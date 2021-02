Mücevher sade bir kıyafeti şıklaştırma gücüne sahiptir

Selin Barlas... Annesi İtalyan ve bir tarafı İsveç asıllı Amerikalı, babası Türk olan ve bu güzel karmanın donanımlı, başarılı kızı... Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Bir dönem, Tarihin Arka Odası isimli televizyon programını sundu. 7 dil bilen ve çok iyi derecede İngilizce konuşan sevgili Selin Barlas, çocuk kitapları seslendiriyor, kültür-sanat sitelerine içerik hazırlıyor. Şalom gazetesinde Amerikan siyaseti ve politikalarını yorumladığı bir köşesi bulunuyor. On parmağında, on marifet... Kuzeni Pınar Söylemez’in kurucusu olduğu PS ONE markası için de bir koleksiyon hazırlığı içerisinde. Modayı “Kendi tarzı ve tavrını bilen insanların sahip olduğu stil” olarak yorumlayan Selin Barlas modanın yanı sıra sürdürülebilir yaşam tarzı ve projelerini konuştuk. Dahası mı? Hepsi sohbetimizde...

SELİN BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Selin Barlas neler yapıyor? Projeler var mı?



Kızımın doğumundan sonra işlere ara vermiştim. Onun büyümesini kaçırmak istemedim. Zaman zaten çok hızlı akıyor. O keyifli vakti onunla doya doya geçirmek istedim. Şimdi büyüdü artık başlamamın zamanı derken küresel bir sağlık krizi hepimizi allak bullak etti. Pandemiden önce bir iki televizyon kanalı ile seyahat, yeme-içme, kültür-sanat üzerine programlar üzerine kafa yoruyorduk. Şekillendi ve başlayalım derken pandemi patladı. Şalom gazetesinde Amerikan seçimini, sonuçlarını ve politikalarını takip ettiğim Yeşil Mercek isimli köşem var. Youtube’da Amerikalı turistler için Türkiye’nin tarihi önemini anlatan bir proje üzerine yazıp çiziyorum. Madem onlar buraya gelemiyor, biz onlara gidelim. Hayatın yavaşlaması kendimizi geliştirmemize engel değil elbet. Kuzenimin bir mücevher markası var. Onunla ortak bir koleksiyon fikrimiz var.



2-Modayı nasıl yorumlarsınız?

Moda benim için ‘popüler olanı giymekten ziyade kendi tarzı ve tavrını bilen insanların sahip olduğu stil’ demek. ‘Aşırı olmadan şık olmak’ demek. İyi bir saç kesiminden, güzel küpelere, klasik bir çantadan, piercinglere kadar herkesin kendini anlattığı bir stili var. Galiba en önemli mesele kendini bilmek. Benim için rock&roll tişörtlerim, şallarım, kulaklarımdaki onlarca küpelerim, dövmelerim değişmez sabitlerim. Onlara bazen jean, etek, tayt, sneaker, babet veya bot eşlik edebiliyor. Özellikle son yıllarda kendimi yerli tasarımcılarda çok bulabiliyorum. Yine en önemli şey, her kadının kendini zaman içinde ait hissettiği bir parfümü olması. Yani o kadını anlatan parfüm, tenine yakışan, kendini büyülü hissettiren şey vazgeçilmez bir aksesuardır bence.