Her kadın başlı başına bir moda yaratabilir

Işık Şimşek, o bir Ankaralı, müzik onun için çok şey ifade ediyor, sanatın her dalı küçüklüğünden itibaren hep ilgi odağı olmuş. TRT Ankara Çocuk Kulübü’yle başlayan seslendirme sanatçılığı ve radyo programcılığını üniversite yıllarının sonuna kadar sürdürdü. Özel radyolarda yapımcılık ve sunuculuk yaptı. İstanbul’un birçok ünlü mekânında ve özel gecelerde sahne aldı, çok izlenen televizyon dizilerinin şarkılarını seslendirdi. Adını medya dünyasında da duyuran Işık Şimşek, çok okunan dergiler de yayın yönetmenliği yaptı. 10 parmağında 10 marifet diyebiliriz. Sevgili Işık Şimşek’le hayatını, moda ve stili konuştuk...

IŞIK ŞİMŞEK İLE 5 SORU 5 CEVAP

1- Işık Şimşek neler yapıyor?

Dergicilik, şarkıcılık ve annelik yapıyorum. 25 yıla yakın zamandır dergicilik yapıyorum, J InStyle Türkiye’nin yayın yönetmeniyim. 20 yıldan fazladır profesyonel olarak sahneye çıkıyorum, 2016’dan bu yana da kendi şarkılarımı yayınlıyorum. 8 yaşında bir oğlum var, eşimle 22 yıldır birlikteyiz. Şarkılarımı çoğunlukla eşim yapıyor, birçok ünlü ismin şarkılarını söylediği bir müzisyen kendisi, Can Algeç.

2-Müzik nasıl başladı?

Müzik hep vardı, eve gelen misafirlere konser veren çocuklardandım. Okul orkestraları, yarışmalar derken konservatuvar okumak istedim ama derslerim de iyiydi, ailem klasik ‘müziği hobi gibi yap’ kartını kullandı. 20’lerimden itibaren sahneye çıkmaya başladım, bir yandan da dergicilik yapıyordum. 2000’lerin başında albüm yapmak için neredeyse sağlığımı kaybediyordum, albüm yapmayı beceremeyince müzik işlerine kendi çapımda küstüm. 10 yıl ofis hayatıyla, stüdyo şarkıcılığı yaparak, dizi şarkıları söyleyerek geçti. Oğlum doğduktan sonra bir sabah karar vermiş olarak uyandım ve kendi şarkılarımı yayınlamaya, yeniden sahneye çıkmaya başladım. Tamamen kendi zevkim için şarkı söylediğim yeni bir dönem başladı benim için. Son 5 yılda 6 tekli ve bir EP yayınladım.

3-Siz stili nasıl yorumlarsınız? Kendi tarzınız nasıl? Nelere öncelik veriyorsunuz?

Stil bir ifade biçimi bana göre. Dünyayı, renkleri, şekilleri, dokuları nasıl gördüğünüzü stilinizle ifade edersiniz. O yüzden de elbette zamanın ruhuna göre değişir ama temelde sizi anlatır. Benim tarzım da beni anlatıyor: Rahat, çabasız, arada pırıltılı, genelde ise tamamen fonksiyonel. Rahatsızlık veren hiçbir şeyi giymemeyi, fazla giyinmemeyi, kendimi nelerin içinde iyi hissettiğimi öğrendim, ufak değişikliklerle tekrar ediyorum. Bir bakıma aynı tişörtten 50 tane alan Mark Zuckerberg gibiyim diyebiliriz. J Akışkan dokuları, zamana karşı yenilmeyen parçaları seviyorum. Hızlı tüketilen hiçbir şeyi almıyorum, modanın iklim krizine katkısı büyük, kendi payıma sürdürülebilir parçaları giymeyi, sevdiğim parçaları tekrar tekrar kullanmayı, uzun yıllar kullanabileceğim parçalara yatırım yapmayı seçiyorum. Zaman içinde ölçüsü çok değişen bir bedenim olduğu için bir süre 10 ayrı bedende kadına uyabilecek parçalarla dolu bir gardırobum oldu. Kullanmadıklarımı paylaştım ve sadeleştim.