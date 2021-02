Moda benim için aşırı olmadan şık olmaktır

Sevgili Derin Mermerci, Türkiye’nin en güzel ve stil kadınları arasında yer alıyor. Kendine has tarzı, duruşuyla yıllardır her bulunduğu ortamda dikkat çekiyor. Türkiye’de stilini, duruşunu hep beğenerek takip ettiğim isimlerden. Sokak hayvanlarına olan bağlılığı ise beni ve birçok kişiyi hayran bıraktırıyor. Moda sektöründe emin adımlarla ilerleyen Derin Mermerci, moda anlayışını, havalı ve yaratıcı stilini Boyner’e özel olarak hazırladığı koleksiyon ile devam ettiriyor. Koleksiyonu, her zamanki gibi çok ilgi gördü. Sevgili Derin Mermerci’yle online röportaj yapmak çok keyifli oldu. Sohbetimizde o kadar güzel konulara dokundu ki...

DERİN MERMERCİ İLE 5 SORU 5 CEVAPTürkiye’nin stil sahibi kadınına stil kodları sormak isterim?



‘Şudur’ demek biraz zor. Stil sadece kıyafetle olamıyor. Hayattaki duruşunuz sizin stilinizi belirliyor. Buradan bakınca sanırım ‘cool olmak’ diyebilirim. Giyim stilimle ilgili bir yanıt vermem gerekirse, tamamen gününe ve moduma göre giyinen biriyim. Yalın ve zarif olmayı tercih ediyorum. Ve tabii ki rock’n roll duruştan vazgeçemiyorum.



Sürdürülebilirlik yaşam tarzını dikkate alırsak neler söylemek istersin?



Dünyada akıl almaz bir hızla her şeyin değiştiğine tanıklık ediyoruz. Fazlasıyla tüketen bir toplum olmuştuk. Yavaşlamamız lazımdı, pandemi sanırım bu süreci hızlandırdı. Yaşadığımız bu süreç, var olanı değerlendirmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızı sağladı. Düşünsenize sokaktan simit alıp yiyemediğimiz zamanları yaşadık. Umarım bundan sonra da yaşam tarzımızdan gıdaya, enerji kullanımından kaynak tüketimine kadar oluşan bu farkındalığımız artarak devam eder. Yaşamak için başka bir dünyamız yok maalesef.