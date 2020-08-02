#challengeaccepted #hayvanhaklarının korunması Kadına, hayvana şiddete hayır... Son yıllarda artan kadına şiddet, hayvana şiddet olayları hepimiz fazlasıyla üzüyor. İnsan olmak, hâl bilmek, vicdanlı, merhametli, ahlaklı olmak bizlerin değerlerinde var. Yeter artık şiddete son. Annelere çok iş düşüyor, oğlu olanlar özellikle! Oğlunuza, kadına değer vermesi gerektiğini, sevmeyi, incitmemeyi, gerektiğinde vazgeçebilmeyi öğretin. Şiddetin her türlüsünden uzak, sevgi dolu, mutlu bayramlar dilerim.
HERKESİN STİLİ KENDİNE ÖZGÜDÜR
SENA KÖSEOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sena Köseoğlu genç, enerjik ve başarılı bir tasarımcı... Modaya olan tutkusuyla tasarım alanında kendini geliştirdi. Kendine özgü tasarımlar oluşturan ve kısa sürede dikkatleri çeken Sena Köseoğlu, annesi Refika Çalık ile Rouz markasını kurdu. Birbirinden başarılı tasarımlara imza atan sevgili Sena, “Stil, bir kadının kendini ifade etme şeklidir” diyen Sena Köseoğlu ile markasını ve modayı konuştuk.
1- Markanız nasıl oluştu?
Rouz markası ortaya çıkmadan önce, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü mezunu olarak profesyonel anlamda çalışmalarıma kendi branşımda devam ediyordum. Modaya olan tutkumun gün geçtikçe arttığını farkedince moda ve tasarım üzerine yoğunlaştım. Tamamen hobi olarak ilgilenirken bir anda bu sektörün içinde buldum kendimi. Anne-kız olarak beraber başladığımız bu serüven, tatlı bir heyecan ve tutkuyla devam ediyor.
2- Son dönemde müşterilerinizin isteklerinde neyi gözlemliyorsunuz?
Sektörün içinde henüz 2 yıldır yer alsam da her zaman moda ve stil benim ilgi alanımdı. Her kadının önceliği, rahatlık ve aynı zamanda çarpıcı parçalarla dikkat çekmektir. Rouz kadınlarının en büyük talebi de bu yönde. Rahat ve çarpıcı, dikkat çekici.
3- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, bir kadının kendini ifade etme şeklidir diye düşünüyorum. Herkesin stili kendine özgüdür. Belki o günkü ruh hali veya nasıl uyandığı; belki sevdiği bir renk, dinlemek istediği bir müzik... Ya da o günkü ‘kendi’dir.
4-Tasarımınızı ünlü isimlerden kimlerin üzerinde görmek istersiniz?
Rouz, kısa sürede birçok ünlü ismin tercihi oldu. Bunların yanı sıra tarzını ve tavrını çok beğendiğim sevgili Yasemin Özilhan, tasarımlarımı üzerinde görmek istediğim Türk ünlü isimlerden biri. Paola Alberdi,Aylin Koenig,Izabel Goulart’ın üzerinde tasarımlarımı görmek istediğim yabancı isimlerin başında yer alıyor.
5- Mottonuz?
Komorlar kökenli Fransız pop sanatçısı sevgili Imany bir şarkısında şöyle bir cümleye yer veriyor; God is love and love is all around. “Allah aşktır ve aşk her yerdedir.” Dinlediğimden beri hayat mottom haline gelen bu söz neredeyse 10 yıldır profilimden silinmiyor.
TATİL VALİZİNİZDE NELER OLMALI?
Şapka, mayo, elbise, kimono, gözlük ,terlik, küpe, body
Şiddete hayır
#challengeaccepted #hayvanhaklarının korunması Kadına, hayvana şiddete hayır... Son yıllarda artan kadına şiddet, hayvana şiddet olayları hepimiz fazlasıyla üzüyor. İnsan olmak, hâl bilmek, vicdanlı, merhametli, ahlaklı olmak bizlerin değerlerinde var. Yeter artık şiddete son. Annelere çok iş düşüyor, oğlu olanlar özellikle! Oğlunuza, kadına değer vermesi gerektiğini, sevmeyi, incitmemeyi, gerektiğinde vazgeçebilmeyi öğretin. Şiddetin her türlüsünden uzak, sevgi dolu, mutlu bayramlar dilerim.
HERKESİN STİLİ KENDİNE ÖZGÜDÜR
SENA KÖSEOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP
Sena Köseoğlu genç, enerjik ve başarılı bir tasarımcı... Modaya olan tutkusuyla tasarım alanında kendini geliştirdi. Kendine özgü tasarımlar oluşturan ve kısa sürede dikkatleri çeken Sena Köseoğlu, annesi Refika Çalık ile Rouz markasını kurdu. Birbirinden başarılı tasarımlara imza atan sevgili Sena, “Stil, bir kadının kendini ifade etme şeklidir” diyen Sena Köseoğlu ile markasını ve modayı konuştuk.
1- Markanız nasıl oluştu?
Rouz markası ortaya çıkmadan önce, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü mezunu olarak profesyonel anlamda çalışmalarıma kendi branşımda devam ediyordum. Modaya olan tutkumun gün geçtikçe arttığını farkedince moda ve tasarım üzerine yoğunlaştım. Tamamen hobi olarak ilgilenirken bir anda bu sektörün içinde buldum kendimi. Anne-kız olarak beraber başladığımız bu serüven, tatlı bir heyecan ve tutkuyla devam ediyor.
2- Son dönemde müşterilerinizin isteklerinde neyi gözlemliyorsunuz?
Sektörün içinde henüz 2 yıldır yer alsam da her zaman moda ve stil benim ilgi alanımdı. Her kadının önceliği, rahatlık ve aynı zamanda çarpıcı parçalarla dikkat çekmektir. Rouz kadınlarının en büyük talebi de bu yönde. Rahat ve çarpıcı, dikkat çekici.
3- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, bir kadının kendini ifade etme şeklidir diye düşünüyorum. Herkesin stili kendine özgüdür. Belki o günkü ruh hali veya nasıl uyandığı; belki sevdiği bir renk, dinlemek istediği bir müzik... Ya da o günkü ‘kendi’dir.
4-Tasarımınızı ünlü isimlerden kimlerin üzerinde görmek istersiniz?
Rouz, kısa sürede birçok ünlü ismin tercihi oldu. Bunların yanı sıra tarzını ve tavrını çok beğendiğim sevgili Yasemin Özilhan, tasarımlarımı üzerinde görmek istediğim Türk ünlü isimlerden biri. Paola Alberdi,Aylin Koenig,Izabel Goulart’ın üzerinde tasarımlarımı görmek istediğim yabancı isimlerin başında yer alıyor.
5- Mottonuz?
Komorlar kökenli Fransız pop sanatçısı sevgili Imany bir şarkısında şöyle bir cümleye yer veriyor; God is love and love is all around. “Allah aşktır ve aşk her yerdedir.” Dinlediğimden beri hayat mottom haline gelen bu söz neredeyse 10 yıldır profilimden silinmiyor.
TATİL VALİZİNİZDE NELER OLMALI?
Şapka, mayo, elbise, kimono, gözlük ,terlik, küpe, body