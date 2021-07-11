Moda kendinize yakışandır

Gülsüm Tanyıldız, başarılı bir girişimci ve tasarımcı. Hayal etmeyi ve tasarlamayı çok seven, çocukluğundan beri sanata, modaya karşı tutkusu olan Tanyıldız, finans sektöründeki kariyerinin ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. Moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra kurduğu marka ile sanatı modada kullanılabilir hale getirdi. İş birliği yaptığı sanatçıların eserlerini moda ile birleştirdiği tasarımlarıyla, sanatı gündelik yaşamımızın bir parçası yaptı. Gardırobunu ve evini sanatla tanıştırmak isteyenlerin aradığı isimlerden olan Gülsüm Tanyıldız, “Kendimiz için doğru seçilmiş kıyafetlerle sadece fiziksel olarak iyi görünmez aynı zamanda kendimizi iyi hissederiz, enerjimiz yükselir ve bu güzel enerji çevremize de yansır” diyor. Sevgili Gülsüm Tanyıldız’la keyifli bir söyleşi yaptık.

GÜLSÜM TANYILDIZ İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Gülsüm Tanyıldız’ı tanıyabilir miyiz?



Uzun yıllar finans sektöründe çalıştım. Bir kızım var. Çocukluğumdan beri sanat ve modaya karşı hep bir tutkum var. Kendi çapımda sanat koleksiyonu yapmaya çalışıyorum. Dünyaca ünlü takip ettiğim tasarımcı ve markalar var. Kaliteli ve zamansız giyinmeyi tercih ediyorum. Kumaşları, renkleri, desenleri, vücut hatlarına uygun farklı kesimleri seviyorum. Çevremdeki her şey bana bir fikir veriyor hemen kafamda bir şeyler tasarlıyorum. Hayal etmeyi ve hayata geçirmeyi, tasarım yapmayı seviyorum.



2- Markanızın oluşumu nasıl oldu?



Profesyonel iş hayatındayken kızımla daha fazla ilgilenebilmek için zamanımı kendim yönetebileceğim ve severek yapacağım bir iş yapmak istiyordum. Bu tabi ki sanat ve moda ile ilgili bir iş olmalıydı ve sanatı modada kullanılabilir hale getirmek üzere kafamda iş planı yapmaya başlamıştım. İşi bıraktıktan sonra moda tasarımı eğitimi alarak ilk adımı atmış oldum. Wagonist markası olarak Ali Elmacı, Ekrem Yalçındağ ve Ebru Uygun gibi çok değerli sanatçımızla iş birliğimiz var. Sanatçılarımızın eserlerinden ilham alarak, kadın-erkek giyim, aksesuar, dekorasyon ürünleri tasarlıyoruz.

