Sevgili Tülay Demir Oktay... Pedagog, yetenek uzmanı, eğitimci ve Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde yazar olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok ünlü isimle, ilgi dolu röportajlar yapıyor. Hollanda’da doğup büyüyen ve Hollanda’da Türk göçünün 50’nci yılı onuruna yapılan “Hollanda’da Yaşayan 50 Etkin Türk” listesinde yer alan ‘yetenek avcısı’ Oktay, eğitimdeki yeteneğe yönlendirilme sorununa profesyonel çözüm getiriyor. Öz yetenek ve eğitim uzmanı olarak Hollanda’da kurduğu My Core Talents adlı şirketini Türkiye’ye taşıyan Oktay, analizler yaparak 1.5 saatte ‘içinizdeki sizi’ keşfediyor.
TÜLAY DEMİR OKTAY İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Sizin için ‘Yetenek Avcısı’ diyorlar, sebebini sizden öğrenebilir miyiz?
Türkiye’ye yetenek analizini ilk getiren ve yetenek farkındalığını yaratmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. ‘Her insan yeteneklidir, yeteneksiz insan yoktur’ dediğimde önce herkes çok tuhaf karşıladı fakat daha sonra bu fikre alıştılar. Çünkü her insanın potansiyeli var ve her insanın güçlü yetenekleri var, yeter ki yeteneklerini ve bunu nasıl kullanacağını bilsin. Nasıl kullanacağını bildiği zaman doğru seçimler yapacaktır. Ancak doğru seçimler ile başarılı ve mutlu olmak mümkündür. Bunun o kadar çok örneklerini yaşadık ki. En basit örnek ile ünlülerden isim vermem gerekirse Ferhat Göçer’in cerrahlıkla tatmin sağlayamamış olması... Can Yaman’ın avukatlıkla yetineneyip oyuncu olması. Kaan Sekban’ın bankacılıktan stand-up gösterilerine terfi etmesi gibi gibi. Aranan en doğru yeteneği, ordu içinde de olsa cımbızlarım.
2- Tülay Demir neler yapıyor?
Tülay, aslan burcu olduğundan kendisini seven bir insan. Bu sebeple kendimi dinlerim. Ne istiyorum, neredeyim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki sorumluluklarım neler? Bu sorulara cevap bulmak için her gün kendime zaman ayırıyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Uyku düzenime ve beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum. Araştırma ve yazma, bırakamadığım hobilerim. Merakla uyanan bir türlü bilgiye doymayan bilgi açıyım. Yeni eğitimler almayı çok seviyorum. Konuştuğum yazdığım her şeyi mutlaka kendim deneyimlemişimdir. Deneyimlemediğim konuda ahkâm kesmem doğru olduğunu bilsem bile. Tüm yazılan çizilenlere inat, ben insanları çok seviyorum. İnsanları gözlemlemeyi, acısını mutluluğunu tahmin edebilmeyi, nasılsınız sorusuna veya teşekkür ettiğimde aldığım gülümsemelerin pahası biçilemez. Herşey denge ve alışveriş. Dengeye çok inanıyorum. Ne veriyorsanız onu alıyorsunuz. Ama en keyiflisi beklentisiz verdiğinizde size olumlu bir şey dönüyorsa bu büyük mutluluk oluyor.
3- Stilini en beğendiğiniz kişiler kimler?
Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın annesi eski Kraliçe Beatrix benim ikonum. Şimdiki Hollanda Kraliçesi Maxima’nın stilini ve Ürdün Kralı Abdullah’ın eşi Rania’nın da stilini çok beğeniyorum. Ayrıca Instagram’da beğenerek takip ettiğim Emili Sindlev gibi bir kaç isim var.
4-Röportaj yaparken en heyecan duyduğunuz isimleri öğrenebilir miyiz?
Sanırım en heyecanlandığım röportaj ilk röportaj olan Orhan Gencebay röportajıydı. Ben heyecandan sözünü kesip soru soramamıştım. Meğerse Orhan abi de anlatmayı çok severmiş, tam 3 saat kayıt almıştım editörüm çıldırmıştı.
5-Modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı çok seviyorum, moda benim için 20’li 30’lu yaşlarda yeni çıkacak olan ürünleri takip etmekti. Denenmemişi denemekti. 40’lı yaşama geldiğim şu günlerde son bir kaç yıldır artık, bu bende değişti. Şimdi daha eskiye dönük eskiden taşıdığım ürünleri veya eskiden kullandığımız eşyaların retro versiyonlarını tekrar giyinmeyi çok seviyorum
ÖĞRENCİLERLE MODA SOHBETLERİ
“Öğrencilerinize yüksekokulların diploma atölyesi değil, etrafa ışık saçan canlı mumların üretildiği fabrikalar, ülkenin zihinsel ve manevi açıdan aydınlanmasını sağlayan merkez istasyonlar olduğunu anlatın.” Grigory Petrov
Üniversite öğrenciliği bir başka güzel, bir başka tad. Başkent Üniversitesi Moda bölümü öğrencileriyle kariyer planlanması, sosyal hayatta moda, moda danışmanlığı, moda yazarlığı hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdiki gençler çok şanslı, böyle güzel üniversitelerin moda bölümleri olması, onlara her alanda eğitim vermeleri ve böyle güzel samimi sunumlar gerçekleştirmeleri, onlara bundan sonraki çalışma hayatlarında pratikleşmeleri, sosyalleşmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi açısından çok güzel adım. Başkent Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr Burcu Arıcı’ya ve Sayın Dekan Prof. Dr Adnan Tepecik’e bu kadar bilgili, stil, yaratıcı öğrencilerle beni bir araya getirdikleri için teşekkür ederim. Öğrencilerini moda, sanat ve tasarıma yaklaşımlarını geliştirmek, çeşitlendirmek, görsel, entellektüel altyapılarını beslemek amacıyla akademik ve sürekli eğitimlerinin yanı sıra sanata ve modaya dair önemli sunumlar ile sohbetlerle besleyen bir üniversitede öğrencilerle bir arada olmak, onların sorularını cevaplamak çok güzeldi. Sevgili öğrenciler eğitim çok önemli tabii ama moda bölümünde okuyorsanız iletişiminiz, yaratıcılığınız, vizyonunuz da olmazsa olmazınızdır. İyi bir eğitimle, yaratıcılığınızı birleştirirseniz moda yolculuğunuzda ve kariyerinizde çok başarılı olursunuz.
Her insan yeteneklidir yeteneksiz insan yoktur
Sevgili Tülay Demir Oktay... Pedagog, yetenek uzmanı, eğitimci ve Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde yazar olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok ünlü isimle, ilgi dolu röportajlar yapıyor. Hollanda’da doğup büyüyen ve Hollanda’da Türk göçünün 50’nci yılı onuruna yapılan “Hollanda’da Yaşayan 50 Etkin Türk” listesinde yer alan ‘yetenek avcısı’ Oktay, eğitimdeki yeteneğe yönlendirilme sorununa profesyonel çözüm getiriyor. Öz yetenek ve eğitim uzmanı olarak Hollanda’da kurduğu My Core Talents adlı şirketini Türkiye’ye taşıyan Oktay, analizler yaparak 1.5 saatte ‘içinizdeki sizi’ keşfediyor.
TÜLAY DEMİR OKTAY İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Sizin için ‘Yetenek Avcısı’ diyorlar, sebebini sizden öğrenebilir miyiz?
Türkiye’ye yetenek analizini ilk getiren ve yetenek farkındalığını yaratmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. ‘Her insan yeteneklidir, yeteneksiz insan yoktur’ dediğimde önce herkes çok tuhaf karşıladı fakat daha sonra bu fikre alıştılar. Çünkü her insanın potansiyeli var ve her insanın güçlü yetenekleri var, yeter ki yeteneklerini ve bunu nasıl kullanacağını bilsin. Nasıl kullanacağını bildiği zaman doğru seçimler yapacaktır. Ancak doğru seçimler ile başarılı ve mutlu olmak mümkündür. Bunun o kadar çok örneklerini yaşadık ki. En basit örnek ile ünlülerden isim vermem gerekirse Ferhat Göçer’in cerrahlıkla tatmin sağlayamamış olması... Can Yaman’ın avukatlıkla yetineneyip oyuncu olması. Kaan Sekban’ın bankacılıktan stand-up gösterilerine terfi etmesi gibi gibi. Aranan en doğru yeteneği, ordu içinde de olsa cımbızlarım.
2- Tülay Demir neler yapıyor?
Tülay, aslan burcu olduğundan kendisini seven bir insan. Bu sebeple kendimi dinlerim. Ne istiyorum, neredeyim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki sorumluluklarım neler? Bu sorulara cevap bulmak için her gün kendime zaman ayırıyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Uyku düzenime ve beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum. Araştırma ve yazma, bırakamadığım hobilerim. Merakla uyanan bir türlü bilgiye doymayan bilgi açıyım. Yeni eğitimler almayı çok seviyorum. Konuştuğum yazdığım her şeyi mutlaka kendim deneyimlemişimdir. Deneyimlemediğim konuda ahkâm kesmem doğru olduğunu bilsem bile. Tüm yazılan çizilenlere inat, ben insanları çok seviyorum. İnsanları gözlemlemeyi, acısını mutluluğunu tahmin edebilmeyi, nasılsınız sorusuna veya teşekkür ettiğimde aldığım gülümsemelerin pahası biçilemez. Herşey denge ve alışveriş. Dengeye çok inanıyorum. Ne veriyorsanız onu alıyorsunuz. Ama en keyiflisi beklentisiz verdiğinizde size olumlu bir şey dönüyorsa bu büyük mutluluk oluyor.
3- Stilini en beğendiğiniz kişiler kimler?
Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın annesi eski Kraliçe Beatrix benim ikonum. Şimdiki Hollanda Kraliçesi Maxima’nın stilini ve Ürdün Kralı Abdullah’ın eşi Rania’nın da stilini çok beğeniyorum. Ayrıca Instagram’da beğenerek takip ettiğim Emili Sindlev gibi bir kaç isim var.
4-Röportaj yaparken en heyecan duyduğunuz isimleri öğrenebilir miyiz?
Sanırım en heyecanlandığım röportaj ilk röportaj olan Orhan Gencebay röportajıydı. Ben heyecandan sözünü kesip soru soramamıştım. Meğerse Orhan abi de anlatmayı çok severmiş, tam 3 saat kayıt almıştım editörüm çıldırmıştı.
5-Modayı nasıl yorumlarsınız?
Modayı çok seviyorum, moda benim için 20’li 30’lu yaşlarda yeni çıkacak olan ürünleri takip etmekti. Denenmemişi denemekti. 40’lı yaşama geldiğim şu günlerde son bir kaç yıldır artık, bu bende değişti. Şimdi daha eskiye dönük eskiden taşıdığım ürünleri veya eskiden kullandığımız eşyaların retro versiyonlarını tekrar giyinmeyi çok seviyorum
ÖĞRENCİLERLE MODA SOHBETLERİ
“Öğrencilerinize yüksekokulların diploma atölyesi değil, etrafa ışık saçan canlı mumların üretildiği fabrikalar, ülkenin zihinsel ve manevi açıdan aydınlanmasını sağlayan merkez istasyonlar olduğunu anlatın.” Grigory Petrov
Üniversite öğrenciliği bir başka güzel, bir başka tad. Başkent Üniversitesi Moda bölümü öğrencileriyle kariyer planlanması, sosyal hayatta moda, moda danışmanlığı, moda yazarlığı hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdiki gençler çok şanslı, böyle güzel üniversitelerin moda bölümleri olması, onlara her alanda eğitim vermeleri ve böyle güzel samimi sunumlar gerçekleştirmeleri, onlara bundan sonraki çalışma hayatlarında pratikleşmeleri, sosyalleşmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi açısından çok güzel adım. Başkent Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr Burcu Arıcı’ya ve Sayın Dekan Prof. Dr Adnan Tepecik’e bu kadar bilgili, stil, yaratıcı öğrencilerle beni bir araya getirdikleri için teşekkür ederim. Öğrencilerini moda, sanat ve tasarıma yaklaşımlarını geliştirmek, çeşitlendirmek, görsel, entellektüel altyapılarını beslemek amacıyla akademik ve sürekli eğitimlerinin yanı sıra sanata ve modaya dair önemli sunumlar ile sohbetlerle besleyen bir üniversitede öğrencilerle bir arada olmak, onların sorularını cevaplamak çok güzeldi. Sevgili öğrenciler eğitim çok önemli tabii ama moda bölümünde okuyorsanız iletişiminiz, yaratıcılığınız, vizyonunuz da olmazsa olmazınızdır. İyi bir eğitimle, yaratıcılığınızı birleştirirseniz moda yolculuğunuzda ve kariyerinizde çok başarılı olursunuz.