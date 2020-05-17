Kıyafetlerimizi atmayalım ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım

Türkiye'de smokin ve frak dendiğinde akla ilk gelen isim Levon Kordonciyan... Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ilanının ardından terzilik ve giyim sanatı üzerine Paris’e eğitime gönderdiği 6 kişiden biri olan Levon ustayla aynı ismi taşıyan torunun oğlu Levon Kordonciyan, büyük dedesinin mirasını sürdürüyor.
Bugüne kadar devlet adamlarından iş insanlarına, hatta Hollywood yıldızlarına kadar birçok tanınmış isme smokin diken Kordonciyan, yerli-yabancı film ve dizilere de smokin ve frak hazırlıyor. Dört kuşaktır smokin diken bir ailenin ‘Altın Makas’ oğlu Levon Kordonciyan. Karantina günlerinde neler yapıyor, smokin ve Atatürk’ün giyim tarzını konuştuk.
1- Evde geçirdiğiniz bu günlerde neler yapıyorsunuz?
Öncelikle ailemin sağlıklı ve huzurlu kalması için motivasyonumu ve moralimi yüksek tutuyorum. Aile fertlerimi, dostum ve arkadaşlarımı sık sık arayıp konuşarak ve dertleşerek irtibatımı kesmemiş oluyorum. Küçüklük zamanında oynadığımız oyunları kızımla oynamaya başladım. Mesela yoldan geçen arabaları sayarak kızımla yarışma düzenliyoruz. Ev ekonomisinin önemini daha çok anlayıp elimizdeki imkânları değerlendirip birçok çeşit yemek yapıyoruz. Eşimle karşılıklı gündüz kahvesi içerek sohbet ediyoruz.
2-Beyler için evde şıklık için neler tavsiye edersiniz?
Sabah uyandığımızda artık sinek kaydı traş olmalıyız ki moralimizi yerine getirelim. Kıyafetlerimizi kendimiz ütüleyelim ve onları giyerek mutlu olalım. Dolabımızı açıp düzenleyelim sakın hiçbirini atma fikrini aklımızdan geçirmeyelim, ihtiyacı olan kişilerle paylaşalım. Zaman paylaşma ve ekonomi zamanı.
3- Erkeğin makyajı smokini midir? Smokin bir Amerikan kültürü müdür? Bonjour, redingot, jaketatay, frak, smokin nerelerde giyilir?
Smokin, frak, redingot, jaketatay ve bonjour erkeğin estetiğidir. Bu kıyafetleri tamamlayan aksesuarlar da erkeğin makyajıdır. Bunlar, papyon, kuşak, kol düğmesi, yelek, kravat, yaka iğnesi, fular, ipek çorap, rugan ayakkabı.
Redingot, bonjour, frak ve jaketatay kraliyet aileleri tarafından giyilen kıyafetlerdir. Smokin, Amerikalılar tarafından hazırlanmış bir tasarımdır.
4- Bu sene beyler nelere yatırım yapsınlar, neler moda olacak?
Erkekler de artık kadınlar gibi, Instagram hesaplarından kendi kıyafetlerini paylaşmaya başladı. Bu durum erkeklerin kendilerine daha iyi çeki düzen vermelerine neden oldu. Blazer ceketler, büyük kareli ve balık sırtı ceketler bu senenin modasında ilk sırasını aldı. Nefti yeşil ve bordo ceketleri, kareli pantolonları ve diz altı paltoları sıkça göreceğiz. Ayakkabı modellerinde ise; nubuk ve deri üzerine toka ve püsküllü aksesuarı göreceğiz. Kol düğmeleri, kravat iğneleri, gömlek yaka vidası ve yelek köstekleri bu senenin olmazsa olmazı. Rengârenk pantolon askıları, erkekler üzerinde sıkça görebileceğimiz aksesuarlardan.
5- Atatürk’ün giyim sırları dersek neler dersiniz?
Atatürk, mevsimine uygun kumaşlar seçermiş, giydiği ceketlerini dar ve üzerine tam oturmuş, pantolonlarının da bol dikilmesini istermiş. Yıpranan kıyafetlerini kesinlikle bir köşeye atmazmış, ters-düz yaptırır ve tekrar giyermiş.
Atatürk’ün vücut ölçüleri hep değişimlere uğramış. Birkaç senede bir vücut ölçüleri değişirmiş. Standart dışına çıkılacak spor, takım elbise ve aksesuarlarda nasıl bir model istediğini dedeme çizerek anlatırmış. Yani isteklerinin çizimini kendi yaparmış. Giydiğiniz kıyafeti taşımak çok önemlidir. O, gerçekten giydiği kıyafeti en iyi şekilde taşımış. Mustafa Kemal kesinlikle bir stil ikonu… Zaten resimlere bakıldığı zaman da bu durum kendini ortaya çıkarıyor.
Kıyafetlerimizi atmayalım ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım
Türkiye'de smokin ve frak dendiğinde akla ilk gelen isim Levon Kordonciyan... Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ilanının ardından terzilik ve giyim sanatı üzerine Paris’e eğitime gönderdiği 6 kişiden biri olan Levon ustayla aynı ismi taşıyan torunun oğlu Levon Kordonciyan, büyük dedesinin mirasını sürdürüyor.
Bugüne kadar devlet adamlarından iş insanlarına, hatta Hollywood yıldızlarına kadar birçok tanınmış isme smokin diken Kordonciyan, yerli-yabancı film ve dizilere de smokin ve frak hazırlıyor. Dört kuşaktır smokin diken bir ailenin ‘Altın Makas’ oğlu Levon Kordonciyan. Karantina günlerinde neler yapıyor, smokin ve Atatürk’ün giyim tarzını konuştuk.
1- Evde geçirdiğiniz bu günlerde neler yapıyorsunuz?
Öncelikle ailemin sağlıklı ve huzurlu kalması için motivasyonumu ve moralimi yüksek tutuyorum. Aile fertlerimi, dostum ve arkadaşlarımı sık sık arayıp konuşarak ve dertleşerek irtibatımı kesmemiş oluyorum. Küçüklük zamanında oynadığımız oyunları kızımla oynamaya başladım. Mesela yoldan geçen arabaları sayarak kızımla yarışma düzenliyoruz. Ev ekonomisinin önemini daha çok anlayıp elimizdeki imkânları değerlendirip birçok çeşit yemek yapıyoruz. Eşimle karşılıklı gündüz kahvesi içerek sohbet ediyoruz.
2-Beyler için evde şıklık için neler tavsiye edersiniz?
Sabah uyandığımızda artık sinek kaydı traş olmalıyız ki moralimizi yerine getirelim. Kıyafetlerimizi kendimiz ütüleyelim ve onları giyerek mutlu olalım. Dolabımızı açıp düzenleyelim sakın hiçbirini atma fikrini aklımızdan geçirmeyelim, ihtiyacı olan kişilerle paylaşalım. Zaman paylaşma ve ekonomi zamanı.
3- Erkeğin makyajı smokini midir? Smokin bir Amerikan kültürü müdür? Bonjour, redingot, jaketatay, frak, smokin nerelerde giyilir?
Smokin, frak, redingot, jaketatay ve bonjour erkeğin estetiğidir. Bu kıyafetleri tamamlayan aksesuarlar da erkeğin makyajıdır. Bunlar, papyon, kuşak, kol düğmesi, yelek, kravat, yaka iğnesi, fular, ipek çorap, rugan ayakkabı.
Redingot, bonjour, frak ve jaketatay kraliyet aileleri tarafından giyilen kıyafetlerdir. Smokin, Amerikalılar tarafından hazırlanmış bir tasarımdır.
4- Bu sene beyler nelere yatırım yapsınlar, neler moda olacak?
Erkekler de artık kadınlar gibi, Instagram hesaplarından kendi kıyafetlerini paylaşmaya başladı. Bu durum erkeklerin kendilerine daha iyi çeki düzen vermelerine neden oldu. Blazer ceketler, büyük kareli ve balık sırtı ceketler bu senenin modasında ilk sırasını aldı. Nefti yeşil ve bordo ceketleri, kareli pantolonları ve diz altı paltoları sıkça göreceğiz. Ayakkabı modellerinde ise; nubuk ve deri üzerine toka ve püsküllü aksesuarı göreceğiz. Kol düğmeleri, kravat iğneleri, gömlek yaka vidası ve yelek köstekleri bu senenin olmazsa olmazı. Rengârenk pantolon askıları, erkekler üzerinde sıkça görebileceğimiz aksesuarlardan.
5- Atatürk’ün giyim sırları dersek neler dersiniz?
Atatürk, mevsimine uygun kumaşlar seçermiş, giydiği ceketlerini dar ve üzerine tam oturmuş, pantolonlarının da bol dikilmesini istermiş. Yıpranan kıyafetlerini kesinlikle bir köşeye atmazmış, ters-düz yaptırır ve tekrar giyermiş.
Atatürk’ün vücut ölçüleri hep değişimlere uğramış. Birkaç senede bir vücut ölçüleri değişirmiş. Standart dışına çıkılacak spor, takım elbise ve aksesuarlarda nasıl bir model istediğini dedeme çizerek anlatırmış. Yani isteklerinin çizimini kendi yaparmış. Giydiğiniz kıyafeti taşımak çok önemlidir. O, gerçekten giydiği kıyafeti en iyi şekilde taşımış. Mustafa Kemal kesinlikle bir stil ikonu… Zaten resimlere bakıldığı zaman da bu durum kendini ortaya çıkarıyor.