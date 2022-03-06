Sanat, insan zihni ile dünya arasında köprüdür

Ege Özyuvacı, genç, başarılı bir sanatçı. Küçüklüğünden beri çizim yapıyor. Yeteneğini fark eden ailesinin de desteğiyle kendini daha da geliştirerek eğitimini de bu yönde tamamladı. Çizimlerini illüstrasyon ve animasyonla birleştirerek dikkat çekici eserlere imza atıyor. Ormanın, dalgaların, güneşin peşinde, doğanın ritmini deneyimleyerek çizimlerini ortaya çıkarıyor. Evrenden ilham alan, gittiği her yerin kendisine bir şeyler katabileceğine inanan vizyoner bir sanatçı. Sevgili Ege ile hayat hikâyesini, sanatını ve modayı konuştuk..
EGE ÖZYUVACI İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Ege Özyuvacı neler yapıyor?
Küçüklüğümden beri kendimi ifade edebilmek ve hayal gücümü dünyaya aktarmak için çizim yapıyorum. Görsel İletişim Tasarımı bölümünü bitirdim, kendimi illüstrasyon ve animasyon alanlarında geliştirdim. Hayalimdeki çizimlerin hareketlerini herkese gösterebilmek için iki mecra bir bütün oldu. Sanatım, evreni anlamakla oluşuyor. En azından kendimce anlamamla. Doğadan ilham alıyorum, doğayı da kaykay ve sörf sporlarıyla deneyimliyorum. Ormanın, dalgaların ve güneşin peşindeyim. Asla dengesini bozmayan doğanın ritmini deneyimledikçe çok etkileniyorum ve örnek almaya çalışıyorum.
2-Sanat sizin için ne ifade ediyor?
Sanat benim için, insan zihni ile dünyamız arasında bir köprü görevi görüyor. Kişinin kendi bilincini dışa vurabilmesi ve kendini fiziksel hacmi dışında başkalarının zihninde de var edebilmesini sağlıyor. Ortada başkaları olması gerekmeden de duygularımızı ruhu olmayan cisimlere aşılamak ve onları da anlamlı varlıklara çevirmek çok heyecan verici.
3-Çalışmak ve yaşamak istediğiniz yer?
Ülkemi çok seviyorum. Doğduğum topraklarda kendimi daha ait ve güvende hissediyorum. Doğasının ve denizlerinin eşi benzeri yok. Günün sonunda sanatımı evrensel boyutlara taşımak ve dünyanın her yerinde iş yapabilmek isterim. Fakat gittiğim yerin deniz kenarında ve yeşillikler içinde bir yer olması çok önemli. Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Sonuçta evrenden ilham aldığım için gittiğim her yerin bana bir şeyler katabileceğine inanıyorum. Durmak yok.
4-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı takip etmemekle beraber uzaktan bir hayranlık duyuyorum. Markaların ifade ettikleriyle kitleleri harekete geçirmesi ilham verici bir olay. Ürünlerine aşıladıkları duygu ve mesajlarla, insanların ilk görüşte kendilerini ifade edebilmesine yarıyorlar. Mesaj ne kadar güçlü olursa modaya uyanların kitlesi de büyüyor. Ben de kendi çizgimde ilerlemeyi tercih ediyorum ve olaya kompozisyon olarak bakıyorum. Renk ile dokular kendi içlerinde bir bütün oluşturmalı fakat araya uyumlu ve beklenmedik parçalar gelmeli. Tıpkı doğada birden karşımıza çıkan heyecan verici bir an gibi. Günün sonunda da ormanda veya kıyılarda da fonksiyonelliğini yitirmemeli.
5-Mottonuz?
Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Yalnız olsak bile kendimiz varız ve kulak verince evren bizimle her zaman konuşur. Günün sonunda dalga geçmek gerek çünkü evren zaten bizimle dalga geçiyor. Gökyüzüne, denizlere ve yeşile daha sık bakmak, tadını çıkarmamız gerekiyor.
Sanat, insan zihni ile dünya arasında köprüdür
Ege Özyuvacı, genç, başarılı bir sanatçı. Küçüklüğünden beri çizim yapıyor. Yeteneğini fark eden ailesinin de desteğiyle kendini daha da geliştirerek eğitimini de bu yönde tamamladı. Çizimlerini illüstrasyon ve animasyonla birleştirerek dikkat çekici eserlere imza atıyor. Ormanın, dalgaların, güneşin peşinde, doğanın ritmini deneyimleyerek çizimlerini ortaya çıkarıyor. Evrenden ilham alan, gittiği her yerin kendisine bir şeyler katabileceğine inanan vizyoner bir sanatçı. Sevgili Ege ile hayat hikâyesini, sanatını ve modayı konuştuk..
EGE ÖZYUVACI İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Ege Özyuvacı neler yapıyor?
Küçüklüğümden beri kendimi ifade edebilmek ve hayal gücümü dünyaya aktarmak için çizim yapıyorum. Görsel İletişim Tasarımı bölümünü bitirdim, kendimi illüstrasyon ve animasyon alanlarında geliştirdim. Hayalimdeki çizimlerin hareketlerini herkese gösterebilmek için iki mecra bir bütün oldu. Sanatım, evreni anlamakla oluşuyor. En azından kendimce anlamamla. Doğadan ilham alıyorum, doğayı da kaykay ve sörf sporlarıyla deneyimliyorum. Ormanın, dalgaların ve güneşin peşindeyim. Asla dengesini bozmayan doğanın ritmini deneyimledikçe çok etkileniyorum ve örnek almaya çalışıyorum.
2-Sanat sizin için ne ifade ediyor?
Sanat benim için, insan zihni ile dünyamız arasında bir köprü görevi görüyor. Kişinin kendi bilincini dışa vurabilmesi ve kendini fiziksel hacmi dışında başkalarının zihninde de var edebilmesini sağlıyor. Ortada başkaları olması gerekmeden de duygularımızı ruhu olmayan cisimlere aşılamak ve onları da anlamlı varlıklara çevirmek çok heyecan verici.
3-Çalışmak ve yaşamak istediğiniz yer?
Ülkemi çok seviyorum. Doğduğum topraklarda kendimi daha ait ve güvende hissediyorum. Doğasının ve denizlerinin eşi benzeri yok. Günün sonunda sanatımı evrensel boyutlara taşımak ve dünyanın her yerinde iş yapabilmek isterim. Fakat gittiğim yerin deniz kenarında ve yeşillikler içinde bir yer olması çok önemli. Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Sonuçta evrenden ilham aldığım için gittiğim her yerin bana bir şeyler katabileceğine inanıyorum. Durmak yok.
4-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı takip etmemekle beraber uzaktan bir hayranlık duyuyorum. Markaların ifade ettikleriyle kitleleri harekete geçirmesi ilham verici bir olay. Ürünlerine aşıladıkları duygu ve mesajlarla, insanların ilk görüşte kendilerini ifade edebilmesine yarıyorlar. Mesaj ne kadar güçlü olursa modaya uyanların kitlesi de büyüyor. Ben de kendi çizgimde ilerlemeyi tercih ediyorum ve olaya kompozisyon olarak bakıyorum. Renk ile dokular kendi içlerinde bir bütün oluşturmalı fakat araya uyumlu ve beklenmedik parçalar gelmeli. Tıpkı doğada birden karşımıza çıkan heyecan verici bir an gibi. Günün sonunda da ormanda veya kıyılarda da fonksiyonelliğini yitirmemeli.
5-Mottonuz?
Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Yalnız olsak bile kendimiz varız ve kulak verince evren bizimle her zaman konuşur. Günün sonunda dalga geçmek gerek çünkü evren zaten bizimle dalga geçiyor. Gökyüzüne, denizlere ve yeşile daha sık bakmak, tadını çıkarmamız gerekiyor.