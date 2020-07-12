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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Nereden geldiğini asla unutma

12 Temmuz 2020

Genç, cesur ve hayallerinin peşinden giden bir tasarımcı Natallia Korkmaz. Belarus’ta doğan Korkmaz, ülkesinde tarih bölümünden mezun olurken, hayalindeki tasarımcılık kariyeri için 2015’te İstanbul Moda Akademisi’nde (İMA) Moda Tasarımı ve Teknolojisi lisans programına başladı, 2019’da ise başarıyla mezun oldu. Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken Korkmaz, ‘Nereden geldiğini asla unutma’ diyerek, geçmişinden aldığı güçle geleceğe doğru başarılı adımlar atmak istiyor. Kendisini gördüğümde en etkilendiğim tarafı, sakinliği ve bir o kadar da yaratıcılığı... Sevgili Natallia ile tasarım yolculuğunu ve modayı konuştuk.

Nereden geldiğini asla unutma

NATALLİA KORKMAZ İLE 5 SORU 5 CEVAP

1- Tasarım yolculuğuna nasıl başladınız?

İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2019’da birincilikle mezun oldum. Daha sonra ekim 2019’da New Gen/Mercedes-Benz Fashion Week’te yer aldım. Şimdi Turyana isimli kendi markamı kurmakla meşgulüm. Turyana ismi ailemin yaşadığı köy olan Turya ve ismimimin ilk iki harfi Na’nın birleşiminden oluşuyor. Bu ismi beni yansıttığı ve geldiğim yere duyduğum saygıyı göstermek için seçtim. Bir bebeğin ilk adımlarını atarken hissettiği heyecanla ben de moda sektöründeki yolculuğuma başlıyorum.

Nereden geldiğini asla unutma

2- Geçmişte iz bırakan stil ikonları kimler? Sizi en çok etkileyen isimler?

Beni geçmişte en çok etkileyen siyah beyaz sinema filmlerdir. Laure Bacall döneminin zarafet simgesiydi. Geçmişteki lüks minimalizm, zarafet, sofistike ve feminen duruş 1940’larda olduğu gibi hâlâ günümüzde de geçerli. Talitha Getty ise ultra kısa minileri, etnik kıyafetleri, şapkaları, kaftanları, gladyatör sandaletleri ve değerli taşları bir arada harmanlama yeteneği ile ‘hippi, boho-şık’ tarzı ile 1960’ların stil ikonuydu. Son olarak Bianca Jagger da bohem tarza bir örnek olarak geniş kenarlı şapkaları, egzotik takıları, dekolte elbiseleri, maskulen takım elbiseleri, transparan bluzları ve çok sevdiği türbanları bir arada ustalıkla kombinleyerek döneminin zarafet sembolü oldu.

Nereden geldiğini asla unutma

3-Türkiye’de en çok beğendiğiniz modacılar kimler?

Hakan Yıldırım’ı çok beğeniyorum. Onun yanında staj yapmayı çok hayal etmiştim ve 1 yıl onunla çalıştım. Defile koleksiyonunu hazırlamasına tanık oldum bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hakan Yıldırım’ın vizyonuna, yeteneğine hayranım. Özgür Mansur’un yanında da staj yapma şansım oldu. Kendisi çok çalışkan bir tasarımcı ve işçiliğini kusursuz buluyorum. Bizans koleksiyonunu çok etkileyici buluyorum. Gülçin Çengel’in tasarımlarını da çok beğeniyorum, çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yani el işçilik beni etkileniyor genel bakışta.

Nereden geldiğini asla unutma

4-Bu işe başlayan genç tasarımcılara eğitim almaları için hangi okulları önerirsin?

Tabii ki İstanbul Moda Akademisi. Raf Stesmans’ın öğrencisi olmanın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Vizyonuma kattıkları benim için çok değerli.

5-Mottonuz?

Mottom, ‘Nereden geldiğini asla unutma’. Bu söz bana içimdeki gücün farkına varmamı, soyumu, kültürümü, kim olduğumu hatırlatıyor.

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