Hayatın kendisi bize ilham veriyor

Sokağa çıkamadığımız bu günleri hafif dokular, canlı renkler ve pozitif enerjiyle karşılayalım. Baharın en güzeli trikolar. Triko hırkalarınızı, askılı tril tril ipek elbiselerin üzerine, isterseniz triko hırkanızı jean pantolon, tişört ikilisinin üzerine giyebilirsiniz. Mevsim triko diyoruz. Uzun triko elbiseler ve ince trençkotla iyi bir ikili olabilir. Ne kadar hafif o kadar iyidir.İşte sizi trikonun başarılı ismi ile buluşturuyorum. Trikonun sihirli eli, Regino markasının kurucusu Selin Güven’in, hazırladığı yeni koleksiyonları, oversize, daha formsuz hırkaları çok beğenildi. Aile şirketi olması ve aileden gelen yetenekle işine aşık ve trikoyu iyi tanıyan Sevgili Selin’le güzel bir röportaj gerçekleştirdik.

SELİN GÜVEN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Selin Güven neler yapıyor?

Yoğun bir çalışma temposu içindeyim. Kış Koleksiyonunu hazırlıyorum. Tabi işimiz zaten triko olduğu için çok geniş bir model, desen ve bilgi birikimim var. Kendi markamla beraber aynı zamanda üretimini yaptığımız yerli ve yabancı firmaların da koleksiyon ve model aşamaları, ev çocuklar derken gerçekten 24 saati dolu dolu yaşadığım bir dönem. İşimi her geçen gün daha da severek yapıyor olmam sanırım başarıyı da beraberinde getiriyor.

2-Regino’nun hikâyesi nasıl oluştu?

Çok klişe olacak özellikle ailem ve arkadaşlarım yıllardır kendi markamı kurmam gerektiğini söylüyordu. Şu an hem ülkemizde hem yurt dışında çok çok fazla yeni marka ve birbirinin tekrarı ürünler olduğunu düşünüyorum, triko artık hem fiyat hem model olarak en kolay ulaşılabilen şeylerden biri haline geldi. O kadar çok çeşit model yapılıyor ki farklı olanı yapmak ve kaliteli ürün sunmak yaptığım şeyleri kendimde keyifle giymek benim için çok önemliydi. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bu beni hem çok mutlu ediyor hem çok gururlandırıyor.







