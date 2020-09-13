Modaya küçük bir mola gidiyoruz Moldova’ya

Sevgili okurlar... Bu haftalık ‘modaya’ sizden küçük bir ‘mola’ istiyorum. Çünkü sizi bu defa futbolun yeşil sahalarına götürüp, Türkiye için ‘gurur’ duyulması gereken biriyle tanıştıracağım. Evet, o isim Engin Fırat...
ENGİN FIRAT’LA 5 SORU 5 CEVAP
“Nereden çıktı bu futbol aşkı şimdi?” diye düşünenlerdenseniz eğer, öncelikle şunu söylemeliyim:
Engin Fırat, Moldova Milli Takım Teknik Direktörü.
Şurası ise çok önemli:
Avrupa’da ilk defa bir Türk teknik direktör bir yabancı milli takımı çalıştırıyor.
İşte ilk dikkatimi çeken bu oldu.
Sonra baktım ki böylesine kıymetli bir isim hakkında maalesef ülkemizde çok az sayıda haber var.
Tabii bir de saha kenarındaki ‘stil’ görüntüsü de buna eklenince, “Mutlaka bir röportaj yapmalıyım” diye düşündüm.
* * *
Engin Fırat ismine Fenerbahçe taraftarları dahi bir aşikâr.
Çünkü 2002-2003 sezonunda Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’de görev yapmış.
Daha sonra birçok takımda görev almış.
Öncesinde Google’ladığım bu bilgilerden sonra, asıl merak ettiklerimi yine her zaman olduğu gibi 5 soruda kendisine yönelttim.
İşte sorularım ve verdiği yanıtlar:
1- Kısaca Engin Fırat kimdir, neler yapar?
Kariyerinin büyük bir bölümünü yurt dışında mücadele ederek geçirmiş ve Türkiye’yi gururla temsil etmiş biri. Şu anda Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörü. Avrupa’da ilk defa bir Türk teknik direktör, bir yabancı milli takımı çalıştırıyor. Dünya futbol tarihinde de yine ilk defa bir müslüman, bir hristiyan ülkenin milli takımının başında. Yani benimkisi normal bir teknik direktör yaşantısının dışında. Birçok tabuyu yıkan bir Engin Fırat var.
2- Şimdi siz işiniz gereği birçok ülke görüyorsunuz. En çok etkilendiğiniz ülke ve şehirler neresi? Tabii bir de nedenleri...
Tabii ki teknik direktör olduğum için herkes çok gezdiğimi düşünüyor ama böyle bir şey yok. Hayatım; havalimanları, oteller, statlar ve geri dönüşlerle geçiyor. Futbolla yani iş sırasında gittiğiniz ülkelerde pek fazla şey göremiyorsunuz. Zaten buna zaman da yok. Ancak tatil zamanında gezme şansımız oluyor. Özel hayatımda biraz nostalji ve romantik takılan bir insanım. Küçüklüğümde bir Dallas dizisi hayranı olarak sırf Southfork Ranch ve müzesini görmek için Dallas şehrine gitmiş biriyim. Onun dışında Dallas çok etkileyici değil. Paris’in Christmas(Noel) dönemi çok güzel. Şehir muhteşem süsleniyor ve çok etkileyici bir ortam oluşuyor. Maleyza’nın doğal güzelliği müthiş. Endoneyza ve Bali’de muhteşem tatil yerleri var. Dubai de çok organize bir şehir, yapılacak o kadar çok eğlenceler ve organizasyonlar var ki hiç sıkılmazsınız.
3- Saha kenarında bir hayli stil sahibisiniz. Peki sizin Türkiye’de ya da dünyada stilini beğendiğiniz teknik direktörler var mı?
Türkiye’de teknik direktörler çok fazla giyime önem vermiyor. Yani daha çok eşofman giymeyi tercih ediyor gibiler. Ben klasik ve sadeliği sevdiğim için
Zinédine Zidane ve Gareth Southgate’in giyim tarzlarını beğeniyorum.
4- Fenerbahçeliler sizi daha yakından tanıyor. Sonradan öğrendim ki 2002-2003 sezonunda Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’de görev yapmışsınız. Fenerbahçe hakkında neler söylersiniz?
Fenerbahçe çok değişik ve büyük bir kulüp. Her şeyi yapabilecek kapasitede çok büyük bir camia. Hem çok karışık ve aynı anda çok çabuk birleşen bir büyük aile. Ben orada çalışmaktan keyif aldım. Oradaki baskı bile bana tatlı geldi, motive etti. Allah’ın izniyle mutlaka bir gün Türkiye’ye dönüp büyük bir kulübün başında olacağım.
5- Ve son soru... Genç futbolcu adaylarına neler tavsiye edersiniz?
Genç oyunculara ancak şunu söyleyebilirim. Birçok star oyuncuyla çalıştım ve hepsinde bu özelikler var: Bahane aramazlar, özeleştiri yaparlar, hep kendini geliştirmeye çalışırlar, yaşları kaç olursa olsun herkesten daha fazla çalışırlar. O kadar basit. Bunları yapmazsan çabuk kaybolup gidersin.
Engin Fırat, görev yaptığı ülke Moldava için ise “Moldova çok güzel bir ülke. Her yer yeşillik. Tatil için kesinlikle öneririm” diyor.
Modaya küçük bir mola gidiyoruz Moldova’ya
Sevgili okurlar... Bu haftalık ‘modaya’ sizden küçük bir ‘mola’ istiyorum. Çünkü sizi bu defa futbolun yeşil sahalarına götürüp, Türkiye için ‘gurur’ duyulması gereken biriyle tanıştıracağım. Evet, o isim Engin Fırat...
ENGİN FIRAT’LA 5 SORU 5 CEVAP
“Nereden çıktı bu futbol aşkı şimdi?” diye düşünenlerdenseniz eğer, öncelikle şunu söylemeliyim:
Engin Fırat, Moldova Milli Takım Teknik Direktörü.
Şurası ise çok önemli:
Avrupa’da ilk defa bir Türk teknik direktör bir yabancı milli takımı çalıştırıyor.
İşte ilk dikkatimi çeken bu oldu.
Sonra baktım ki böylesine kıymetli bir isim hakkında maalesef ülkemizde çok az sayıda haber var.
Tabii bir de saha kenarındaki ‘stil’ görüntüsü de buna eklenince, “Mutlaka bir röportaj yapmalıyım” diye düşündüm.
* * *
Engin Fırat ismine Fenerbahçe taraftarları dahi bir aşikâr.
Çünkü 2002-2003 sezonunda Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’de görev yapmış.
Daha sonra birçok takımda görev almış.
Öncesinde Google’ladığım bu bilgilerden sonra, asıl merak ettiklerimi yine her zaman olduğu gibi 5 soruda kendisine yönelttim.
İşte sorularım ve verdiği yanıtlar:
1- Kısaca Engin Fırat kimdir, neler yapar?
Kariyerinin büyük bir bölümünü yurt dışında mücadele ederek geçirmiş ve Türkiye’yi gururla temsil etmiş biri. Şu anda Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörü. Avrupa’da ilk defa bir Türk teknik direktör, bir yabancı milli takımı çalıştırıyor. Dünya futbol tarihinde de yine ilk defa bir müslüman, bir hristiyan ülkenin milli takımının başında. Yani benimkisi normal bir teknik direktör yaşantısının dışında. Birçok tabuyu yıkan bir Engin Fırat var.
2- Şimdi siz işiniz gereği birçok ülke görüyorsunuz. En çok etkilendiğiniz ülke ve şehirler neresi? Tabii bir de nedenleri...
Tabii ki teknik direktör olduğum için herkes çok gezdiğimi düşünüyor ama böyle bir şey yok. Hayatım; havalimanları, oteller, statlar ve geri dönüşlerle geçiyor. Futbolla yani iş sırasında gittiğiniz ülkelerde pek fazla şey göremiyorsunuz. Zaten buna zaman da yok. Ancak tatil zamanında gezme şansımız oluyor. Özel hayatımda biraz nostalji ve romantik takılan bir insanım. Küçüklüğümde bir Dallas dizisi hayranı olarak sırf Southfork Ranch ve müzesini görmek için Dallas şehrine gitmiş biriyim. Onun dışında Dallas çok etkileyici değil. Paris’in Christmas(Noel) dönemi çok güzel. Şehir muhteşem süsleniyor ve çok etkileyici bir ortam oluşuyor. Maleyza’nın doğal güzelliği müthiş. Endoneyza ve Bali’de muhteşem tatil yerleri var. Dubai de çok organize bir şehir, yapılacak o kadar çok eğlenceler ve organizasyonlar var ki hiç sıkılmazsınız.
3- Saha kenarında bir hayli stil sahibisiniz. Peki sizin Türkiye’de ya da dünyada stilini beğendiğiniz teknik direktörler var mı?
Türkiye’de teknik direktörler çok fazla giyime önem vermiyor. Yani daha çok eşofman giymeyi tercih ediyor gibiler. Ben klasik ve sadeliği sevdiğim için
Zinédine Zidane ve Gareth Southgate’in giyim tarzlarını beğeniyorum.
4- Fenerbahçeliler sizi daha yakından tanıyor. Sonradan öğrendim ki 2002-2003 sezonunda Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’de görev yapmışsınız. Fenerbahçe hakkında neler söylersiniz?
Fenerbahçe çok değişik ve büyük bir kulüp. Her şeyi yapabilecek kapasitede çok büyük bir camia. Hem çok karışık ve aynı anda çok çabuk birleşen bir büyük aile. Ben orada çalışmaktan keyif aldım. Oradaki baskı bile bana tatlı geldi, motive etti. Allah’ın izniyle mutlaka bir gün Türkiye’ye dönüp büyük bir kulübün başında olacağım.
5- Ve son soru... Genç futbolcu adaylarına neler tavsiye edersiniz?
Genç oyunculara ancak şunu söyleyebilirim. Birçok star oyuncuyla çalıştım ve hepsinde bu özelikler var: Bahane aramazlar, özeleştiri yaparlar, hep kendini geliştirmeye çalışırlar, yaşları kaç olursa olsun herkesten daha fazla çalışırlar. O kadar basit. Bunları yapmazsan çabuk kaybolup gidersin.
Engin Fırat, görev yaptığı ülke Moldava için ise “Moldova çok güzel bir ülke. Her yer yeşillik. Tatil için kesinlikle öneririm” diyor.