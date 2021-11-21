Hayal kurmak önemli ama adımlar sağlam atılmalı

Kıyafetlerimizin şıklığı ve güzelliği için büyük özen gösteriyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Peki ya iç giyiminiz için de aynı özeni gösteriyor muyuz? Dış güzelliğiniz kadar, iç güzelliğiniz de o kadar önem taşıyor. Ne giyerseniz giyinin, iç giyiminizin düzgün olması da giydiğiniz kıyafetleri daha muntazam gösterir. Eskiden beyaz gömleğin içine beyaz ve ten rengi çamaşır haricinde giyilmezdi ama son yıllarda, beyaz gömleğin içine leopar bir çamaşır çok iyi durabiliyor. Her sabah güne başlarken vücuduna ilk değen iç giyim insanın modunu belirlenmesinde o kadar etkili ki.



İç çamaşırı dünyası en az dış giyim dünyası kadar iddialı. Bu hafta işlerini tutkuyla yapan, kadınların iç güzelliğine tasarımlarıyla katkıda bulunan tasarımcılar Raquel Alhale Rodrig ve Melis Piroğlu’nu sizlerle buluşturuyorum. Raquel Alhale Rodrig ve Melis Piroğlu, “Her kadın güzeldir ve kendini güzel hissetmeyi hak eder” diyor. Giyinmenin birinci kuralının iç çamaşırıyla başladığını belirten,

Fifth Sense’nin kurucuları Rodrig ve Piroğlu, şunları söylüyor.

HER KADIN GÜZELDİR

“Kadınlara önce ‘ben’ demeyi hatırlatmayı amaçlıyoruz. Gün içinde birçok role giren kadın, her gün eşine, işine, çocuklarına vakit ayırırken kendini unutabiliyor. Aslında her sabah güne başlarken vücuduna ilk değen iç giyim, kadının modunu belirlenmesinde o kadar etkili ki. Gözünüze hitap eden ruhunuzu da okşar. Kendiniz için seçeceğiniz bir iç giyim, sizi gün içinde hem kadın hissettirir hem de öz güveninizi arttırır. Bu, duruşunuza ve güzelliğinize yansır. Her kadın güzeldir ve kendini güzel hissetmeyi hak eder.

DOĞRU SEÇİM YAPILMALI

Güzel ve zarif bir görünüm yaratmak istiyorsanız, iç çamaşırını da doğru seçmelisiniz. Giyinmenin birinci kuralı iç çamaşırıyla başlar. Bu sebeple takı, çanta, kıyafet alışverişinden çok Fransız kadınlarının alışveriş sepetinden en çok aldığı ürünlerin ilk sırasında iç çamaşırı gelir. Biz de tamamen kadınlardan oluşan ekibimizle, kadınlara güzelliğini içten yakalamalarına vesile olduğumuz için çok mutluyuz.

ŞIKLIK VE GÜNLÜK KONFOR