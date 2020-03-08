Gençlerle stil sohbeti

Oya Akın Yıldız Okulları’nda bilinçli öğrencilerle, doğru giyinmek, trendler, stil, moda danışmanlığı, moda editörlüğü ve marka danışmanlığı konularında sohbet gerçekleştirdim.
Onlardan gelen soruları cevaplamak ve onların modadan ziyade stil le ilgilenmeleri çok hoşuma gitti. Enfes bir gündü... Şimdiki öğrenciler çok şanslı. Okullarının onlara böyle konularda seminerler verdirmesi, onları her alanda geliştirmesi için etkinlikler düzenlemesi büyük bir vizyon.
Okul, başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na (MUN) katılarak Türkiye’deki bir çok okula örnek teşkil etmesi çok sevindirici. Aynı zamanda 35 bilim insanı ile CERN’e de katılmaları ise büyük gurur. Böyle okullarda ve böyle güzel ve bilgili öğrencilerle stil sohbeti yapmış olmak beni çok heyecanlandırdı.
NAZLI İKİZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
TASARIMA RENKLİ YORUM
Genç, başarılı tasarımcı Nazlı İkiz... Çocukluğundan itibaren tasarımcılığa çok ilgiliydi. Ailesinin de bu sektörde olması, ona işi öğrenme konusunda büyük tecrübe kazandırdı. Kurduğu Nazlilla markasıyla, kısa bir sürede tasarımları çok beğenildi. Tasarımlarının bütün mevsimlerde renkli, sıcak ve esprili olmasına önem gösteren İkiz, “Genelde eğlenceli ve renkli bir tarzım var” dedi.
1- Nazlı İkiz neler yapıyor? Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
Yeditepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Moda ve Tekstil Tasarım bölümünde çift anadal yaptım. Çocukluğumdan beri hayalim, hep kendi kıyafetlerimi yapmaktı. Bu hayalimle birlikte bu alana daha çok yöneldim, sonrasında kendi markamı kurmak istedim. Ailemin ve eşimin desteğiyle Nazlilla ortaya çıktı.
Bir şirkete girip sabah 08.00 akşam 17.00 arası çalışmak, hiç bana göre değildi zaten. 2 ay Dublin’de, 7 ay da Amsterdam’da yaşadım. Bu süreçte tüm Avrupa’yı gezme şansım oldu. Değişik kültürlerden gelen, değişik tarzları olan insanlar, markalar hepsi bana ilham olmuştu. Sonrasında halamın tekstil şirketinde başladı tasarım yolculuğum. 3 sene boyunca halamın şirketinde tekstilin her şeyini öğrenmiş oldum. En alttan en üste doğru. Nazlilla için de 2 senedir uğraşıyorum.
2- Tasarımlarınız her yaş, her mevsim giyilebiliyor mu?
Tasarımlar kendini sıradanlıktan uzak, renkli, canlı, sofistike ve eğlenceli hissetmek isteyen tüm kadınlar için yapıldı. Aslında her kadının tamamen kendine yakıştırması ve kendi enerjisiyle ilgili. O enerjiye sahip her kadının üzerinde harika duracaklarına eminim.
3- Stilinizi nasıl yorumlarsınız?
Aslında çoğu insan gibi benim stilim de günlük ruh halime göre değişkenlik gösteriyor. Kombinlerimde simsiyah bir şey de giysem, mutlaka araya renkli bir parça eklerim. Bu ayakkabı olur, çanta olur veya aksesuar olur. Genelde eğlenceli ve renkli bir tarzım var.
4- Kullandığınız renkler lila, pembe, sarı sevdiğiniz renkler mi? Veya bu renklerin bir enerjisi mi var?
Markanın isminden de gelen lila renk, en sevdiğim renktir. Sonbaharın kahverengi tonları, kış mevsiminin siyah, lacivert gibi uç renklerinin aksine; soğuk ve kasvetli havalara renk katmak için bu tonları kullandım. Bu renkler benim günlük hayatımda da çokça kullandığım renkler olduğu için kendi markama da bu renklerin enerjisini yansıtmak istedim. Kapalı bir havada üzerimize giyeceğimiz sarı, lila, mavi ya da pembe bir renk havayı düzeltmese de, en azından iç dünyamızı aydınlatır diye düşünüyorum.
5- Önümüzdeki sezon ekleyeceğiniz hangi renkler ve modeller olacak?
Önümüzdeki sezon için çalışmalarım hâlâ devam ediyor. Şunu söyleyebilirim ki; aynı canlılık yaz koleksiyonunda da bolca olacak.
Gençlerle stil sohbeti
Oya Akın Yıldız Okulları’nda bilinçli öğrencilerle, doğru giyinmek, trendler, stil, moda danışmanlığı, moda editörlüğü ve marka danışmanlığı konularında sohbet gerçekleştirdim.
Onlardan gelen soruları cevaplamak ve onların modadan ziyade stil le ilgilenmeleri çok hoşuma gitti. Enfes bir gündü... Şimdiki öğrenciler çok şanslı. Okullarının onlara böyle konularda seminerler verdirmesi, onları her alanda geliştirmesi için etkinlikler düzenlemesi büyük bir vizyon.
Okul, başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na (MUN) katılarak Türkiye’deki bir çok okula örnek teşkil etmesi çok sevindirici. Aynı zamanda 35 bilim insanı ile CERN’e de katılmaları ise büyük gurur. Böyle okullarda ve böyle güzel ve bilgili öğrencilerle stil sohbeti yapmış olmak beni çok heyecanlandırdı.
NAZLI İKİZ İLE 5 SORU 5 CEVAP
TASARIMA RENKLİ YORUM
Genç, başarılı tasarımcı Nazlı İkiz... Çocukluğundan itibaren tasarımcılığa çok ilgiliydi. Ailesinin de bu sektörde olması, ona işi öğrenme konusunda büyük tecrübe kazandırdı. Kurduğu Nazlilla markasıyla, kısa bir sürede tasarımları çok beğenildi. Tasarımlarının bütün mevsimlerde renkli, sıcak ve esprili olmasına önem gösteren İkiz, “Genelde eğlenceli ve renkli bir tarzım var” dedi.
1- Nazlı İkiz neler yapıyor? Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
Yeditepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Moda ve Tekstil Tasarım bölümünde çift anadal yaptım. Çocukluğumdan beri hayalim, hep kendi kıyafetlerimi yapmaktı. Bu hayalimle birlikte bu alana daha çok yöneldim, sonrasında kendi markamı kurmak istedim. Ailemin ve eşimin desteğiyle Nazlilla ortaya çıktı.
Bir şirkete girip sabah 08.00 akşam 17.00 arası çalışmak, hiç bana göre değildi zaten. 2 ay Dublin’de, 7 ay da Amsterdam’da yaşadım. Bu süreçte tüm Avrupa’yı gezme şansım oldu. Değişik kültürlerden gelen, değişik tarzları olan insanlar, markalar hepsi bana ilham olmuştu. Sonrasında halamın tekstil şirketinde başladı tasarım yolculuğum. 3 sene boyunca halamın şirketinde tekstilin her şeyini öğrenmiş oldum. En alttan en üste doğru. Nazlilla için de 2 senedir uğraşıyorum.
2- Tasarımlarınız her yaş, her mevsim giyilebiliyor mu?
Tasarımlar kendini sıradanlıktan uzak, renkli, canlı, sofistike ve eğlenceli hissetmek isteyen tüm kadınlar için yapıldı. Aslında her kadının tamamen kendine yakıştırması ve kendi enerjisiyle ilgili. O enerjiye sahip her kadının üzerinde harika duracaklarına eminim.
3- Stilinizi nasıl yorumlarsınız?
Aslında çoğu insan gibi benim stilim de günlük ruh halime göre değişkenlik gösteriyor. Kombinlerimde simsiyah bir şey de giysem, mutlaka araya renkli bir parça eklerim. Bu ayakkabı olur, çanta olur veya aksesuar olur. Genelde eğlenceli ve renkli bir tarzım var.
4- Kullandığınız renkler lila, pembe, sarı sevdiğiniz renkler mi? Veya bu renklerin bir enerjisi mi var?
Markanın isminden de gelen lila renk, en sevdiğim renktir. Sonbaharın kahverengi tonları, kış mevsiminin siyah, lacivert gibi uç renklerinin aksine; soğuk ve kasvetli havalara renk katmak için bu tonları kullandım. Bu renkler benim günlük hayatımda da çokça kullandığım renkler olduğu için kendi markama da bu renklerin enerjisini yansıtmak istedim. Kapalı bir havada üzerimize giyeceğimiz sarı, lila, mavi ya da pembe bir renk havayı düzeltmese de, en azından iç dünyamızı aydınlatır diye düşünüyorum.
5- Önümüzdeki sezon ekleyeceğiniz hangi renkler ve modeller olacak?
Önümüzdeki sezon için çalışmalarım hâlâ devam ediyor. Şunu söyleyebilirim ki; aynı canlılık yaz koleksiyonunda da bolca olacak.