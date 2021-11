Hayal kurmak önemli ama adımlar sağlam atılmalı

Güzel ve doğru giyinmek; çok çeşit giyinmek demek değildir. Doğru zamanlarda, doğru parçalara yatırım yaparak şık görünüme sahip olabilirsiniz. Kıyafet zevkinizin iyi olması, sizin iyi ve güzel giyinmeniz için büyük bir artıdır.

Stil sahibi olabilmek, her an güzel kıyafetler içerisinde olmak için pahalı harcamalar yapmanıza da gerek yok. Az ama star parçalara para harcarsanız uzun seneler birlikte olursunuz. İndirim sezonunu kaçırmayın, yok gibi ürünleri tercih edin. Sabah giyindiğinizde eve gidip çıkarma hissi uyandırmayan dokulara yatırım yapın. İlk önce evde bir liste yapın, kıyafetinizi kombinlerken en çok neye ihtiyaç duyuyorsanız onları listeye dahil edin...

İndirimde almanız gereken ve doğru giyinmenizi sağlayacak 8 parçayı şöyle sıralayabiliriz.







1-Beyaz gömlek (Her sezon, her yaşın, her mevsim ve her bedenin dolabında olmalı)

2-Trençkot (Her yaş, her beden zamansız, sonsuz)