birliği yaptığı sanatçıların eserlerini moda ile birleştirdiği tasarımlarıyla, sanatı gündelik yaşamımızın bir parçası yaptı. Gardırobunu ve evini sanatla tanıştırmak isteyenlerin aradığı isimlerden olan Gülsüm Tanyıldız, “Kendimiz için doğru seçilmiş kıyafetlerle sadece fiziksel olarak iyi görünmez aynı zamanda kendimizi iyi hissederiz, enerjimiz yükselir ve bu güzel enerji çevremize de yansır” diyor. Sevgili Gülsüm Tanyıldız’la keyifli bir söyleşi yaptık.
GÜLSÜM TANYILDIZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Gülsüm Tanyıldız’ı tanıyabilir miyiz?
Uzun yıllar finans sektöründe çalıştım. Bir kızım var. Çocukluğumdan beri sanat ve modaya karşı hep bir tutkum var. Kendi çapımda sanat koleksiyonu yapmaya çalışıyorum. Dünyaca ünlü takip ettiğim tasarımcı ve markalar var. Kaliteli ve zamansız giyinmeyi tercih ediyorum. Kumaşları, renkleri, desenleri, vücut hatlarına uygun farklı kesimleri seviyorum. Çevremdeki her şey bana bir fikir veriyor hemen kafamda bir şeyler tasarlıyorum. Hayal etmeyi ve hayata geçirmeyi, tasarım yapmayı seviyorum.
2- Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Profesyonel iş hayatındayken kızımla daha fazla ilgilenebilmek için zamanımı kendim yönetebileceğim ve severek yapacağım bir iş yapmak istiyordum. Bu tabi ki sanat ve moda ile ilgili bir iş olmalıydı ve sanatı modada kullanılabilir hale getirmek üzere kafamda iş planı yapmaya başlamıştım. İşi bıraktıktan sonra moda tasarımı eğitimi alarak ilk adımı atmış oldum. Wagonist markası olarak Ali Elmacı, Ekrem Yalçındağ ve Ebru Uygun gibi çok değerli sanatçımızla iş birliğimiz var. Sanatçılarımızın eserlerinden ilham alarak, kadın-erkek giyim, aksesuar, dekorasyon ürünleri tasarlıyoruz.
3- Stili nasıl yorumlarsınız?
Bana göre stil, kişinin kendini yansıtma biçimidir. Şöyle düşünüyorum, vücutlarımız bizim heykelimiz ve biz kişiliğimizi, zevklerimizi, vizyonumuzu kısacası hayatımızı yansıtacak bir biçimde onu giydirerek sahip olduğumuz kimliğimizi yansıtırız. Her kadının kendisini yansıtan, her ortama uygun giyebileceği parçalara sahip bir gardırobu olmalı. Kendimiz için doğru seçilmiş kıyafetlerle sadece fiziksel olarak iyi görünmez aynı zamanda kendimizi iyi hissederiz, mutlu oluruz, enerjimiz yükselir ve bu güzel enerji çevremize de yansır.
4- Alışverişte önceliklerimiz neler olmalı?
Öncelikle dolabımızda ihtiyacımız olan parçaları almaya özen göstermeliyiz. Ürünün malzemesinin, işçiliğinin iyi olmasına, kalıbının vücudumuza uygun olması ve tarzımıza uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Biraz araştırma ile her bütçeye uygun kaliteli ürün bulmak mümkün.
5- Mottonuz?
‘Life in the art(Sanatta yaşam)’ mottosu ile sanatı, moda da kullanılabilir kılmak, gündelik hayatımızın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz.
UCİM İSTANBUL ÖNLEME MERKEZİ
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği İstanbul Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi’nin açılışı 17 Haziran Perşembe, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Ben de bu özel güne büyük keyifle katıldım. Açılış töreninde UCİM destekçisi Adil-Zehra Işık çifti, UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun yanı sıra Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Didem Soydan, Birce Akalay, Semiha Bezek, Elçin Ateş, Ebru Şam, Şebnem Çapa, Zehra Işık, Adil Işık, İlkay Buharalı, İbrahim Selim, Janset Pacal, Efe Parlar ve Esra Kızıldoğan da katıldı. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan konuşmalarında çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelenin önemini vurguladı. UCİM, Türkiye’nin 7 bölgesinde ilk etapta 8 ilde kurulacak önleme merkezlerini 16 şehre çıkarmayı, bu merkezlerde çocuk ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Önleme merkezlerinde çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi için farkındalık eğitimleri ve projeler düzenlenmesi, bilinçli ebeveyn bilinçli toplum yetiştirilmesi, çalıştaylar, seminerler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile ihmal ve istismarın önüne geçmek hedefleniyor.