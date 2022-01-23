 Maskülen stil dengede olmama yardımcı oluyor

Didem Karslı, çalışkan, vizyoner, başarılı bir avukat, aynı zamanda Feel The Lotus markasının kurucusu. Moda sektörüne girme sebebi ise; çalışan, üreten kadınlar için güçlü, konforlu takımlar üretmek ve giydiklerinde yüzlerinde mutluluk ise kendileri için en büyük hediye... Kadının gücü ile bağdaştırdıkları lotus çiçeğinin güçlü hikâyesinden doğan marka; ceket, pantolon ve gömlek üçlüsüyle dikkatleri çekiyor. Amacının, ‘zamana bağlı olmayan parçalar tasarlayıp zarafeti zaman aşırı bir konsept haline getirmek’ olduğunu söyleyen Didem Karslı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

DİDEM KARSLI İLE 5 SORU 5 CEVAP

1-Didem Karslı neler yapıyor? Markanızın hikâyesini öğrenebilir miyiz?

Feel The Lotus markasının kurucusuyum. Markanın kurulmasının öncesinde uzun süren bir ARGE aşaması olmuştur. Paris-Londra arası mekik dokuyarak gecen bir marka ön çalışma süresi mevcuttur. Markamız, kadının gücü ile bağdaştırdığımız lotus çiçeğinin güçlü hikâyesinden doğmuştur. Lotus çiçeği binlerce yıl öncesinden beri var olan, gücünü tohumundaki yaşam enerjisinden alan ilham veren bir çiçektir. Hayatın kendisinden, mimariden, sanattan, insanlardan kısacası hayata dair her güzel parçadan Feel The Lotus tasarımından bir parça bulunmaktadır. İlk koleksiyondaki lotus ceket tasarımı, ilhamını lotus çiçeğinin yapraklarından almış ve tasarlanmıştır.

2-Sürdürebilirlik markanız için ne ifade ediyor?

Sürdürebilirlik; en önem verdiğimiz konulardan biridir. İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinden de anladığımız üzere sürdürülebilir olma, “easy come easy go”nun dünyamızı ne kadar kirlettiğini farkına varmamıza sebep olmuştur. Markamızın tasarımından üretimine kadar olan her aşamasında sürdürülebilirlik hedeflenmiştir. Yıllar geçse de dolabınızdan çıkarıp aynı kalitesini koruyan bir ceketi giymenizi istiyoruz. Buna göre iplik seçerek buna göre kumaş seçerek ve tasarım sürecimizde de buna göre ilerliyoruz. Biz, bilgisine saygı duyduğumuz ve yararlandığımız doğaya olabildiğince yakın yaşamaya çalışırız. Üretim ve tüketim alanlarındaki etik kurallarına saygılı kalıp, moda dünyasında da bu bilinci arttırmak için sürdürülebilir moda trendini benimseriz. Amacımız, zamana bağlı olmayan parçalar tasarlayıp, zarafeti zaman aşırı bir konsept haline getirmektir.

3- Siz şıklığı nasıl yorumlarsınız?

Şıklık sadeliktir, şıklık güzel bir kumaştır, güzel bir tasarım ve bir dinginlik halidir. Şıklık güzel ve güçlü bir enerjidir. Kendine güvenen ve kendini seven bir kadın her zaman şıktır. Şıklık güzel bir tasarımın taşıyanın enerjisi ile buluşmasıdır.

