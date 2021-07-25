Gardıropta yaz temizliği

İki başarılı mimar, sevgili Zeynep Tanrıkul ve Zuhal Çınar Elmasulu ile mimari tasarım ofislerinde bir araya geldik. Dönemsel olmaktan çok zamansız olana karşı ilgileri ortak dilleri olmuş. Çok keyifli, içerisinde kendinizi kaybedeceğiniz bir tasarım mağazaları var. Sizi alıp çok uzak yerlere götürüyor, zamansızlığı hissettiriyor ve en önemlisi birçok tasarımın el işciliği olması ise ayrı hoşluk katıyor. Zeynep ve Zuhal hanım eski iki arkadaş. Aynı yöne bakmaları, aynı zarafette olmaları ise başarının bir göstergesi dedirtiyor...

1-İki başarılı iş ortağını tanıyabilir miyiz?



Zeynep Tanrıkul: Mimarlık eğitimi almış iki ortak, 10’ar yıllık tecrübelerimiz sonrası, 2000’de mimari tasarım ofisi olarak yola çıktık. 2015’de kendi tasarımlarımızla Z mix’i kurduk. Zaman içinde çok sayıda sevdiğimiz tasarımcının işlerini çatımız altında topladık. Hep gönlümüzde yeri olan, ruhumuza dokunan işleri seçtik. Aynı duyguları paylaştığımız müşterilerimizle Nişantaşı mağazamızda ve zmix.com.tr adresinde buluşmaktan mutluyuz.

2-Markanızın hikâyesi nasıl oluştu?



Zuhal Çınar Elmasulu: Farklı tarzları ortak bir dilde buluşturmak bizim mimari projelere yaklaşımımız. Dönemsel olmaktan çok zamansız olana karşı ilgimiz. Markamız da bu hikâyenin bir parçası.

3- Evlerimizi dekore ederken neleri dikkate alalım? Neler tavsiye edersiniz?

